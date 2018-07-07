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 Интерактивную карту загрязнения рек создали в Украине

В Киеве во время празднования дня Днепра представили интерактивную карту загрязнения рек.

Онлайн-инструмент "Чистая вода" создали на основе данных Государственного агентства водных ресурсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Если уровень загрязнения превышает норму - на это указывают специальные отметки. Также есть информация о том, какими именно веществами загрязнена вода. Карта позволяет увидеть качество воды в водоемах Украины с более 400 пунктов сбора воды по 16 показателям.

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По словам Екатерины Онилиогву, руководительницы направления открытых данных проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугам", карту обновляют ежемесячно. В ней собраны данные за последние 5 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3075369
 
 
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что в парашке есть какой-то футбол?
последний раз что-то по бакланах пробивалось.
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Парашка к чему не притрагивается - все превращается в говно
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Цензор, вашу дивизию! Где новость про хорватов!?!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИнтерактивную карту загрязнения рек создали в Украине
 
 
 
 
 
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