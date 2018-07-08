 В Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская".
Корабль примет участие в ежегодных военно-морских учениях "Си Бриз". Отметим, что несколько месяцев назад "Портер" выполнял боевое задание в Средиземном море: с его борта проводились запуски крылатых ракет "Томагавк" по объектам сирийской инфраструктуры.
Ракетный эсминец USS "Porter" (DDG-78) — 28-й корабль класса "Арли Берк" ("Arleigh Burke") ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.
Эсминец назван в честь знаменитой американской династии морских офицеров, в частности коммандера (капитан второго ранга) Дэвида Портера и его сына, адмирала Дэвида Диксона Портера. Первый проявил себя во время англо-американской войны 1812 года, второй был суперинтендантом военно-морской академии США (Аннаполис) во время гражданской войны 1861-1865 годов.
Основные характеристики
Водоизмещение 6783 длинных тонны, 8915 длинных тонн (полное)
Длина 153,92 м. (наибольшая), 142, 3 м (по ватерлинии)
Ширина 20, 1 м., 18,0 м (по ватерлинии)
Осадка 9,4 м (с ГАС)., 7,3 м (без ГАС)
Бронирование нет
Двигатели 4 газотурбинные установки General Electric LM2500-30
Мощность 108 000 л. с.
Движитель 2 винта
Скорость хода 32 узла (максимальная)
Дальность плавания 4400 миль на 20 узлах.
Экипаж 337 человек (в том числе 23 офицера)
Вооружение
Тактическое ударное вооружение 2 ПУ системы "Иджис" на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку для ракет соответственно. В различной комбинации могут вооружаться: КР "Томагавк" Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC
Артиллерия 1*1 127 мм. АУ Mark 45. Mod. 3/54 кал.,[1] 600 снарядов [2]
Зенитная артиллерия 2 6-ствольных 20 мм. ЗАУ "Фаланкс"
Ракетное вооружение 2*4 ПКР Harpoon
до 74 ракет RIM-66 SM-2 "Стандарт-2" [3]
Противолодочное вооружение ПЛУР RUM-139 ASROC
Минно-торпедное вооружение 2*3 324 мм. ТА Mk. 32 (торпеды Mk.46 и Mk.50)
Авиационная группа 1 вертолёт SH-60 LAMPS, ангаротсутствует
После пенсионного кидалова - руские готовы убить ВВПута, как царька николку - в крысином подвале из ржавого немецкого маузера...
пока сожрали и это
«Янукович разберется, кто пустил корабль НАТО в Севастополь ...
Sep 1, 2008 - Янукович разберется, кто пустил корабль НАТО в Севастополь ... Янукович выступает против входа американского корабля НАТО »
да залпом-салютом...
https://www.youtube.com/watch?v=kiBF0KtqHLk
Пользователи Сети желают авианесущему крейсеру РФ семь футов под буксировочным тросом и выражают сожаления, что эта «гордость» российского флота отчалила не дождавшись первого апреля. Без знаменитого дымка и курьезов »Адмирала Кузнецова» этот всемирный праздник не будет таким смешным
все правильно
а ватных по обезьянникам рассовать
- Покупать яйца
- На привоз или к мадам Стороженко?
- К морю.
Для украинского флота , а не для себя . Там конечно будут их представители , но это далеко не полноценная база.
Шо Одеса-мама мирром помазала???
У USS Porter DDG-78
Осадка 9,4 м (с ГАС)., 7,3 м (без ГАС).
А на фото в самой статье, так здоровенная бандура.