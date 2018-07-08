 Бойца "Айдара" Корниевского СБУ доставляла в Одессу с мешком на голове и в наручниках, а сокамерники в СИЗО угрожали расправой, - офис омбудсмена

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт омбудсмена, в офис уполномоченного по правам человека обратилась Мария Корниевская. Женщина сообщила, что сотрудники СБУ применили пытки к ее сыну Александру, участнику АТО. "По ее словам, после задержания Александру Корниевскому приставляли к голове автомат и везли в спецавтомобиле из Киева до Одессы в 38-градусную жару в течение 10 часов без воды и пищи, в результате чего он несколько раз терял сознание", - говорится в сообщении.

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Представитель уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга выехал в СИЗО СБУ, где в то время находился Корниевский.

"Александр подтвердил, что во время этапирования из Киева в Одессу 19 апреля 2018 года на его голове был полотняный мешок, а руки находились в наручниках. В Одесском СИЗО-21 он находился в одной камере с ранее судимыми "сепаратистами", которые угрожали физической расправой", - уведомляют в офисе уполномоченного.

Андрей Мамалыга зафиксировал нарушения прав и свобод Александра Корниевского и взял данный случай под личный контроль.

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Напомним, доброволец "Айдара" Александр Корниевский был пулеметчиком. Участвовал в боях за Счастье, Трехизбенку и Желтое. Был контужен. Имеет правительственные награды и медали. Бойца задержали сотрудники СБУ в конце апреля 2018 года. Корниевскому инкриминируют незаконную переработку и сбыт оружия (статья 263 УПК Украины). Сотрудники СБУ под прикрытием попытались приобрести оружие у компании бойцов добровольческого батальона и те якобы поставили им детали, из которых можно собрать несколько десятков пулеметов.

Кроме Александра Корниевского, по этому же делу судят "киборга" Виктора Балацкого и бойца "Айдара" Ивана Каралюса. Все они сейчас находятся в СИЗО в Одессе.