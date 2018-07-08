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 59% пенсионеров из числа переселенцев не получают выплаты, - "Зеркало недели"

Общее количество лиц с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, с 2014 года обращавшихся за возобновлением пенсионных выплат, составило около 1,2 млн человек, из которых 809 тыс. — пенсионеры ВПЛ из Донецкой, а 424 тыс. — из Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Алла Котляр.

Учитывая официальную информацию ПФ, можно сделать вывод, что приблизительно 59% пенсионеров из числа ВПЛ выплаты не получают, отмечает она.

По данным ПФ, всего на неподконтрольной территории по состоянию на август 2014 года пребывало 1278,2 тыс. пенсионеров, в том числе в Донецкой области — 767,3 тыс., в Луганской — 510,9 тыс.

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Самые большие пенсионные выплаты ВПЛ были зафиксированы в 2015 году (956 тыс. пенсионеров), составившие 29,4 млрд грн, в 2016-м — 11,5 млрд грн (связано прежде всего с принятием постановления Кабмина №365), а в 2017-ом — 11,1 млрд грн. В апреле 2018 г. пенсии выплачены 562 тыс. человек, в мае — 501,9 тыс., а в июне — 470 тыс. лиц со статусом ВПЛ. Только за май количество ВПЛ, получающих пенсии, уменьшилось на 60 тыс. В апреле-мае 2018 г., по результатам верификации информации, связанной с выплатами ВПЛ, Минфином направлено ПФ Украины 23 519 рекомендаций по остановке/прекращению госвыплат по критерию "длительное отсутствие (более 60 дней) лица по месту проживания, дающее основания считать, что ВПЛ вернулось к оставленному месту постоянного проживания". Не получают пенсии как оставившие место временного проживания, выехавшие, умершие, не зарегистрировавшиеся и не вставшие на учет как ВПЛ, 650,4 тыс. человек.

"Из-за неготовности правовых процедур к подобным чрезвычайным ситуациям на протяжении четырех лет ВПЛ постоянно сталкивались с многочисленными проблемами, в том числе и при получении пенсионных выплат. Периодически вспыхивали более или менее громкие скандалы, связанные с прекращением выплат ВПЛ в результате верификации, проводимой теми или иными ведомствами", — отмечает автор.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075393
 
 
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На велику Україну за оформленням пенсій їдуть у тому числі закляті сепарасти, щоб мати дві пенсії, лугандонську і київську.
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Шо, хуйло не виплачує? Абарзєл, аднака.

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им то выплачивает хуйло и они не переселенцы. Основном дети переехали и забрали своих родителей ибо старики как дети, надо заботится. Ну не могут они получить пенсию дети заботятся, только детей стариков не гоните, они там хуже "врага народа"
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Знаю я таких. Втекли з Краматорська до нас в 14-му і сичать як змії.
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У нас, если мне не изменяет память, солидарная пенсионная система. А теперь вопрос, перечисляют ли предприятия с оккупированных территорий ЕСЦ в пенсионный фонд?
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Да вы что?
Будь эти цифры достоверными, хоть на одну десятую, вой стоял бы такой, что мама не горюй!
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Кто поддерживал так званый референдум и войну росии против Украины, не может ее получать в принципе .
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в принципе не большинство, но с поддержкой наемников
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А просто не треба було в свій час з піною біля рота кричати путенвведівайска...
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Помнится они "кормили" всю Украину и не пожелали кормить нахлебников из ЕС, а теперь эти "кормильцы" не могут сами себя прокормить?


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И лучшие идиоты Крыма это могут подтвердить. 59% пенсіонерів із числа переселенців не отримують виплати, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 5377
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Скоро наладиться,наш рехвормований суд відмінив перевірки переселенців,тепер може таке бути,що і 102% буде отримувачів
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хаааааааааа. рассмешил. Это деньги, которых просто нет, сокращение расходов.
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гриценко ньюс розповіло чергову казку про "бєдного сєпара"
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не по теме правда. .Статистика минометов Молот, страшно из них стрелять.

59% пенсіонерів із числа переселенців не отримують виплати, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 7373
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Они хотели руського мира и они его получили.
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Ну и где эти миллиарды,которые не выплатили.
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59% это как раз те которые в ДыРке живут и очень прутся от прихода руцького жыра. А сюда ездят только за пенсией , бо мы ж им должны ,они нас и раньше кормили и сей час кормят , кормильцы еба..нные.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины59% пенсионеров из числа переселенцев не получают выплаты, - "Зеркало недели"
 
 
 
 
 
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