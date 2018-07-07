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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:Лукьяненко (78) смерть (5102) соболезнование (64) Турчинов (2991)

 Благодаря таким людям, как Левко Лукьяненко, Украина была, есть и будет, - Турчинов

Как отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, Левко Лукьяненко - "человек-эпоха, человек-символ, человек, который сделал реальностью независимость нашей страны".

"Ушел из жизни Левко Лукьяненко - настоящий герой, настоящий патриот Украины, который советской империей был приговорен к смертной казни и 25 лет провел в советских тюрьмах и лагерях за свои убеждения, за веру в независимую Украину. Человек-эпоха, человек-символ, человек, который сделал реальностью независимость нашей страны", - цитирует Турчинова Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это большая потеря для всего украинского народа", - Парубий о смерти Лукьяненко

Секретарь СНБО отметил, что был лично знаком с Лукьяненко: "Имел честь знать его лично, мы много лет работали в одной фракции в парламенте. Его мудрость и личный пример всегда заряжали оптимизмом и верой в победу. Благодаря таким людям, как Левко Григорьевич, Украина была, есть и будет!"

Также Турчинов высказал соболезнования родным и близким. "Герои не умирают - Левко Григорьевич будет всегда с Украиной, которой он посвятил всю свою жизнь", - резюмировал секретарь СНБО.

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Напомним, сегодня на 89 году жизни умер украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко. Соболезнования высказали президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3075370
 
 
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Ці всі можновладці, які висловлюють свої "співчуття", жодним чином не дотичні до Лук'яненка та України. В той час, коли Лук'яненко сидів за антисовєцьку діяльність ці всі уроди добре їли та м'яко спали. Навіщо цензор публікує їх брехливі : "світла пам'ять" ?
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СЛАВА НАШИМ ХОРВАТСКИМ БРАТЬЯМ ТРАХНУВШИМ ВАТНОЕ СТАДО !!!!!
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ну не всё же фашистам масленица ...
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Ты вообще без мозгов, если в такой теме флудитшь.
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теперь 2 новости хорошие за 4 года. Безвиз, и то что рашка проиграла
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Они и вас трахнули, вышиватое стадо Благодаря таким людям, как Левко Лукьяненко, Украина была, есть и будет, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1642 Благодаря таким людям, как Левко Лукьяненко, Украина была, есть и будет, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5051
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Очень жаль, что ушел человек-эпоха. Украинских "динозавров" все меньше...
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Им всем надо успеть пропиариться.
Кроме того, для них это праздник - человеком-символом стало меньше.
Радуются, но молчат, и даже выдавливают скупые пустые фразы о светло памяти.
Турчинов, на твоей могиле будет нарисован Крым и написано кто его сдал..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБлагодаря таким людям, как Левко Лукьяненко, Украина была, есть и будет, - Турчинов
 
 
 
 
 
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