 Он был историей человечества и украинства, - политики и чиновники в соцсетях вспоминают Левко Лукьяненко

Как сообщает Цензор.НЕТ, многие политики и общественные деятели высказали соболезнования по поводу смерти Левко Лукьяненко.

"Мне повезло, как журналист, потом как пресс-секретарь Ющенко, я имела возможность видеть, слышать великих украинцев - Славу Стецько, Евгения Сверстюка, Богдана Гаврилишина, Ивана Драча, Левка Лукьяненко. Уходит эпоха великих людей, которым должны быть навеки благодарны за сохраненную украинскую идею, за полученную Независимость. Вечная память Вам, Человек с мягким голосом и твердым стальным характером, Вы были для многих из нас олицетворением украинского интеллигента, благодарим Вас за Вашу борьбу за Украину", - написала в Facebook представитель Украины в гуманитарной группе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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"Борьба за свободу Украины, тюрьмы, смертный приговор, лагеря... Он прошел через все испытания, через все пытки ради нашего государства, ради нации. И именно такие люди закладывали основы заветной национальной воли еще тогда, когда нечего было и надеяться освобождения Украины из советского ига. Для меня Левко Григорьевич - воплощение высшей, эталонной, абсолютной морали в политике. Я благодарна судьбе за то, что знала его и звала соратником. Скорбим, помним, кланяемся низко, спасибо! Герои не умирают!", - заметила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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"Левко Григорьевич был невероятной Человеком. Всегда оптимистичный и всегда спокойный, всегда уверенный и всегда глубокий. Всегда с большой, всепобеждающей Верой в Украину. Всегда без всякого сомнения в справедливости Украинского Дела. Украина никогда Вас не забудет, господин Левко…", - заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

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"Умер Левко Лукьяненко. Человек-эпоха, человек-мудрость, человек-совесть. Его было так много в нашей истории, он сам был историей человечества и украинства. Горькая и непоправимая потеря для Украины. Вечная память!" - отметил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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"Левко Лукьяненко был человеком-легендой во времена СССР и независимой Украины. Он навсегда останется в нашей истории и нашем будущем", - констатировал министр иностранных дел Павел Климкин.

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Напомним, сегодня на 89 году жизни умер украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко. Соболезнования высказали президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.