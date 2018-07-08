 Военная операция под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, - Волкер об участии РФ в войне на Донбассе

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью немецкому телеканалу OstWest, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Сначала гибридной войной в Крыму, затем захватом Крыма и объявлением о присоединении его к России, а затем осуществлением того же самого плана на востоке Украины – осуществлением военной операции под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, учреждением двух "народных республик", их финансированием и поддержкой", - отметил Волкер.
По его словам, Россия решила разжечь этот конфликт, чтобы оказать давление на Украину.
"Если мы посмотрим на результаты, то получится, что Россия просто должна решить: мы больше не хотим это делать, это не в российских интересах. На самом деле это заставляет Украину дрейфовать еще дальше от большой российской семьи. Я думаю, что в России всегда было это чувство особых отношений с Украиной – общая история и желание того, чтобы Украина оставалась частью более широкого сообщества (связанного с Россией, - ред.)", - подчеркнул Волкер.
Он считает, что вместо этого вторжение и оккупация привели к возникновению более националистической обращенной на Запад Украины. "Они более едины и злы на Россию и, как никогда, скептично настроены к России. Так что положить конец этому конфликту – это было бы в интересах России. Они же хотят лучших отношений с Украиной", - уточнил Волкер.
По его словам, Россия настойчиво повторяла две вещи в ходе переговоров: одна из них - это поддержка минских соглашений, в которых отмечается очень четко, что эта территория является частью Украины и будет восстановлена в этом качестве.
"А второе – это то, что они обеспокоены судьбой русскоговорящих людей в Украине. Так как раз эти люди более всего страдают от этого конфликта. По всей Украине есть русскоговорящие люди – в Харькове, в Одессе, в Киеве. И нигде нет вопросов относительно дискриминации, давления, они ведут нормальную жизнь. Люди страдают только в тех регионах, в которых Россия создала этот конфликт. И во имя спасения этих людей мы хотим, чтобы это закончилось", - отметил Волкер.
Он добавил, что администрация президента США демонстрировала последовательный подход в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.
От ці слова та 24 години та по всім зрадо ЗМІ.
чекають, що рососка розвалиться, як совок???
Повводили за влезание в выборы президента за отравление в Солсбери а ГДЕ за НАРУШЕНИЕ Будапештского МЕМОРАНДУМА??? Во всяком случае США и Англией которые ГАРАНТИРОВАЛИ Украине ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ .....ВСЕМИ ЧЛЕНАМИ-ПОДПИСАНТАМИ.....
http://www.eurasian.su/news/glazev-esli-ukraina-podpishet-soglashenie-ob
Интересно поменялась риторика у мир имущих...
А ну да... на пороге мировой кризиз... А тут Украина с 36% черноземов и войной.
Да и буфер между Китаем и оными ставить нужно..
Это вам не Лас-Вегас... вертеться нужно гораздо-гораздее...
Тут ваш "будапешт" отдыхает...
Дама вполне себе приятная. Не думаю, шо многие из присутствующих на ветке мужиков, переступили бы через Марго и пошли дальше.
Я бы, не переступил.
Всі інші - дамбасюри що стояли на блок-постах і ловили метеликів сачками.
Недавние резкие заявления президента Трампа в отношение Германии, получили свое продолжение и расширение. Напомним, Трамп говорил о том, что Германия спонсирует РФ, покупая у нее нефть и газ, при все более явном наличие альтернативы. Вырученные от углеводородов деньги, РФ все больше вкладывает в наступательный сегмент своих вооруженных сил, что ведет к эскалации агрессивных амбиций. В частности, Путин и его ближнее окружение, уже несколько лет позволяют себе угрозы военного нападения на страны Европы и НАТО. В итоге, деньги от сомнительных сделок с РФ идут в карманы германских бизнесменов и чиновников, а угроза все больше нависает над всей Европой. Чтобы остудить пыл путинской агрессии, США вынуждены перебрасывать на континент все больше своих сухопутных войск и авиации. В результате, нездоровая любовь к путинским деньгам, дополнительным бременем ложится на США.
Недавно стало известно, что недавний скандал вокруг поставок турбин Сименс в Крым, имел своеобразное продолжение. На публику было показано, что компания возмущена непорядочностью партнеров и готова свернуть любое сотрудничество, даже иск в суд был подан. И вот на минувшей неделе, тот же Сименс подписал новый контракт на поставку трех турбин в РФ. Просто интересно, а как там дело в суде? Или может быть в Германии два Сименса? Упорство германских бизнесменов как с турбинами так и с Северным потоком-2, наталкивает на мысль о том, что может быть они уже не совсем германские бизнесмены или совсем не германские?
Кстати, такая постановка вопроса вполне оправдана потому, что не только в плане бизнеса, германские чиновники показывают аномальные реакции относительно РФ. Похоже, что эта странная аномалия поразила и спецслужбы и военных.
Что касается спецслужб, показывающих высокий уровень импотенции, хочется отметить следующее. Перед самым нападением РФ на Украину, в Германии разразился громкий скандал по поводу прослушки, которую якобы вело американское Агенство Национальной Безопасности, телефонных переговоров канцлера ФРГ Меркель. Как теперь выясняется - правильно и делали, если это не фейк. Интересно, что эти сведения были получены от беглого сотрудника АНБ, Эдварда Сноудена. Он имел доступ ко множеству закрытых данных, которые он и похитил со своей работы. В числе прочего, была информация и о прослушке Меркель.
