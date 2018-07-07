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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:Лукьяненко (78) Парубий (1692) смерть (5102) соболезнование (64)

 "Это большая потеря для всего украинского народа", - Парубий о смерти Лукьяненко

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что Левко Лукьяненко был автором Акта провозглашения независимости Украины.

Спикер ВР отметил в Twitter, что смерть Лукьяненко - большая потеря для всего украинского народа, информирует Цензор.НЕТ.

"Умер выдающийся украинец, автор Акта провозглашения независимости Украины, украинский диссидент, Герой Украины, народный депутат Украины многих созывов Левко Лукьяненко. Это большая потеря для всего украинского народа! Вечная память и вечная слава!" - написал Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Есть предложение прекратить словоблудную аббревиатуру, которая распространяет ложь", - диссидент Лукьяненко обратится к Порошенко по поводу "АТО"

Это большая потеря для всего украинского народа, - Парубий о смерти Лукьяненко 01

Напомним, сегодня на 89 году жизни умер украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко. Соболезнования высказали президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3075367
 
 
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Нащо робити переклад з української на російську.
Хоча б такої сумної новини....
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ще один "співчувач" вздихнув
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..1991 РІК ....24 серпня .......Вони народилися в один день ..
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Йдуть кращi, зараз час Парубiйов!
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Да,но ваша банда парубий,никакого отношения к Украинскому Народу не имеет !!!
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"Это большая потеря для всего украинского народа", - Парубий о смерти Лукьяненко
НУ ДА ЕЩЕ ОДИН ДИССИДЕНТ ПЕРЕСТАЛ ПУТАТЬСЯ У ВЛАСТИ ПОД НОГАМИ .П равда еще остался Степан Хмара!!!
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ну, Лук'яненко хоч ідейний був, не всякий в тюрму та на розстріл може за ідею піти. Такі люди вартують поваги. Хоча ідеї мало, треба ще знати що з цією ідеєю робити. А 28 років панування українського капіталу після розвалу СРСР ми бачимо - знищений ядерний щит, розвалена армія, вимираючі села, потоки втікаючих від злиднів за бугор заробітчан. А от Парубія до кого віднести, це ж така кагорта - відроджується де грішми пахне.....
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недобиток козломордый, вали в свою россию! там нет панування украинского капитала
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там є панування російського капіталу, якого привели до влади події 90-х років. А простий російський народ так само дулю отримав від Біловезької пущі.....так само гне горба на своїх буржуїв.....кинь пане свої буржуйні методички та піди поспілкуйся з народом.....
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Дякуючи совкам комуністам, які мордували Левка Лук'яненка по тюрмам, а потім в Раді
активно діяли по розвалу армії, та й зараз фактично очолюють пяту колонну в Україні.
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Цікаво, а комсомолець турчинов теж буде сльозу пускати?
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ага, ці держиморди люблять сльози на людях пускати, та набожно молитись....та й вдома на самоті моляться.....грошикам.
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Парлублій,
ти б краще звільнив Левка Лук'яненка від задeртої до неба комуналки.
Але це ж вище твоїх сил.
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Вы знаете , все эти слова Парубия , Гнусного Кроля и др. , это всё равно , как бы они говном обмазали что-то чистое .
А с другой стороны , судя по тому , как мы сейчас живём , шли они куда-то не туда .
Нет , я , конечно , уважаю его за то , что он боролся за свои идеалы . Муки претерпел . Боролся . Сейчас таких нет - одно жульё во дворцах . Делят и вывозят , делят и вывозят .
Но !
Или что-то в идеалах не то , или Левко мало чем отличался от тех же Парубия с Кролём и борьба его - пшик , ибо результатов нет .
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Це точно, боротьба пшиком закінчилась, простий народ результатів за 28 років не бачить, а це немалий період часу.....
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Кравчук в 1992 году удивлялся отсутствию у поэтов и диссидентов
жилки организоваться и брать в руки реальную власть.
Пока украинцы в эйфории читали стихи про прекрасное будущее,
местные исполкомы и администрации оккупировались будущими рыгами.
Кравчук плавно выжал сцеплние и отдал власть Кучме.
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Комуністи, «червоні директори» це й були ті які заснували олігархічну систему влади в Україні.
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Звичайно загибель з десяток звичайних воїнів від розриву міномету криворукого українського виробництва це мабуть лупина у порівнянні зі смертю Лук'яненка...
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И вообще , уже на закате своих лет , я могу твёрдо сказать , что государственная надстройка суть есть воровское сообщество , объединённое для разворовывания собственной страны , а Левко , как это ни печально , занимал в этой структуре своё место , оплачиваемое той же структурой .
Просто откиньте социальные шаблоны , если у вас это получится , и подумайте своей головой .
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.лицемер .для украинского народа ето действительно невосполнимая потеря .для нынешних барыг потеря измеряется только в количестве баьбла(
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Вот не нужно этих пафосных слов .
Уход любого человека , исключая украинского чиновника любого ранга , есть невосполнимая потеря .
Скольких убили на Майдане , сколько погибло на фронте , скольких убили обкурившиеся мажоры и мажорихи на своих тачках - это всё невосполнимые потери .
Каждый день пребывания у власти этого ворья - это года , украденные у наших детей .
И это тоже - невосполнимые потери .
Но я не видел , не прочувствовал результатов его борьбы . Так , жупел , шаблон .
Левко - борец , Петя - вор .
А в результате - мы живём в жопе .
А значит , цена его борьбы - ноль .
Не творите себе кумиров .
Особенно , среди власть имущих .
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Ти сидів і чекав поки Лук"яненко тобі влаштує щаслівую жість? Так не буває. Одна людина нічого не вдіє з отарою баранів.
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Извини , Пятак .
Что значит - сидел и ждал ???
Мы , по Конституции , делегируем свои права , то есть свою власть , избранным тадепутам , которые , являясь по-сути нашими работниками , обязанны представлять наши права и принимать законы в нашу пользу , на чём , собственно , наша роль в управлении государством и заканчивается .
Я всегда ходил на выборы . А не сидел и ждал .
Правда , из тех , за кого я голосовал , никто так никогда и не победил .
Неприятное исключение - Ющенко . Я за него голосовал . Подкупил он меня этим "закон один для всех" .
До сих пор стыдно .
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пастуху, який нічого не може вдіяти з отарою баранів, не слід було за отару братись, а то завести можна туди, звідки тяжко можна буде вибратись.......
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Він лише сидів а решта якихось десять тисяч вже загинуло за Україну з набагато меншим галасом...
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Левко ненавидів Порошенка і Гройсмана - як крадіїв і зрадників.
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так такі як він і привели до влади подібних крадіів у кінці 90-х, а потім залишилось тільки ненавидіти.......
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Самі страшні і не відновлювальні втрати України це на фронті, патріоти, які добровільно залишили життя у боротьбі за Україну, а Лукяненко, це політичний біг-борд, не більше...
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Кто еще из козлов не попиарился на смерти патриота.
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