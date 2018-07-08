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 Политика Украины
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 Американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер подчеркивает, что США не планируют признавать аннексию Крыма Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу OstWest.

"Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно – советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", – сказал Волкер.

Он добавил, что администрация президента США демонстрировала последовательный подход в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.

Отвечая на вопрос, рискует ли Украина потерять поддержку Запада, в частности, из-за проблем с коррупцией и ультраправыми движениями, Волкер отметил, что Украина добилась существенного прогресса в проведении реформ за последние три года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не признают аннексию Крыма Россией и не отменят санкции до возвращения полуострова Украине, - Белый дом

"У Украины, как и раньше, есть существенные проблемы с коррупцией, а также значительное место для реформ, которые пока не проведены, но должны быть проведены", – добавил он.

В то же время, спецпредставитель США считает, что ультраправые движения не влияют на государственную политику.

"К счастью, это лишь небольшое меньшинство, что не имеет влияния на государственную политику и не влияет на то, в каком направлении развивается Украина. Так что это не предмет моего беспокойства, но важно, чтобы сами лидеры Украины это тоже осуждали", – сказал Волкер.

Отметим, когда президента США Дональда Трампа 29 июня спросили, признают ли Соединенные Штаты Крым частью России, он ответил: "Мы увидим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу подготовили памятку к встрече с Путиным: "Россия - это агрессор, Крым принадлежит Украине, Путину нельзя доверять"

Источник: https://censor.net.ua/n3075379
 
   
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А ДУМАТЬ перед тем, как такое написать, не пробовал?
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То кацарилий, за нього думає путєн
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мне нравиться ультраправое типа национальное украинское.. во как ..ыдва пархатая за...ла. ля-ля Трамп кстати по опросу среди жителей США 51% дали ему оценку как РАССИСТУ.. вот так то
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Украинские земли в оккупации, а тебе похер? Вот из-за таких амёб Украину жрут снаружи и изнутри.
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Это же надо было выбрать такого президента, слова которого приходилось бы правильно интерпретировать такой куче чиновников.
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Згадай про "цинічних бандерівців" від "найкращого для України менеджера".. До речі - навіщо вчергове змінив нік?
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медія) - це сенсація - навіть в Америці...
з одного слова Трампа - висновки про належність Криму.
хоча з іншого боку політика це торгівля, рішення приймаються, іноді на емоціях, популізмі!
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це вже емоджі)))
в Україні хуйло-знищення бажають всі Українці!
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"Украина сейчас в праве иметь сильное национальное самосознание, патриотизм и активное общество, но экстремальные взгляды, фашизм, расизм не должны иметь место."-

Волкер.
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А хрен его знает, у меня другое ощущение - благодаря американским медиа, у Трампа отняли возможность блядонуть в вопросе аннексии Крыма.
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Чего оно вообще прется с педофилом-убийцей ручкаться ?! 😈
Медиа должны были с этого начинать
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согласен с Вами
***
Хоть и не ново, я напомню снова:
Перед лицом и друга и врага,
Ты - господин несказанного слова,
А сказанного слова - ты слуга!!!Омар Хайям
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Это Украина поспешила с Будапештским меморандумом.
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Поздравляю мою Любимицу, президента Хорватии Колинду Грабар Китарович с победой над Быдлом Плешивого Педофила...
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Ещё бы хорватскую сборную не вдохновлял такой президент . .
Американські медіа поспішили з історією про можливість визнання анексії Криму, - Волкер - Цензор.НЕТ 1849 .
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офф топ
Аркадий Бабченко

