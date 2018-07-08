 Украинская писательница Таня Малярчук получила престижную литературную премию им. Ингеборг Бахманн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.

Победителя определили по результатам трехдневных чтений, которые проходили в австрийском городе Клагенфурт-ам-Вёртерзее с 5 по 7 июля. Призовой фонд награды - 25 тыс. евро.

Участники читали немецкоязычные тексты, которые ранее не публиковались. Каждая презентация длилась около 25 минут. Таня Малярчук представила рассказ "Лягушка в море". Для нее это - первый текст, написанный на немецком языке.

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Таня Малярчук - украинская писательница и публицист. Автор книг "Сверху вниз. Книга страхов"," Как я стала святой", "Зверослов", "Биография случайного чуда", "Забвение", "Mox Nox". Колумнистка в украинских и немецких интернет-изданиях Deutsche Welle и Die Zeit Online. С 2011 года живет в Австрии.