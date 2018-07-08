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Все про:ФИФА (195) футбол (2952) Хорватия (117) ЧМ-2018 (203)

 ФИФА изучит слова "Слава Украине!", сказанные игроком сборной Хорватии Видой после победы над россиянами

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и ассистент тренера киевского "Динамо" Огнен Вукоевич могут быть наказаны Международной федерацией футбола за лозунг "Слава Украине!".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщают российские СМИ, призывая к дисквалификации игрока.

Напомним, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира. Автор двух голов в ворота россиян (с игры и в серии пенальти) Вида после матча прокричал на камеру "Слава Украине!". Вукоевич, который работает скаутом киевского "Динамо" добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину!".

"ФИФА обрабатывает различные отчеты, касающиеся указанного матча, а также потенциальные доказательства в отношении данного вопроса. Пока мы не оценили имеющуюся информацию, поэтому предоставить другие комментарии по данной теме не можем, – сообщили российским СМИ в пресс-службе ФИФА.

Ранее сам Домагой Вида прокомментировал видеозапись, на которой он произносит "Слава Украине". "Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", – сказал Вида.

Отметим, что сборная Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 в серии пенальти обыграла команду России и пробилась в полуфинал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы относятся к России, как к стране-агрессору и это изменится не скоро, - российский комментатор Андронов

Источник: https://censor.net.ua/n3075402
 
   
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Опытные российские журналисты сразу увидели, по тому какие Вида забил голы, что в те моменты он мстил за Украину.
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а шо такое?хорватов не смогли купить,поэтому решалы обиделись?
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фіфє тепер треба відпрацювати косяк з невиходом цапів у півфінал, стільки ж бабла просрано!
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Домагой Вида опустил себя комментариями. К сожалению. Люби рассию и дальше - мельдония на всех хватит. ФИФА - продажные твари просто. Не хотят расследования провести, как ЧМ рашке достался? Сколько бабла залетело некоторым их функционерам? О том, что спорт - он просто спорт, искусство разное - только песенки (часто под "фанеру") или там танцы, спектакли на сцене - расскажите тем людям, близких которых убили, дома разрушили или отжали, лишили дома-работы-привычного окружения в Грузии, Осетии, Молдове, Украине, Сирии. Вот они точно вас поймут - .... из ФИФА - и то, что проводите ЧМ в стране, убивающей тысячами людей, в стране, подтасовывающей результаты, в стране, извратившей сам дух и смысл спорта. Может, за такое ВОПИЮЩЕЕ преступление - члены команды сказали СЛАВА УКРАИНЕ - дисквалификация? А у команды победу забрать? Чтоб рашку хоть как-то успокоить - и так, говорят, договорняк не удался, а тут такое....
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у кацапо-фашистов знатно сраки загорелись ФІФА проаналізує слова "Слава Україні!", які вигукнув гравець збірної Хорватії Віда після перемоги над росіянами - Цензор.НЕТ 3269
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ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ГАСЛА "СЛАВА УКРАЇНІ".

Історики стверджують, що вислів "Слава Україні" з'явився у кінному полку так званих "Чорних Запорожців" - це була збройна формація армії УНР, яка діяла впродовж 1918-1920 років на теренах України. Виборюючи її незалежність. Єдина різниця із сучасністю, дослівно вони вітались "Слава Україні" - відповідь була "Козакам слава". Також можна знайти інформацію, що за часів ІІ Гетьманату Павла Скоропадського використовували аналогічну фразу "Слава Україні" -"Гетьману слава"
Таким чином на гасло "Слава Україні" варіантів відповідей було декілька, але прижився один - "Героям Слава".
Таким чином гасло «Слава Україні» не пов'язано з якимось шовіністичними чи ксенофобськими течіями. Це гасло в першу чергу окреслювало український патріотизм, надихало синів та дочок України на боротьбу проти іноземних агресорів та окупантів. Підкреслювало мету українського народу створити власну незалежну державу на своїй Богом даній землі.
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Перевод на английский язык.

