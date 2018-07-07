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Все про:АЭС (338) контрафакт (167) СБУ (12667) Южно-Украинская АЭС (7) оборудование (25)

 Для Южно-Украинской АЭС закупили контрафактное электрооборудование, использование которого могло привести к аварии, - СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала использование некачественного оборудования на предприятии "Южно-Украинская АЭС".

"Сотрудники СБ Украины во взаимодействии с Дирекцией Госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" блокировали в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики, использование некачественного оборудования на предприятии "Южно-Украинская АЭС", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра СБ.

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Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на "Южно-Украинская АЭС". Следствием задокументировало, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем важных для безопасности функционирования атомной электростанции.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

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По материалам СБ Украины, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, ГП "НАЭК "Энергоатом" и руководство ОП "Южно-Украинская АЭС" принимают неотложные меры по демонтажу и замене контрафактного оборудования.

"СБ Украины совместно с Национальной полицией Украине реализуют комплекс неотложных следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления с целью привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности", - резюмируют в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3075365
 
   
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Налицо антигосударственная деятельность руководоства станции....
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...и всей гнилой верхушки власти. как было говно до Майдана- так оно и осталось у власти после.
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Коли вже ліквідують цю говноспецслужбу? Ну як електрокабель може загрожувати безпеці АЕС? Вони там іпанулись всі? Скільки ми ще будемо терпіти цю говнослужбу бариг України? Енергетики краще за СБУ знають який кабель краще для передачи електроєнергії, хай СБУ займається своїми питаннями і не лізе не в свої справи! Керівника СБУ в Миколаївський області потрібно звільнити та віддати під суд за втручання в діяльність АЕС, чим РЕАЛЬНО створюються ситуації які РЕАЛЬНО можуть вплинути на безпеку станції! Лишилось недовго, 9 місяців, коли прийде новий Президент і ліквідує СБУ!
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Кабель може загрожувати безпеці АЕС, а ось СБУ займається не тим чим потрібно.
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Це повна маячня, кабель купили не у тих постачальників і СБУ наїхало бо мафія втрачає гроші! Кабель це просто кабель, він не може загрожувати безпеці АЕС! А всіх СБУшників які причетні до наїзду на керівництво АЕС потрібно віддати під суд!
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Для дебілів з СБУ ще потрібно зауважити що кабель це не обладнання, це кабельно-провідникова продукція - матеріал!!!
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Тебе хтось про щось питав? Для тебе СБУ дебіли, розумнику?
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Может быть у вас в рыбинспекции не может.
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Ты глуп и необразован, поэтому тебе лучше заткнуться, молчать и слушать. Несертефицированный для ответственных применений кабель применять в таких местах нельзя. Если произойдёт пробой, кз и как результат - пожар, то первым объявят виноватым левый кабель, даже если причина была иной.
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Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ).
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До ДІЯРУ цей факт ще не надійшов, їх виявило СБУ, а якщо СБУ не виявило, то інспекція це помітила би і не дозволила його використання.
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Думаю СБУ много на себя взяло, в безопасности они ничего не смыслят, а вот в теневых схемах может да.
ДІЯРУ мне кажется одинаково контрафактный или еше какой кабель, лишь он соответсвовал нормам в атомной энергетике.
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Як на мене, то в такій справі не може щось бути "одинаково".
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Резервирование - один из главных принципов обеспечения безопасности АЭС, наряду с физическим разделением и разнотипностью оборудования отвечающий за практическую реализацию важнейшего принципа единичного отказа. Системы, важные для безопасности АЭС (то есть очень многие), имеют трёхкратное резервирование.
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короче нифига не поменялось. как было до Майдана бардак. так и осталось всё после. просто жирнорылым у власти удалось истребить максимум партиотов
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Контрафакт навідь на АЄС Наші громадяни готові мати ще один чорнобиль заради власної наживи.
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Все набагато гірше.одне падло заради наживи і відкатів нехтує життями тисяч. Для Южно-Украинской АЭС закупили контрафактное электрооборудование, использование которого могло привести к аварии, - СБУ - Цензор.НЕТ 8577
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На контрафакте в США поймали даже главного поставщика запчастей для Борта N1 - самолёт президента. О чём можно говорить в нашей стране?
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везде идет фиксация каких..то взяток и контрофактов..в корне ничего не меняется..
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В нашей реальности,просто кто то не поделился,либо надо было показать результаты.
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Вот уже до чего дошло ....
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Кто купил того вместе с оборудованием взорвать.
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Скорее всего к этому причастно все руководство Николаевской области,без них такое в принципе невозможно...
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Без подписи Губернатора любые финансовые документы не действительны
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ты посмотри кто назначил главу администрации..а потом говори..
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в украине нет губерний..
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Губанаторы,если нет губернаторов Губу закатывающих...
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Американцам надо вводить ручное управление. Если из-за украинских коррумпированных свиней возникает вероятность аварий на АЭС, то нельзя продолжать закрывать на это глаза.
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американцы не сильно огорчатся если какая нибудь аэс йопнет у ЕС под боком
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Пару дней назад я писал приводя в пример в том числе атомные блоки как угрозу для страны учитывая Петино мародерство буквально НА ВСЁМ... В АП сидит главный вор, а ктото думает что воры помельче будут иметь ториоза! Жесть!!! Порохоботам респект, я уверен вы первые побежите с лопатами радиоактивный графит собирать если что!
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И да, надо бы поискать каким боком Юля и Гриценко причастны
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Для того, чтобы писать про атомные блоки, не мешало бы иметь образование по этому направлению.
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Ну давай, я ещё от тебя послушаю что такое ВВР, и какой идиот в СеРеСеРе там натриевый контур намалевал
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Точнее ВВЭР, но для цензора твоих знаний достаточно.
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дед, вор он и в африке вор, тут не образование, а совесть нужна
а вот здесь у безбожников туго...
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Они могут только в жуляны и борисполь в след за петей побежать.Это касается не только аэс,но и если параша навалится.
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Ну вы и дятла,Бабай Мамай и Хан Батый... Для Южно-Украинской АЭС закупили контрафактное электрооборудование, использование которого могло привести к аварии, - СБУ - Цензор.НЕТ 9087 Для Южно-Украинской АЭС закупили контрафактное электрооборудование, использование которого могло привести к аварии, - СБУ - Цензор.НЕТ 9087
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Це фігня,не треба панікувати,радіоактивний пісець з донбасу завітає,одне тільки цікаво,кацапи затоплюючи шахти,думають воно їх не дістане
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СБУ разбирается в кабелях? Они так и АЭС могут остановить в угоду ахметову. Будет тогда за киловат 10 грн платить.
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Розбирається. В різноманітних провокаторах в інеті теж розбирається.
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СБУ разбирается в бумажках. А кабеля имеют сопроводительные документы. А теперь попробуй связать эти два факта в логическую цепь.
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логическая цепь, гришь a19195ab

