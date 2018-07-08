 Двое украинцев погибли, четверо госпитализированы в результате ДТП в России, - МИД

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По информации, полученной посольством Украины в РФ от Управления МЧС РФ в Орловской области, 8 июля в г.Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины. Четверо пострадавших украинцев доставлены в Орловскую областную клиническую больницу", - сообщил Кирилич.
По его словам, консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим и во взаимодействии с родными - по перевозке тел погибших в Украину.
Нужно создавать, хорошооплачевыемые рабочие места в Украине и параллельно ужесточать пограничный режим с рашкой... аж до введения визового режима а потом и вообще разорвать дипотношения с оккупантами
Ибо сейчас их нельзя обвинять открыто в предательстве, потому что сама власть им как бы говорит - "езжайте зарабатывайте где хотите... хоть даже в рашке... ибо мы сами (власть) с рашкой торгуем и зрарбатываем с рашистами"... Про бизенсс Порошенко с оккупантами вообще молчу, это за гранью понимания.
Россияне сев с Крымом в лужу, создают фейк за фейком, рассказывающим о том, как хорошо живется в Крыму и как стремится туда каждый украинец!
Очередной шедевр лубковой пропоганды появился на днях в сети. Фотография, на котороя якобы запечетлены злобные бандеровцы снабженная комментарием: "Я считаю крымчан предателями, но ездить на полуостров не перестал.
Может быть, я и не ездил бы, но просто выбора нет". Должна подталкивать украинцев к мысли, что да, ехать отдыхать в оккупированный Крым надо, и никого не должно это волновать.
Заметьте, чтобы придать персонажам обильной украинскости, одному их них на живот пририсовали тризуб!
У бедных умом пиарщиков пляжей оккупированного Крыма не хватило мозгов понять, что на России за этот символ сегодня можно сразу уехать на тюрьму!
Фотография, или точнее фотоколлаж, конечно шедвральный! На заднем ее фоне, для отображения переполненных пляжей Крыма, используется фотография Марселя:
Кремлеботы разгоняют фейк про отдых украинцев в Крыму
Кишинёв - и это уж точно не Приднестровье
Дго.дона выбрали такие как ты ))
уже лет 10 нарадоваться не можем