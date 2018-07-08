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Темы дня: Выборы-2019
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 Левка Лукьяненко похоронят во вторник на Байковом кладбище в Киеве, - Яворивский

Левка Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище в Киеве, прощание с ним состоится в понедельник и вторник.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-нардеп Владимир Яворивский, информирует Цензор.НЕТ.

"В понедельник с Левком можно проститься в его доме, в селе Хотове. Во вторник с 10 по 12 в Клубе Кабинета Министров (Институтская). Отпевание во Владимирском соборе с 12.30 по 13.30. Захоронение на Байковом ", - написал Яворивский, уточнив, что в Хотове мероприятие запланировано на 14-00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настоящий Герой Украины", - Порошенко и Гройсман выразили соболезнования в связи со смертью Левка Лукьяненко

Напоминаем, 7 июля на 89 году жизни умер украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко.

Левка Лукьяненко похоронят во вторник на Байковом кладбище в Киеве, - Яворивский 01

Также читайте: "Это большая потеря для всего украинского народа", - Парубий о смерти Лукьяненко

Источник: https://censor.net.ua/n3075406
 
 
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Да, пусть земля ему будет пухом, прекрасный был человек и прекрасная душа, пережил столько преследований за свою человечность, более двух десятков лет в кацапских ГУЛАГах отсидел за то, что Человек, а не кацапская сатана. Жаль, что такие люди не вечно живут, но он надолго останется в памяти всех украинцев.
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Знов ця пика КГБшна "яворівський" суне до слави Левка Лукьяненка.
От тварюка кончена...
На чужиж кістак бає піднятися...
Хер тобі... падлюко.
Герої не вмирають!!!
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Жах скільки над покійником знущатись будуть Помер у суботу. Ціла неділя понеділок половина вівторка. Зараз на вулиці літо, погода спекотна. Жах.!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛевка Лукьяненко похоронят во вторник на Байковом кладбище в Киеве, - Яворивский
 
 
 
 
 
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