EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
  3031  42
Все про:Порошенко (15102) увольнение (1446) НАПК (601)

 Порошенко уволил своего внештатного помощника Горащенкова

Президент Украины Петр Порошенко уволил своего внештатного помощника Алексея Горащенкова.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ был опубликован на сайте Президента 7 июля.

Также он освободил Алексея Горащенкова от исполнения обязанностей члена конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (Указ №199/2018).

"В связи с этим признать утратившими силу:

- Указ президента Украины от 5 июня 2015 № 314 "Об определении лица в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции";

- Указ президента Украины от 10 мая 2016 года № 199 "Вопросы определения лица в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении".

Напомним, Алексей Горащенков был внештатным советником Петра Порошенко с августа 2014 года. СМИ его называли куратором НАПК из Администрации Президента.

Также читайте: НАПК утвердило результаты проверки е-декларации Порошенко за 2017 год

Источник: https://censor.net.ua/n3075381
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
похож на геращенко.... наверное родственник.....
 показать весь комментарий
 
 
На Ефремова похож, даже почти такой же красномордый..
 показать весь комментарий
 
 
а мені здався подібним на перекладача пана Гройсмана
 показать весь комментарий
 
Дон викинув одне рило , щоб поставити ще гидотнішого і безпринципнішого. Основний принцип кадрової політики гаранта "Всі під мене" .
 показать весь комментарий
 
 
думаю это "совъетник минетчик" давно уже как с годик живет где то в Гондурасе и болт с гайкой закрутил и на Украину и на Пецю и на посаду "совъетчика миньетчика"....
 показать весь комментарий
 
 
Ниаправдал даверие? нужен более преданный пёс, типа жидовского, тьху ты - жебривского?
 показать весь комментарий
 
 
уволил-уволил... или перевел на штатную-хлебную должность?
 показать весь комментарий
 
 
навряд ли
(там душонки продажные, о них заботиться не надо) Порошенко звільнив свого позаштатного помічника Горащенкова - Цензор.НЕТ 797
а этому тельце кормить надо, и так пятнами пошло
 показать весь комментарий
 
 
значит на бойню - и на опыты в поликлинику Порошенко звільнив свого позаштатного помічника Горащенкова - Цензор.НЕТ 143
 показать весь комментарий
 
 
Задорнов от зависти к твоему таланту сейчас в гробу перевернулся.
 показать весь комментарий
 
 
не надо меня сравнивать с этим кацапским гавном..у меня натуральный украинский юмор..
 показать весь комментарий
 
 
Помню в новости про закон о нацбезопасности твой "юмор" и твоё признание.
 показать весь комментарий
 
признание..? ого..бери на карандаш ФСБУ оценит..
 показать весь комментарий
 
 
Ты просто заставляешь Задорнова крутиться в гробу.
 показать весь комментарий
 
Сашко, а що тебе змушує так часто змінювати ніки? Хочеш розпочати життя на "Цензорі" з чистого аркуша?
 показать весь комментарий
 
 
шо знову канструктар) мастів)))))
а той, його нік мм, деативували, чи про запас трамє?
 показать весь комментарий
 
 
Леша Горащенков был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
 показать весь комментарий
 
 
Значит знайшов"дойстойного" канадидата!!!
Рило весь час в пошуку якіхось неперевершенних покідьків.

Главі Держаудиту повідомили про підозру у незаконному збагаченні
https://politerno.com.ua/2018/01/23/glavi-derzhaudytu-povidomyly-pro-pidozru-u-nezakonnomu-zbagachenni/
..................
Руководитель ГФС Киева чтобы избежать люстрации фиктивно числилась в АТО медсестрой.
https://elise.com.ua/2018/01/18/rukovoditel-gfs-kieva-chtoby-izbezhat-lyustratsii-fiktivno-chislilas-v-ato-medsestroj/
.................

Замглавы Нацбанка выступает связным Администрации президента с Москвой и Фирташем.
http://dubinsky.pro/rozhkova-letaet-na-otchyoty-v-moskvu...............

Злочини проти Майдану розслідує прокурор-антимайданівець Головко, - Наші гроші. ВIДЕО
https://ua.censor.net.ua/news/3046188/zlochyny_proty_mayidanu_rozsliduye_prokurorantymayidanivets_golovko_nashi_groshi_video
....................
"Золоті зливки має сьогодні кожен громадянин": голова Держаудиту прокоментувала підозри НАБУ про незаконне збагачення
https://www.unian.ua/politics/2363443-zoloti-zlitki-mae-sogodni-kojen-gromadyanin-golova-derjauditu-prokomen
tuvala-pidozri-nabu-pro-nezakonne-zbagachennya.html

Порошенко звільнив свого позаштатного помічника Горащенкова - Цензор.НЕТ 8497

,...................
 показать весь комментарий
 
 
не шатайте будку..мерзкай ахент кремля..пэтя с кагалом почти святой..
 показать весь комментарий
 
 
какая нах разница какой прокуВор обследует - хоть проктологический)))
вы правда думаете что он чтото расследует))) Порошенко звільнив свого позаштатного помічника Горащенкова - Цензор.НЕТ 3479
 показать весь комментарий
 
 
Столько указов из-за внештатного помощника.
 показать весь комментарий
 
 
там в сирии какаято хрень - а нам тут хряков племенных показуют)))
 показать весь комментарий
 
на маєш:
На території України проходитимуть військові навчання Sea Breeze-2018. У Чорне море 7 липня увійшло флагманське судно ВМФ США "USS Mount Whitney".
У Sea Breeze братимуть участь 3700 військовослужбовців (1500 - ЗСУ; 1000 - США; 1000 - НАТО). До цих маневрів залучать велику кількість військової техніки: 30 літаків/гелікоптерів, 50 катерів/суден/кораблів та 5 підводних човнів.
 показать весь комментарий
 
 
Ну нащо ви ото так. Таку гарну зраду поламали...

 показать весь комментарий
 
шо за толстая харя - у него все такие хряки?
 показать весь комментарий
 
 
Там би ще усіх тих «мінстецей» прополоти...
Робота їхня практично дорівнює нулю.
А скільки ж в Україні є дійсно талановитих людей, той же Андрій Полтава, або Віктор Дідусик...
 показать весь комментарий
 
порох скотина даже очкариков гнобит нэ жалеет...
 показать весь комментарий
 
Могет быть крысы бегут с тонущего караблика?😁🚢
 показать весь комментарий
 
Тікають з тонучого. А женуть зі справного.
 показать весь комментарий
 
Теперь дела пойдут на поправку, правда нагрузка у президента увеличится. Не жалеет себя, попробуй все пересчитать самому.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил своего внештатного помощника Горащенкова
 
 
 
 
 
 вверх