 Он был историей человечества и украинства, - политики и чиновники в соцсетях вспоминают Левко Лукьяненко

Как сообщает Цензор.НЕТ, многие политики и общественные деятели высказали соболезнования по поводу смерти Левко Лукьяненко.
"Мне повезло, как журналист, потом как пресс-секретарь Ющенко, я имела возможность видеть, слышать великих украинцев - Славу Стецько, Евгения Сверстюка, Богдана Гаврилишина, Ивана Драча, Левка Лукьяненко. Уходит эпоха великих людей, которым должны быть навеки благодарны за сохраненную украинскую идею, за полученную Независимость. Вечная память Вам, Человек с мягким голосом и твердым стальным характером, Вы были для многих из нас олицетворением украинского интеллигента, благодарим Вас за Вашу борьбу за Украину", - написала в Facebook представитель Украины в гуманитарной группе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Борьба за свободу Украины, тюрьмы, смертный приговор, лагеря... Он прошел через все испытания, через все пытки ради нашего государства, ради нации. И именно такие люди закладывали основы заветной национальной воли еще тогда, когда нечего было и надеяться освобождения Украины из советского ига. Для меня Левко Григорьевич - воплощение высшей, эталонной, абсолютной морали в политике. Я благодарна судьбе за то, что знала его и звала соратником. Скорбим, помним, кланяемся низко, спасибо! Герои не умирают!", - заметила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
"Левко Григорьевич был невероятной Человеком. Всегда оптимистичный и всегда спокойный, всегда уверенный и всегда глубокий. Всегда с большой, всепобеждающей Верой в Украину. Всегда без всякого сомнения в справедливости Украинского Дела. Украина никогда Вас не забудет, господин Левко…", - заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.
"Умер Левко Лукьяненко. Человек-эпоха, человек-мудрость, человек-совесть. Его было так много в нашей истории, он сам был историей человечества и украинства. Горькая и непоправимая потеря для Украины. Вечная память!" - отметил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
"Левко Лукьяненко был человеком-легендой во времена СССР и независимой Украины. Он навсегда останется в нашей истории и нашем будущем", - констатировал министр иностранных дел Павел Климкин.
Напомним, сегодня на 89 году жизни умер украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко. Соболезнования высказали президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.