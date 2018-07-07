 "За несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы", - Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, Сенцов, который голодает 55 дней в российской колонии с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в России, стал первым лауреатом премии.

В составе жюри премии, среди прочих, были посол Канады в Украине Роман Ващук и бывший посол США в Украине Джон Хербст.

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Участники форума обратились к организациям украинцев в ​​мире с призывом поддержать международную кампанию по освобождению Сенцова.

По словам Ващука, правительство Канады требует от России освободить всех украинских пленников, заключенных на территории России и в аннексированом ей Крыму.

Форум с участием украинских и западных чиновников, интеллектуалов, бизнесменов, лидеров общественного мнения и художников происходил 7 июля в Национальном музее Тараса Шевченко в Каневе.

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Как сообщили в оргкомитете, форум - это пространство для выработки стратегий и направлений развития Украины в ближайшей перспективе. Задача этого мероприятия - найти действенную модель развития Украины, новые подходы для развития свободного, образованного, инклюзивного общества, отмечают инициаторы мероприятия.

"Мы хотим объединить усилия украинских интеллектуалов, лидеров общественного мнения и иностранных экспертов для выработки стратегии развития Украины, чтобы наше государство стало успешным. Отличие нашего форума от других международных политических и экономических форумов в том, что мы ставим в центр внимания одновременное развитие экономики и человеческого капитала", - разъяснила "Радіо Свобода" задачи форума его президент Наталья Заболотная.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

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К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.