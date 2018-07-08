 Двое украинцев погибли, четверо госпитализированы в результате ДТП в России, - МИД

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По информации, полученной посольством Украины в РФ от Управления МЧС РФ в Орловской области, 8 июля в г.Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины. Четверо пострадавших украинцев доставлены в Орловскую областную клиническую больницу", - сообщил Кирилич.

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По его словам, консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим и во взаимодействии с родными - по перевозке тел погибших в Украину.