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Темы дня: Выборы-2019
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 Врачи стабилизировали состояние бойцов, получивших ранения при взрыве миномета на Ривненском полигоне, - руководитель медиа-центра Минобороны Поронюк

Медикам Львовского военного госпиталя удалось стабилизировать состояние трех военнослужащих, получивших тяжелые ранения при взрыве миномета на Ривненском военном полигоне.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил руководитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, передает Цензор.НЕТ.

"Хирурги Львовского военного госпиталя стабилизировали состояние военных, которые получили тяжелые ранения от взрыва миномета во время учений на Ривненском полигоне. Накануне их прооперировали, все трое находятся в сознании в стабильно тяжелом состоянии", - отметил Поронюк.

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В свою очередь медики отмечают, что раненых ожидают новые операции и длительная реабилитация.

Напомним, 6 июля во время тактических учений на военном полигоне в Ривненской области разорвался миномет, в Министерстве обороны Украины сообщили о трех погибших и девяти раненых. Учения приостановлены.


Троих раненых, находящихся в тяжелом состоянии, транспортировали во Львов.

Также читайте: Комитет ВР по обороне рассмотрит 11 июля вопрос об обстоятельствах гибели военнослужащих на полигоне в Ривненской области

Источник: https://censor.net.ua/n3075362
 
   
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Валентин Бушанський: "Науково-технічний потенціал Південмашу - унікальний. Одначе, як він використовується? А ніяк. Завод не має замовлень. Люди без роботи, а збройні сили без супутників, без набоїв, без артилерії. Без відома Петра Порошенка це неможливе".
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Бушанский - это что за дурик? Очередной "эксперт"?
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Спробуй здогадатися: "Одначе" - спроба перекладу "Однако"
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На жаль не можна більше одного разу лайкнути.
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Это один из штатных говномесителей 112-го
Лікарі стабілізували стан бійців, які зазнали поранень під час вибуху міномета на Рівненському полігоні, - керівник медіа-центру Міноборони Поронюк - Цензор.НЕТ 3296
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Хай діти пашинського та порошка стріляють з цього фуфла.
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Они с папой предпочитают стрелять из качественного западного оружия в наивных терпил-лохотуров.
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Так как альтернативы Молоту нет скорее всего все свалят на бракованную мину, но остается вопрос почему так много людей было у миномета.
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Шукайте та виправляйте недоліки, бо 18 загиблих це вже дуже забагато.
Хлопцям - одужання.
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А может стоило позволить Савченко пальнуть разок из миномета " Молот " по куполу Верховной Рады?
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Зачем? В Раде уже есть один квалифицированный минометчик, который прошел через
АТО.
Савченко кажись штурман-оператор вертолёта. Не ее профиль.
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От чего там хоть предохраняться?
Чистить почаще или как-то совать мину более осмотрительно?
Хули нам с этих статей. По делу можно написать или это секрет увечий, жизни и смерти?
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Дело чули та бачили у пресі та на ю-тубах. Але щоби з такою трагедією...
Сподіваюся на розслідування, щоби було воно по честі та справедливості.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВрачи стабилизировали состояние бойцов, получивших ранения при взрыве миномета на Ривненском полигоне, - руководитель медиа-центра Минобороны Поронюк
 
 
 
 
 
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