 "Настоящий Герой Украины", - Порошенко и Гройсман выразили соболезнования в связи со смертью Левка Лукьяненко

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке - Левка Лукьяненко.
Его не сломали советские концлагеря, не испугала нынешняя российская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни - любовь к Украине. Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают. Вечная память ...", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбук.
Гройсман назвал Лукьяненко "настоящим Героем Украины".
"Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий Герой Украины. Покойся с миром, Левко Григорьевич ...", - написал премьер-министр в Фейсбук.
Напоминаем, сегодня на 89 году жизни умер украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко.
Час бере своє
Після тюремних мурів "совка" стільки - це звитяга.
(вибачте мені можливий пафос і мою українську).
Царство Небесне Левко Григорович,Вічная Пам*ять...
Вічна память Герою ...
А ти пісню свою стару затягнув.
Все остальные просто перекрасились.
независимость от торговых и меркантильных шкурных интересов к стране-агрессору, стране-убийце и стране-лжецу
вечная память настоящему Народному Герою Украины
Подолаємо зло в собі - подолаємо й бариг.
Давайте не брати гречку на виборах, - і половина бариг відразу згине, як роса на сонці!