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Темы дня: Выборы-2019
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 Оптимальный метод борьбы с неплательщиками алиментов - общественные работы и направление заработанного ребенку, - представитель омбудсмена Филипишина

Закон, ужесточающий ответственность за неуплату алиментов, усилит и борьбу между родителями за получение опеки над детьми после развода.

Такое мнение высказала представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в области прав детей и семьи Аксана Филипишина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что закон ограничивает права родителя, который не проживает с ребенком. "У нас и сегодня все больше громких скандалов вокруг определения места жительства детей и возможности того с родителей, кто проживает отдельно, участвовать в судьбе детей, их воспитании, и доступа к ним. Кто получил ребенка, тот и считает себя хозяином", - сказала она, передает агентство .

Читайте на "Цензор.НЕТ": После ужесточения ответственности за неуплату алиментов в пользу украинских детей уже взыскали 1,6 млрд грн, - Петренко

По словам Филипишиной, тому из родителей, за кем будет закреплена опека над ребенком, не нужно будет просить разрешения второго родителя на вывоз ребенка за границу. А тот, кто живет отдельно, должен получать для этого нотариальное согласие второго из родителей или пойти в суд. "Поэтому будут манипуляции. Я уже наблюдаю усиление борьбы за определение места жительства ребенка", - подчеркнула она.

Филипишина добавила, что за последние два года увеличилось количество обращений в офис омбудсмена по вопросам, связанным с судебными исками за опеку над детьми и даже похищением детей.

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По ее словам, недобросовестные плательщики алиментов, как правило, не имеют транспортных средств, оружия и не выезжают за границу. Поэтому, по ее мнению, наиболее эффективный метод борьбы за добросовестный выплату алиментов - общественные работы неплательщиков и направления заработанных денег ребенку.

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла закон, который усилил ответственность для недобросовестных плательщиков алиментов. Он позволяет автоматизированный арест средств лица, которое должно уплатить алименты. Лицо, которое три месяца не платило алименты на содержание ребенка с инвалидностью и тяжелыми врожденными пороками развития, будут наказывать общественно полезными работами сроком от 120 до 240 часов. За уклонение от отбывания этого наказания должника могут приговорить к двум годам лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3075366
 
 
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нефиг вообще жениться)) пожахаться можно и без штампа в паспорте))
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Завжди більше враховували права матері. Чи будуть тепер рівні права на дитину у матері і батька?
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Все залежить Алі,як в госдурі напишуть

Алименты на ребенка-2018: изменения в российском и украинском законодательствах

ЗаключениеКак видно, изменения в законе об алиментах и их выплатах в России и в Украине не сильно отличаются друг от друга. Даже напротив - власти обоих государств делают все возможное, чтобы облегчить жизнь детям без одного родителя и привлечь должника к ответственности.
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а таке враження, що влада хоче зменшити народжуваність українців...я ще розумію ситуацію, коли в батька купа бабла і його законодавчо заставляють платити аліменти..... але відправляти на примусові громадські роботи тих, з кого нічого взяти - це вже перебір
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И конечно же на общественных больше платят чем за границей.
Всё для детей.....
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зараз все залежить від того хто в родич і скільки є грошей всіх купити. і все. кажу з реальних справ цього року.
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А якщо мати стала в позу і не дає можливості допомагати? І дитину не дає? Може якось підрівняємо батьків в правах?
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Громадські роботи для тих, в кого немає машини і зброї? тьотка ти в сосну заїхала?....це що виходить, якщо в батька тимчасові фінансові труднощі, то його на примусові громадські роботи?
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Підожди ще,скоро і налог на тунєядство буде
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Так ...і на *яйця* . як колись в *совку* було . Оптимальний метод боротьби з неплатниками аліментів - громадські роботи і спрямування заробленого дитині, - представник омбудсмена Філіпішина - Цензор.НЕТ 1639
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Було діло,червончик за здрасті віддай,ладно комуністи внески платили по 10 руб,це ідіоти їм простітельно,а тут прийшов з армії про дітей ще рано думати,а тут, гони червонец і гуляй дальше
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краще на казнокрадство.....так хоч якась частина вкраденого йшла б назад в бюджет Оптимальний метод боротьби з неплатниками аліментів - громадські роботи і спрямування заробленого дитині, - представник омбудсмена Філіпішина - Цензор.НЕТ 4026
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Пральна, а сам сдохни; хватит лукавить, с тех денег на ребенка пойдет процентов 20, остальное это маме и ее новому ёб*рю, при этом они еще будут решать давать тебе видеться с ребенком или нет, и никаких прав в этом случае у отца ребенка нет, не говоря уже о том что мама против отца ребенка настраивать будет
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а может сразу вешать хотя бы за то что хватило дури жениться? просто знаю реально пару случаев что мужики шли на самоубийство. пацаны просто не женитесь!
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А может стоит думать перед тем, как в кого-то всунуть?
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Оптимальный метод - это национализация "прихватизированного".
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Краще б ви, блть, зробили виконавчій нормальну "базу", щоб підприємства звіти в електронному вигляді подавали - тоді кількість "неплатників" зменшиться в декілька разів, бо виконавча перестане губити документи.
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Исполнительная то ещё болото.
У нас сотрудница пол года по начальниками со скандалами ходила, чтобы эту исполнительную хоть как то заставить работать. А это было элементарное дело.
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В смысле "заставить работать"? Если не получала алименты - заяву на начальника исполнительной с уведомлением, не помогло - заяву в суд. Тут приколы в другом - лет через хз они "не обнаруживают документов" про оплату алиментов, вписывают в реестр должников, выставляют долг и типа "в ваших интересах предоставить отчеты", а предприятий то уже некоторых и нет. И платил, и еще и должен остался , и пеню насчитать могут и или еще чего похуже.
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Аксана Филипишина

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Йопппп-ерний тєатр! Мама, роді мєня обратно!
Мало того, шо "Аксана", так ше й "Хвіліпішіна"!
Західноукраїнські прізвища із закінченням на -шин, - не змінюються в жіночому роді.

Це казна що мало би бути "Оксаною Пилипишин", - а вийшло якесь граматичне чудовисько невідомого роду-племені...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОптимальный метод борьбы с неплательщиками алиментов - общественные работы и направление заработанного ребенку, - представитель омбудсмена Филипишина
 
 
 
 
 
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