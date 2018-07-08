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Все про:Одесса (5006) омбудсмен (382) права человека (761) пытки (411) СБУ (12667) Айдар (85)

 Бойца "Айдара" Корниевского СБУ доставляла в Одессу с мешком на голове и в наручниках, а сокамерники в СИЗО угрожали расправой, - офис омбудсмена

Представитель уполномоченного ВР по правам человека Андрей Мамалыга зафиксировал нарушения прав и свобод участника АТО, задержанного СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт омбудсмена, в офис уполномоченного по правам человека обратилась Мария Корниевская. Женщина сообщила, что сотрудники СБУ применили пытки к ее сыну Александру, участнику АТО. "По ее словам, после задержания Александру Корниевскому приставляли к голове автомат и везли в спецавтомобиле из Киева до Одессы в 38-градусную жару в течение 10 часов без воды и пищи, в результате чего он несколько раз терял сознание", - говорится в сообщении.

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Представитель уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга выехал в СИЗО СБУ, где в то время находился Корниевский.

"Александр подтвердил, что во время этапирования из Киева в Одессу 19 апреля 2018 года на его голове был полотняный мешок, а руки находились в наручниках. В Одесском СИЗО-21 он находился в одной камере с ранее судимыми "сепаратистами", которые угрожали физической расправой", - уведомляют в офисе уполномоченного.

Андрей Мамалыга зафиксировал нарушения прав и свобод Александра Корниевского и взял данный случай под личный контроль.

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Напомним, доброволец "Айдара" Александр Корниевский был пулеметчиком. Участвовал в боях за Счастье, Трехизбенку и Желтое. Был контужен. Имеет правительственные награды и медали. Бойца задержали сотрудники СБУ в конце апреля 2018 года. Корниевскому инкриминируют незаконную переработку и сбыт оружия (статья 263 УПК Украины). Сотрудники СБУ под прикрытием попытались приобрести оружие у компании бойцов добровольческого батальона и те якобы поставили им детали, из которых можно собрать несколько десятков пулеметов.

Кроме Александра Корниевского, по этому же делу судят "киборга" Виктора Балацкого и бойца "Айдара" Ивана Каралюса. Все они сейчас находятся в СИЗО в Одессе.

Источник: https://censor.net.ua/n3075371
 
 
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Жити по новому это вам не это ,это не каждому дано понять всей глубины соевых глубин !!! Бойца "Айдара" Корниевского СБУ доставляла в Одессу с мешком на голове и в наручниках, а сокамерники в СИЗО угрожали расправой, - офис омбудсмена - Цензор.НЕТ 8359
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Почти все, кто защищает Украину на фронте это враги для воровской власти Порошенко...
А значит ворьё во главе с Порошенко это враги украинского народа.
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....поставили им детали, из которых можно собрать несколько десятков пулеметов...

