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Все про:Донбасс (16557) перемирие (1041) Хуг Александр (397)

 "Хлебное перемирие" на Донбассе не выполняется из-за близкого расположения позиций ВСУ и наемников РФ, - Хуг

Во время так называемого "хлебного перемирие" на Донбассе специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала снижение количества обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Вначале мы зафиксировали, что количество нарушений спало до двузначных чисел, но за последние сутки уже отметили увеличение, количество нарушений достигает трехзначных чисел. Это лишь временное облегчение для гражданского населения, на плечи которого выпал тяжелый груз насилия, которое мы до сих пор фиксируем", - сказал Хуг.

По его словам, первопричинами насилия является близкое расположение позиций ВСУ и незаконных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

"Что нужно в этот период затишья? То, чтобы воспользовались случаем и отдали другие приказы. Например, приказ для разведения сил и средств в тех местах, где позиции слишком близки друг к другу. Приказ об отводе тяжелого вооружения. Все эти мероприятия уже были согласованы в Минске. Не должны приниматься новые соглашения, нужно имплементировать достигнутые договоренности. Для этого должна быть воля, правильный посыл и коммуникация. Эти мероприятия должны выполняться по принципу зеркальности", - убежден Хуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю ОБСЕ зафиксировала свыше 8 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, - Хуг

Источник: https://censor.net.ua/n3075380
 
 
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а может от наглости раисян и бесполезных хугов?
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Разве слова слепоглухонемых могут что-то значить?
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У Хуга жена из рашки. Что вы еще от него хотите? Подкаблучник.
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А что, опять назрела острая необходимость отодвинуть ВСУ в глубь страны? Правильно я понимаю, товарисч хуг?
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спонсор скажет - выполнят с радостью..или забыли сколько кацапской консервации на печерских холмах засело..?
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Коли "сепари" відійдуть на свої території - за порєбрік, от тоді і настане справжнє перемир'я.
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Нет, господин Хуг, первопричина не в этом.
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самое важное из его слов - "правильный посыл"
вдумайтесь - правильный посыл
вот положа руку на... что хотите - какой самый... правильный...посыл????
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То виведіть окупаційні війська з території України, роззбройте терористів, відведіть рашистські війська від кордонів з Україною на 1000 км. і буде мир. Будапештський меморандум, незважаючи на мінський договорняк, досі ніхто не відміняв. Після кожного обстрілу терористи, які порушують територіальну цілісність і безпеку громадян України, при ретельнім контролі міжнародних органів мають бути знищені разом з технікою вбивств. А інакше, нема про що говорити.
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мистер никак не врубится, что "хлебное" оно не для всех..
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АУУУУУ..Санька ты че боярышника перепил в гостях у Захарченко! Это не вооруженные формирования, это 1 и 2 Армейские корпуса росийской армии.


Что еще можно слышать от чувака у которого жена росиянка, похоже она ему уже москальского ядика напрыскала.
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Это наша украинская земля, а наемники и сепары пусть сдохнут. А ты Хуг иди на хрен
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а то мордорские орки не смогут с большого растояния по нашым из арты фигачить, даже если разведут наших с ними подальше?!! причина в другом. )(уйло приказывает продолжать обстрелы. вот и вся причина
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"Хлебное", "учебное", "лечебное" - что это вообще за убогая чушь?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Хлебное перемирие" на Донбассе не выполняется из-за близкого расположения позиций ВСУ и наемников РФ, - Хуг
 
 
 
 
 
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