EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Происшествия
  626  20
Все про:боевик (16313) Нацполиция (7756) Славянск (2197) наемники РФ (524)

 Задержан житель Славянска, причастный к оккупации города террористами в 2014 году, - Нацполиция

Сотрудник полиции Донецкой области выявили жителя Славянска, состоявшего в НВФ в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские собрали доказательства причастности 32-летнего мужчины к незаконным вооруженным формированиям, действовавшим в Славянске в 2014 году. 

Когда город захватили наемники РФ, местный житель предложил им свою помощь и был "назначен" дежурить на блокпосту: проверял автотранспорт и людей. По словам экс-боевика, он разочаровался в "идее" и покинул ряды террористов. После этого скрывал участие в бандформировании.

Также смотрите: "Я раскаиваюсь. Простите меня", - контрразведка СБУ задержала наемника РФ из Славянска. ВИДЕО

Сейчас в отношении задержанного ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3075363
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Две судоходные компании из ФРГ подозреваются в нелегальных поставках стратегической руды из Норвегии в Крым. DW - о расследовании радиостанции Deutschlandfunk и реакции немецкого правительства.

https://www.dw.com/ru/как-норвежский-ильменит-в-обход-санкций-попал-в-крым/a-44557320
 показать весь комментарий
 
Так это он Дыркина выпустил с Славянска. Задержан житель Славянска, причастный к оккупации города террористами в 2014 году, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1182
 показать весь комментарий
 
 
нет . гнилодыркина выпустили шыкаладные хенералы по приказу лолиты.. ибо тамжынашилюди.
 показать весь комментарий
 
 
А как на счёт рената ахметова? Он, ведь, тоже причастен к оккупации...
 показать весь комментарий
 
 
Ахметов не один засланный казачёк, ещё есть и другие паскуды - Допкин, Королевская, Шуфрич, Вилкулы, Мураев, Бойко и.т.д.
 показать весь комментарий
 
Вот как обдроченец не попадется - то только и делал, что на блоке стоял и не воевал ни разу! Задержан житель Славянска, причастный к оккупации города террористами в 2014 году, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5676
 показать весь комментарий
 
 
Вот и повод задуматься что мол никакой войны не было ? Раз только на блокпостах стояли .
 показать весь комментарий
 
 
Та понятно что была война и идет дальше вот только эта бесконечная череда стоящих на блокпостах уже начинает выводить из себя . Они когда нибудь кончатся или нет ? Дождемся ли мы посадки на пожизненное тех кто убивал ? 10 000 убитых , значит и цифра сидящих пожизненно должна измеряться в тысячах .
 показать весь комментарий
 
Російська Федерація - зменшена імперія зла - увійшла в суперечність із технічними, гуманітарними й моральними реаліями 21 століття й має бути демонтована"
Левко Лук'яненко.

Задержан житель Славянска, причастный к оккупации города террористами в 2014 году, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1593
 показать весь комментарий
 
 
Да там половина таких, просто притихли.
 показать весь комментарий
 
Самое интересное что до сих пор не задержали ниодного организатора окупации дамбаса и крыма в том числе Ахметова, Бойка, Мураева, Добкина, Колесникова, Вилкула, Королевскую и тд...
 показать весь комментарий
 
 
Бондаренко, Янукович, Шуфричь и остальные гниды!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан житель Славянска, причастный к оккупации города террористами в 2014 году, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх