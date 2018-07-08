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 Военная операция под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, - Волкер об участии РФ в войне на Донбассе

Россия спровоцировала конфликт в Донбассе.

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью немецкому телеканалу OstWest, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Сначала гибридной войной в Крыму, затем захватом Крыма и объявлением о присоединении его к России, а затем осуществлением того же самого плана на востоке Украины – осуществлением военной операции под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, учреждением двух "народных республик", их финансированием и поддержкой", - отметил Волкер.

По его словам, Россия решила разжечь этот конфликт, чтобы оказать давление на Украину.

"Если мы посмотрим на результаты, то получится, что Россия просто должна решить: мы больше не хотим это делать, это не в российских интересах. На самом деле это заставляет Украину дрейфовать еще дальше от большой российской семьи. Я думаю, что в России всегда было это чувство особых отношений с Украиной – общая история и желание того, чтобы Украина оставалась частью более широкого сообщества (связанного с Россией, - ред.)", - подчеркнул Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма, - Волкер

Он считает, что вместо этого вторжение и оккупация привели к возникновению более националистической обращенной на Запад Украины. "Они более едины и злы на Россию и, как никогда, скептично настроены к России. Так что положить конец этому конфликту – это было бы в интересах России. Они же хотят лучших отношений с Украиной", - уточнил Волкер.

По его словам, Россия настойчиво повторяла две вещи в ходе переговоров: одна из них - это поддержка минских соглашений, в которых отмечается очень четко, что эта территория является частью Украины и будет восстановлена в этом качестве.

"А второе – это то, что они обеспокоены судьбой русскоговорящих людей в Украине. Так как раз эти люди более всего страдают от этого конфликта. По всей Украине есть русскоговорящие люди – в Харькове, в Одессе, в Киеве. И нигде нет вопросов относительно дискриминации, давления, они ведут нормальную жизнь. Люди страдают только в тех регионах, в которых Россия создала этот конфликт. И во имя спасения этих людей мы хотим, чтобы это закончилось", - отметил Волкер.

Также читайте: Это конфликт между государствами, для разрешения которого нужно развернуть миротворческие силы ООН, - Волкер о ситуации на востоке Украины

Он добавил, что администрация президента США демонстрировала последовательный подход в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3075397
 
   
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"Сначала гибридной войной в Крыму, затем захватом Крыма и объявлением о присоединении его к России, а затем осуществлением того же самого плана на востоке Украины - осуществлением военной операции под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, учреждением двух "народных республик", их финансированием и поддержкой", - отметил Волкер.»

От ці слова та 24 години та по всім зрадо ЗМІ.
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а ще краще: реальний контроль дій сьогоднішньої влади, та допога ВПК України надсучасними технологіями...
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Есть один.Мнение частного американского лица как то не помогает Украине и что тогда?
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як що Волкер,все розуміє, то чого хуйлу і кацяпам не дали гарного пенделя?
чекають, що рососка розвалиться, як совок???
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Кто им должен дать пенделя вместо Украины?
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Ну, как бы, Америка гарант целостности территории Украины... или об этом уже не говорят?
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Будапешстский меморандум НАРУШЕН РАИСЕЙ Почему СТРАНЫ ГАРАНТЫ не ввели НАЙЖЕСТОЧАЙШИЕ САНКЦИИ именно за БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ....

Повводили за влезание в выборы президента за отравление в Солсбери а ГДЕ за НАРУШЕНИЕ Будапештского МЕМОРАНДУМА??? Во всяком случае США и Англией которые ГАРАНТИРОВАЛИ Украине ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ .....ВСЕМИ ЧЛЕНАМИ-ПОДПИСАНТАМИ.....
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Жесточайшие санкции , это конфискация имущества за рубежом , частного и государственного , отключение от СВИФТ и эмбарго на торговлю углеводородами . А то что ввели , это так больше страшилки . Если даже список который составила финансовая разведка США засекретили , после приезда в Нью Йорк , Патрушева и Ко.
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а вони ще не всю "озабоченность" не висказали....
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В обмен на ядерное оружие?
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о, блін, то сила!!!!! Протяжність розмежування 450 км за словами Авакова, це якраз на 2 км один Javelin, а хоч заряди до них дали?
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Ігор Л сказав би,що танки не на антигравітаційній подушці поки що,тому можуть їздити тільки по дорогах та легкому бездоріжжю.а це аж ніяк не 450 км території.Та й к-ть Джавелін зараз не принципова.Це меседж хуйлу-"дали 210 при потребі дамо 2100 штук."
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ну так, ну так, танки тільки вздовж завчасно намальованої лінії їздять, я зовсім забув, що вони не можуть їздити по полям та чагарникам.......Ті 210 Javelin чотири роки чекали, поки дадуть....а про 2100 - то мабуть століття чекати прийдеться. Тай вартість одного комплекту з 6 ракетами близько 1,4 млн. доларів......це 2100 штук - 2,94 млрд доларів зовсім дрібниця, тут хоч би кредит МВФ в 1 млрд дали......, не говорячи про 3 млрд. Союзнички як завжди чужими руками рашку хотять ослабити....буває.
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Розвалиться. І Україна - то тільки, на величезний жаль, один з головних, але тільки інструментів того розвалу.
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А что такое данбас и какими нормативными актами он обозначен?
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Еще раз для особо одаренных. Какими нормативными актами он обозначен, этот дамбас?
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А давай я тебе дам...😄номер карты беженцев.У меня на соседней улице дом снимают.Денег кинешь.А они мне скажут,был перевод или нет?Тебе же не жалко денег беженцам?😄🌷😂
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Давай так.Ты переводишь бабки беженцам,а я в два раза больше твоей сестре?По рукам ватан?😄🌷😂
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Слушай,я придумал.Забери к себе свою сестру.И не будешь деньги отсылать.Избавь ее от нищеты.Или ты нищеброд😄🌷😂
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Шота ты не хочешь поделится деньгами с беженцами.Давай хоть 100 баксов кинь.Не будь чертом😄🌷😂
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Ну ок.Не хочет так не хочет.Значит голодной будет зодить😄Карту кидать?😄
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Так это ватный балабол.Он три недели от меня прятался😄
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Так кинь деньги чо ты жлобишься?Давай мне я украинским раненым брошу.Выписку предоставлю.
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Я даю тебе слово чести.Ты кидаешь мне деньги.Я перевожу их украинским раненым солдатам.Кидаю тебе скрин.И такую же сумму перевожу твоей сестре.Накину еще 30%процентов сверху.Годится?
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Давай так.Если ты не кидаешь деньги,ты на Цензор больше не заходишь.Если я тебя обанываю-я.
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Если я тебя обману,в любой новости сразу скажу шо я порхобот и педераст.По рукам?
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Я тебе могу бросить их телефон.Напрямую поговоришь.А они мне скажут кинул ты деньги или нет?Или только в нете писдеть можешь про хунту😄😄🌷
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Я и с первого раза угадаю. Это вырванная из контекста вами, пропагандонами, фраза Порошенко.
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Угадай со 133 раз кто на самом деле призвал войну и рузьке мир на даунбасс и лугадонию , из-за кторых детям приходится сидеть в подвалах?
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Цель Путина была озвучена его советником Глазьевым 22 сентября 2013г в Ялте: втягивание Украины в Таможенный союз. Глазьев абсолютно четко сказал, какая кара будет для Украины в случае неподчинения воле Путина: "Если Украина подпишет Соглашение об ассоциации, Россия не сможет гарантировать статус Украины как страны. Россия будет вмешиваться, если пророссийские регионы страны будут обращаться непосредственно к Москве... там будет хаос» - подчеркнул Глазьев.
http://www.eurasian.su/news/glazev-esli-ukraina-podpishet-soglashenie-ob
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Денех сейчас нет,пенсионный возраст повысим РАБссиянцам, утром стулья,вечером деньги... Военная операция под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, - Волкер об участии РФ к войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 1596
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Воевать только с одним Степаном Бандерой с 1939 года и по сегодня,это книга Рекордов Гиннесса... Военная операция под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, - Волкер об участии РФ к войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 4935
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На*** дипломатичні заморочки. Волкер назвав речі своїми іменами, хоча й дещо стримано.
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А они когда то были? Лично я за свои годы никогда не слышал от кацапов ничего хорошего про украинцев. Мало того, мои родители и прародители не видели добра и хорошего слова от кацапов. Даже про немцев во время второй мировой у моей бабушки лучшее мнение чем про кацапов.
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Дай Боже, щоб ніяких відносин не було. Ніколи! Блокада всього - від товарів в оба краї до "культури" і "чілавєчіскіх кантактав"
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С РАБссией дружил только Трижды брат Адольф Гитлер.Но я подозреваю,что Четыржды брат....был Тайный сговор Гитлера и Джугашвили в Москве на Конгрессе Коминтерна вначале 1921 года...
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Мдааааа...
Интересно поменялась риторика у мир имущих...
А ну да... на пороге мировой кризиз... А тут Украина с 36% черноземов и войной.
Да и буфер между Китаем и оными ставить нужно..
Это вам не Лас-Вегас... вертеться нужно гораздо-гораздее...
Тут ваш "будапешт" отдыхает...
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ну придется теперь с хорватами... какая уже ей разница
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А о хорватах ты подумал? Вот нафига им такое "счастье"?
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Ну, а шо?
Дама вполне себе приятная. Не думаю, шо многие из присутствующих на ветке мужиков, переступили бы через Марго и пошли дальше.
Я бы, не переступил.
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Так и я бы не переступил. Просто с ноги в морду заехал бы.
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И заразился бы победобесием в тяжелой форме.
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Про большую розийскую семью Волкер конечно загнул... Скорее кремль как маньяк держит в заложниках десятки народов против их воли и притом сам живет за счет етих народов и их ресурсов как пиявка или глист высасывает все соки из других.
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ОМГ! Невже, боронь Боже, доживемо до "нармалізациі атнашеній с рацєїй"? І дітям, і онукам знову по тих самих граблях, що від андрія боголюбського накидані у нас скрізь? Тільки повне і всеохоплююче блокування всього з тих теренів - шанс вижити України. Чому це розуміють в Ізраілі відносно арабів? І чому у нас такі, прости Господи, такі нетямущі в тому питанні ідіоти скрізь - від кухні до уряду? Ще і Волкер натякає про "нармалізацию" кацапні...
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80 % сведений о 2 Мировой войне на территории дохлого ССРа Засекречены до 2045 года.......,паБЕДа называется....
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По прогнозам западньіх аналитиков Мордор распадетсяч в течнии 10 лет. Так шо так долго ждать не придется
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кремль хочет чтобы поколения которые видели войну своими глазами умерло а потом можно будет историю по своему переписать. Но кому надо тот все знает. Например когда пришли немцы в наше село, начали ужасаться жизни людей и раздавали детям шоколад. Когда пришли *наши* то украли у бабушки кур и женское пальто и били всем подряд морды мол чего вы не умерли а с немцами бок о бок жили.
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Алексей. Вашим в селе повезло, что немцы их оккупировали, а не войска SS.Немцы, потом, покаялись за преступления перед Миром за то, что были одурманены лозунгами их боссов. Рашка никогда не покается за СВОИ преступления. Пси.В оккупации в доме моей прабабушки квартировались немецкие врачи. Они, как-то,мою 4-х летнюю маму взяли в свой госпиталь. Раненные немцы:"киндер, киндер". Ну "киндер" и выкатила им стишок о ленине и сталине, типа я их люблю; дитя ссср. Уж, точно, ленин и сталин-поняли все немцы. Не расстреляли ни мою маму, ни мою бабушку, ни мою прабабушку.А после войны была ГДР, может там и жили, те немцы.
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А чего от нее лучшего хотеть? В ней испокон веков практически все делается по принуждению (замужество и пр.).
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"под командованием российских вооруженных сил"
Всі інші - дамбасюри що стояли на блок-постах і ловили метеликів сачками.
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Добре, що визнають, хто збив Боїнг, хто организував хімічні атаки в Сирії, хто отруїв Скрипалів, хто анексував Крим, хто розв"язав і продовжує війну на Донбасі. А далі?... Ті держави, які постраждали від параші, висловили стурбованість і поїхали дивитися футбол?
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Разбитые горшки США и Германии
Военная операция под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, - Волкер об участии РФ в войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 9198

