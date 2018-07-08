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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (20300) Путин (23990) Россия (69874) США (13873) Нуланд (206) Трамп (1883)

 Нуланд - Трампу: Путина нужно заставить вести себя цивилизованно, а не признавать аннексию Крыма, прощать вмешательство в выборы и предлагать снятие санкций

В зависимости от того, как президент США Дональд Трамп проявит себя в ходе саммита НАТО в Брюсселе и на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, он или восстановит глобальное лидерство США в мире, или прикончит его.

Об этом Виктория Нуланд, бывший чиновник Государственного департамента при президентстве Барака Обамы, написала в колонке, которую опубликовало издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Нуланд дает президенту США ряд практических советов. Например, рекомендует использовать саммит НАТО для консолидации Альянса, укрепления отношений с союзниками, чтобы позже использовать наработки саммита НАТО как козырь при личной встрече с Путиным.

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"Вместо того, чтобы ругать союзников, президент должен отметить тенденцию к увеличению ими расходов на оборону, заявить, что сыграл роль в этом, и усилить двустороннюю работу для того, чтобы достичь поставленные цели по затратам стран-членов на оборону".

"Также стоит отметить такие достижения НАТО, как создание новых оперативных центров, которые усилят боеготовность и ускорят развертывание войск. Эти шаги, направленные против дальнейших территориальных амбиций, которые может иметь Москва, должны усилить позицию Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки", - пишет Нуланд.

При этом дипломат предостерегла Трампа от односторонних уступок России и напомнила, что Путину улучшение отношений с Западом нужнее, чем Запада улучшение отношений с Москвой.

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Нуланд обратила внимание и на важность принципиальной позиции США по Крыму.

"Вместо того, что признавать аннексию Крыма, прощать Путину вмешательство в наши выборы и предлагать ему снятие санкций, господин Трамп, заручившись перед этим поддержкой НАТО, может вернуть величие американской дипломатии, если покажет Путину, что нормализация отношений Россия-США нуждается в том, чтобы Россия начала вести себя цивилизованно. Альтернатива этому - НАТО в руинах и усиление Путина - а значит Америка станет слабее, а Трамп проигрывает соревнование сверхдержав, которое сам и провозгласил", - пишет Нуланд.

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Напомним, президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос журналистов, могут ли США признать аннексированный Крым российским. Он ответил: "Мы посмотрим". Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в программе канала CBS заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов. То же подтвердили позже в Белом доме.

Источник: https://censor.net.ua/n3075372
 
   
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Печеньки, лучше кушай печеньки Нулланд.
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сережа ты удмутский хуйлопоклонник и любитель мордовской педофилии? или просто ундеменш руский?
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А что тебе не нравится? Печеньки? Нуланд не любит печеньки? Вообще не понимаю почему ее до сих пор не отблагодарили... пачечка печенек не так дорого стоит надо отправить посылочку.
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она любит засушенные головки серёжяценюковъ…
а ты внешний долг Удмуртии виделъ?
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родина-мать твоя...аль отрекаешься?
ты же не донбасянец,чтобы от родины за колбасу отречься?
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Чувак что ты куришь?)) Можем раз и навсегда закрыть этот вопрос, выбирай способ проверки как раз воскресенье будет чем занятся)
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Удмуртия это родина Чайковского, "калашей" и ракет "Тополь". Сомневаюсь, что у неё какой-то внешний долг. Скорее Шойгу должен удмуртам
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Ага, чайковского читать вместо Т. Шевченко))) гениально😂
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Именно, только не читать, а смотреть его фильмы.
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Простите, меня больше впечатляет история США и Украины. А к кацапским художникам равнодушен.
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Уже поздно а ты Миша ещё трезвый . Пойди накати и закуси за сборную. Не чокаясь .Попустит . И Чайковского может встретишь с калашом под тополями . Давай .Заапоцанов Нуланд - Трампу: Путина нужно заставить вести себя цивилизованно, а не признавать аннексию Крыма, прощать вмешательство в выборы и предлагать снятие санкций - Цензор.НЕТ 1016
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Трамп продажна падл.ка і буде сидіти в тюрмі
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Съешь печеньку, молодец. А теперь подумай своими мозгами. США посекундно разбирают в течении пары дней любой конфликт с деталями, фотографиями, прослушкой и каким-то чудом проморгали ставленника в президенты США?))) А еще не могут найти доказательства в течении нескольких лет! Это просто смешно. Конечно Нуланд добилась многого и теперь может раздавать советы на лево и на право)) куда Трампу браться)
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Ну-ка,расскажи,сколько времени длилось расследование по Никсону?
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Ой у меня под окнами вой кацапский,сердце радуется.Мос.обл.СЛАВА УКРАИНЕ.Ну и хорватам братушкам.
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Так шо? Кроатия моксель на бутыльку посадила?
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Хутін винен що той вдарив повз ворота пенальті, перекачався допінгом)
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На бутылку немцы бразильцев посадили в прошлый чемпионат, а здесь кроаты еле-еле по пенальти прошли дворовую команду.
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хрватска просто покуражилась над убогими..
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Что-то я не заметил в их глазах куража, когда бразилец сделал 2:2 на 115-й минуте...
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а они всегда такие..уравновешенные..
в "Азове" хорваты ,когда свиней и донбасяцких ублюдков утилизируют,тоже спокойные очень..
климат у них такой,видать..
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Это да. Хорваты всегда славились холодным нордическим характером.

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Обама с Хуйлом не встречался хотя все визжали что Обама слишком мягкий. Сам факт что рыжий шоумен встречаеца с Хуйлом уже говорит о том что Хуйло рукопожатное и это плюс для Кремля.
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Поздравляю всех с победой славян над татарвой!
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+ а чем вам бразилец НЕ рассеянец ? Такой же как и та сборная кавказа с кавказцем во главе -рассосияне . Млин ну сколько же можно было терпеть это убожество . Наконец то оно вылетело .Всё .Засохло вЯличие .
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Сравнил парашку с Бразилией аналитик чувашский?
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Не знаю кто сравнил, здесь походу только ты чувашских аналитиков читаешь
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Блин, этот Трамп, действительно, с непредсказуемой траекторией полёта, как ракета в Вовином мультике.
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возможно не стоит предсказывать, кстати, он может что то сказать или договаритса, но он считается с конгресом, в отличие от сруского сцаря, которому подручая дума
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Трамп такий же Барига як і дует путєн-парашенко
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Говорят, что сифилис мозг разъедает.
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Та лучше бы его вообще не отпускали с поводка и держали на короткой цепи!
Какого хрена вообще говорить с хyйлом один на один?
Кто-то может это Трампу запретить? Пусть вмешаются, пока не поздно!!!
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Есть риск что волшебный тухис хуйла так очарует трампа, что тот Меланию бросит?
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Нас рать на Меланию! Хyйло прямым текстом напомнит Трампу о компромате, может даже продемонстрирует. И тот будет делать все, как скажет хyйло.
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Это на рашке на женщин срут (мордобой в семье по пьяни декриминализировали), а в развитых культурах женщина равноправный член общества
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Каким боком равноправие женщин к нашей войне с педерацией?
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Тем боком что "развитая культура" отбивается от орды гоблинов, которые ничего не уважают кроме грубой силы и унижают слабых,включая женщин
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Наверное, мы говорим о разных вещах.
Bye
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А кто она для Трампа? Он срать на всех хотел и правильно делает. Самый крутой президент США!
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ну ты точно удмуртъ, или того хуже каратае-корякъ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНуланд - Трампу: Путина нужно заставить вести себя цивилизованно, а не признавать аннексию Крыма, прощать вмешательство в выборы и предлагать снятие санкций
 
 
 
 
 
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