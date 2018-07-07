 Врачи стабилизировали состояние бойцов, получивших ранения при взрыве миномета на Ривненском полигоне, - руководитель медиа-центра Минобороны Поронюк

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил руководитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, передает Цензор.НЕТ.
"Хирурги Львовского военного госпиталя стабилизировали состояние военных, которые получили тяжелые ранения от взрыва миномета во время учений на Ривненском полигоне. Накануне их прооперировали, все трое находятся в сознании в стабильно тяжелом состоянии", - отметил Поронюк.
В свою очередь медики отмечают, что раненых ожидают новые операции и длительная реабилитация.
Напомним, 6 июля во время тактических учений на военном полигоне в Ривненской области разорвался миномет, в Министерстве обороны Украины сообщили о трех погибших и девяти раненых. Учения приостановлены.
Троих раненых, находящихся в тяжелом состоянии, транспортировали во Львов.
Хлопцям - одужання.
АТО.
Савченко кажись штурман-оператор вертолёта. Не ее профиль.
Чистить почаще или как-то совать мину более осмотрительно?
Хули нам с этих статей. По делу можно написать или это секрет увечий, жизни и смерти?
Сподіваюся на розслідування, щоби було воно по честі та справедливості.