Скандал произошел знатный, были и ноты протеста, и вызовы посла США в МИД ФРГ, и многое другое. В любом случае, отношения были серьезно испорчены. Что характерно, юный мститель почувствовал, что его скоро сцапает внутренняя безопасность и рванул в Гонконг. Он справедливо полагал, что Китай - огромная и самостоятельная страна и не выдаст его в США. Но самостоятельность в нашем мире - категория условная. Китай сильно зависел и зависит сейчас, от экспорта своей продукции в США и скорее всего, Сноудену пояснили, что он - хороший парень и наверняка - знает множество секретов, но приличные отношения с США - дороже, после чего Сноуден и оказывается в РФ. Кстати, почти в это же время выяснилось что Викиликс - тоже имеет прочные связи с ФСБ. То есть, все эти борцы за свободу слова, которые публиковали секретные документы, делали это исключительно в ущерб США и ни единого подобного документа они не смогли добыть по поводу готовящейся агрессии РФ против Украины, а как мы понимаем, эта подготовка была на последней стадии. Ни Викиликс, которая якобы добывала документы путем хакерства, ни Сноуден, который имел доступ к аналитике АНБ, в частности по РФ и Китаю - не выдали ничего подобного.
В итоге, если нечто подобное и было с прослушкой, то спецлужбы прозевали этот момент, но самое печальное, что они прозевали связь Сноудена с Кремлем, которую тот лично формализовал, уезжая в Москву. А ведь с подачи Сноудена была поднята такая политическая волна, которая и сейчас не спала и это показывает синхронизацию действий части германского бомонда с Москвой. Тем не менее, никаких повальных арестов кремлевских агентов нет и не предвидится.
Можно об этом спорить как угодно, только вот в американской специальной прессе все чаще можно прочесть материалы с названием, наподобие «Смерть Люфтваффе». У нас уже была статья по этому поводу, но теперь попалась аналитика, которая точно имеется у Трампа, дающая представление о том, как именно в Берлине представляют механизм обеспечения собственной безопасности, в военном плане.
В общем, сейчас происходит переход ВВС многих американских союзников на самолеты 5 поколения. Италия, Великобритания, Норвегия, Израиль и Япония уже получают Ф-35 и перестраивают свои ВВС вокруг возможностей этих машин. Кто-то готовится к переходу, кто-то проводит модернищацию существующего парка самолетов для того, чтобы те интегрировались с новыми самолетами союзников в боевых условиях, даже не имея собственных самолетов 5 поколения.
Германия выглядит, на этом фоне, просто удивительно. Мало того, что именно руководство страны, вопреки настойчивым сигналам военных - игнорирует эту тенденцию, но и существующие ВВС довольно быстро деградируют. По мнению американских авиационных экспертов, 128 Eurofighter Typhoon Люфтваффе -не пригодны для боевого применения. Мало того, полностью исправных и готовых именно к бою самолетов - около 10. Причем, речь идет не только об общем техническом состоянии стремительно стареющих машин, которые выводит из эксплуатации даже Австрия к 2020, но о дефектах ключевых бортовых систем.
Так, по данных издания Spiegel крайне неудачной оказалась система предупреждения о ракетной атаке. Датчики системы находятся на крыльях самолета и около полугода назад оказалось, что практически на всех машинах они бездействуют. Надо заметить, что наличие таких систем - стандартно для всей авиации НАТО, что сразу исключает немецкие самолеты из любых возможных боевых операций в зоне противодействия ПВО или ВВС противника. Грубо говоря, в случае конфликта с РФ, они бесполезны. Но самое интересное оказалось в том, что дефект очень трудно устранить. Течь идет о том, что проблема возникает в системе охлаждения устройства и в принципе, ее можно устранить, но германский производитель сменил собственника и прекратил выпуск и обслуживание подобных комплексов. Это значит, что надо модернизировать все самолеты м это при том, что подходит срок их списания.
То есть, внутри самой Германии утрачен контроль за производством критических компонентов для боевой техники, что приводит к стремительной деградации боевой авиации, а перспектив замены Тайфунов на что-то новое - не предвидится. Зато, в Берлине бредят созданием европейской единой армии или подобными прожектами. Это и ряд подобных моментов и дают основание Трампу так резко ставить вопросы именно перед Германией, ибо именно она демонстрирует полную утрату адекватности в ключевых вопросах обороны НАТО.
антиколорадос
"если воевать против Московии, то нужно обязательно учитывать силу Украины. Когда-то независимая, она не забыла еще, чем она была. Несмотря на деспотию Московии, которая душит все украинское, эта казацкая нация и дальше вольнолюбивая.
Это был бы смертельный удар по Московии, если бы Украина вновь стала независимой.
Тогда она сыграла бы главную роль в освобождении всех народов, которые теперь стонут в московском иге"
Токо кто к нему прислушивается?..
Рыжий клоун уже ночами не спит, от предвкушения обняться с "владимиром" (хуйлом, по нашему), не слушая никаких предостережений со всех сторон.
Гибридная война, гибридный мир, гибридная жизнь...