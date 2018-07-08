 Американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу OstWest.

"Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно – советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", – сказал Волкер.

Он добавил, что администрация президента США демонстрировала последовательный подход в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.

Отвечая на вопрос, рискует ли Украина потерять поддержку Запада, в частности, из-за проблем с коррупцией и ультраправыми движениями, Волкер отметил, что Украина добилась существенного прогресса в проведении реформ за последние три года.

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"У Украины, как и раньше, есть существенные проблемы с коррупцией, а также значительное место для реформ, которые пока не проведены, но должны быть проведены", – добавил он.

В то же время, спецпредставитель США считает, что ультраправые движения не влияют на государственную политику.

"К счастью, это лишь небольшое меньшинство, что не имеет влияния на государственную политику и не влияет на то, в каком направлении развивается Украина. Так что это не предмет моего беспокойства, но важно, чтобы сами лидеры Украины это тоже осуждали", – сказал Волкер.

Отметим, когда президента США Дональда Трампа 29 июня спросили, признают ли Соединенные Штаты Крым частью России, он ответил: "Мы увидим".

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