 Лидерам политического мейнстрима Украины важно отказаться от ультраправой идеологии, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", такое мнение специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил в вышедшем 6 июля интервью немецкому OstWest.tv.

"Это есть в Украине. И очень важно, чтобы лидеры политического мейнстрима отказались от этого. Украина сейчас вправе иметь сильное национальное самосознание, патриотизм и активное общество, но экстремальные взгляды, фашизм, расизм не должны иметь место", – сказал он.

Волкер отметил, что таким проявлениям важно сопротивляться. "К счастью, это лишь небольшое меньшинство, не оказывающее влияния на государственную политику и не влияющее на то, в каком направлении развивается Украина. Так что это не предмет моей озабоченности, но важно, чтобы сами лидеры Украины это тоже осуждали", – считает спецпредставитель Госдепартамента США по Украине.

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