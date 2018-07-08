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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:национализм (252) националисты (359) радикалы (47) Волкер Курт (259)

 Лидерам политического мейнстрима Украины важно отказаться от ультраправой идеологии, - Волкер

Важно, чтобы лидеры политического мейнстрима в Украине понимали, что следует отказаться от ультраправой идеологии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", такое мнение специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил в вышедшем 6 июля интервью немецкому OstWest.tv.

"Это есть в Украине. И очень важно, чтобы лидеры политического мейнстрима отказались от этого. Украина сейчас вправе иметь сильное национальное самосознание, патриотизм и активное общество, но экстремальные взгляды, фашизм, расизм не должны иметь место", – сказал он.

Волкер отметил, что таким проявлениям важно сопротивляться. "К счастью, это лишь небольшое меньшинство, не оказывающее влияния на государственную политику и не влияющее на то, в каком направлении развивается Украина. Так что это не предмет моей озабоченности, но важно, чтобы сами лидеры Украины это тоже осуждали", – считает спецпредставитель Госдепартамента США по Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075390
 
   
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Волкер, в Украине нет ультраправой идеологии и не было никогда. В Украине идеология патриотизма и сохранения украинского народа и страны.
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увы это цензором найдено то что было или нет не ясно - или ему кацапы приписали))))
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В Украине есть всякая идеология. И недавнее убийство рома под Львовом это подтвердило. Именно об этом сказал Волкер.
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У нас каждый день в Украине убивают украинцев, Что то не вижу чтобы ето кого то в мировой общественности волновало. Или цтган и 3.14дарасы ето люди высшей расы? Ето и есть дискриминация украинцев. Да и вообще мир катится в пропасть. Вон Хуйло убил сотни тысяч людей за 4 года в том числе и европейцев, каждый день грозит стереть мир в радиоактивный пепел и ето не помешало европейцам провести ЧМ по футболу на Пидорашке. Поетому я уже давно понял что мне до сраки ихние гейропейские ценности.
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Но судя по комментариям у нас бревно в своем глазу не замечают.
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Вбивство рома під Львовом у мене чомусь нагадує трагедію МН-17.
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Смешно. В Украине сегодня две идеологии. Олигархическая, которая не поменялась со времен Януковича, лишь лица частично. И ультраправые шариковы в лице Азова, С14, ОУН, Свободы. Только эти мелкие шавки мозгов не имеют, но удачно используются олигархами с целью рубить еще больше бабок. В мутной воде, как говорится...
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У декого з лідерів наказ із Кремля розпалювати ксенофобію в Україні і вони не відмовляться від цього, бо бояться КГБ-ФСБ більше ніж українських силових структур.
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Это мне напомнило идеологический бредни типа "В СССР секса нет, а есть любовь" Лідерам політичного мейнстриму України важливо відмовитися від ультраправої ідеології, - Волкер - Цензор.НЕТ 1613

Ультраправые есть почти во всех странах и Украина не исключение
https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Nazism
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может ещё забыть про крым донбасс и будапешт.. может напомнить что у нас есть ЯО?
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Дмитро, перестань флудити.... тема не про йюлю і не про Гриценка....
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ну да. Четверть эфира на радио под украинские песни - разгул хфашызьму!
Вывески, объявления на государственном языке - ущемление меньшинств!
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Разгул фашизма - это нападение на мирные митинги, суды и убийства граждан пусть и другой национальности.
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Vitauskas

