 Задержан житель Славянска, причастный к оккупации города террористами в 2014 году, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Полицейские собрали доказательства причастности 32-летнего мужчины к незаконным вооруженным формированиям, действовавшим в Славянске в 2014 году.
Когда город захватили наемники РФ, местный житель предложил им свою помощь и был "назначен" дежурить на блокпосту: проверял автотранспорт и людей. По словам экс-боевика, он разочаровался в "идее" и покинул ряды террористов. После этого скрывал участие в бандформировании.
Сейчас в отношении задержанного ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
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Левко Лук'яненко.