 После аннексии Россией Крыма и поддержки войны в Украине страны НАТО должны сфокусироваться на своей защите, - Меркель

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, сообщает DW.

"Вызовы, стоящие перед НАТО радикально изменились в последние годы", - заявила Меркель. По словам канцлера Германии, после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".

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"Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы", - заявила Меркель.

При этом, сказала Меркель, хотя НАТО должен показать "готовность защищать нас", необходимо работать над хорошими отношениями с Россией.

"Конечно мы хотим иметь ответственные отношения с Россией, - добавила Меркель, - поэтому мы будем продолжать вести переговоры в Совете Россия-НАТО".

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На саммите НАТО в Уэльсе, страны Альянса подписались под обязательством тратить 2% ВВП на оборону, прекратить сокращение расходов на оборону, постепенно повышать военные бюджеты. Для достижения этой цели был установлен срок в 10 лет.

В своей речи Меркель подтвердила обязательства Германии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП (сейчас они составляют 1,24%). Обращаясь к немецкой общественности, которая в целом критически относится к увеличению расходов на оборону, канцлер отметила, что целью увеличения бюджета обороны является не гонка вооружений, а лучшее оснащение военных для выполнения возложенных на них задач.

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Канцлер Германии также отметила, что одновременно с увеличением оборонного бюджета страна будет больше тратить и на программы развития.