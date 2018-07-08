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 В Золотом-4 уже есть участковый инспектор полиции и другие представители органов власти, - штаб ООС

В освобожденном украинскими защитниками н.п. Золотое-4 появился участковый инспектор полиции и другие представители органов власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Объединенные силы подчеркивают, что работа по улучшению тактического положения вокруг Золотое-4 велась еще во времена пребывания других военных частей в период проведения АТО. Сегодняшние защитники завершили улучшение тактического положения, создали другие опорные пункты и полностью убрали опасность действий диверсионно-разведывательных групп противника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что раньше не все жители населенного пункта имели возможность перемещаться на подконтрольную территорию в связи с боевой обстановкой в этом районе.

"После завершения взятия под полный контроль территории вокруг населенного пункта Золотое-4, военные угрозы были устранены и безопасность местных жителей была улучшена. Сейчас все без исключения жители Золотого-4 имеют право и возможность перемещаться на подконтрольную правительству территорию в удобное для них время (работа КПВВ изменена)", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-центр, до 2 июля в Золотом-4 никогда не было представителей Нацполиции, что было связано с неподходящими условиями безопасности.

"В настоящее время в указанном населенном пункте есть участковый инспектор и другие представители органов власти", - сообщает штаб ООС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075396
 
   
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Дякувати Богу! То, мабуть, за всю історію тієї місцини це вперше влада з'явилася хоч якась.
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если местных латентных сепаров не поставили по традиции
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упертые.......

Стойте на своем ребята..... - вот освободили мы Золотое от других частей ВСУ и этим улучшили стратегическое и тактическое положение...
И все тут....
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всё становится на свои места,давно пора было улучьшать тактическое положение.
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А ще в місцевих, як показували в новинах, купа вимог и претензій, які вони висловлюють з дуже обуреними фізіономіями. Нема вже кілька років проходу до кладовища, плюс: дайте, відремонтуйте, привезіть. Своїм улюбленцям - сєпарам, які замінували прохід до кладовища, відібрали, підірвали, зруйнували все, що змогли, вимог не висували, тим більше таким тоном.
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наши сапёры уже там работают и потихоньку подымают инфраструктуру+помогают местному населению.
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отак потихеньку, крок за кроком і всю територію Донбасу звільнемо самі, бо на союзничків надіятись марно.....вони все більше"озабоченность" проявляють.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Золотом-4 уже есть участковый инспектор полиции и другие представители органов власти, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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