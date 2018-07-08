 "Хлебное перемирие" на Донбассе не выполняется из-за близкого расположения позиций ВСУ и наемников РФ, - Хуг

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Вначале мы зафиксировали, что количество нарушений спало до двузначных чисел, но за последние сутки уже отметили увеличение, количество нарушений достигает трехзначных чисел. Это лишь временное облегчение для гражданского населения, на плечи которого выпал тяжелый груз насилия, которое мы до сих пор фиксируем", - сказал Хуг.

По его словам, первопричинами насилия является близкое расположение позиций ВСУ и незаконных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

"Что нужно в этот период затишья? То, чтобы воспользовались случаем и отдали другие приказы. Например, приказ для разведения сил и средств в тех местах, где позиции слишком близки друг к другу. Приказ об отводе тяжелого вооружения. Все эти мероприятия уже были согласованы в Минске. Не должны приниматься новые соглашения, нужно имплементировать достигнутые договоренности. Для этого должна быть воля, правильный посыл и коммуникация. Эти мероприятия должны выполняться по принципу зеркальности", - убежден Хуг.

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