 "Это большая потеря для всего украинского народа", - Парубий о смерти Лукьяненко

Спикер ВР отметил в Twitter, что смерть Лукьяненко - большая потеря для всего украинского народа, информирует Цензор.НЕТ.
"Умер выдающийся украинец, автор Акта провозглашения независимости Украины, украинский диссидент, Герой Украины, народный депутат Украины многих созывов Левко Лукьяненко. Это большая потеря для всего украинского народа! Вечная память и вечная слава!" - написал Парубий.
Напомним, сегодня на 89 году жизни умер украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко. Соболезнования высказали президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.
Хоча б такої сумної новини....
НУ ДА ЕЩЕ ОДИН ДИССИДЕНТ ПЕРЕСТАЛ ПУТАТЬСЯ У ВЛАСТИ ПОД НОГАМИ .П равда еще остался Степан Хмара!!!
активно діяли по розвалу армії, та й зараз фактично очолюють пяту колонну в Україні.
ти б краще звільнив Левка Лук'яненка від задeртої до неба комуналки.
Але це ж вище твоїх сил.
А с другой стороны , судя по тому , как мы сейчас живём , шли они куда-то не туда .
Нет , я , конечно , уважаю его за то , что он боролся за свои идеалы . Муки претерпел . Боролся . Сейчас таких нет - одно жульё во дворцах . Делят и вывозят , делят и вывозят .
Но !
Или что-то в идеалах не то , или Левко мало чем отличался от тех же Парубия с Кролём и борьба его - пшик , ибо результатов нет .
жилки организоваться и брать в руки реальную власть.
Пока украинцы в эйфории читали стихи про прекрасное будущее,
местные исполкомы и администрации оккупировались будущими рыгами.
Кравчук плавно выжал сцеплние и отдал власть Кучме.
Просто откиньте социальные шаблоны , если у вас это получится , и подумайте своей головой .
Уход любого человека , исключая украинского чиновника любого ранга , есть невосполнимая потеря .
Скольких убили на Майдане , сколько погибло на фронте , скольких убили обкурившиеся мажоры и мажорихи на своих тачках - это всё невосполнимые потери .
Каждый день пребывания у власти этого ворья - это года , украденные у наших детей .
И это тоже - невосполнимые потери .
Но я не видел , не прочувствовал результатов его борьбы . Так , жупел , шаблон .
Левко - борец , Петя - вор .
А в результате - мы живём в жопе .
А значит , цена его борьбы - ноль .
Не творите себе кумиров .
Особенно , среди власть имущих .
Что значит - сидел и ждал ???
Мы , по Конституции , делегируем свои права , то есть свою власть , избранным тадепутам , которые , являясь по-сути нашими работниками , обязанны представлять наши права и принимать законы в нашу пользу , на чём , собственно , наша роль в управлении государством и заканчивается .
Я всегда ходил на выборы . А не сидел и ждал .
Правда , из тех , за кого я голосовал , никто так никогда и не победил .
Неприятное исключение - Ющенко . Я за него голосовал . Подкупил он меня этим "закон один для всех" .
До сих пор стыдно .