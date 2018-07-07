EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Общество, За рубежом
  1444  83
Материалы по теме:
Все про:война (2935) Крым (20300) Меркель (1531) НАТО (5901) Россия (69874) Донбасс (16552)

 После аннексии Россией Крыма и поддержки войны в Украине страны НАТО должны сфокусироваться на своей защите, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила аннексию Россией Крыма и войну на Востоке Украины в специальном видео блоге призванном объяснить необходимость увеличения Германией расходов на оборону.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, сообщает DW.

"Вызовы, стоящие перед НАТО радикально изменились в последние годы", - заявила Меркель. По словам канцлера Германии, после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о решении лидеров ЕС продлить санкции против РФ: Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти

"Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы", - заявила Меркель.

При этом, сказала Меркель, хотя НАТО должен показать "готовность защищать нас", необходимо работать над хорошими отношениями с Россией.

"Конечно мы хотим иметь ответственные отношения с Россией, - добавила Меркель, - поэтому мы будем продолжать вести переговоры в Совете Россия-НАТО".

Также читайте: Возвращение РФ в формат G8 не может произойти, пока не будет достигнут существенный прогресс с точки зрения проблем с Украиной, - Меркель

На саммите НАТО в Уэльсе, страны Альянса подписались под обязательством тратить 2% ВВП на оборону, прекратить сокращение расходов на оборону, постепенно повышать военные бюджеты. Для достижения этой цели был установлен срок в 10 лет.

В своей речи Меркель подтвердила обязательства Германии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП (сейчас они составляют 1,24%). Обращаясь к немецкой общественности, которая в целом критически относится к увеличению расходов на оборону, канцлер отметила, что целью увеличения бюджета обороны является не гонка вооружений, а лучшее оснащение военных для выполнения возложенных на них задач.

Читайте также: В НАТО обеспокоены возможными договоренностями Трампа и Путина в обход Альянса

Канцлер Германии также отметила, что одновременно с увеличением оборонного бюджета страна будет больше тратить и на программы развития.

Источник: https://censor.net.ua/n3075360
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Странам НАТО надо поддерживать нашего президента Порошенко. Как единственного гаранта своей безопасности.
 показать весь комментарий
 
 
Константин Гризодубо - " Странам НАТО надо поддерживать нашего президента Порошенко...",

в открытии новых оффшоров для Гроси и Пеци ?
 показать весь комментарий
 
 
Как единственного гаранта своей безопасности. )))
 показать весь комментарий
 
 
Лучше поддержать тебя в надувании мыльных пропагандистских пузырей.
 показать весь комментарий
 
и всем радовацца! 6027 приняли ! теперь если где-то сдохнет ваша бабка ,которая должна кучу бабла - то вы будете обязаны выплатиь всё за неё! луууузеры! )))
 показать весь комментарий
 
 
порох отсырел - так треба ще доказову базу, що це саме "мая бабка"
 показать весь комментарий
 
 
ок. не бабка, а кто поближе.
БПП имеет в рот свой народ ))
 показать весь комментарий
 
 
Терпилы.Это призвание.Все за петю ,если не оно то кто)))
 показать весь комментарий
 
 
Константин Гризодубо - согласен.....

Нужно открыть ему какую нибудь Золотую банковскую карточку обеспеченную ЕС, что бы он перестал обворовывать Украину....
И детям его....
 показать весь комментарий
 
 
он не может не воровать,у него сущность такая.
 показать весь комментарий
 
Кирил Сазонов 85568771 - я думаю Петр Лексеевич не такой уже не исправимый.....

Вот мне кажется если в год ЕС будет кидать на его личный счет 500 млн. евро то красть он перестанет....
Таким образом все в конечном итоге останутся в выигрыше....
Что такое для ЕС 500 млн в год? - мелочь....+ гарантии конечно, что потом не отберут...
 показать весь комментарий
 
Эх... Молодо - зелено.
Я в молодости тоже думал, сколько нужно не бедному человеку что бы перестал воровать.
Со временем понял - не имеет значения. Сколько бы у него не было, хоть их жопы лезет, он всё равно воровать не перестанет. Ибо такое естество его, богатого вора.
По этому - Сколько волка не корми .......

Таких как Пэтя исправить может только могила.
 показать весь комментарий
 
Він не краде, просто ходить на ринок з своїм пакетом, тому і багатий. )))
 показать весь комментарий
 
 
Вот, что чудотворный пистон от пана Трампа делает После аннексии Россией Крыма и поддержки войны в Украине страны НАТО должны сфокусироваться на своей защите, - Меркель - Цензор.НЕТ 9750
 показать весь комментарий
 
 
И что он делает ? Рыжий и сам консерва как и комсомолка из Штази .
 показать весь комментарий
 
А якже тоді Потік 2 ? Це ж ворота путна в Європу. Йому і НАТО не завадить, він вас з середини розчавить.
 показать весь комментарий
 
