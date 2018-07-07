 Для Южно-Украинской АЭС закупили контрафактное электрооборудование, использование которого могло привести к аварии, - СБУ

"Сотрудники СБ Украины во взаимодействии с Дирекцией Госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" блокировали в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики, использование некачественного оборудования на предприятии "Южно-Украинская АЭС", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра СБ.
Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на "Южно-Украинская АЭС". Следствием задокументировало, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем важных для безопасности функционирования атомной электростанции.
Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.
По материалам СБ Украины, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, ГП "НАЭК "Энергоатом" и руководство ОП "Южно-Украинская АЭС" принимают неотложные меры по демонтажу и замене контрафактного оборудования.
"СБ Украины совместно с Национальной полицией Украине реализуют комплекс неотложных следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления с целью привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности", - резюмируют в ведомстве.
ДІЯРУ мне кажется одинаково контрафактный или еше какой кабель, лишь он соответсвовал нормам в атомной энергетике.
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в украине нет губерний..
а вот здесь у безбожников туго...
АЭС ещё сэсэсэровскаго проэкта.
поэтому в документации указан кабля сэсэсэровского,
то есть теперь срашкинскаго производства.
учитывая любофф грицацки-параши-
нкивзасос до фэсэбэхY%ла
можно подвести под "защиту критической инфраструктуры"
любую торговлю со срашкатеррористом=оккупантом.
При этом как раз может быть установлено засрашкинское оборудование,
которое и приведёт к техногенной катастрофе.
свою суперпупер профессиональность сэбэу показало с убийством срашкобабченки.
а теперь эти супер твари полезли в АЭС ...
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А чтобы тебе была понятнее моя мысль ,представь себе, что завтра утром, выходя из дома, тебя встречают менты и сообщают, что вчера вечером ты ограбил и убил старушку в центре Винницы и тому есть 3 свидетеля. Хотя ты в Виннице, возможно, отродясь не бывал.