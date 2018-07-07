 После аннексии Россией Крыма и поддержки войны в Украине страны НАТО должны сфокусироваться на своей защите, - Меркель

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, сообщает DW.
"Вызовы, стоящие перед НАТО радикально изменились в последние годы", - заявила Меркель. По словам канцлера Германии, после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".
"Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы", - заявила Меркель.
При этом, сказала Меркель, хотя НАТО должен показать "готовность защищать нас", необходимо работать над хорошими отношениями с Россией.
"Конечно мы хотим иметь ответственные отношения с Россией, - добавила Меркель, - поэтому мы будем продолжать вести переговоры в Совете Россия-НАТО".
На саммите НАТО в Уэльсе, страны Альянса подписались под обязательством тратить 2% ВВП на оборону, прекратить сокращение расходов на оборону, постепенно повышать военные бюджеты. Для достижения этой цели был установлен срок в 10 лет.
В своей речи Меркель подтвердила обязательства Германии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП (сейчас они составляют 1,24%). Обращаясь к немецкой общественности, которая в целом критически относится к увеличению расходов на оборону, канцлер отметила, что целью увеличения бюджета обороны является не гонка вооружений, а лучшее оснащение военных для выполнения возложенных на них задач.
Канцлер Германии также отметила, что одновременно с увеличением оборонного бюджета страна будет больше тратить и на программы развития.
в открытии новых оффшоров для Гроси и Пеци ?
БПП имеет в рот свой народ ))
Нужно открыть ему какую нибудь Золотую банковскую карточку обеспеченную ЕС, что бы он перестал обворовывать Украину....
И детям его....
Вот мне кажется если в год ЕС будет кидать на его личный счет 500 млн. евро то красть он перестанет....
Таким образом все в конечном итоге останутся в выигрыше....
Что такое для ЕС 500 млн в год? - мелочь....+ гарантии конечно, что потом не отберут...
Я в молодости тоже думал, сколько нужно не бедному человеку что бы перестал воровать.
Со временем понял - не имеет значения. Сколько бы у него не было, хоть их жопы лезет, он всё равно воровать не перестанет. Ибо такое естество его, богатого вора.
По этому - Сколько волка не корми .......
Таких как Пэтя исправить может только могила.
Если Украина падет, навала пойдет дальше. И 10-ки миллионов беженцев опять-таки.
Где ответ на вопрос?
Не одного натяка за весь час цієї паршивої влади на ЯО.
Да были люди в наше время.
Не то что нынешнее племя.
Богатыри. Не вы.
Пардон за мою политкорректность, отличную от других.
иногда алкашу не давать рассол для опохмелки, а ботанику ремонтировать разбитые очки... можно вызвать полицию, которая пожурит обоих, а можно собрать общее собрание и пожурить на собрании алкаша и похвалить ботаника за красивые глаза...
главное - не вмешиваться открыто, но поддерживать именно ботаника, рассказывая какое х.ло все таки этот алкаш, но у него есть ядреный (ядерный) нож, он непредсказуем и припадочный.... и все бояться за свои окна и двери...
а ведь другим соседям алкаш ничего плохого вроде и не сделал, даже иногда фрау анекдоты веселые рассказывал, а другому прикурить дал (хоть при этом пол пачки выгреб), а еще он свой футбольный мяч детворе поиграть отдал ...
и что делать?
(простите что много буков)
Накануне встречи президентов России и США, назначенной на 16 июля в Хельсинки, нельзя не вспомнить о «Северном потоке - 2»
Накануне назначенной на 16 июля встречи президентов России и США в Хельсинки снова вспомнили о «Северном потоке - 2», проекте газопровода, который пусть и не внесён (по крайней мере, судя по официальным заявлениям) в повестку дня переговоров, но как будто незримо присутствует в ней. Накануне саммита в Хельсинки российские издания много писали о заявлении представителя Министерства экономики Германии Беаты Барон о том, что возможные санкции США против компаний из ЕС, участвующих в строительстве помогающих экспортировать газ из России газопроводов, не будут распространяться на проект «Северный поток - 2». Барон ссылалась на германо-американские консультации осени прошлого года, когда были достигнуты предварительные договорённости: санкции не будут распространяться на проекты в газовой сфере, появившиеся до августа 2017-го.
Из этого уже успели сделать далекоидущие выводы: дескать, отказ ввести санкции США против «Северного потока - 2» может стать предметом торга при переговорах Путина и Трампа, в обмен на какие-то уступки России США. Но вскоре появилось заявление Посольства США в Германии, в котором не подтверждается, что Вашингтон будет придерживаться упомянутых договорённостей: «У нас есть ясность по вопросу о том, что компании, участвующие в строительстве газопроводов, принимают участие в бизнесе, который несёт санкционные риски».