 
зачем давить. просто купит. как шредера и пр.
После аннексии Россией Крыма и поддержки войны в Украине страны НАТО должны сфокусироваться на своей защите, - Меркель - Цензор.НЕТ 2599
 показать весь комментарий
 
 
И Северный Поток 2 строить ?.Украинский Народ должен быть умным , циничным хитрым , жёсткими , наглым и всех этих ублюдков обмануть любыми способами .
 показать весь комментарий
 
 
Можно подорвать СП-1. Это будет верхом цинизма. Ибо тогда газ, определённое время будет идти через украинскую ГТС.
 показать весь комментарий
 
А не на защите Украины?
Если Украина падет, навала пойдет дальше. И 10-ки миллионов беженцев опять-таки.
 показать весь комментарий
 
 
Им походу на это в общем то наплевать.Они пытаются договориться с х.йлом за счёт Украины. Сказано же ею и не раз-,,необходимо работать над хорошими отношениями с рф...." ТО есть про Крым уже ни слова . Строится СП-2 в обход Украины .Понимают ли они чем это грозит для Украины? Да понимают 100% можно и НЕ сомневаться
 показать весь комментарий
 
 
да не будет никакой навалы, в полчаса закроют границу и все
 показать весь комментарий
 
Украина западу нужна как разменная монета.4года войны с парашей это прекрасно показало.Когда на кону бабки, все ценности запада становятся нулем.
 показать весь комментарий
 
 
а для этого, фрау Реббентроп и протаскивает газопровод,что бы палить ненавистный путинский газ?
 показать весь комментарий
 
 
Roman Rjevskiy - ":..фрау Реббентроп и протаскивает газопровод..." - та ти не бзди, пан Трамп и на " Сєвеврном патоке 2" фрау Меркель по-страпонит. На днях увидим...от Трампа После аннексии Россией Крыма и поддержки войны в Украине страны НАТО должны сфокусироваться на своей защите, - Меркель - Цензор.НЕТ 1939


 показать весь комментарий
 
поддержки войны в Украине (С)?!..єто каким приколом?
 показать весь комментарий
 
Ksenia VB - США розчавило СРСР, а сучасна фашистська расея та хуйло (путен) - для них "як два пальці обісцяти" После аннексии Россией Крыма и поддержки войны в Украине страны НАТО должны сфокусироваться на своей защите, - Меркель - Цензор.НЕТ 3981
 показать весь комментарий
 
 
В логике Трампа не откажешь. В воздухе витает запах эмбарго на нефть и газ из бензоколонки, а это для хуйла конец. Быстрый и плачевный. https://twitter.com/i/status/1015320803330666497
 показать весь комментарий
 
 
Украинский Народ насрал на ваши договорённости .В краткие сроки Украина восстанавливает своё ядерное оружие ..И мы вас вонючих сабак уничтожим
 показать весь комментарий
 
 
Ты с кем то в гараже ЯО восстанавливаешь? Или в одиночку?
 показать весь комментарий
 
 
Одинокий Рейнджер - со своими лугандонцами-переселенцами. Мать их.... Після анексії Росією Криму та підтримки війни в Україні країни НАТО мають сфокусуватися на своєму захисті, - Меркель - Цензор.НЕТ 8121
 показать весь комментарий
 
Это чего к переселенцам такое отношение? Среди них очень много самых настоящих партриотов Украины, а часть даже защищает Украину с оружием в руках.
 показать весь комментарий
 
Одинокий Рейнджер - согласен, в данній момент я обобщил ибо с 1941-1945 также были "хорошие и плохи немцы"
 показать весь комментарий
 
А каким тут боком немцы? Ты видишь какую-то аналогию со второй мировой?
 показать весь комментарий
 
Вообще то это Президент страны в своём гараже восстанавливать должен а не Олеги Петровичи в своих .Но то ли он не понимает и он дурак (что врядли) толи они все между собой обо всём договорились и всё поделили. А люди будут продолжать гибнуть дальше -ведь он типо главный борец за Незалежность ну как минимум до выборов 2019
 показать весь комментарий
 
А как только у тебе появится ЯО, та ты тут же остановишь гибель украинцев? А как? Жахнешь по Кремлю?
 показать весь комментарий
 
ЯО это просто ГАРАНТИЯ Сувернитета.Страна обладающая ЯО может самостоятельно ВОЕВАТЬ с врагом и освобождать свою Землю. Без ЯО это просто ЖЕРТВА которую все жалеют (кроме агрессора конечно!) и ..........ДЕЛЯТ! О чём кстати и намекает Фрау Штази
 показать весь комментарий
 
Э не, ты там что-то про гибель людей говорил, вот теперь и говори, как ты их прекратишь теперь уже в ядерной войне с рашкой.
 показать весь комментарий
 
А где я писал про ядерную войну с рашкой ? х.йло что самоубийца ? Оно нападает только на слабых
 показать весь комментарий
 
Так уже напало и захватило часть нашей территории.
Где ответ на вопрос?
 показать весь комментарий
 
100%
Не одного натяка за весь час цієї паршивої влади на ЯО.
 показать весь комментарий
 
