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 Наемники РФ за сутки совершили 13 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 7 июля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оставалась контролируемой несмотря на то, что российско-оккупационные войска нарушали установленное перемирие практически по всей линии соприкосновения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции ОС на странице в Facebook.

"Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противник 13 раз открыл огонь по нашим позициям… В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды нарушили режим прекращения огня. За прошедшие и текущие сутки потерь среди защитников Украины нет", - говорится в сводке.

Так в течение субботы на Луганском направлении в районе населенных пунктов Айдар и Крымское боевики продолжили применять гранатометы и стрелковое оружие. На Светлодарском направлениях – открывали огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы задержали на блокпосту под Мариуполем наемника "ДНР", - пресс-центр ОС

На Донецком направлении прошедшие сутки было неспокойно в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил.

"Мариупольское направление остается зоной активных провокационных действий российских наемников. 6 раз оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник обстреливал позиции в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик", - говорится в сводке.

В течение текущих суток наемники РФ осуществляли провокации с применением стрелкового оружия на Мариупольском направлении. Огню подверглись позиции Объединенных сил у Водяного и Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки наемники РФ 29 раз открывали огонь на Донбассе, один воин ранен, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3075378
 
 
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"Потерь нет" это в сотни раз лучше, чем победа хорватов.
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Нехай Господь оберігає наших Воїнів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ за сутки совершили 13 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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