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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:ДТП (4904) Россия (69874) жертвы (803) Кирилич Василий (9)

 Двое украинцев погибли, четверо госпитализированы в результате ДТП в России, - МИД

В результате ДТП в г.Орел (РФ) погибли двое украинцев, еще четверо пострадавших доставлены в больницу.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По информации, полученной посольством Украины в РФ от Управления МЧС РФ в Орловской области, 8 июля в г.Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины. Четверо пострадавших украинцев доставлены в Орловскую областную клиническую больницу", - сообщил Кирилич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кирилич о смерти украинки в Черногории: гражданство подтверждено, ведется следствие

По его словам, консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим и во взаимодействии с родными - по перевозке тел погибших в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3075403
 
 
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может ещё закрыть глаза на то что у нас война с Рашкой, что рашка - агрессор, оккупировавшая часть Украины (Крым) и ведущая войну на Донбассе, постоянно убивая украинцев?
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Да, так и есть. А что можно делать в Параше украинцам? Большинство из них говорят "мышебратья". Таких не жалко.
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раньше не понимала что такое хохлы.... а оказывается это те, которые наплевав на свою страну ездят бабло зарабатывать приумножая страну, которая убивает твою Украину!! ((((((
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А что нужно делать с хохлами, которые "наплевав на свою страну ездят бабло зарабатывать приумножая страну, которая убивает твою Украину!! (((((("?
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еще придет время им "собирать камни"....
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А конкретнее можно? Это типа пусть ездят себе, "бог их накажет"?
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нужен комплексный подход к решению этой проблемы...
Нужно создавать, хорошооплачевыемые рабочие места в Украине и параллельно ужесточать пограничный режим с рашкой... аж до введения визового режима а потом и вообще разорвать дипотношения с оккупантами
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Вопрос о другом: как относиться и поступать в отношении тех, кто на росии зарабатывает бабло, в то время как другие с росией воюют и гибнут.
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сейчас никак не отсносится... ну разве, что как к бессовестным...
Ибо сейчас их нельзя обвинять открыто в предательстве, потому что сама власть им как бы говорит - "езжайте зарабатывайте где хотите... хоть даже в рашке... ибо мы сами (власть) с рашкой торгуем и зрарбатываем с рашистами"... Про бизенсс Порошенко с оккупантами вообще молчу, это за гранью понимания.
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Ну я в принципе с самого начала к этому и вёл. Надеялся, что Лысый до этого вывода своим умом дойдёт.
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Згоден. дтп з малоросами в кацапстані - правильной заголовок.
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Кремлеботы разгоняют фейк про отдых украинцев в Крыму


Россияне сев с Крымом в лужу, создают фейк за фейком, рассказывающим о том, как хорошо живется в Крыму и как стремится туда каждый украинец!

Очередной шедевр лубковой пропоганды появился на днях в сети. Фотография, на котороя якобы запечетлены злобные бандеровцы снабженная комментарием: "Я считаю крымчан предателями, но ездить на полуостров не перестал.

Может быть, я и не ездил бы, но просто выбора нет". Должна подталкивать украинцев к мысли, что да, ехать отдыхать в оккупированный Крым надо, и никого не должно это волновать.



Заметьте, чтобы придать персонажам обильной украинскости, одному их них на живот пририсовали тризуб!

У бедных умом пиарщиков пляжей оккупированного Крыма не хватило мозгов понять, что на России за этот символ сегодня можно сразу уехать на тюрьму!

Фотография, или точнее фотоколлаж, конечно шедвральный! На заднем ее фоне, для отображения переполненных пляжей Крыма, используется фотография Марселя:


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болельцы прокацапские в ненавистную ими Украину так и не доехали)
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Так СМЕШНО когда это волнует не самих украинце а какого то под прокси Двоє українців загинули, четверо госпіталізовані внаслідок ДТП у Росії, - МЗС - Цензор.НЕТ 9508 раисянина )))
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ой еще одно под прокси сидит Двоє українців загинули, четверо госпіталізовані внаслідок ДТП у Росії, - МЗС - Цензор.НЕТ 5948 ))) или с Принднестровья глаголет )))
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БАЛАБОЛКО
Кишинёв - и это уж точно не Приднестровье
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Ну в Кишеневе тоже полно страдальцев по раисе, не даром своего Дго.дона выбрали такие как ты ))
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Мне вот интересно , по чему граждан свободно гуляющих по Берлину в 1942 году не кто не додумывался называть советскими . Тут же какого то хера каждого мудака позволяющего себе во вемя войны ехать к врагу считают украинцем.
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Я б ще зрозумів, якби вони на танку в рашку поїхали москалів поганяти. А так...
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ну значит вы такой же молдованин - т е банальный подкацапник,как и ваш не до президент Двоє українців загинули, четверо госпіталізовані внаслідок ДТП у Росії, - МЗС - Цензор.НЕТ 8890Слава Богу,что Молдову спасают настоящие молдоване,которые не дают додону увести страну в кацапскую пропасть
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так Вы приезжайте и посмотрите как мы живём в европейском счастье
уже лет 10 нарадоваться не можем
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинцев погибли, четверо госпитализированы в результате ДТП в России, - МИД
 
 
 
 
 
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