Historians claim that the expression "Glory to Ukraine" appeared in the equestrian regiment of the so-called "Black Zaporozhians" - it was an armed formation of the UPR Army, which operated during the years 1918-1920 in the territory of Ukraine. Struggling for her independence. The only difference with the present, literally they were welcomed "Glory to Ukraine" - the answer was "Cossacks glory". You can also find information that during the II Hetmanate of Pavlo Skoropadsky used the same phrase "Glory to Ukraine" - "Hetman's Glory"
Thus, there were several answers to the slogan "Glory to Ukraine", but one became accustomed to "Heroes of Glory".
Thus, the slogan "Glory to Ukraine" is not connected with some chauvinistic or xenophobic currents. This slogan firstly outlined the Ukrainian patriotism, inspired sons and daughters of Ukraine to fight against foreign aggressors and invaders. He underlined the goal of the Ukrainian people to create their own independent state in their God of this land.
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Сборная Украины Олега Блохина была в четвертьфина чемпионата мира по футболу в 2006 году,дойдя до 1/4 финала.А Олег Блохин тогда был назван одним из лучших в мире тренеров...,так что КацаПсины не парьтесь Вяличием Мавзолея Дохляка... ФІФА проаналізує слова "Слава Україні!", які вигукнув гравець збірної Хорватії Віда після перемоги над росіянами - Цензор.НЕТ 1093
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Сегодня любимый лозунг России - Да, мы проиграли, но как играли !
Искренне желаем вам продолжать столь славную традицию !
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Начебто він в офіційному інформ полі фіфі це заявив і гасло не політичне а певному адресату неньці Україні,тепер вже може гравцям під ліжко заглядати у своїй оселі.
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.....а Я хотел бы, чтоб счет был 2:1 в пользу ХОРВАТОВ , чтоб МОСКАЛЕЙ ПОРВАЛО от игрока КИЕВСКОГО ДИНАМО !!!ну , а так тоже ХОРОШО он забил ДВА ГОЛА !!! ХОРВАТИЯ ЧЕМПИОН МИРАААА !!!!
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Лучшая сборная СССР которую я когда либо видел,это была в 1986 году на чемпионате мира в Мексике.СССР представляло Киевское Динамо Лобановского.Игра лилась как песня тогда,но не пустили судьи дальше с Бельгией...,голы Энцо Шифо и Яна Кулеманса из Офсайда сделали своё Черное дело...,4:3 и хет-трик Беланова не спас...ССр вылетел...Но ИГРА сборной была СУПЕР....
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Отметим, что в данной ситуации отличился еще и тренер сборной Хорватии Огнен Вукоевич, который заявил, что посвящает Украине победу хорватов в матче со сборной России. Вукоевич выступал за киевское "Динамо" в 2008-2015 годах, а Вида за тот же клуб - в 2013-2018 годах.
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Домагой Вида красавчик. Всегда играл с полной отдачей и не раз спасал Динамо Киев забивая головой на последних минутах и вчера сыграл как настоящий суперфутболист.

