 "За несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы", - Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, Сенцов, который голодает 55 дней в российской колонии с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в России, стал первым лауреатом премии.
В составе жюри премии, среди прочих, были посол Канады в Украине Роман Ващук и бывший посол США в Украине Джон Хербст.
Участники форума обратились к организациям украинцев в мире с призывом поддержать международную кампанию по освобождению Сенцова.
По словам Ващука, правительство Канады требует от России освободить всех украинских пленников, заключенных на территории России и в аннексированом ей Крыму.
Форум с участием украинских и западных чиновников, интеллектуалов, бизнесменов, лидеров общественного мнения и художников происходил 7 июля в Национальном музее Тараса Шевченко в Каневе.
Как сообщили в оргкомитете, форум - это пространство для выработки стратегий и направлений развития Украины в ближайшей перспективе. Задача этого мероприятия - найти действенную модель развития Украины, новые подходы для развития свободного, образованного, инклюзивного общества, отмечают инициаторы мероприятия.
"Мы хотим объединить усилия украинских интеллектуалов, лидеров общественного мнения и иностранных экспертов для выработки стратегии развития Украины, чтобы наше государство стало успешным. Отличие нашего форума от других международных политических и экономических форумов в том, что мы ставим в центр внимания одновременное развитие экономики и человеческого капитала", - разъяснила "Радіо Свобода" задачи форума его президент Наталья Заболотная.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.
Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.