Порвали рот

Главная новость российской пропаганды - в Сумской области украинские фашисты порвали рот беженцу из Донбасса за то, что говорил на русском языке.
Вот вам бы все смешки да хаханьки, а ведь нынче годовщина… Четыре года назад в Славянске был распят мальчик. А сейчас ему было бы уже семь лет. Первый класс бы уже закнчил. Помним, скорбим.
А вчера вот гвоздем, вынутым из рекламного щита, на котором распяли мальчика, в Сумской области мужику порвали рот за русский язык.
В Сумской области. За русский язык.
Дорогие мои российские пропагандисты. Когда вы с высунутым языком кидаетесь разносить эту радостную весть про оживший украинский фашизм по своим сайтам, вы хоть посмотрите, где это - Сумская область. С какой страной она граничит. Какой язык там до сих пор ходовой. Какое телевидение там ловит. В сторону какой страны смотрит еще, наверное, процентов пятьдесят населения.
Мне, как вы понимаете, довольно часто приходилось ездить в Сумскую область, встречать семью на границе, пока мы еще жили в режиме туда-сюда. С таааким маасковским акцентом. Машину на российских номерах. Разорванный рот показать?
Это вы живете в стране Великой Духовности. Это у вас чуть не через день таджиков убивают - и вот тут уж реально просто за таджикский язык. Да чего там таджиков - не дай бог с наступлением темноты заехать на Химзавод, если ты сам с Привокзальной. В любом городе.
И вы, конечно, думаете, что все вокруг такие же мышебратья.
Неа. Такие - только вы одни.
Говорить, что украинец может порвать рот за другой язык - это вот вообще не понимать украинский склад характера и систему ценностей. Украина - совсем не Россия. Совсем.
Новость примерно такого же уровня достоверности, как «Челябинские гопники организовали проведение гей-парада».
Не-не. Я охотно верю, что мужику порвали рот. Хотя Стопфейк уже все написал - чисто бытовой конфликт, джентльмены бухали у магазина. В то, что напились и нашли до чего докопаться - охотно верю. Или, скажем, в то, что напились, и начал говорить, что все не так однозначно и как ВСУ бомбит детей - верю еще более охотно. Такое в Украине не прокатывает уже вообще нигде.
Но просто за русский язык. В Сумской области. Мда… Без тебя никак не обойтись, Крал!
Знаменитые сумские бандеровцы. Они такие. Даже львовским фору дадут.
Распятый мальчик одобряе.
Разорванный на березах африканский студент и два раба тоже.
В рамках проекта «Журналистика без посредников»
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Лихой Д'Артаньян облезлый Боярский на Первом: «россия в полуфинале будет играть с Англией. Англия - команда старая, а россия в полуфинале новичок. А с «Новичком» англичанам играть сами знаете…»
Там, бляха-муха, вообще остались вменяемые люди?
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В то же время, спецпредставитель США считает, что ультраправые движения не влияют на государственную политику."К счастью, это лишь небольшое меньшинство, что не имеет влияния на государственную политику и не влияет на то, в каком направлении развивается Украина. Так что это не предмет моего беспокойства, но важно, чтобы сами лидеры Украины это тоже осуждали", - сказал Волкер.Источник:https://censor.net.ua/n3075379
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Такого в принципі не може бути. Недарма ж вони присилали сюди наколоті апельсини і валяночки. Теж наколоті.

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Экс-первая леди как всегда элегантна и неотразима Американські медіа поспішили з історією про можливість визнання анексії Криму, - Волкер - Цензор.НЕТ 8078
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Стихотворение друга Пушкина...19 век...год 1821
Мы гофноеды,мы Трупоеды
Бабы наши проститутки...
Прости меня Суворов и Кутузов
Мы обосрались...
В Смоленске,Малоярославце и под Бородино
А в самой Москве жгли своих солдат
И Мэр Москвы тогда,Федька Росточин не виноват...
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То что Америка сольёт Украину, сомнений нет. Вопрос в том,чтобы мы сами себя не слили.
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В 2014 году после изъятия Крыма из состава Украины многих поразило заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, что он поддерживает эту спецоперацию. В 2016-м он ещё раз повторил в интервью английской газете Sunday Times: «На месте Путина я бы тоже аннексировал украинский Крым, поскольку жители полуострова желали воссоединиться с Россией».
В этих заявлениях Горбачёва нет ничего неожиданного: о такой же спецоперации он раздумывал в 1987 году.
В июле и августе того же года Политбюро дважды собиралось на обсуждение этого вопроса. Михаил Горбачёв тогда в узком кругу заявил: Крым надо забирать из Украины обратно в Россию и создавать на полуострове «федеральный округ», в т.ч. для того, что решить проблему крымских татар. Но со свойственной ему осторожностью, Горбачёв говорил, что «делать это надо постепенно». Не успел.

http://fakeoff.org/history/gorbachyov-v-1987-godu-krym-nado-postepenno-vyvodit-iz-sostava-ukrainy
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Беда простая...сегодня существует РСФСР советское дерьмо,которое Ельцин не смог переименовать в РФ в 1990 году... Американські медіа поспішили з історією про можливість визнання анексії Криму, - Волкер - Цензор.НЕТ 7909
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та п'ють там зараз за виліт своїх калічок
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За кого же еще мордве радоваться как не за своих.
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мордва зараз сумує, так як ти.
співпадіння ? не думаю ))
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Не грусти мордва, будет и на вашей улице праздник. Не корову же проиграли.
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це ти так самозаспокоюєшся ? ))
ну,ну.. Американські медіа поспішили з історією про можливість визнання анексії Криму, - Волкер - Цензор.НЕТ 606
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Дивно, але тему зради у медіа США розкручує Мирослава Гонгадзе теж, як хоч натяк на зраду, так в перших рядах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмериканские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма, - Волкер
 
 
 
 
 
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