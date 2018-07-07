 Интерактивную карту загрязнения рек создали в Украине

Онлайн-инструмент "Чистая вода" создали на основе данных Государственного агентства водных ресурсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Если уровень загрязнения превышает норму - на это указывают специальные отметки. Также есть информация о том, какими именно веществами загрязнена вода. Карта позволяет увидеть качество воды в водоемах Украины с более 400 пунктов сбора воды по 16 показателям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консульская служба МИД внедряет программу онлайн-мониторинга и предупреждения о кризисных явлениях в мире

По словам Екатерины Онилиогву, руководительницы направления открытых данных проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугам", карту обновляют ежемесячно. В ней собраны данные за последние 5 лет.