Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что встречи состоялись в период перед референдумом и в течение двух месяцев после него. В документах, которые предложила проверить газета The Observer, говорится, что российское посольство сделало еще четыре приглашения, но непонятно, были ли они приняты.

Два последних года Бэнкс утверждал, что встречался с российским послом только один раз во время "ланча с выпивкой". Месяц назад The Observer выяснила, что встречи были неоднократными. Бэнкс рассказал парламентской комиссии, что встречался с послом два или три раза. На прошлой неделе после публикаций в The New York Times он признался в четвертой встрече. The Observer привел доказательства семи встреч, но тогда Бэнкс отказался от комментариев.

Предположительно, финансы на кампанию Brexit привлекли посредством сделки по продаже части российской фирмы "Алроса" американским инвесторам, что помогло выручить $813 миллионов в российский бюджет.

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