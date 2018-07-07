 "Настоящий Герой Украины", - Порошенко и Гройсман выразили соболезнования в связи со смертью Левка Лукьяненко

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке - Левка Лукьяненко.

Его не сломали советские концлагеря, не испугала нынешняя российская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни - любовь к Украине. Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают. Вечная память ...", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбук.

Гройсман назвал Лукьяненко "настоящим Героем Украины".

"Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий Герой Украины. Покойся с миром, Левко Григорьевич ...", - написал премьер-министр в Фейсбук.

Напоминаем, сегодня на 89 году жизни умер украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко.