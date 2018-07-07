 Задержан житель Славянска, причастный к оккупации города террористами в 2014 году, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские собрали доказательства причастности 32-летнего мужчины к незаконным вооруженным формированиям, действовавшим в Славянске в 2014 году.

Когда город захватили наемники РФ, местный житель предложил им свою помощь и был "назначен" дежурить на блокпосту: проверял автотранспорт и людей. По словам экс-боевика, он разочаровался в "идее" и покинул ряды террористов. После этого скрывал участие в бандформировании.

Также смотрите: "Я раскаиваюсь. Простите меня", - контрразведка СБУ задержала наемника РФ из Славянска. ВИДЕО

Сейчас в отношении задержанного ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.