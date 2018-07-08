 ФИФА изучит слова "Слава Украине!", сказанные игроком сборной Хорватии Видой после победы над россиянами

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщают российские СМИ, призывая к дисквалификации игрока.
Напомним, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира. Автор двух голов в ворота россиян (с игры и в серии пенальти) Вида после матча прокричал на камеру "Слава Украине!". Вукоевич, который работает скаутом киевского "Динамо" добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину!".
"ФИФА обрабатывает различные отчеты, касающиеся указанного матча, а также потенциальные доказательства в отношении данного вопроса. Пока мы не оценили имеющуюся информацию, поэтому предоставить другие комментарии по данной теме не можем, – сообщили российским СМИ в пресс-службе ФИФА.
Ранее сам Домагой Вида прокомментировал видеозапись, на которой он произносит "Слава Украине". "Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", – сказал Вида.
Отметим, что сборная Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 в серии пенальти обыграла команду России и пробилась в полуфинал.
Історики стверджують, що вислів "Слава Україні" з'явився у кінному полку так званих "Чорних Запорожців" - це була збройна формація армії УНР, яка діяла впродовж 1918-1920 років на теренах України. Виборюючи її незалежність. Єдина різниця із сучасністю, дослівно вони вітались "Слава Україні" - відповідь була "Козакам слава". Також можна знайти інформацію, що за часів ІІ Гетьманату Павла Скоропадського використовували аналогічну фразу "Слава Україні" -"Гетьману слава"
Таким чином на гасло "Слава Україні" варіантів відповідей було декілька, але прижився один - "Героям Слава".
Таким чином гасло «Слава Україні» не пов'язано з якимось шовіністичними чи ксенофобськими течіями. Це гасло в першу чергу окреслювало український патріотизм, надихало синів та дочок України на боротьбу проти іноземних агресорів та окупантів. Підкреслювало мету українського народу створити власну незалежну державу на своїй Богом даній землі.
Historians claim that the expression "Glory to Ukraine" appeared in the equestrian regiment of the so-called "Black Zaporozhians" - it was an armed formation of the UPR Army, which operated during the years 1918-1920 in the territory of Ukraine. Struggling for her independence. The only difference with the present, literally they were welcomed "Glory to Ukraine" - the answer was "Cossacks glory". You can also find information that during the II Hetmanate of Pavlo Skoropadsky used the same phrase "Glory to Ukraine" - "Hetman's Glory"
Thus, there were several answers to the slogan "Glory to Ukraine", but one became accustomed to "Heroes of Glory".
Thus, the slogan "Glory to Ukraine" is not connected with some chauvinistic or xenophobic currents. This slogan firstly outlined the Ukrainian patriotism, inspired sons and daughters of Ukraine to fight against foreign aggressors and invaders. He underlined the goal of the Ukrainian people to create their own independent state in their God of this land.
Искренне желаем вам продолжать столь славную традицию !
Хорватия как минимум на бронзу наиграла на этом чемпионате.
Украинцы своим лозунгом славят свою страну, а московиты призывают к дальнейшей агрессии за пределами своих болот.
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Похоже на новою войну...
Испанцы взяли у кацапов деньги и строго выполнили свои обязательства, то есть продули, как и договаривались, а хорваты деньги взяли и кинули кацапов.
Слава Хорватии!!!
-ФІФА дозволила провести змагання в країні - агресорі - Орді, бо "спорт відділений від політики"..
-А дисквакліфікувати хорватів хочуть за вимогою країни-агресора, дискваліфікувати за прославляння України як жертви агресії - за вигук "Слава Україні"??? За вигук ПІСЛЯ МАТЧУ!
-А що, Україна за думкою ФІФА не заслуговує СЛАВИ, чи є країною, визнаною світом країною- терористом, чи країною-ізгоєм, чи країною-агресором? Тобто - сам факт початку "розгляду справи" за вітання "Слава Україні"ПІСЛЯ МАТЧУ, і в сукупності з тим, що ФІФА дозволила провести змагання в країні - агресорі засвідчує про її проординську політичну позицію ФІФА, про її антиукрнаїнізм і ПІДТВЕРДЖУЄ що ФІФА діє політично в форватері ординського впливу на неї, про політичну заангажованість керівництва ФІФА а можливо і її корумпованість ( як це неодноразово бувало)
І однозначно - суперечить принципу - відділити політику від спорту! ПОДВІЙНЕ ДНО!