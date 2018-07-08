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 В Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78. ФОТОрепортаж

Американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78 зашел утром в воскресенье, 8 июля, в Одесский порт. В 10:30 он ошвартовался у 16-го причала морского вокзала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская".

Корабль примет участие в ежегодных военно-морских учениях "Си Бриз". Отметим, что несколько месяцев назад "Портер" выполнял боевое задание в Средиземном море: с его борта проводились запуски крылатых ракет "Томагавк" по объектам сирийской инфраструктуры.

Ракетный эсминец USS "Porter" (DDG-78) — 28-й корабль класса "Арли Берк" ("Arleigh Burke") ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

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Эсминец назван в честь знаменитой американской династии морских офицеров, в частности коммандера (капитан второго ранга) Дэвида Портера и его сына, адмирала Дэвида Диксона Портера. Первый проявил себя во время англо-американской войны 1812 года, второй был суперинтендантом военно-морской академии США (Аннаполис) во время гражданской войны 1861-1865 годов.

Основные характеристики
Водоизмещение 6783 длинных тонны, 8915 длинных тонн (полное)
Длина 153,92 м. (наибольшая), 142, 3 м (по ватерлинии)
Ширина 20, 1 м., 18,0 м (по ватерлинии)
Осадка 9,4 м (с ГАС)., 7,3 м (без ГАС)
Бронирование нет
Двигатели 4 газотурбинные установки General Electric LM2500-30
Мощность 108 000 л. с.
Движитель 2 винта
Скорость хода 32 узла (максимальная)
Дальность плавания 4400 миль на 20 узлах.
Экипаж 337 человек (в том числе 23 офицера)

Вооружение
Тактическое ударное вооружение 2 ПУ системы "Иджис" на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку для ракет соответственно. В различной комбинации могут вооружаться: КР "Томагавк" Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC
Артиллерия 1*1 127 мм. АУ Mark 45. Mod. 3/54 кал.,[1] 600 снарядов [2]
Зенитная артиллерия 2 6-ствольных 20 мм. ЗАУ "Фаланкс"
Ракетное вооружение 2*4 ПКР Harpoon
до 74 ракет RIM-66 SM-2 "Стандарт-2" [3]
Противолодочное вооружение ПЛУР RUM-139 ASROC
Минно-торпедное вооружение 2*3 324 мм. ТА Mk. 32 (торпеды Mk.46 и Mk.50)
Авиационная группа 1 вертолёт SH-60 LAMPS, ангаротсутствует

В Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78 01
В Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78 02
В Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78 03
В Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78 04
В Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78 05
В Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78 06

Источник: https://censor.net.ua/n3075392
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Правильно сделал. Америка усилит авторитет президента Порошенко своим присутствием на Украине.
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якби ще долбасс від військові бази США запропонувати...най там сепари вчать англійську або по шахтах сидять тихенько..гундєльщики......
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А кто вернет упавшее доверие к ВВПуту?
После пенсионного кидалова - руские готовы убить ВВПута, как царька николку - в крысином подвале из ржавого немецкого маузера...
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ну далее готовнсти не идет
пока сожрали и это
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Америке мягко говоря накакать на мальдивского , она всегда и везде преследует только свои интересы, так что не примазывай Петю к Америке,... сегодня Петя, завтра Вася или Коля, а интерес один В Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78 - Цензор.НЕТ 9427... и он не в Пете,Васе,Коле
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Ага. Америке « все равно»:
«Янукович разберется, кто пустил корабль НАТО в Севастополь ...