в сбу одни долпоебы! неск.десятков пулеметов.. градов, да чего уж там - ядрённых бомб!
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я не цікавився ні одим результатом і не цікавлюсь і мені пох хто там буде чемп . як на мене то москалі викрали світовий футбол на 4 роки . Дай бог Україні вже вільній від карликівспостерігати за світовим футболом 2022
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Zhije Hrvatska !!
Усташи вздрючили русню,как и всегда! Хоть лаптями меньше бздеть на этом "чемпионате" больше не будет.. Бойца "Айдара" Корниевского СБУ доставляла в Одессу с мешком на голове и в наручниках, а сокамерники в СИЗО угрожали расправой, - офис омбудсмена - Цензор.НЕТ 7340
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не знав що в Україні цікавляться ЧМ в мордорі
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у карликів саме народження уже поразка еволюції , а далі природний відбір
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Очередная брехня от СБУ, вот так сразу пару десятков пулеметов?
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гм, якось же зброя попадає з фронту в інші області України, не з повітря вона матеріалізується, хтось же з фронту її везе.....
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Безумовно, але от так з ходу вантажівку кулеметів незнайомим, не віриться .
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Ну это ж не насиров, чтоб под одеялом его возить. Это какой-то насчастный защитник Украины.
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А почему всех везут в СИЗО Одессы, в Киеве что, нет уже свободных мест?
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ну во первых мест нет, во вторых сепаров среди заключенных там нет, ну не будут же из Одессы торговых партнеров в автозаке везти, чтоб попугать или убить добровольца.
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срані шокориги. От їх справжнє обличчя, добровольці для них як кістка у горлі. Це вам не оголосити про підозру якомусь ригосепару та дати можливість втекти за кордон. Тут інші методи. От якби Пеціна шобла такі тортури застосовувала до сепарів/орків, ті б може вже масово повтікали у рашку.
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находился в одной камере с ранее судимыми "сепаратистами" Источник: https://censor.net.ua/n3075371
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Та заспокойся ти,тема непідходяща для радощів,будем надіятись що адмін виставить рахунок і там можна буде відірватись на кацах без тормозів
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Мы щас на рейде. Шесть поляков в экипаже. Трое- украинцы. Ну, болели, понятно. Мастер подошел к делу серьезно, в Ти-Ви рум было запрещено курить, типо мы на стадионе. Мастер ещё тот болела! Знал, кто такой Вида. Потому, внес предложение присвоить ему Звание Героя Украины. Понятно- шутка, но Вида таки красавец!
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Теперь кацапам надо ждать когда они опять будут проводить чм по футболу, чтобы туда попасть.
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Так к тому времени Газпрома уже не предвидится. А потому- какой там ещё один ЧМ в рашке???
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Ну сколько реально стран, могущих потянуть чемпионат, штук 25-30, умножаем на 4 года, получаем время следующего. Бойца "Айдара" Корниевского СБУ доставляла в Одессу с мешком на голове и в наручниках, а сокамерники в СИЗО угрожали расправой, - офис омбудсмена - Цензор.НЕТ 9056
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смолова наверно грохнут к утру,ну а фернандесу только ноги сломают,все таки один гол забил,а на пенальти здох
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К утру там тока очнутся... и будут пытаться вспомнить- а шо вчера такое было???
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Возможно,есть фотка с предыдущей ихней игры,неохота искать,так там чотко на руке одного хутболиста видно след от укола,мельдоний уже палевный,может на шо потяжелей перешли
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С такой игрой обеим сборным в полуфинале делать нечего. И РФ и Хорватия играли плохо, любого из них Англия/Бельгия/и тем более Франция разорвут, як свыня кухвайку.
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Ну, поле ровное... мячик- круглый... Кто-то сгорит, на нервах. Не факт, что хорваты. Они мне всегда были симпатичны.
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Хорватия - одна из сильнейших сборных мира, но с тактикой надо что-то делать. Модрич за всех не должен работать. Если внесут коррективы в игру, шанс есть, если будут жевать сопли, как с РФ, то шансов - 0
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Лучший для Хуйла вариант - финал Англия-Франция. Тогда перед Мэй будет сложный выбор, Маккарон то 100% приедет.
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Да пихуй на политиков, пусть они все сдохнут.
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Перед Мэй никакого выбора не будет. Полицейский госпитализирован, с подозрением на "Новичок". Так шо тут- без шансов.
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Выбор всегда есть. То что Мэй выберет пережить поражение своей сборной дома - не сомневаюсь.
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Непонятно , чего там хорватская президентша с медведем лобызалась ?! 😈
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Порошенко в своей тюремной камере обязательно будет требовать кондиционер, ибо он типа больной.
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Як, в Україні та тортури взятих під варту осіб, та не може бути.....я думав що це тільки в кацапії можливо.....
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80% ФСБУ осталось от овоща. Верные псы любого вора у власти.
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СБУ - филиал ФСБ. Иначе и быть не могло ибо Лолита - внештатный агент ГБни.
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та ви що, а чим же тоді нова влада від колишньої відрізняється? який сенс в тому майдані тоді був?
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На Мйдане были лучшие люди, совесть Украины. Они боролись за лучшую жизнь для себя, для своих детей, для всех граждан.
Но они не виноваты, что большинство ватанов проголосовало за вора Порошенко,то есть за собственное унижение, за отсутствие перспективы даже для своих детей и внуков.
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і що ж то за кращі люди нації, які не змогли на майдані взяти владу в свої руки?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Краще життя дійсно настала, а хай би його......От ще для повного щастя потрібно ціну на електрику та газ підняти, щоб від радості аж зашкварчало, бо ціна на воду вже починає радувати......
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это претензии не к майдановцам, не к людям которые гибли на майдане... А к рыгу Порошенко, которого и выбрали сами же ватаны, что бы он им поднимал тарифы, опускал жизненный уровень их, итд... Что хотели ватаны то и получили.
Ведь прекрасно знали, что Порошенко вор. И тем не менее захотелось им вора во власти. Теперь не плачь, раз голосовал за вора.
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Ну так а над ким ще мають знущатися мусора, прокуроські і чекісти, як не над патріотами і українськими захисниками, адже ані власівські наймити, ані їх прихвостні - лугандонівські сепаратисти не є їх ворогами, на відміну від українських патріотів.
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е, хлопче, не так зразу.... мусора припинили свою діяльність ....вже пару років поліція - витвір Народного фронту
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І лайно можна обізвати медом, повидлом чи цукеркою, проте сутність від цього не зміниться. До речі мусор це від "мосер" (стукач) на ідиші, саме так, за межею осідлості називали царських держиморд, які на той час теж були поліцією.
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ну, якщо лайно назвати медом - то смак меду до лайна не добавиться....доречі, мусор - пішло від московський уголовный ссыск.
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Из интервью экс-командира добробата "Киев" Богдана Войцеховского (ЦензорНет 06.07.18):

...в мене був дуже специфічний підрозділ - С14, Аміна Окуєва… Печать немає де ставити. Источник: https://censor.net.ua/r3075130
О своем заместителе Вячеславе Кряже (позывной Махно) - ..мені потрібна була людина, яка керуватиме цим клубом людей зі зброєю, які прийшли - хто заробляти гроші, хто проявляти патологічну жорстокість. І всім цим збродом*, вибачте, командувати. Якраз Махно міг їх "построїти". У березні 2016 року "Махно" та ще трьох бійців полку "Київ" СБУ спіймала на супроводі УРАЛу з контрафактними сигаретами на суму 4 мільйона гривень.

