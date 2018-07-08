 Порошенко уволил своего внештатного помощника Горащенкова

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ был опубликован на сайте Президента 7 июля.

Также он освободил Алексея Горащенкова от исполнения обязанностей члена конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (Указ №199/2018).

"В связи с этим признать утратившими силу:

- Указ президента Украины от 5 июня 2015 № 314 "Об определении лица в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции";

- Указ президента Украины от 10 мая 2016 года № 199 "Вопросы определения лица в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении".

Напомним, Алексей Горащенков был внештатным советником Петра Порошенко с августа 2014 года. СМИ его называли куратором НАПК из Администрации Президента.

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