 Бойца "Айдара" Корниевского СБУ доставляла в Одессу с мешком на голове и в наручниках, а сокамерники в СИЗО угрожали расправой, - офис омбудсмена

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт омбудсмена, в офис уполномоченного по правам человека обратилась Мария Корниевская. Женщина сообщила, что сотрудники СБУ применили пытки к ее сыну Александру, участнику АТО. "По ее словам, после задержания Александру Корниевскому приставляли к голове автомат и везли в спецавтомобиле из Киева до Одессы в 38-градусную жару в течение 10 часов без воды и пищи, в результате чего он несколько раз терял сознание", - говорится в сообщении.
Представитель уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга выехал в СИЗО СБУ, где в то время находился Корниевский.
"Александр подтвердил, что во время этапирования из Киева в Одессу 19 апреля 2018 года на его голове был полотняный мешок, а руки находились в наручниках. В Одесском СИЗО-21 он находился в одной камере с ранее судимыми "сепаратистами", которые угрожали физической расправой", - уведомляют в офисе уполномоченного.
Андрей Мамалыга зафиксировал нарушения прав и свобод Александра Корниевского и взял данный случай под личный контроль.
Напомним, доброволец "Айдара" Александр Корниевский был пулеметчиком. Участвовал в боях за Счастье, Трехизбенку и Желтое. Был контужен. Имеет правительственные награды и медали. Бойца задержали сотрудники СБУ в конце апреля 2018 года. Корниевскому инкриминируют незаконную переработку и сбыт оружия (статья 263 УПК Украины). Сотрудники СБУ под прикрытием попытались приобрести оружие у компании бойцов добровольческого батальона и те якобы поставили им детали, из которых можно собрать несколько десятков пулеметов.
Кроме Александра Корниевского, по этому же делу судят "киборга" Виктора Балацкого и бойца "Айдара" Ивана Каралюса. Все они сейчас находятся в СИЗО в Одессе.
А значит ворьё во главе с Порошенко это враги украинского народа.
в сбу одни долпоебы! неск.десятков пулеметов.. градов, да чего уж там - ядрённых бомб!
Усташи вздрючили русню,как и всегда! Хоть лаптями меньше бздеть на этом "чемпионате" больше не будет..
Но они не виноваты, что большинство ватанов проголосовало за вора Порошенко,то есть за собственное унижение, за отсутствие перспективы даже для своих детей и внуков.
Ведь прекрасно знали, что Порошенко вор. И тем не менее захотелось им вора во власти. Теперь не плачь, раз голосовал за вора.
...в мене був дуже специфічний підрозділ - С14, Аміна Окуєва… Печать немає де ставити. Источник: https://censor.net.ua/r3075130
О своем заместителе Вячеславе Кряже (позывной Махно) - ..мені потрібна була людина, яка керуватиме цим клубом людей зі зброєю, які прийшли - хто заробляти гроші, хто проявляти патологічну жорстокість. І всім цим збродом*, вибачте, командувати. Якраз Махно міг їх "построїти". У березні 2016 року "Махно" та ще трьох бійців полку "Київ" СБУ спіймала на супроводі УРАЛу з контрафактними сигаретами на суму 4 мільйона гривень.
*Уже після виходу інтерв'ю з нами зв'язався Богдан Войцеховський і попросив уточнити, що він мав на увазі, що "в підрозділі були різні люди: гарні бійці, патріоти, багато свідомої молоді...а були такі, що печатку ніде поставити. На словах він патріот, а у діях-наволоч.. Источник: https://censor.net.ua/r3075130
От така подяка від держави лицемірних бариг. Піде петя і вся ця банда постане перед законом
"Сотрудники СБУ под прикрытием попытались приобрести оружие у компании бойцов добровольческого батальона и те якобы поставили им детали"
Как взяточников так ловить, так нет, нельзя, это провокация это незаконно, а как добровольцев-так вполне даже законно.
Такі "Ігри патріотів" з торгівлею зброєю мають закінчуватися ТІЛЬКИ в клітці. І тільки так.