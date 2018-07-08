 Лидерам политического мейнстрима Украины важно отказаться от ультраправой идеологии, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", такое мнение специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил в вышедшем 6 июля интервью немецкому OstWest.tv.
"Это есть в Украине. И очень важно, чтобы лидеры политического мейнстрима отказались от этого. Украина сейчас вправе иметь сильное национальное самосознание, патриотизм и активное общество, но экстремальные взгляды, фашизм, расизм не должны иметь место", – сказал он.
Волкер отметил, что таким проявлениям важно сопротивляться. "К счастью, это лишь небольшое меньшинство, не оказывающее влияния на государственную политику и не влияющее на то, в каком направлении развивается Украина. Так что это не предмет моей озабоченности, но важно, чтобы сами лидеры Украины это тоже осуждали", – считает спецпредставитель Госдепартамента США по Украине.
Ультраправые есть почти во всех странах и Украина не исключение
https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Nazism
Вывески, объявления на государственном языке - ущемление меньшинств!
Родственики превращенных в удобрения "ихтамнетов" приехали из России на Донбасс, на место утилизации своих родных. Крокодильи слезы самок, благословивших своих сыновей и мужей на убийства украинцев, и камеры кремлевских пропагандонов. Так выглядит "гражданская" война в Украинеhttps://twitter.com/Vitauskas_A/status/1015534048222023680
Может, он еще посоветует оставить кагальных во власти?
Люди которым везде чудятся жЫдЫ
Это мы вырезали почти все коренное население страны, а остальных загнали в резервации или вы?
Это мы использовали для обогащения рабский труд чернокожих или вы?
Интересная у вас риторика однако....
Построить государство на чужой крови, а потом всему миру рассказывать о своей "осознаной святости".
Боролись с английской короной и под шумок вырезали коренное население.
Очень схоже со сталинской репликой..."Лес рубят щепки летят".
Только... Шо с возу упало... то не вырубишь топором...
Как рассказал в соцсети сам пострадавший, перед мероприятием в помещение ворвались представители ультраправой организации "С14".
"К нам ворвалась организация С-14. Без всяких на то оснований начали провоцировать, громить, резать ножами наши баннеры, нашу символику. И фактически избили меня - того единственного, кто уже успел прийти раньше всех остальных, для того, чтобы начать подготовку к выступлению", - говорит Александр Савченко.
П.С. В свое время приезжал в Киев Буш-старший, он уговаривал Украину не выходить из состава СССР, кто забыл.....
Ещё совсем недавно абсолютно не верилось в такую возможность.
Полный зал стоя встретил финальные титры фильма овацией.
Надеюсь на широкий показ в кинотеатрах по всей Беларуси.