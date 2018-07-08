 Порошенко уволил своего внештатного помощника Горащенкова

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ был опубликован на сайте Президента 7 июля.
Также он освободил Алексея Горащенкова от исполнения обязанностей члена конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (Указ №199/2018).
"В связи с этим признать утратившими силу:
- Указ президента Украины от 5 июня 2015 № 314 "Об определении лица в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции";
- Указ президента Украины от 10 мая 2016 года № 199 "Вопросы определения лица в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении".
Напомним, Алексей Горащенков был внештатным советником Петра Порошенко с августа 2014 года. СМИ его называли куратором НАПК из Администрации Президента.
жидовского,тьху ты - жебривского?
(там душонки продажные, о них заботиться не надо)
а этому тельце кормить надо, и так пятнами пошло
на опыты - можно
а той, його нік мм, деативували, чи про запас трамє?
Рило весь час в пошуку якіхось неперевершенних покідьків.
Главі Держаудиту повідомили про підозру у незаконному збагаченні
https://politerno.com.ua/2018/01/23/glavi-derzhaudytu-povidomyly-pro-pidozru-u-nezakonnomu-zbagachenni/
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Руководитель ГФС Киева чтобы избежать люстрации фиктивно числилась в АТО медсестрой.
https://elise.com.ua/2018/01/18/rukovoditel-gfs-kieva-chtoby-izbezhat-lyustratsii-fiktivno-chislilas-v-ato-medsestroj/
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Замглавы Нацбанка выступает связным Администрации президента с Москвой и Фирташем.
http://dubinsky.pro/rozhkova-letaet-na-otchyoty-v-moskvu...............
Злочини проти Майдану розслідує прокурор-антимайданівець Головко, - Наші гроші. ВIДЕО
https://ua.censor.net.ua/news/3046188/zlochyny_proty_mayidanu_rozsliduye_prokurorantymayidanivets_golovko_nashi_groshi_video
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"Золоті зливки має сьогодні кожен громадянин": голова Держаудиту прокоментувала підозри НАБУ про незаконне збагачення
https://www.unian.ua/politics/2363443-zoloti-zlitki-mae-sogodni-kojen-gromadyanin-golova-derjauditu-prokomen
tuvala-pidozri-nabu-pro-nezakonne-zbagachennya.html
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вы правда думаете что он чтото расследует)))
На території України проходитимуть військові навчання Sea Breeze-2018. У Чорне море 7 липня увійшло флагманське судно ВМФ США "USS Mount Whitney".
У Sea Breeze братимуть участь 3700 військовослужбовців (1500 - ЗСУ; 1000 - США; 1000 - НАТО). До цих маневрів залучать велику кількість військової техніки: 30 літаків/гелікоптерів, 50 катерів/суден/кораблів та 5 підводних човнів.
Робота їхня практично дорівнює нулю.
А скільки ж в Україні є дійсно талановитих людей, той же Андрій Полтава, або Віктор Дідусик...