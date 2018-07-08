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 Крупнейший спонсор Brexit Бэнкс 11 раз встречался с российским послом Яковенко

Бизнесмен Аррон Бэнкс, больше всех пожертвовавший на кампанию по выходу Великобритании из Европейского Союза, как минимум 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что встречи состоялись в период перед референдумом и в течение двух месяцев после него. В документах, которые предложила проверить газета The Observer, говорится, что российское посольство сделало еще четыре приглашения, но непонятно, были ли они приняты.

Два последних года Бэнкс утверждал, что встречался с российским послом только один раз во время "ланча с выпивкой". Месяц назад The Observer выяснила, что встречи были неоднократными. Бэнкс рассказал парламентской комиссии, что встречался с послом два или три раза. На прошлой неделе после публикаций в The New York Times он признался в четвертой встрече. The Observer привел доказательства семи встреч, но тогда Бэнкс отказался от комментариев.

Предположительно, финансы на кампанию Brexit привлекли посредством сделки по продаже части российской фирмы "Алроса" американским инвесторам, что помогло выручить $813 миллионов в российский бюджет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075386
 
 
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Но для рашки и с Brexit что-то пошло не так. Карма.
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ну встречался и ЧТО??!
Брехит вы хоть понимаете причины и почему??!!
Сирия- беженцы политика неоднородности в вопросах беженцев квотирование ЕС стал навязывать политику которая нарушала миграционное законодательство Ангнлии 12 раундов переговоров Англия-ЕС-Германия-Франция-Польша-Венгрия-Нидерланды увы не принесли точек соприкосновения в этом вопросе и единства... Британия взамен после оплаты своих взносов в ЕС получала одни убытки.. Брехзит вызан скорее экономическими нежели политическими факторами... и как тут Россия не ясно??!! Англия не получила ожидаемых квот для прожвижения товаров в ЕС а навпаки ей навзали импорт больше в 1,8 раза из стран ЕС чем давали Англии на экспорт своей продукции и товаров.. просчитав прошли к выводу чем такой "брак" то не лучше ли развод...
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пу привела к власти одна организация...
так это везде ее нос
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Да, британцы сами разрушили миф о себе как о рыцарях духа и чести. Оказались обычными терпилами. Хотят - травят их. Хотят - с Евросоюзом ссорят. Я то по-наивности думал, что лохи в Европе только голландцы, которых можно сколько угодно безнаказанно мочить в самолетах.
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кацяпська мнагахадовочька)
скоро в Британію всі кацяпи по Ізраїльському паспорту потрапляти будуть! Найбільший спонсор Brexit Бенкс 11 разів зустрічався з російським послом Яковенком - Цензор.НЕТ 3939
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Сначала сказал что встречался один раз, потом - что два или три, потом - несколько раз.... Со временем появляются новые подробности... Немного утешает только одно - они понимают что Раша это изгой и по возможности стараются иметь с ней дел поменьше... Да и за свои услуги наверняка начали брать подороже. Бизнес, ничего личного......
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКрупнейший спонсор Brexit Бэнкс 11 раз встречался с российским послом Яковенко
 
 
 
 
 
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