АЭС ещё сэсэсэровскаго проэкта.
поэтому в документации указан кабля сэсэсэровского,

то есть теперь срашкинскаго производства.

учитывая любофф грицацки-параши-нки взасос до фэсэбэхY%ла
можно подвести под "защиту критической инфраструктуры"
любую торговлю со срашкатеррористом=оккупантом.

При этом как раз может быть установлено засрашкинское оборудование,
которое и приведёт к техногенной катастрофе.

свою суперпупер профессиональность сэбэу показало с убийством срашкобабченки.
а теперь эти супер твари полезли в АЭС ...
.
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По хуй на Европу, пора отменять в Украине мораторий на смертную казнь, бо с таким уровнем коррупции который уже становится угрозой не только Украине, а и всей планете Земля пора кончать самым столбнофонарными способами и вилопрокалывающими методами. Грабящая элита Украины уже сгнила напрочь, её реформировать уже невозможно, её нужно просто уничтожить и начать Украине процветание с чистого листа. Уверен фонарные столбы и вилы помогут Украине прожить без коррупции лет так 50-60, а там побачым.
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Вопрос неоднозначный. С одной стороны я как бы даже согласен. Но с другой стороны из-за коррупции на лаве подсудных может оказаться совершенно невиновный (я лично был тому свидетелем), которого при желании легко подведут под расстрел/инъекцию. Может, ну его нафиг? Пусть лучше виновный гуляет, чем невиновный будет казнён.
А чтобы тебе была понятнее моя мысль ,представь себе, что завтра утром, выходя из дома, тебя встречают менты и сообщают, что вчера вечером ты ограбил и убил старушку в центре Винницы и тому есть 3 свидетеля. Хотя ты в Виннице, возможно, отродясь не бывал.
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Здесь шутки плохи-если рванет то рванет. Игра со смертью. АЭС вещь опасная а коррупция здесь принесет всему миру ужасную катастрофу мирового маштаба.
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Критическая ситуация по всей нашей стране.Тех, кто закупили контрафактное электрооборудование для ЮУ АЭС, надеюсь, не отпустят под домашний арест? Могло рвануть, так, что и второй Чернобыль. Мама дарагая, мой Николаев-рядом.
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Хорваты красавы, порвали Рашу в пенальти.
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