Недавние резкие заявления президента Трампа в отношение Германии, получили свое продолжение и расширение. Напомним, Трамп говорил о том, что Германия спонсирует РФ, покупая у нее нефть и газ, при все более явном наличие альтернативы. Вырученные от углеводородов деньги, РФ все больше вкладывает в наступательный сегмент своих вооруженных сил, что ведет к эскалации агрессивных амбиций. В частности, Путин и его ближнее окружение, уже несколько лет позволяют себе угрозы военного нападения на страны Европы и НАТО. В итоге, деньги от сомнительных сделок с РФ идут в карманы германских бизнесменов и чиновников, а угроза все больше нависает над всей Европой. Чтобы остудить пыл путинской агрессии, США вынуждены перебрасывать на континент все больше своих сухопутных войск и авиации. В результате, нездоровая любовь к путинским деньгам, дополнительным бременем ложится на США.
Недавно стало известно, что недавний скандал вокруг поставок турбин Сименс в Крым, имел своеобразное продолжение. На публику было показано, что компания возмущена непорядочностью партнеров и готова свернуть любое сотрудничество, даже иск в суд был подан. И вот на минувшей неделе, тот же Сименс подписал новый контракт на поставку трех турбин в РФ. Просто интересно, а как там дело в суде? Или может быть в Германии два Сименса? Упорство германских бизнесменов как с турбинами так и с Северным потоком-2, наталкивает на мысль о том, что может быть они уже не совсем германские бизнесмены или совсем не германские?
Кстати, такая постановка вопроса вполне оправдана потому, что не только в плане бизнеса, германские чиновники показывают аномальные реакции относительно РФ. Похоже, что эта странная аномалия поразила и спецслужбы и военных.
Что касается спецслужб, показывающих высокий уровень импотенции, хочется отметить следующее. Перед самым нападением РФ на Украину, в Германии разразился громкий скандал по поводу прослушки, которую якобы вело американское Агенство Национальной Безопасности, телефонных переговоров канцлера ФРГ Меркель. Как теперь выясняется - правильно и делали, если это не фейк. Интересно, что эти сведения были получены от беглого сотрудника АНБ, Эдварда Сноудена. Он имел доступ ко множеству закрытых данных, которые он и похитил со своей работы. В числе прочего, была информация и о прослушке Меркель.
Скандал произошел знатный, были и ноты протеста, и вызовы посла США в МИД ФРГ, и многое другое. В любом случае, отношения были серьезно испорчены. Что характерно, юный мститель почувствовал, что его скоро сцапает внутренняя безопасность и рванул в Гонконг. Он справедливо полагал, что Китай - огромная и самостоятельная страна и не выдаст его в США. Но самостоятельность в нашем мире - категория условная. Китай сильно зависел и зависит сейчас, от экспорта своей продукции в США и скорее всего, Сноудену пояснили, что он - хороший парень и наверняка - знает множество секретов, но приличные отношения с США - дороже, после чего Сноуден и оказывается в РФ. Кстати, почти в это же время выяснилось что Викиликс - тоже имеет прочные связи с ФСБ. То есть, все эти борцы за свободу слова, которые публиковали секретные документы, делали это исключительно в ущерб США и ни единого подобного документа они не смогли добыть по поводу готовящейся агрессии РФ против Украины, а как мы понимаем, эта подготовка была на последней стадии. Ни Викиликс, которая якобы добывала документы путем хакерства, ни Сноуден, который имел доступ к аналитике АНБ, в частности по РФ и Китаю - не выдали ничего подобного.
В итоге, если нечто подобное и было с прослушкой, то спецлужбы прозевали этот момент, но самое печальное, что они прозевали связь Сноудена с Кремлем, которую тот лично формализовал, уезжая в Москву. А ведь с подачи Сноудена была поднята такая политическая волна, которая и сейчас не спала и это показывает синхронизацию действий части германского бомонда с Москвой. Тем не менее, никаких повальных арестов кремлевских агентов нет и не предвидится.
Можно об этом спорить как угодно, только вот в американской специальной прессе все чаще можно прочесть материалы с названием, наподобие «Смерть Люфтваффе». У нас уже была статья по этому поводу, но теперь попалась аналитика, которая точно имеется у Трампа, дающая представление о том, как именно в Берлине представляют механизм обеспечения собственной безопасности, в военном плане.
В общем, сейчас происходит переход ВВС многих американских союзников на самолеты 5 поколения. Италия, Великобритания, Норвегия, Израиль и Япония уже получают Ф-35 и перестраивают свои ВВС вокруг возможностей этих машин. Кто-то готовится к переходу, кто-то проводит модернищацию существующего парка самолетов для того, чтобы те интегрировались с новыми самолетами союзников в боевых условиях, даже не имея собственных самолетов 5 поколения.
Германия выглядит, на этом фоне, просто удивительно. Мало того, что именно руководство страны, вопреки настойчивым сигналам военных - игнорирует эту тенденцию, но и существующие ВВС довольно быстро деградируют. По мнению американских авиационных экспертов, 128 Eurofighter Typhoon Люфтваффе -не пригодны для боевого применения. Мало того, полностью исправных и готовых именно к бою самолетов - около 10. Причем, речь идет не только об общем техническом состоянии стремительно стареющих машин, которые выводит из эксплуатации даже Австрия к 2020, но о дефектах ключевых бортовых систем.
Так, по данных издания Spiegel крайне неудачной оказалась система предупреждения о ракетной атаке. Датчики системы находятся на крыльях самолета и около полугода назад оказалось, что практически на всех машинах они бездействуют. Надо заметить, что наличие таких систем - стандартно для всей авиации НАТО, что сразу исключает немецкие самолеты из любых возможных боевых операций в зоне противодействия ПВО или ВВС противника. Грубо говоря, в случае конфликта с РФ, они бесполезны. Но самое интересное оказалось в том, что дефект очень трудно устранить. Течь идет о том, что проблема возникает в системе охлаждения устройства и в принципе, ее можно устранить, но германский производитель сменил собственника и прекратил выпуск и обслуживание подобных комплексов. Это значит, что надо модернизировать все самолеты м это при том, что подходит срок их списания.
То есть, внутри самой Германии утрачен контроль за производством критических компонентов для боевой техники, что приводит к стремительной деградации боевой авиации, а перспектив замены Тайфунов на что-то новое - не предвидится. Зато, в Берлине бредят созданием европейской единой армии или подобными прожектами. Это и ряд подобных моментов и дают основание Трампу так резко ставить вопросы именно перед Германией, ибо именно она демонстрирует полную утрату адекватности в ключевых вопросах обороны НАТО.
антиколорадос
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РАБссия не стала ЧМОпионом Мира па Хвутболу,а я та так расчитывал на Шариковых Швондеров поставил 1 миллионов долларов Букмекеры хады Лондонские кинули миня
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Они же хотят лучших отношений с Украиной", - уточнил Волкер - проблема Волкера и почти всей западной элиты , не понимание того что такое русские и Россия . Вот вчера русские играли в футбол в Сочи , а Сочи это вообще-то не русский город , это не их земля , эту землю они как варвари захвалите уничтожав целый народ черкесов и остатки этого народа бежали в Турцию. Проблема в том , что не понимании запада , что русские хотят улучшить отношения, это ложь , на самом деле русские хотят уничтожить украинцев , а на их место заселить русских , это мы уже знаем с истории !
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Ви проблеми диференціюєте, добре, але висновки не робите. Спочатку кацапи зачищали від недорозвинених народів, а потім ці території освоювали більш просунуті жителі імперії (або німці), так було з українською колонізацію Кубані, тому лити крокодилячі сльози за аборигенами не варто. А варто говорити, про те що далі кацапи з вже цивілізованих трудами інших етносів територій починають витискати бабло на свої імперські потреби, а інколи й жителів геноцидити.
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Из письма французского посольства к министру иностранных дел Франции. 1795 год.

