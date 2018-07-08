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 Хуг: На Донбассе необходимо открывать дополнительные пункты пропуска

На Донбассе необходимо открыть дополнительные пункты пропуска, а существующие пункты должны работать круглосуточно и быть безопасными для пересечения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Так, он напомнил, что количество и место расположения КПВВ не регулируются минскими договоренностями и добавил, что "любая дорога, любой город должны быть открытыми".

"Необходимо открыть дополнительные пункты пропуска, а те, которые сейчас существуют, должны работать круглосуточно и быть безопасными для пересечения", - заявил он.

Ранее Хуг заявил, что причинами нарушения "хлебного перемирия" на Донбассе является близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

Читайте также: Женщина с помощью 8 носильщиков пыталась переместить на оккупированную территорию товаров на 1,7 млн грн, - штаб ООС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3075385
 
 
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шо ж он так палится..? а молоко выдавать не надо..?
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зачем мелочиться ?
ликвидировать фронт, ВСУ с фронта отправить на места постоянной дислокации
тогда "любая дорога, любой город" лугандыры будут открыты круглосуточно.

из минскага договорняка шакала-да с хуйлом можно слепить что угодно
кроме освобождения оккупированных территорий
и восстановления контроля над официальной границей Украины

пока шакал-ад будет на банковой лугандонство с хY%лопством
будет наглеть сильнее и сильнее
.
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Как по мне, просто необходимо закрыть рот Хугу.
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Всё правильно... глаза и уши он закрыл себе сам кацапскими рублями...
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На Донбассе необходимо позакрывать все пункты пропуска.
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Таки до. Пока не прекратится стрельба с той стороны и не отпустят заложников- украинцев.
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Зачем ? лугандонам нужен руцкий мир ,а не украинское сало Хуг: На Донбассе необходимо открывать дополнительные пункты пропуска - Цензор.НЕТ 2132
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ага..сирийским беженцам к себе в гейропу открой!
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у ватніка 2 проблеми це "бЕндеровци" та "гейропа")
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аніженашілюди)) !
всьо нада прапускать! Хуг: На Донбассе необходимо открывать дополнительные пункты пропуска - Цензор.НЕТ 4958
і безвіз всім !!! Хуг: На Донбассе необходимо открывать дополнительные пункты пропуска - Цензор.НЕТ 8829
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пункты пропуска по ширине танковой колеи?
и круглосуточно...
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Хуг: На Донбассе необходимо открывать дополнительные пункты пропуска



Женщина с помощью 8 носильщиков пыталась переместить на оккупированную территорию товаров на 1,7 млн грн

https://censor.net.ua/photo_news/3075384/jenschina_s_pomoschyu_8_nosilschikov_pytalas_peremestit_na_okkupirovannuyu_territoriyu_tovarov_na_17

Безусловно нужно открывать. А то через существующие уже не пролазит...
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Нічого собі, все повідкривай, щоб "сепари" швендяли нашими містами і ще теракти якісь робили. Перш за все - БЕЗПЕКА, а вже потім чиїсь права.
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Давай вже об"єднаємось з лугандоном і всьо.
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Интересно, какой откат ОБСЕ имеет от контрабанды через эти КПП.
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Самые опасные - не предатели, а те кому начхать. Сколько в истории примеров людей, пытавшихся усидеть на двух стульях, и в итоге это заканчивается падением между ними.
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Хоть бы заткнулось так как и тупому видно что технология обявления хлебных и школьных перемирий с террористами, так же как и вылизывание им срак не работает и нет ниодного дня без обстрелов и раненных и убитых.
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Их нужно не открывать, а закрывать, мля! Нехрен шариться туда-сюда! Недавно разговаривал с одним знакомым, который приехал на ротацию. Говорит конца и края там не видно, потому, что местных все устраивает. Получают пенсии и пособия в Украине, еще получают от кацапов, продукты и все остальное покупают на подконтрольной территории. Вот и шарятся туда-сюда. А то, что люди гибнут им не привыкать. До войны, говорит, шахтеров не меньше на шахтах гибло. Барыг тоже все устраивает контрабанда как никогда хорошо работает. А то, что парни наши гибнут барыгам и дАЛБасянам наплевать.
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к нам в город целыми автобусами ездят пенсии и выплаты получать ... за комуналку мы тоже за них платим .. понятно, что их всё устраивает ...
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Якого х#ра це глухоніме з трьох літер, на літеру Х, дає нам вказівки?
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новососы и так вроде бы лезут со всех щелей ...
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Чтобы было безопасным для пересечения надо сначала вывести террористов - оккупантов из Донбасса, прекратить российскую военную помощь, отстроить за их счет города и инфраструктуру, провести амнистию , невоевавшим, и только потом думать о комфортности перемещения сепаратистов.
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