*Уже після виходу інтерв'ю з нами зв'язався Богдан Войцеховський і попросив уточнити, що він мав на увазі, що "в підрозділі були різні люди: гарні бійці, патріоти, багато свідомої молоді...а були такі, що печатку ніде поставити. На словах він патріот, а у діях-наволоч.. Источник: https://censor.net.ua/r3075130
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Звісно ж, не сбушників же, колеги яких повтікали в Криму і Донбасі, а всілякий "збрід", на якому немає де печаток ставити, треба було відправляти на смерть на Савур-Могилу, в Іловайськ, в ДАП, під Дебальцево. Бо що голидьбі було тіряти, на відміну від "професіоналів", яким зараз ця ж виживша голитьба гешефти перебиває. (Схеми. Секретний автопарк СБУ (https://www.youtube.com/watch?v=yDzgLqHCiKs)).
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А ахметова с пинчуком так прокатить слабо?
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Нормальный подход: горланить на весь мир про то, как кацапы гнобят Сенцова и параллельно втихаря вытворять, что угодно со своими.
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Добровольцы для СОЕВОГО- не свои . Свои для него - это лугандонцы.Соевый сам не раз заявлял что" там его люди"!
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и адиннарот и мыролюбное перемирие постоянное.
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Фашисткое сбу не чем не отличается от мгб лугандона .И скорее всего сотрудничают !!!
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А чего вы удивляетесь? Вы думали что ФСБУшники куда то делись как и прошлые мусора и судьи и прокурворы? Все осталось по прежнему, просто теперь власть по тихому зачищает патриотов чтобы никто не вышел больше майданить и митинговать против дальнейших антиукраинских действий власти. А дальше будет как я и говорил еще 4 года назад, Хуйло с Вальцманом втихую подписывают мирные договоренности, принимают закон о засекречивании даных о совместных потерях в войне и закон о уголовном наказании за разжигание межнациональной розни и тд...
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Для этого вальцманоиду нужно пройти на второй срок . Что маловероятно 😏
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Да без разницы кто выиграет следующие выборы, спецслужбы зажмут ему яйца в двери и будет делать что скажут.
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Хіба сбу не фсбу? ...доброволец "Айдара" Александр Корниевский был пулеметчиком. Участвовал в боях за Счастье, Трехизбенку и Желтое. Был контужен...В Одесском СИЗО-21 он находился в одной камере с ранее судимыми "сепаратистами", которые угрожали физической расправой", Источник: https://censor.net.ua/n3075371
От така подяка від держави лицемірних бариг. Піде петя і вся ця банда постане перед законом
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гм, а якщо доведуть його причетність до торгівлі зброєю, що тоді скажете?
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Фсбу знищує Україну як і Парашенко. Це наші головні внутрішні вороги
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Порошенко расстрелял а после задушил Майдан и все завоевания Майдана поруганы его шайкой КГБ/ФСБ.
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Главное сепаров почти всех отпустили хотя они даже стоя на блокпосту имели запрещенное оружие за которое есть наказание до 7 лет уже не говорю за терроризм и измену Родины. А патриотов за судят по притянутому за уши делу якобы за изготовление самопалов. А вы не задумывались что многие демобилизованные бойцы сейчас волонтерят и ремонтируют и модернизируют старое совковое оружие для фронта потому что Барга за 4 года ничего кроме оружия 40-х годов в армию не поставляет.
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щось якась непослідовність: то кричать алілуя за те, що армія відродилась, то тепер знову зворотнє - воюємо зразками зброї 40-х років минулого століття? визначіться.....
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Наше СБУ, как впрочем и вся страна уникальна:
"Сотрудники СБУ под прикрытием попытались приобрести оружие у компании бойцов добровольческого батальона и те якобы поставили им детали"
Как взяточников так ловить, так нет, нельзя, это провокация это незаконно, а как добровольцев-так вполне даже законно.
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"Везли з Києва в Одесу у 38 град спеку 19 квітня 2018?" невже в Україні в квітні така спека існує?
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пані бреше у свідченнях або в тексті якась фігня.
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"Сотрудники СБУ под прикрытием попытались приобрести оружие у компании бойцов добровольческого батальона и те якобы поставили им детали, из которых можно собрать несколько десятков пулеметов. Источник: https://censor.net.ua/n3075371"

Такі "Ігри патріотів" з торгівлею зброєю мають закінчуватися ТІЛЬКИ в клітці. І тільки так.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБойца "Айдара" Корниевского СБУ доставляла в Одессу с мешком на голове и в наручниках, а сокамерники в СИЗО угрожали расправой, - офис омбудсмена
 
 
 
 
 
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