Sep 1, 2008 - Янукович разберется, кто пустил корабль НАТО в Севастополь ... Янукович выступает против входа американского корабля НАТО »
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Мухосранские пуканы курят в сторонке.
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Прибыл русских с вылетом поздравить???)))
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ах, если бы в Мариуполь
да залпом-салютом...
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Цензор, размести ссылку на песню, будь патриотом, все-таки первое место в чатах и 10 млн. просмотров, благодаря тебе еще миллиончик добавим
https://www.youtube.com/watch?v=kiBF0KtqHLk
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це нагадити хуйлу....чий там крим......а долбасссс.....а в якій стороні ГААГА..................
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Пользователи Сети желают авианесущему крейсеру РФ семь футов под буксировочным тросом и выражают сожаления, что эта «гордость» российского флота отчалила не дождавшись первого апреля. Без знаменитого дымка и курьезов »Адмирала Кузнецова» этот всемирный праздник не будет таким смешным
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А чего его задом на перед тянут..?? Переднии передачи в коробке сломались...только задняя работает..?? В Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78 - Цензор.НЕТ 6987
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Наверное, все таки ПРИшвартовался, ОТшвартуется он позже...
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Зауважте наш прапор на есмінці ! США наш ! В Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78 - Цензор.НЕТ 4504
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наградить добрых людкй
а ватных по обезьянникам рассовать
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Сёма, Вы куда так спешите?
- Покупать яйца
- На привоз или к мадам Стороженко?
- К морю.
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Це нічого не значить. Не відомо кого стримувати, чи не нас.
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Вас...вас...винторогих... больше некого.... В Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78 - Цензор.НЕТ 4356
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Обаме надо было в 2014 году во время активной фазы оккупации Крыма направить дюжину таких эсминцев в Черное море. Это поубавило бы пыл Хуйлеца, и возможно Крым бы не удалось спасти, но на Донбассе точно не было бы ихтамнетов. Я хорошо помню, как в войне 08.08.08 у берегов Турции вблизи Грузии начали собираться корабли НАТО. Хуйло сдало заднюю. Но, тогда президентом был Буш младший...
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"Анаконда" душить помало але назавжди .................
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Я не разделяю твою радость. Столько украинцев уже погибло. Потеряна четверть экономики. Этого можно было избежать, если бы лидер Западного мира был действительно лидером, а не тряпкой. Сейчас у руля США вообще идиот.
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Хз, якщо в нього було завдання реанімувати НАТО та загнати туда Україну, вже не такий ідіот.
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Маю на увазі, шо він найкращий реаніматор українського війська і перспектив членства України в НАТО ! Тоді так, він найкращий реаніматор ! В Одесу прибув американський ракетний есмінець USS Porter DDG-78 - Цензор.НЕТ 6641
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А де це Вітренчиха? Якраз самий момент для неї.

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що недогорів 2 мая....шосі на сруцьком язике зі срасссі -мордяку закрив..боіцца гнида........
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Так уже давно пора нормальную базу для ВМС США организовать , в аренду им сдать , мест на побережье хватает , за 1 бакс в год. Как многие умные станы делают.
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https://www.youtube.com/watch?v=hVtwKKOGPkE

Для украинского флота , а не для себя . Там конечно будут их представители , но это далеко не полноценная база.
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Мой старшина на срочке говорил золотые слова : Нельзя быть чуть чуть беременным. Надо сопли перестать жевать и обсудить со Штатами , что раз они не могут осуществить свои гарантии , по целостности Украины , то должны быть более четкие действия , либо база , либо договор о военном союзе с США вне блока НАТО , как у Израиля.
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А почему в Одессу, а не в Бердянск или Мариуполь???
Шо Одеса-мама мирром помазала???
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Был бы Бердянск или Мариуполь на Черном море..а не на Азовском...зашел бы и туда.....а так глубины не позволяют....
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Кому Вы втираете? Мы ж не на "Привозе"...
У USS Porter DDG-78
Осадка 9,4 м (с ГАС)., 7,3 м (без ГАС).
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Ну да ну да...а максимальная глубина Азовского моря 14 метров.....максимальная..... местами...
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Учите Лоцию... а еще лучше сходите к тете соне на рынке... те шо в левых рядах...она торгует гусями по 13-ть, 15-ть и 18-ть за кило... и "..бите" им мозг а не мне...
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Пускай базу ставят и платят 20 миллиардов долларов в год .
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Одесса должна стать местом постоянной дислокации для авианосца "Рональд Рейган",Мир на планете Земля будет на Века...
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у кацапо-фашистов сраки горят знатно
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КацаПсины Плешивого Хмыря Мавзолейнага,панически бояцца Три вещи...,-НАТО,Порошенко, Жидо-бандеровская Хунта В Одесу прибув американський ракетний есмінець USS Porter DDG-78 - Цензор.НЕТ 2585
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Нужно предоставить базу для США в Севастополе. Сдать в аренду.Мы не признаем референдума. США не признают.Так в чем проблема ? ))
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Так мы это и хотели сделать.Но пукин это успел просчитать ука и отжал Крым.Но еще не вечер.
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И вот таких дядей с детским мозгом на этом сайте большинство.
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Да пускай ударит по русишь кораблишь ракетами. 90 штук на борту хватит же? И заплывает. Каждому моряку виллу на ЮБК подарим.
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Стесняюсь спросить, а Крым теперь опять наш или зачем столько внимания обычному рядовому событию?
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А ты разве не в курсе, что он оккупирован кацапами? Или в Израиле об этом говорить запрещено?
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Если на заголовок смотреть - малюсенький кораблик.
А на фото в самой статье, так здоровенная бандура.
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Украина это 51 штат Америки должен стать скоро.
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вышивата мрие, что эсминец пойдет воевать вместо них
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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