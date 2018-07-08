 В Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская".

Корабль примет участие в ежегодных военно-морских учениях "Си Бриз". Отметим, что несколько месяцев назад "Портер" выполнял боевое задание в Средиземном море: с его борта проводились запуски крылатых ракет "Томагавк" по объектам сирийской инфраструктуры.

Ракетный эсминец USS "Porter" (DDG-78) — 28-й корабль класса "Арли Берк" ("Arleigh Burke") ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

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Эсминец назван в честь знаменитой американской династии морских офицеров, в частности коммандера (капитан второго ранга) Дэвида Портера и его сына, адмирала Дэвида Диксона Портера. Первый проявил себя во время англо-американской войны 1812 года, второй был суперинтендантом военно-морской академии США (Аннаполис) во время гражданской войны 1861-1865 годов.

Основные характеристики

Водоизмещение 6783 длинных тонны, 8915 длинных тонн (полное)

Длина 153,92 м. (наибольшая), 142, 3 м (по ватерлинии)

Ширина 20, 1 м., 18,0 м (по ватерлинии)

Осадка 9,4 м (с ГАС)., 7,3 м (без ГАС)

Бронирование нет

Двигатели 4 газотурбинные установки General Electric LM2500-30

Мощность 108 000 л. с.

Движитель 2 винта

Скорость хода 32 узла (максимальная)

Дальность плавания 4400 миль на 20 узлах.

Экипаж 337 человек (в том числе 23 офицера)

Вооружение

Тактическое ударное вооружение 2 ПУ системы "Иджис" на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку для ракет соответственно. В различной комбинации могут вооружаться: КР "Томагавк" Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC

Артиллерия 1*1 127 мм. АУ Mark 45. Mod. 3/54 кал.,[1] 600 снарядов [2]

Зенитная артиллерия 2 6-ствольных 20 мм. ЗАУ "Фаланкс"

Ракетное вооружение 2*4 ПКР Harpoon

до 74 ракет RIM-66 SM-2 "Стандарт-2" [3]

Противолодочное вооружение ПЛУР RUM-139 ASROC

Минно-торпедное вооружение 2*3 324 мм. ТА Mk. 32 (торпеды Mk.46 и Mk.50)

Авиационная группа 1 вертолёт SH-60 LAMPS, ангаротсутствует











