EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Общество, Шоу-бизнес
  351  3
Все про:литература (235) писатель (154) премия (277) Малярчук Таня (1)

 Украинская писательница Таня Малярчук получила престижную литературную премию им. Ингеборг Бахманн

Украинская писательница Таня Малярчук победила в конкурсе немецкоязычной литературной премии имени Ингеборг Бахманн (Ingeborg-Bachmann-Preis).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.

Победителя определили по результатам трехдневных чтений, которые проходили в австрийском городе Клагенфурт-ам-Вёртерзее с 5 по 7 июля. Призовой фонд награды - 25 тыс. евро.

Участники читали немецкоязычные тексты, которые ранее не публиковались. Каждая презентация длилась около 25 минут. Таня Малярчук представила рассказ "Лягушка в море". Для нее это - первый текст, написанный на немецком языке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назвал лауреатов премии им. Леси Украинки за 2017 год

Таня Малярчук - украинская писательница и публицист. Автор книг "Сверху вниз. Книга страхов"," Как я стала святой", "Зверослов", "Биография случайного чуда", "Забвение", "Mox Nox". Колумнистка в украинских и немецких интернет-изданиях Deutsche Welle и Die Zeit Online. С 2011 года живет в Австрии.

Источник: https://censor.net.ua/n3075399
 
   
VEhrdlVXNU9RM2N3VEhaU2FqbEhRVEJaWmxKbk9VTTJTVTVEYVRCTVJGRjJaRWRRVEhrdlVYVTVRelF3V1V4UmRHUkhRVEJNUkZKbmRFZEVNRmxFVVhOSWVsRjJPVU0wTUZsSVVYTk9SME13VEZoUmRUbEhUV1pPUXk4d1dVUlJkR1JET0RCTWFsSnFkejA5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У 2018 році у «Видавництві Строго Лева» вийшла перша дитяча книжка Малярчук «MOX NOX», що у перекладі з латинської означає «надходить ніч». Це історія химерної цивілізації рукокрилих істот, які заселили зруйновані міста після того, як звідти із невідомих причин щезли люди

...
Обывателя это может шокировать - но я авансом одобряю. Звучит готично и макабрично. Надо бы почитать Українська письменниця Таня Малярчук отримала престижну літературну премію ім. Інгеборг Бахманн - Цензор.НЕТ 234
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинская писательница Таня Малярчук получила престижную литературную премию им. Ингеборг Бахманн
 
 
 
 
 
 вверх