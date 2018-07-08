 За сутки в Киеве спасатели достали из Днепра тела троих людей, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

Так, 7 июля в 17:38 в оперативно-координационный центр поступило сообщение, что на реке Днепр возле ул. Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы находится тело человека.

"Спасатели с помощью водолазного-спасательного снаряжения на расстоянии 10 м от берега на глубине 3 м обнаружили и достали тело мужчины 1986 года рождения, его передали сотрудникам правоохранительных органов", – сообщают в ГСЧС Киева.

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Следующий подобный вызов спасатели получили в 20:59 о том: тело было обнаружено в Днепр в районе ул. Верхний Вал в Подольском районе. Тело утопленника обнаружили на расстоянии 40 м от берега на глубине 5 м. Правоохранители выяснили, что это мужчина 1985 года рождения.

Аналогичный выезд спасатели делали и сегодня утром.

"8 июля в 05:50 в Гидропарке неподалеку от Венецианского моста в Днепровском районе столицы из воды достали тело мужчины1989 года рождения: его обнаружили на расстоянии 15 м от берега на глубине 7 м", – сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева.

Причины и обстоятельства всех трагических случаев будут устанавливать правоохранители.

Всего, по данным спасателей, с начала 2018 года на водных объектах Киева погиб 31 человек.