 Хуг: На Донбассе необходимо открывать дополнительные пункты пропуска

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
Так, он напомнил, что количество и место расположения КПВВ не регулируются минскими договоренностями и добавил, что "любая дорога, любой город должны быть открытыми".
"Необходимо открыть дополнительные пункты пропуска, а те, которые сейчас существуют, должны работать круглосуточно и быть безопасными для пересечения", - заявил он.
Ранее Хуг заявил, что причинами нарушения "хлебного перемирия" на Донбассе является близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.
ликвидировать фронт, ВСУ с фронта отправить на места постоянной дислокации
тогда "любая дорога, любой город" лугандыры будут открыты круглосуточно.
из минскага договорняка шакала-да с хуйлом можно слепить что угодно
кроме освобождения оккупированных территорий
и восстановления контроля над официальной границей Украины
пока шакал-ад будет на банковой лугандонство с хY%лопством
будет наглеть сильнее и сильнее
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всьо нада прапускать!
і безвіз всім !!!
и круглосуточно...
Женщина с помощью 8 носильщиков пыталась переместить на оккупированную территорию товаров на 1,7 млн грн
https://censor.net.ua/photo_news/3075384/jenschina_s_pomoschyu_8_nosilschikov_pytalas_peremestit_na_okkupirovannuyu_territoriyu_tovarov_na_17
Безусловно нужно открывать. А то через существующие уже не пролазит...
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