 Благодаря таким людям, как Левко Лукьяненко, Украина была, есть и будет, - Турчинов

"Ушел из жизни Левко Лукьяненко - настоящий герой, настоящий патриот Украины, который советской империей был приговорен к смертной казни и 25 лет провел в советских тюрьмах и лагерях за свои убеждения, за веру в независимую Украину. Человек-эпоха, человек-символ, человек, который сделал реальностью независимость нашей страны", - цитирует Турчинова Цензор.НЕТ.

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Секретарь СНБО отметил, что был лично знаком с Лукьяненко: "Имел честь знать его лично, мы много лет работали в одной фракции в парламенте. Его мудрость и личный пример всегда заряжали оптимизмом и верой в победу. Благодаря таким людям, как Левко Григорьевич, Украина была, есть и будет!"

Также Турчинов высказал соболезнования родным и близким. "Герои не умирают - Левко Григорьевич будет всегда с Украиной, которой он посвятил всю свою жизнь", - резюмировал секретарь СНБО.

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Напомним, сегодня на 89 году жизни умер украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко. Соболезнования высказали президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.