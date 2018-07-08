 59% пенсионеров из числа переселенцев не получают выплаты, - "Зеркало недели"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Алла Котляр.

Учитывая официальную информацию ПФ, можно сделать вывод, что приблизительно 59% пенсионеров из числа ВПЛ выплаты не получают, отмечает она.

По данным ПФ, всего на неподконтрольной территории по состоянию на август 2014 года пребывало 1278,2 тыс. пенсионеров, в том числе в Донецкой области — 767,3 тыс., в Луганской — 510,9 тыс.

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Самые большие пенсионные выплаты ВПЛ были зафиксированы в 2015 году (956 тыс. пенсионеров), составившие 29,4 млрд грн, в 2016-м — 11,5 млрд грн (связано прежде всего с принятием постановления Кабмина №365), а в 2017-ом — 11,1 млрд грн. В апреле 2018 г. пенсии выплачены 562 тыс. человек, в мае — 501,9 тыс., а в июне — 470 тыс. лиц со статусом ВПЛ. Только за май количество ВПЛ, получающих пенсии, уменьшилось на 60 тыс. В апреле-мае 2018 г., по результатам верификации информации, связанной с выплатами ВПЛ, Минфином направлено ПФ Украины 23 519 рекомендаций по остановке/прекращению госвыплат по критерию "длительное отсутствие (более 60 дней) лица по месту проживания, дающее основания считать, что ВПЛ вернулось к оставленному месту постоянного проживания". Не получают пенсии как оставившие место временного проживания, выехавшие, умершие, не зарегистрировавшиеся и не вставшие на учет как ВПЛ, 650,4 тыс. человек.

"Из-за неготовности правовых процедур к подобным чрезвычайным ситуациям на протяжении четырех лет ВПЛ постоянно сталкивались с многочисленными проблемами, в том числе и при получении пенсионных выплат. Периодически вспыхивали более или менее громкие скандалы, связанные с прекращением выплат ВПЛ в результате верификации, проводимой теми или иными ведомствами", — отмечает автор.

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