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Темы дня: Выборы-2019
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 Он был историей человечества и украинства, - политики и чиновники в соцсетях вспоминают Левко Лукьяненко

Украинскому диссиденту и политику Левко Лукьяненко 24 августа исполнилось бы 90 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, многие политики и общественные деятели высказали соболезнования по поводу смерти Левко Лукьяненко.

"Мне повезло, как журналист, потом как пресс-секретарь Ющенко, я имела возможность видеть, слышать великих украинцев - Славу Стецько, Евгения Сверстюка, Богдана Гаврилишина, Ивана Драча, Левка Лукьяненко. Уходит эпоха великих людей, которым должны быть навеки благодарны за сохраненную украинскую идею, за полученную Независимость. Вечная память Вам, Человек с мягким голосом и твердым стальным характером, Вы были для многих из нас олицетворением украинского интеллигента, благодарим Вас за Вашу борьбу за Украину", - написала в Facebook представитель Украины в гуманитарной группе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Он был историей человечества и украинства, - политики и чиновники в соцсетях вспоминают Левко Лукьяненко 01

"Борьба за свободу Украины, тюрьмы, смертный приговор, лагеря... Он прошел через все испытания, через все пытки ради нашего государства, ради нации. И именно такие люди закладывали основы заветной национальной воли еще тогда, когда нечего было и надеяться освобождения Украины из советского ига. Для меня Левко Григорьевич - воплощение высшей, эталонной, абсолютной морали в политике. Я благодарна судьбе за то, что знала его и звала соратником. Скорбим, помним, кланяемся низко, спасибо! Герои не умирают!", - заметила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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Он был историей человечества и украинства, - политики и чиновники в соцсетях вспоминают Левко Лукьяненко 02

"Левко Григорьевич был невероятной Человеком. Всегда оптимистичный и всегда спокойный, всегда уверенный и всегда глубокий. Всегда с большой, всепобеждающей Верой в Украину. Всегда без всякого сомнения в справедливости Украинского Дела. Украина никогда Вас не забудет, господин Левко…", - заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

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Он был историей человечества и украинства, - политики и чиновники в соцсетях вспоминают Левко Лукьяненко 03

"Умер Левко Лукьяненко. Человек-эпоха, человек-мудрость, человек-совесть. Его было так много в нашей истории, он сам был историей человечества и украинства. Горькая и непоправимая потеря для Украины. Вечная память!" - отметил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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Он был историей человечества и украинства, - политики и чиновники в соцсетях вспоминают Левко Лукьяненко 04

"Левко Лукьяненко был человеком-легендой во времена СССР и независимой Украины. Он навсегда останется в нашей истории и нашем будущем", - констатировал министр иностранных дел Павел Климкин.

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Он был историей человечества и украинства, - политики и чиновники в соцсетях вспоминают Левко Лукьяненко 05

Напомним, сегодня на 89 году жизни умер украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко. Соболезнования высказали президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3075374
 
 
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блін, навіть на смерті людини піар роблять.......як ви всі про України дбаєте....от тільки одні за неї в тюрми та під розстріл готові були йти, а ви під час війни все більше за свої кишені трясетесь.....
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що це вас так в гнів кинуло, щось я не те сказав, так поправте.....і людям розкажіть про ротердами, наприклад.....
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у вас пане, всі ті, хто бариг тиче носом в їх сутність, - поголовно кацапи та зрадники..... а може вам вже краще припинити обкрадати українців? А то ледве не кожнього дня читаєш про затримання корупціонерів - а людям від того краще життя не стає.....
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противно читать испражнения подонствующих политиканов на смерть украинца...
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Сдох Максим , да и йух с ним. Пожил старик как дай Бог каждому
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОн был историей человечества и украинства, - политики и чиновники в соцсетях вспоминают Левко Лукьяненко
 
 
 
 
 
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