 Хуг: На Донбассе необходимо открывать дополнительные пункты пропуска

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Так, он напомнил, что количество и место расположения КПВВ не регулируются минскими договоренностями и добавил, что "любая дорога, любой город должны быть открытыми".

"Необходимо открыть дополнительные пункты пропуска, а те, которые сейчас существуют, должны работать круглосуточно и быть безопасными для пересечения", - заявил он.

Ранее Хуг заявил, что причинами нарушения "хлебного перемирия" на Донбассе является близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.





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