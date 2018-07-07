 "Это большая потеря для всего украинского народа", - Парубий о смерти Лукьяненко

Спикер ВР отметил в Twitter, что смерть Лукьяненко - большая потеря для всего украинского народа, информирует Цензор.НЕТ.

"Умер выдающийся украинец, автор Акта провозглашения независимости Украины, украинский диссидент, Герой Украины, народный депутат Украины многих созывов Левко Лукьяненко. Это большая потеря для всего украинского народа! Вечная память и вечная слава!" - написал Парубий.

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Напомним, сегодня на 89 году жизни умер украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко. Соболезнования высказали президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.