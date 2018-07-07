 Оптимальный метод борьбы с неплательщиками алиментов - общественные работы и направление заработанного ребенку, - представитель омбудсмена Филипишина

Такое мнение высказала представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в области прав детей и семьи Аксана Филипишина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что закон ограничивает права родителя, который не проживает с ребенком. "У нас и сегодня все больше громких скандалов вокруг определения места жительства детей и возможности того с родителей, кто проживает отдельно, участвовать в судьбе детей, их воспитании, и доступа к ним. Кто получил ребенка, тот и считает себя хозяином", - сказала она, передает агентство .

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По словам Филипишиной, тому из родителей, за кем будет закреплена опека над ребенком, не нужно будет просить разрешения второго родителя на вывоз ребенка за границу. А тот, кто живет отдельно, должен получать для этого нотариальное согласие второго из родителей или пойти в суд. "Поэтому будут манипуляции. Я уже наблюдаю усиление борьбы за определение места жительства ребенка", - подчеркнула она.

Филипишина добавила, что за последние два года увеличилось количество обращений в офис омбудсмена по вопросам, связанным с судебными исками за опеку над детьми и даже похищением детей.

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По ее словам, недобросовестные плательщики алиментов, как правило, не имеют транспортных средств, оружия и не выезжают за границу. Поэтому, по ее мнению, наиболее эффективный метод борьбы за добросовестный выплату алиментов - общественные работы неплательщиков и направления заработанных денег ребенку.

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла закон, который усилил ответственность для недобросовестных плательщиков алиментов. Он позволяет автоматизированный арест средств лица, которое должно уплатить алименты. Лицо, которое три месяца не платило алименты на содержание ребенка с инвалидностью и тяжелыми врожденными пороками развития, будут наказывать общественно полезными работами сроком от 120 до 240 часов. За уклонение от отбывания этого наказания должника могут приговорить к двум годам лишения свободы.