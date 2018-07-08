 С начала года задокументировано 470 попыток подкупа пограничников, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, вчера взятку в размере $100 предложила украинка пограничникам Мостиского отряда в пункте пропуска "Краковец". Таким образом женщина 1972 года рождения пыталась решить вопрос беспрепятственного пересечения государственной границы несовершеннолетним ребенком, без нотариально заверенного согласия отца.

В столичном аэропорту гражданин Ганы также решил "купить" за 700 долларов у пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" разрешение на пересечение государственной границы.

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Кроме того, еще одного иностранца-нарушителя не пропустили за прошедшие сутки в аэропорту "Борисполь". Гражданин Ливии прибыл рейсом из Стамбула. Мужчина не смог подтвердить цели своего путешествия, и ему было отказано в пересечении границы. Не оставляя надежд на позитивное решение правоохранителей, 29-летний ливиец предложил 500 долларов.

Во всех случаях пограничники от взяток отказались и задокументировали правонарушения в установленном порядке. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений, предусмотренных статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

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