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Темы дня: Выборы-2019
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 "За несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы", - Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards

Украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России, наградили международной наградой Ukrainian ID Awards, "за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы" на первом форуме "Ukrainian ID", который работал в Каневе 7 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, Сенцов, который голодает 55 дней в российской колонии с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в России, стал первым лауреатом премии.

В составе жюри премии, среди прочих, были посол Канады в Украине Роман Ващук и бывший посол США в Украине Джон Хербст.

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Участники форума обратились к организациям украинцев в ​​мире с призывом поддержать международную кампанию по освобождению Сенцова.

По словам Ващука, правительство Канады требует от России освободить всех украинских пленников, заключенных на территории России и в аннексированом ей Крыму.

Форум с участием украинских и западных чиновников, интеллектуалов, бизнесменов, лидеров общественного мнения и художников происходил 7 июля в Национальном музее Тараса Шевченко в Каневе.

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Как сообщили в оргкомитете, форум - это пространство для выработки стратегий и направлений развития Украины в ближайшей перспективе. Задача этого мероприятия - найти действенную модель развития Украины, новые подходы для развития свободного, образованного, инклюзивного общества, отмечают инициаторы мероприятия.

"Мы хотим объединить усилия украинских интеллектуалов, лидеров общественного мнения и иностранных экспертов для выработки стратегии развития Украины, чтобы наше государство стало успешным. Отличие нашего форума от других международных политических и экономических форумов в том, что мы ставим в центр внимания одновременное развитие экономики и человеческого капитала", - разъяснила "Радіо Свобода" задачи форума его президент Наталья Заболотная.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

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К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3075368
 
   
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Дай Боже сил Олегу выдержать всё это издевательство фашистским оккупантом над ним
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ідеали свободи - це закон 6688 "Пакет ЯровоЇ UA edition" ))
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Дай Боже і Олегу і всім нашим людям, що в полоні москальському знаходяться. Витримати і додому живими повернутися
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Орден Лукьяненко ему! Сенцов всю жизнь боролся за независимость от русских.
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Бля от очередное дай боже здоровья и бла бла бла, а потом что, как савченко в тюрьму и расстрелять. Че за предыдуших героев так не вспоминаете. Обидно, что нашему народу в голову вдувают такие вещи.
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"Мы хотим объединить усилия украинских интеллектуалов, лидеров общественного мнения и иностранных экспертов для выработки стратегии развития Украины, чтобы наше государство стало успешным" - ну скільки можна, 28 років одне і те саме народу впулюють, це більше чверті століття. За цей час СРСР пережив громадянську війну в 1917 році, практично відбудував економіку як міг до 1941 року, пережив війну з фашизмом і вийшов переможцем в 1945 році. А ці пластинку все мусолять і мусолять - а Україна все в борги лізе і лізе, а населення все зменшується і зменшується. Може вже потрібно зупинитись та осмислити куди і як ми йдемо?Источник: https://censor.net.ua/n3075368
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Бля от очередное дай боже здоровья и бла бла бла, а потом что, как савченко в тюрьму и расстрелять. Че за предыдуших героев так не вспоминают, хотя за них жопу рвали так же. Обидно что нашему народу чухню в уши вдувают а он ведется.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"За несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы", - Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards
 
 
 
 
 
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