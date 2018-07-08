 Американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу OstWest.
"Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно – советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", – сказал Волкер.
Он добавил, что администрация президента США демонстрировала последовательный подход в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.
Отвечая на вопрос, рискует ли Украина потерять поддержку Запада, в частности, из-за проблем с коррупцией и ультраправыми движениями, Волкер отметил, что Украина добилась существенного прогресса в проведении реформ за последние три года.
"У Украины, как и раньше, есть существенные проблемы с коррупцией, а также значительное место для реформ, которые пока не проведены, но должны быть проведены", – добавил он.
В то же время, спецпредставитель США считает, что ультраправые движения не влияют на государственную политику.
"К счастью, это лишь небольшое меньшинство, что не имеет влияния на государственную политику и не влияет на то, в каком направлении развивается Украина. Так что это не предмет моего беспокойства, но важно, чтобы сами лидеры Украины это тоже осуждали", – сказал Волкер.
Отметим, когда президента США Дональда Трампа 29 июня спросили, признают ли Соединенные Штаты Крым частью России, он ответил: "Мы увидим".
з одного слова Трампа - висновки про належність Криму.
хоча з іншого боку політика це торгівля, рішення приймаються, іноді на емоціях, популізмі!
в Україні хуйло-знищення бажають всі Українці!
Волкер.
Медиа должны были с этого начинать
***
Хоть и не ново, я напомню снова:
Перед лицом и друга и врага,
Ты - господин несказанного слова,
А сказанного слова - ты слуга!!!Омар Хайям
.ю ....
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Аркадий Бабченко
Порвали рот
Главная новость российской пропаганды - в Сумской области украинские фашисты порвали рот беженцу из Донбасса за то, что говорил на русском языке.
Вот вам бы все смешки да хаханьки, а ведь нынче годовщина… Четыре года назад в Славянске был распят мальчик. А сейчас ему было бы уже семь лет. Первый класс бы уже закнчил. Помним, скорбим.
А вчера вот гвоздем, вынутым из рекламного щита, на котором распяли мальчика, в Сумской области мужику порвали рот за русский язык.
В Сумской области. За русский язык.
Дорогие мои российские пропагандисты. Когда вы с высунутым языком кидаетесь разносить эту радостную весть про оживший украинский фашизм по своим сайтам, вы хоть посмотрите, где это - Сумская область. С какой страной она граничит. Какой язык там до сих пор ходовой. Какое телевидение там ловит. В сторону какой страны смотрит еще, наверное, процентов пятьдесят населения.
Мне, как вы понимаете, довольно часто приходилось ездить в Сумскую область, встречать семью на границе, пока мы еще жили в режиме туда-сюда. С таааким маасковским акцентом. Машину на российских номерах. Разорванный рот показать?
Это вы живете в стране Великой Духовности. Это у вас чуть не через день таджиков убивают - и вот тут уж реально просто за таджикский язык. Да чего там таджиков - не дай бог с наступлением темноты заехать на Химзавод, если ты сам с Привокзальной. В любом городе.
И вы, конечно, думаете, что все вокруг такие же мышебратья.
Неа. Такие - только вы одни.
Говорить, что украинец может порвать рот за другой язык - это вот вообще не понимать украинский склад характера и систему ценностей. Украина - совсем не Россия. Совсем.
Новость примерно такого же уровня достоверности, как «Челябинские гопники организовали проведение гей-парада».
Не-не. Я охотно верю, что мужику порвали рот. Хотя Стопфейк уже все написал - чисто бытовой конфликт, джентльмены бухали у магазина. В то, что напились и нашли до чего докопаться - охотно верю. Или, скажем, в то, что напились, и начал говорить, что все не так однозначно и как ВСУ бомбит детей - верю еще более охотно. Такое в Украине не прокатывает уже вообще нигде.
Но просто за русский язык. В Сумской области. Мда… Без тебя никак не обойтись, Крал!
Знаменитые сумские бандеровцы. Они такие. Даже львовским фору дадут.
Распятый мальчик одобряе.
Разорванный на березах африканский студент и два раба тоже.
В рамках проекта «Журналистика без посредников»
Лихой Д'Артаньяноблезлый Боярский на Первом: «россия в полуфинале будет играть с Англией. Англия - команда старая, а россия в полуфинале новичок. А с «Новичком» англичанам играть сами знаете…»
Там, бляха-муха, вообще остались вменяемые люди?
Мы гофноеды,мы Трупоеды
Бабы наши проститутки...
Прости меня Суворов и Кутузов
Мы обосрались...
В Смоленске,Малоярославце и под Бородино
А в самой Москве жгли своих солдат
И Мэр Москвы тогда,Федька Росточин не виноват...
В этих заявлениях Горбачёва нет ничего неожиданного: о такой же спецоперации он раздумывал в 1987 году.
В июле и августе того же года Политбюро дважды собиралось на обсуждение этого вопроса. Михаил Горбачёв тогда в узком кругу заявил: Крым надо забирать из Украины обратно в Россию и создавать на полуострове «федеральный округ», в т.ч. для того, что решить проблему крымских татар. Но со свойственной ему осторожностью, Горбачёв говорил, что «делать это надо постепенно». Не успел.
http://fakeoff.org/history/gorbachyov-v-1987-godu-krym-nado-postepenno-vyvodit-iz-sostava-ukrainy
співпадіння ? не думаю ))
ну,ну..