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 С начала года задокументировано 470 попыток подкупа пограничников, - Госпогранслужба

С начала 2018 года в Госпогранслужбе задокументировано более 470 отказов пограничников от взяток. За последние сутки пограничники отклонили предложения взяток на общую сумму 1,3 тыс. долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, вчера взятку в размере $100 предложила украинка пограничникам Мостиского отряда в пункте пропуска "Краковец". Таким образом женщина 1972 года рождения пыталась решить вопрос беспрепятственного пересечения государственной границы несовершеннолетним ребенком, без нотариально заверенного согласия отца.

В столичном аэропорту гражданин Ганы также решил "купить" за 700 долларов у пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" разрешение на пересечение государственной границы.

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Кроме того, еще одного иностранца-нарушителя не пропустили за прошедшие сутки в аэропорту "Борисполь". Гражданин Ливии прибыл рейсом из Стамбула. Мужчина не смог подтвердить цели своего путешествия, и ему было отказано в пересечении границы. Не оставляя надежд на позитивное решение правоохранителей, 29-летний ливиец предложил 500 долларов.

Во всех случаях пограничники от взяток отказались и задокументировали правонарушения в установленном порядке. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений, предусмотренных статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

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Источник: https://censor.net.ua/n3075401
 
 
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Значит наши пограничники знают себе цену
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надеюсь все кто давал взятки отпущены? А то в следующий раз не дадут С начала года задокументировано 470 попыток подкупа пограничников, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5286
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Таким образом женщина 1972 года рождения пыталась решить вопрос беспрепятственного пересечения государственной границы несовершеннолетним ребенком, без нотариально заверенного согласия отца. - Блін дружина з дитиною їде віддихнути, так за це в нотаріальній конторі держава близко 250 грн здирає!!!!!! Яке тут порушення - мати з дитиною їде, сім'я в шлюбі, так ні, і тут бариги хочуть гроші здерти, та й ще на границі, як бачите, до хабарів людей доводять......Источник: https://censor.net.ua/n3075401
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і шо цікаво ХАБАРНИКИ СПЛАТИЛИ ШТРАФІВ більше мільона.. та конфісковано грошей та контрабандних товарів ще на 10млн!!. от такий калОмбур! А гебельси пукіна ТУТ продовжують крімінальній бидлоті впарювати-"і чьто ані вам сдєлают.. фсє бірут.. фсє варуют.."
ЗАКОН ДАРВІНА ПРАЦЮЄ!! З початку року задокументовано 470 спроб підкупу прикордонників, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5261 З початку року задокументовано 470 спроб підкупу прикордонників, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5261тупорила крімінальна бидлота здихає скоріше ніж ЛЮДИ З початку року задокументовано 470 спроб підкупу прикордонників, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5654 З початку року задокументовано 470 спроб підкупу прикордонників, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5654
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года задокументировано 470 попыток подкупа пограничников, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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