Родственики превращенных в удобрения "ихтамнетов" приехали из России на Донбасс, на место утилизации своих родных. Крокодильи слезы самок, благословивших своих сыновей и мужей на убийства украинцев, и камеры кремлевских пропагандонов. Так выглядит "гражданская" война в Украинеhttps://twitter.com/Vitauskas_A/status/1015534048222023680
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Вони і так дуже далекі від цієї ідеології.
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это не бить мудаков с триколорами на майдане?... или не убивать ромов???
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Значит скоро права сепаратистов приравняют с правами ЛГБТ. И будут они ежегодно проводить свои парады по Киеву под охраной полиции...
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ну да..как в Барсе...ходи-заявляй но не зазватывай органы влади....
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і нє начінать бальшой вайни, штоб нє правадіть вибари!
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Если бы небыло ультралевых то небыло бы и ультраправых. И только благодаря ультраправым Украина сейчас не полностью окупирована рашистскими фашистами.
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Це він про шо,у нас і так завжди було все залівачене,комуняки та комсомольці поховались під різнокольоровими прапорами та патріотичними гаслами, привели в країну сепаратизм,рузьке хвашизм та війну, і добре що ультраправі хоч якось їм протистояли,а приписувати їм ідеологію фашизму та расизму,то пан Волкер дуже суркова та кисельова наслухався
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Какой американский аид, представляющий страну, предавшую будапештский договор, будет учить Украину?
Может, он еще посоветует оставить кагальных во власти?
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Сейчас половина мира занимает ультраправые идеологии. Начните с израильтян.
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Расизм в Украине? Г-н Курт Волкер вы о чем ?
Это мы вырезали почти все коренное население страны, а остальных загнали в резервации или вы?
Это мы использовали для обогащения рабский труд чернокожих или вы?
Интересная у вас риторика однако....
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Они, кагбе, давно отказались от таких практик и пытаются восстановить ущерб. Сейчас у них такого нет. А то что у нас говорят "ну эта народность же воры, грабители, и наркобарыги - знач зигующие пацаны с ножами все правильно сделали!" не есть хорошо.
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Ну конечно у бандита все отмазки "святы".
Построить государство на чужой крови, а потом всему миру рассказывать о своей "осознаной святости".
Боролись с английской короной и под шумок вырезали коренное население.
Очень схоже со сталинской репликой..."Лес рубят щепки летят".
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Волкер идиот. Прежде чем делать какие то заявления по Украине надо согласовать их с президентом Порошенко.
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Молодца! Сказанул как рубанул...
Только... Шо с возу упало... то не вырубишь топором...
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Ну как вариант пусть для начала французам расскажет , что бы за Лепеншу не голосовали , за одно венграм , итальянцам , австрийцам и т д. В Украине поддержка правых это реакция общества на кацапскую 5-ю колону , которая даже на четвертый год войны прекрасно себя чувствует и процветает.
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Интересно что слово 5-я колона по поводу и без любит использовать и сама вата. Совпадение? Не думаю.
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Ну нью рыгов ., Вону и т д назови по другому , я приму к сведению , так их и называть буду. Можно конечно всех поименно перечислять , нооооо очень длинный список будет , до вечера печатать придется и все равно всех не перечислю.
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От, пане Волкер, поділіться своєю думкою. В Ізраілі то називається патріотизм, і Америка з тим згодна! А в Україні - ультраправий радикалізм. І знову Америка згодна. Може нашим хлопцям то на ідіші треба робити? Чи рятувати країну законно виключно від арабів, і нам мацьковську гидоду назвати північною хезболою? Що вас влаштує, пане Волкер?
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Я так думаю , что ему надо просто лишить Сурка очередного аргумента на переговорах. Там же все кацапскае балабольство сводится к тому , что они не дают борщи из рускоговорящих детей варить.
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Израильтяне убивают палестинцев и ливанцев. Разожгли несколько войн, в том числе напали на Египет и Сирию. Кстати, последние дела американцы в свое время жестко не одобрили.
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Все верно, но странно слышать это от гражданина США, где действующий президент с ватно-фашистской идеологией.
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На цій світлині Волкер в профіль чимось на підкацапника Бойка схожий, за висловлюваннями також.
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Нас можно обвинять (и справедливо) в ужасающей коррупции, в отсутствии политиков (а не люлей, идущих во власть исключительно для решения своих шкурных вопросов), но приписывать нам сколько-нибудь значительное распространение и поддержку ультраправой идеологии - это маразм.
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В Киеве избили замглавы партии "Розумна сила" Александра Савченко. Инцидент произошел в здание Торгово-промышленной палаты Украины, где должно было состояться мероприятие этой политической силы.

Как рассказал в соцсети сам пострадавший, перед мероприятием в помещение ворвались представители ультраправой организации "С14".

"К нам ворвалась организация С-14. Без всяких на то оснований начали провоцировать, громить, резать ножами наши баннеры, нашу символику. И фактически избили меня - того единственного, кто уже успел прийти раньше всех остальных, для того, чтобы начать подготовку к выступлению", - говорит Александр Савченко.
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скажем так, власти сквозь пальцы смотрят на все эти демарши нациков, правда недавно немного их побили, перед гейпарадом, но то для наших властей знаковое событие, его надо на уровне провести было...а так сколько было тех событий, под патриотическим "соусом", но так никого и не наказали
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Волкер, ты случаем Украину с парашей не попутал? Хуйлу с Сурковым это расскажи.

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А еще откажитесь от ядерного оружия, а целостность мы вам гарантируем....
П.С. В свое время приезжал в Киев Буш-старший, он уговаривал Украину не выходить из состава СССР, кто забыл.....
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ну теперь то волкер уж точно станет "агентом кремля"
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Так скоро Гройсмана обвинят в антисемитизме.
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Неконкретно. Кто именно вызывает опасения ? Какая партия ?
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Полезными советами мы и сами кому хошь помочь в состоянии. Нам бы лучше материально - зелёными бенжаминчиками самое оно. А если Волкер при злом желает поддержать своего отечественного производителя, то «Томогавки», «Абрамсы», «Апачи» и всякое подобное прочее «залізяччя» тоже сгодится.
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В Минске в рамках Дней украинской культуры в Беларуси и дней украинского кино состоялся показ фильма «Киборги» режиссера Ахтема Сеитаблаева.
Ещё совсем недавно абсолютно не верилось в такую возможность.
Полный зал стоя встретил финальные титры фильма овацией.

Надеюсь на широкий показ в кинотеатрах по всей Беларуси.
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Ничего себе! Вот это - ДА!!! Спасибо за информацию.
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ну ляпнул: вежливо и корректно...не осознавая глубины политической темы Украины...да нет ни у кого никакой идеологии...нетути...кого не глянь: политпартии, просто депутаты, менты, прокуроры, судьи, вся власть , даже церкви: один лишь бизнес и шоу-понты, гребут под себя при полнейшем отсутствии (в понимании Запада) идеологий...это полнейший финиш...эпидэмия...пандэмия...полный 3.14здец! ....и лишь бедный народ, наблюдающий, в полной растерянности со стороны, за сей оргией, еще мечтает каким то "демократическим" путем изменить что то в сторону обретения совести властьимущих, наведении порядка и развития страны
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Ультраправая и можно сказать фашистская идеология это когда Россия тайно, без объявления войны посылает в Украину тысячи вооруженных до зубов вояк, которые с танков, "градов", "ураганов", "Буков" убивают людей, захватывают куски территории, а ЕС, ОБСЕ, ООН выражают глубокую озабоченность.
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а в чем тут ультраправость?или левацкий ссср на кого то без объявления войны не нападал?или надо абы что ляпнуть, главное чтоб патриотическое?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛидерам политического мейнстрима Украины важно отказаться от ультраправой идеологии, - Волкер
 
 
 
 
 
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