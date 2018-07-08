 Левка Лукьяненко похоронят во вторник на Байковом кладбище в Киеве, - Яворивский

Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-нардеп Владимир Яворивский, информирует Цензор.НЕТ.
"В понедельник с Левком можно проститься в его доме, в селе Хотове. Во вторник с 10 по 12 в Клубе Кабинета Министров (Институтская). Отпевание во Владимирском соборе с 12.30 по 13.30. Захоронение на Байковом ", - написал Яворивский, уточнив, что в Хотове мероприятие запланировано на 14-00.
Напоминаем, 7 июля на 89 году жизни умер украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко.
От тварюка кончена...
На чужиж кістак бає піднятися...
Хер тобі... падлюко.
Герої не вмирають!!!