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Все про:Венгрия (647) запрет (1262) Ильенко (189) футбол (2952)

 Венгерским футболистам, которые играли с командами террористов ОРДЛО, запретили въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

Организаторам и членам команды под названием "Карпатойо" из числа граждан Венгрии, которые приняли участие в так называемом "чемпионате непризнанных государств", запрещен въезд на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в ответе СБУ на депутатский запрос народного депутата Андрея Ильенко (ВО "Свобода"), который он опубликовал в Facebook.

"Установлено, что команда под названием Karpatalja (в переводе с венгерского "Закарпатье") сформирована по инициативе венгерской стороны из числа этнических венгров, часть из которых имеют закарпатское происхождение (рожденные в Закарпатской области)", – говорится в документе.

Кроме того, СБУ объявила официальные предостережения двум игрокам-гражданам Украины из состава команды и инициировала перед Федерацией футбола Украины рассмотрение вопроса о лишении их соответствующих спортивных лицензий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова. ДОКУМЕНТ

Организовал команду "Карпатойо" депутат Береговского районного совета от Демократического союза венгров (УМДС) Тиберий Фееш.

В 2018 году "Карпатойо" представляли исключительно игроки венгерских футбольных лиг, но в заявке значатся немало игроков из Закарпатья, которые выступают за венгерские клубы, играя в соседней стране по венгерских паспортах.

Команда выступала на турнире ConIFA World Football Cup, который проводится конфедерацией независимых футбольных ассоциаций, в состав которой входят федерации, которые не являются членами ФИФА. Эта конфедерация основана в 2013 году, она проводит чемпионаты мира раз в два года. В этом году турнир проходил в Лондоне.

В этом же турнире приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейського края и другие, а в отборочных матчах даже "команды" от ОРДО и ОРЛО.

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Венгерским футболистам, которые играли с командами террористов ОРДЛО, запретили въезд в Украину 01

Источник: https://censor.net.ua/n3075383
 
   
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И кто теперь скажет что футбол вне политики? Это происходит со всем, к чему рашка прикасается своими кровавыми руками.
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спорт поза політикою - незграбне гасло.
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це стало особливо помітним після рос.олімпіади, на якій фсб за допомогою допінгу та фальсифікацій готувало олімпійців до змагань.
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Значно раніше, з Олімпіади 1936 року в Німеччині як мінімум.
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Физкультура вне политики.
А спорт - это ВСЕГДА политика. Начиная с древних Олимпийских Игр - войны прекращались во время Игр - вот вам сразу и политика.
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Особенно мне нравится такой "мирный" вид спорта как метание копья.
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Так нехай бы ехали с командой ИГИЛ играть, раз спорт вне политики.
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Басманный суд Москвы отменил результат матча Россия-Хорватия.
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А ФИФА отменила г. Москву и весь хуйлостан в пасть поимела.
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Вероятно в Венгрии не только потоптались совецкие танки, но венгерок потоптали совецкие танкисты, чтобы родилось такое отребье, которое выбирает совка орбана президентом, играют в футбол с совкодрочерными экспонатами и поддерживают у себя путинских Йоббиков!
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мадяры - одна из самых мерзких наций в Европе..кстати сами это признаю..
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Что-то йоббики совсем оборзели - их номер всегда 16-й и их нужно поставить на место.
По сравнению с Украиной в стратегическом плане Йоббикстан ничто и пустое место.
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Депортировать на хрен.Всех венгров с венгерским паспортом на хер!
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цікаво, а тих етнічних угорців закарпатського походження, що приперлися грати у диру, вже позбули українського громадянства?
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То яким венграм ?! Закарпатським, у яких є і український паспорт ?!
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Закарпатцьм з угорським заборонили, але у них слава Богу є ще український паспорт по ньогму спокійно проїдуть! Угорським футболістам, які грали з командами терористів ОРДЛО, заборонили в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 3928
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Ну вот зачем? Надо было впустить и тут же арестовать за нарушения правил пересечения границы. Йоббики понимают только силу
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Хорваты после победы над паРашией записали видео со словами "Слава Украине! !!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=1GPem37beWA
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВенгерским футболистам, которые играли с командами террористов ОРДЛО, запретили въезд в Украину. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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