 ФИФА изучит слова "Слава Украине!", сказанные игроком сборной Хорватии Видой после победы над россиянами

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщают российские СМИ, призывая к дисквалификации игрока.

Напомним, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира. Автор двух голов в ворота россиян (с игры и в серии пенальти) Вида после матча прокричал на камеру "Слава Украине!". Вукоевич, который работает скаутом киевского "Динамо" добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину!".

"ФИФА обрабатывает различные отчеты, касающиеся указанного матча, а также потенциальные доказательства в отношении данного вопроса. Пока мы не оценили имеющуюся информацию, поэтому предоставить другие комментарии по данной теме не можем, – сообщили российским СМИ в пресс-службе ФИФА.

Ранее сам Домагой Вида прокомментировал видеозапись, на которой он произносит "Слава Украине". "Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", – сказал Вида.

Отметим, что сборная Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 в серии пенальти обыграла команду России и пробилась в полуфинал.

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