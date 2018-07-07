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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:Лукьяненко (78) Порошенко (15102) смерть (5102) Гройсман (4177)

 "Настоящий Герой Украины", - Порошенко и Гройсман выразили соболезнования в связи со смертью Левка Лукьяненко

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман выразили соболезнования в связи со смертью известного украинского диссидента и политика Левка Лукьяненко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке - Левка Лукьяненко.

Его не сломали советские концлагеря, не испугала нынешняя российская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни - любовь к Украине. Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают. Вечная память ...", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбук.

Настоящий Герой Украины, - Порошенко и Гройсман выразили соболезнования в связи со смертью Левка Лукьяненко 01

Гройсман назвал Лукьяненко "настоящим Героем Украины".

"Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий Герой Украины. Покойся с миром, Левко Григорьевич ...", - написал премьер-министр в Фейсбук.

Настоящий Герой Украины, - Порошенко и Гройсман выразили соболезнования в связи со смертью Левка Лукьяненко 02

Напоминаем, сегодня на 89 году жизни умер украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко.

Источник: https://censor.net.ua/n3075361
 
   
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Искренне опечалены.Наверное на Мальдивы поедет днем позже.
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зростає не менше сучасних героїв до яких карликова рука не досяжна ! про*бали москалики Україну
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"Настоящий Герой Украины", - Порошенко и Гройсман выразили соболезнования в связи со смертью Левка Лукьяненко - Цензор.НЕТ 8128згоден, героїв України стає більше
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А що, на українську розкладку у повара пригожина бабла не вистачило?
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царство небесное, государственным мужем был, е то, что та мразь и сволота, что соболезнует
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Да,настоящий герой и ненавидел он вас ВСЕЙ ДУШОЙ !!!
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петушкині з гросюю співчування до болю цинічні , бо не від сердця а заради мети підняти свій мінусовий рейтинг , своя ЦВК продовжить справу для пограбування народу ще на один тур бариги і ко.
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Так, дійсно справжній Герой України... Слава Героям! Царство небесне і вічна пам'ять патріоту своєї країни...
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Левко Лукьяненко был совестью Украинской Нации! Царство Небесне!
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Це вже деякою мірою рекорд. Вижив і жив.
Після тюремних мурів "совка" стільки - це звитяга.
(вибачте мені можливий пафос і мою українську).
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Достойна Людина достойно провела свій вік на Землі...
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Мне судьба подарила знать Левка Григоровича с апреля 1990 года в Доме кино в Киеве проходил учредительнай съезд украинской республиканской партии,из правозащиной организации УГС родилась первая в Украине оппозиционная коммунякам полноценная партия...,много воды с той поры утекло...
Царство Небесне Левко Григорович,Вічная Пам*ять...
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Був в УГС ...та теж в числі перших членів УРП.
Вічна память Герою ...
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Мне он свою книжку подписал, в начале 90-х. К Свободовцам вопрос, Лукьяненко как-то выступал на митинге, возле Мариинского, при подписании харьковских угод Януковичем. Я там был - вы не давали Лукьяненко выступать, просто захопывали и истошно орали "Бандера приде". Чем не угодил?
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Такого другого Патріота України важко знайти. Все життя поклав на Олтар Вітчизни. Співчуття сім'ї.
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Сидит сейчас ублюдок Порошенко в награбленном дворце в тысячу квадратных метров , рядом личная церквушка с попом в рясе золотом обшитой , а тут недалеко дружбан Гройсман у которого жена праститутка подзаборная купила Мерседес за ДВА с половиной миллиона гривен .А сегодня от голода умерло 124 человека из за того что эти твари украли у них кусок хлеба .
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Новина про те, що пішов з життя справжній патріот України.
А ти пісню свою стару затягнув.
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Настоящий патриот Украины наряду с Вячеславом Чорноволом ...
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Ему повезло. Он шёл долго и тяжело к цели. И достиг её. Это победил он комуняк. Всегда были люди что ставили идею выше себя. Это титаны. Таких очень очень мало. Левко Лукьяненко из таких! На веки Слава!
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Вічна пам"ять!!! Збирає небо до себе найкращих.(((
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Он был настоящим патриотом в отличие от вас продажных.
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Если бы мы в 90х выбрали президентом такого, как Лукьяненко, все могло бы быть совсем по-другому. В Совке Украину по-настоящему любил только тот, кто за это сидел.

Все остальные просто перекрасились.
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Иногда сочувствие это просто хорошо замаскированное злорадство.
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Имено это можно сказать о двух персонажах, которые с унылой рожей, но с радостью в душе льют крокодиловы слезы про действительно ГРАЖДАНИНУ УКРАИНЫ.
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Об одном. Президент Порошенко не похож на такого.
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Конечно, На кого может быть похоже ничтожество. Правильно только на ничтожество, кем твой петя и является.
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У тебя предвзятое и необоснованное отношение к нашему президенту Порошенко.
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ох, боюсь, не понять купи-продаям широту Души этого светлого Человека, его Ум и Совесть, его настоящий (не шароварный) патриотизм и жертвенность во благо Украины, за ее Свободу и Независимость...
независимость от торговых и меркантильных шкурных интересов к стране-агрессору, стране-убийце и стране-лжецу
вечная память настоящему Народному Герою Украины
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Мабуть ще зранку, коли Левка до лікарні везли, першими на співчуття чергу забили...
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Найкращою пам'яттю про Левка Григоровича буде перемога над кацапами, і вічно жива Україна.


"Справжній Герой України", - Порошенко і Гройсман висловили співчуття у зв'язку зі смертю Левка Лук'яненка - Цензор.НЕТ 5626
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И победой над барыгами, что захватили власть.
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Найважча з перемог - це перемога над собою. Бо, як не прикро, але бариги - це також зло, яке у кожному з нас.
Подолаємо зло в собі - подолаємо й бариг.
Давайте не брати гречку на виборах, - і половина бариг відразу згине, як роса на сонці! "Справжній Герой України", - Порошенко і Гройсман висловили співчуття у зв'язку зі смертю Левка Лук'яненка - Цензор.НЕТ 9360
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Настоящий и истинный патриот Украины, болеющий всем сердцем и душой за Украину ушёл из жизни.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Настоящий Герой Украины", - Порошенко и Гройсман выразили соболезнования в связи со смертью Левка Лукьяненко
 
 
 
 
 
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