Хорватия как минимум на бронзу наиграла на этом чемпионате.
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МОСКАЛИ , тарахтят , "что мы братья" а по поводу ВИДЫ развонялись вплоть до дисквалификации за СЛАВА УКРАИНЕ !!! это так "братья" за нас переживают )))) запомните ВСЕ - это СВОЛОЧИ КОНЧЕННЫЕ , москали . ПРОКЛЯТЫЕ !!!
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теперь кацапы орут,что мы с хорватами братья-фашисты
ФІФА проаналізує слова "Слава Україні!", які вигукнув гравець збірної Хорватії Віда після перемоги над росіянами - Цензор.НЕТ 7743
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Не, фифа права, вот ежели б он сказал про " расея всех в радиоактивный пепел" то тогда да.
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"Слава Украине". "Никакой политики. Это шутка У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", - сказал Вида...Источник: https://censor.net.ua/n3075402
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А лозунг "россия вперед" ФИФА не хочет проверить?
Украинцы своим лозунгом славят свою страну, а московиты призывают к дальнейшей агрессии за пределами своих болот.
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Ну прокричал ну и что???????? Нужно было про кричать Слава России??????Не зря ржала лошадь дебилы,бля ......
..
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Странно, что на эту мафию из ФИФА в суд давным давно никто не подал.
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Ну и из "правил" бывают исключения...
Похоже на новою войну...
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ФИФА, конечно, организация мерзкая,но с этой историей, похоже, просто вежливо послали кацапов нах?й."Вопрос будет рассмотрен",как иначе это можно назвать?
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Да, да, внимательно изучите, и даже где-то запишите в транскрипции, чтоб удобнее было скандировать англоязычным болельщикам.
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Мировая футбольная Мафия крутит огромными деньжищами,как говорил Аркадий Райкин ,22 Бугая бегают за куском надутой кожи Сегодня эти Бугаи футболисты, все миллионеры
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В конюшне ФИФА с многомиллиардным оборотом свои правила, установленные конюхом. И если кто-то вздумает взбрыкнуться, как на днях сделал Марадона, то тут же бежит извиняться как и он. Вот и Вида поспешил сообщить что пошутил. А кому охота остаться в этой богатой конюшне без завидного корма или вообще быть выброшенным в поля, отнюдь не футбольные?
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Нужно вообще изучить что фифа устроила на россии, стране агрессора, вместо байкота.
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Смотрел вчера этот матч - уровень сквернословия тренера сборной РФ достиг невероятного уровня, но не помогло . Уровень квалификации не соответствует скрепности. Повышать надо уровень владения матом для достижения желаемых результатов .
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В проплаченных договорняках есть различие между деловыми культурами стран старой и новой Европы.
Испанцы взяли у кацапов деньги и строго выполнили свои обязательства, то есть продули, как и договаривались, а хорваты деньги взяли и кинули кацапов.
Слава Хорватии!!! ФІФА проаналізує слова "Слава Україні!", які вигукнув гравець збірної Хорватії Віда після перемоги над росіянами - Цензор.НЕТ 424
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Рано ещё сыпать на ФИФА проклятия .. Это кацапам лишь так хоцца чтобы хорватов наказали ,, а как будет посмотрим .>>.......Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и ассистент тренера киевского "Динамо" Огнен Вукоевич могут быть наказаны Международной федерацией футбола за лозунг "Слава Украине!".Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщают российские СМИ, Источник: https://censor.net.ua/n3075402
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Вот если бы игрок заорал матом или сказал Слава россии, то тогда герой, а так под микроскоп его ...
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черчесов не стеснялся все русских МАМ и их детей-игроков СКЛОНЯТЬ !!!!
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От це і є подвінйним дном політики ФІФА!
-ФІФА дозволила провести змагання в країні - агресорі - Орді, бо "спорт відділений від політики"..
-А дисквакліфікувати хорватів хочуть за вимогою країни-агресора, дискваліфікувати за прославляння України як жертви агресії - за вигук "Слава Україні"??? За вигук ПІСЛЯ МАТЧУ!
-А що, Україна за думкою ФІФА не заслуговує СЛАВИ, чи є країною, визнаною світом країною- терористом, чи країною-ізгоєм, чи країною-агресором? Тобто - сам факт початку "розгляду справи" за вітання "Слава Україні"ПІСЛЯ МАТЧУ, і в сукупності з тим, що ФІФА дозволила провести змагання в країні - агресорі засвідчує про її проординську політичну позицію ФІФА, про її антиукрнаїнізм і ПІДТВЕРДЖУЄ що ФІФА діє політично в форватері ординського впливу на неї, про політичну заангажованість керівництва ФІФА а можливо і її корумпованість ( як це неодноразово бувало)
І однозначно - суперечить принципу - відділити політику від спорту! ПОДВІЙНЕ ДНО!


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Если есть явления и высказывания, от которых жидко срутся кацапы, то проблема не обязательно в этих явлениях, она может быть и в кацапской дупе. Вот пускай по этому поводу ФИФАсты идут туда и изучают проблему. ФІФА проаналізує слова "Слава Україні!", які вигукнув гравець збірної Хорватії Віда після перемоги над росіянами - Цензор.НЕТ 8915
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Все как один, сплотились вокруг родной партии и её ЦК кпSS,продемонстрировали всему миру что советский спорт, лучше ихнего капиталистического,где продают игроков в РАБство.... ФІФА проаналізує слова "Слава Україні!", які вигукнув гравець збірної Хорватії Віда після перемоги над росіянами - Цензор.НЕТ 5304Советские спортсмены не ПРОДАЮТся западным Воротилам спорта...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФИФА изучит слова "Слава Украине!", сказанные игроком сборной Хорватии Видой после победы над россиянами
 
 
 
 
 
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