"если воевать против Московии, то нужно обязательно учитывать силу Украины. Когда-то независимая, она не забыла еще, чем она была. Несмотря на деспотию Московии, которая душит все украинское, эта казацкая нация и дальше вольнолюбивая.
Это был бы смертельный удар по Московии, если бы Украина вновь стала независимой.
Тогда она сыграла бы главную роль в освобождении всех народов, которые теперь стонут в московском иге"
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Буду не против, если чемпионами мира станет сб.Бельгии...,нравицца мне ихний Танк по хвамилии Лукаку Воєнна операція під командуванням російських збройних сил і на російські гроші, - Волкер про участь РФ у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 3089
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Хорватия, и только Хорватия и за неё болею !
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Единственный адекватный и здравый представитель Запада (ну, ещё Хуга я бы к нему пристебнул), который реально понимает суть вещей.
Токо кто к нему прислушивается?..
Рыжий клоун уже ночами не спит, от предвкушения обняться с "владимиром" (хуйлом, по нашему), не слушая никаких предостережений со всех сторон.
Гибридная война, гибридный мир, гибридная жизнь...
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Это вы случайно не про того Хуга который возглавляет филиал военной разведки России на Донбассе ? Этот филиал еще в народе ОБСЕ называют . Да если бы у него хоть капля чести была этот мудак давно обязан застрелится .
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И дальше гибридный Президент только трус и торгаш!!!!
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Фашисты будущего будут называть себя антифашистами . Черчиль очень давно сказал.
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.вот только заявления Волкера это заявления частного американского гражданина и не более того, завтра вылезает какое то падло симпатизирующее румлпнду и скажет обратное . Барыга своей жадностью и трусостью довёл страну до такого позора,что страна США которая имеет пред Украиной международное обязатество - Будапештский меморандум направляет для переговоров какого то помощника на общественных началах который в принципе может говорить что угодно. И это не будет иметь ни такого отношения к официальной позиции США.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВоенная операция под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, - Волкер об участии РФ в войне на Донбассе
 
 
 
 
 
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