Пока единственным препятствием для строительства газопровода остаётся Дания, обычно малозаметная на международной арене. Принадлежащий ей и описанный в рассказе Николая Карамзина остров Борнхольм (Борнгольм) находится на пути «Северного потока - 2» в Балтийском море. Согласно проекту, уже одобренному в Германии, Финляндии и Швеции, часть газопровода захватывает территориальные воды Дании, поэтому от этой страны необходимо получить соответствующее разрешение. Но нынешний проект разрабатывался до аннексии Россией Крыма и войны на Донбассе. В Копенгагене решили не обижать Киев и страны Евросоюза, выступающие против подводной стройки. Дания даже приняла закон, запрещающий выдавать разрешения на строительство газопроводов, если такое строительство несёт угрозу безопасности или оказывает влияние на внешнюю политику.
Пару недель назад, после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, глава правительства Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что считает необходимым задержать или остановить реализацию проекта, который, по его словам, является геополитической и общеевропейской проблемой. «Мы не определились, когда надо принять окончательное решение, и, на самом деле, это очень трудно предсказать, потому что у меня есть сильное ощущение, что нам надо обсудить этот вопрос за столом переговоров вместе с другими европейскими странами. Я постоянно говорю об этом. Надо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо очень серьёзно воспринимать все вопросы, связанные с Украиной», - отметил Расмуссен.
Чаще всего, конечно, против строительства «Северного потока - 2» выступает Украина, поскольку не хочет лишиться доходов от транзита газа. Без транзитных средств может остаться ещё и Польша, через территорию которой российское топливо поступает в Германию, а также Словакия, через которую поставляется газ в Австрию и на север Италии. Польша и страны Балтии тоже критикуют строительство - из-за возрастающей зависимости стран ЕС от российского топлива. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая вчера в Европарламенте, предостерёг партнёров от участия в этом спорном проекте. Варшава даже объявила, что не планирует продлевать контракт с «Газпромом», который заканчивается в 2022 году. Среди причин - продажа российского газа Польше по более высоким ценам, чем западным странам Евросоюза.
С другой стороны, есть интересы пяти европейских компаний, которые согласились финансировать строительство «Северного потока - 2», надеясь на доходы от транспортировки газа. По меньшей мере две из них имеют активы не частных инвесторов, а государственных. Это OMV AG, 31,5% акций которой принадлежат ÖBIB, управляющей активами Австрии. Ещё один партнёр «Северного потока - 2» - немецкая Uniper, пока контролируемая энергетическим гигантом E.ON, однако его пакет акций вскоре может быть продан финской Fortum с доминантным государственным участием. По крайней мере, договорённости о такой сделке были достигнуты в начале года. Если продажа состоится, часть Uniper будет приобретена компанией, более половины акций которой принадлежит государственному пенсионному фонду Финляндии. Неудивительно, что Хельсинки выдало разрешения для строительства.
Заинтересованы в «Северном потоке - 2» крупные частные инвесторы из Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции, Швеции, но нет среди них датчан. Видимо, поэтому тоже в Копенгагене не спешат принимать столь нужное «Газпрому» решение. Слова премьер-министра Дании были восприняты всерьёз: финансовый директор проекта «Северный поток - 2» Пол Коркоран незамедлительно заявил, что в случае отказа Копенгагена газопровод может быть построен не южнее, как сейчас, а севернее острова Борнхольм, минуя территориальные воды Дании, лишь задевая её морскую исключительную экономическую зону, где действуют не столь строгие правила для одобрения строительства.
Когда с 2005 по 2009 годы компания Nord Stream AG разрабатывала проект второй нитки «Северного потока», были изучены 5 маршрутов его возможного пролегания в Балтийском море. Только два из них, согласно документу с картами, опубликованному Датским энергетическим агентством, минуют территориальные воды Дании. В документе подробно говорится о рисках, которые принимались во внимание при выборе основного маршрута «Северного потока - 2». Маршрут южнее Борнхольма поначалу считался предпочтительным, но оказалось, что в этой области Польша и Дания не демаркировали морскую границу. А самый северный маршрут был признан неподходящим, так как, во-первых, огибает остров рядом с природным заповедником, а во-вторых, проходит в районе главного судоходного пути Балтийского моря.
Тем не менее, в случае отказа Дании выдать разрешение, газопровод всё-таки могут проложить по северному маршруту, это лишь значительно затянет процесс одобрения. Как минимум, придётся уточнять заявку, уже рассмотренную Швецией, и решать проблемы с получением международных разрешений на строительство, ведь оно будет вестись в судоходной области.
В рассказе «Остров Борнгольм» русский классик писал, что это «место опасное для кораблей; там мели и камни таятся на дне морском». Не менее опасным остров оказался для «Северного потока - 2». Как знать, может, и Швеция передумает после того, как газопровод, из-за изменения маршрута, подберётся к её берегам? Ведь такие проекты негативно влияют на окружающую среду, и именно этот фактор был признан одним из решающих при рассмотрении разрешений на строительство российского газопровода по нынешнему маршруту. Помимо, конечно, грозящих санкций.