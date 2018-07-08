 Нуланд - Трампу: Путина нужно заставить вести себя цивилизованно, а не признавать аннексию Крыма, прощать вмешательство в выборы и предлагать снятие санкций

Об этом Виктория Нуланд, бывший чиновник Государственного департамента при президентстве Барака Обамы, написала в колонке, которую опубликовало издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Нуланд дает президенту США ряд практических советов. Например, рекомендует использовать саммит НАТО для консолидации Альянса, укрепления отношений с союзниками, чтобы позже использовать наработки саммита НАТО как козырь при личной встрече с Путиным.

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"Вместо того, чтобы ругать союзников, президент должен отметить тенденцию к увеличению ими расходов на оборону, заявить, что сыграл роль в этом, и усилить двустороннюю работу для того, чтобы достичь поставленные цели по затратам стран-членов на оборону".

"Также стоит отметить такие достижения НАТО, как создание новых оперативных центров, которые усилят боеготовность и ускорят развертывание войск. Эти шаги, направленные против дальнейших территориальных амбиций, которые может иметь Москва, должны усилить позицию Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки", - пишет Нуланд.

При этом дипломат предостерегла Трампа от односторонних уступок России и напомнила, что Путину улучшение отношений с Западом нужнее, чем Запада улучшение отношений с Москвой.

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Нуланд обратила внимание и на важность принципиальной позиции США по Крыму.

"Вместо того, что признавать аннексию Крыма, прощать Путину вмешательство в наши выборы и предлагать ему снятие санкций, господин Трамп, заручившись перед этим поддержкой НАТО, может вернуть величие американской дипломатии, если покажет Путину, что нормализация отношений Россия-США нуждается в том, чтобы Россия начала вести себя цивилизованно. Альтернатива этому - НАТО в руинах и усиление Путина - а значит Америка станет слабее, а Трамп проигрывает соревнование сверхдержав, которое сам и провозгласил", - пишет Нуланд.

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Напомним, президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос журналистов, могут ли США признать аннексированный Крым российским. Он ответил: "Мы посмотрим". Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в программе канала CBS заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов. То же подтвердили позже в Белом доме.