 
Олег Петрович ed2c8e0a - о, опять вылез со своими высерами лугандонец-переселенец. Ты уже в 2014 высрался на реферэндуме
 показать весь комментарий
 
Пока это только слова. От Меркель их уже было предостаточно, вот с делами всё обстоит гораздо хуже.
 показать весь комментарий
 
 
Ну пойди подтолкни старушку к делам ближе от слов подальше
 показать весь комментарий
 
Там 130 млн .х.йлов .Посадят на царство новое х.йло.И так по кругу . А старушка гонит пургу конкретную она или не понимает чем чревато потакание агрессии или что скорее всего давно договорилась с х.йлом про раздел Европы
 показать весь комментарий
 
Умер Левко Лукьяненко.
Да были люди в наше время.
Не то что нынешнее племя.
Богатыри. Не вы.
 показать весь комментарий
 
 
а зоодно построить северный поток 2. снять санкции с параши и пригласить хуйло в G7. Меркель просто старая сука
 показать весь комментарий
 
 
Гадаю що проблема з біженцями для бабці Меркель має бути більш актуальна аніж якась там Россія... та її конфлікт з сусідньою країною
 показать весь комментарий
 
Какаянах поддержка? Изначально - организация сепаратизма. А затем - "огнем и металлом".
Пардон за мою политкорректность, отличную от других.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно а чего с Усама бен Ладеном не вели переговоры и не строили хорошие отношения? Он тоже так хотел.
 показать весь комментарий
 
 
У него были шахиды, а это может еще страшнее.
 показать весь комментарий
 
У ИГИЛ были и НЕФТЬ и кнопки .Но чего с ними так обошлись? Они тоже хотели чтобы с ними -,,выстраивали хорошие отношения" . Что за избирательность у старушки в любви и ненависти по отношению к людоедам ? А то одних давить а с другими -,,выслушать , понять и начать отношения ...
 показать весь комментарий
 
фрау Меркель не хоцца ОТДАВАТЬ восточную германию !!!!
 показать весь комментарий
 
Восточная Германия американцам нафиг не нужна, а больше силы нету
 показать весь комментарий
 
если один сосед-алкаш напал на другого соседа-ботаника, то остальные соседи должны укрепить свои двери-решетки и в щелочку подсматривать, как развиваются события...
иногда алкашу не давать рассол для опохмелки, а ботанику ремонтировать разбитые очки... можно вызвать полицию, которая пожурит обоих, а можно собрать общее собрание и пожурить на собрании алкаша и похвалить ботаника за красивые глаза...
главное - не вмешиваться открыто, но поддерживать именно ботаника, рассказывая какое х.ло все таки этот алкаш, но у него есть ядреный (ядерный) нож, он непредсказуем и припадочный.... и все бояться за свои окна и двери...
а ведь другим соседям алкаш ничего плохого вроде и не сделал, даже иногда фрау анекдоты веселые рассказывал, а другому прикурить дал (хоть при этом пол пачки выгреб), а еще он свой футбольный мяч детворе поиграть отдал ...
и что делать?
(простите что много буков)
 показать весь комментарий
 
 
От шльондра, а північний потік це чиста комерція?
 показать весь комментарий
 
 
в канадском парламенте зарегистрирована петиция, которая предлагает признать Владимира Путина военным преступником: «Мы, граждане Канады, призываем правительство Канады объявить Путина военным преступником и предать его Международному уголовному суду в Гааге за преступления против человечности, военные преступления, агрессию и поддержку терроризма». На протяжении нескольких дней петиция смогла собрать 150 подписей. Согласно канадскому законодательству, если петиция до конца октября наберет 500 подписей, то она поступит на рассмотрение правительства. https://replyua.net/putin/101230-putinu-grozit-gaagskiy-tribunal-parlament-kanady-predlagaet-priznat-prezidenta-rf-voennym-prestupnikom.html
 показать весь комментарий
 
Эти все петиции что наши к Пете , что канадские до одного места. Это имитация Народовластия а не рычаг давления на власть Народом. Шоб вы знали там была такая же петиция за предоставление украинцам права на безвизовые путешествия в Канаду .....И дальше ? Её даже НЕ рассматривали . На неё просто НЕ обратили внимание .А лучший друг всей вышиваты и петефилов Трюдо назвал её -,,Шуткой !" и даже не стал комментировать . Но вот песдонутым православнутом братушкам из ватной Българии безВиз дали в ноябре . Где логика и справедливость? Миром правит бабло а не принципы
 показать весь комментарий
 
Это шо обратно Малевич, но обработанный и современный?
 показать весь комментарий
 
Уважаемые форумчане- только что начался четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу Хорватия- Россия. Каков ваш прогноз?
 показать весь комментарий
 
Российские банки списали долг крупнейшей хорватской компании перед матчем Россия - Хорватия Об этом сообщает Рамблер.
 показать весь комментарий
 
 
Обращаясь к немецкой общественности, которая в целом критически относится к увеличению расходов на оборону(С) они находятся в состоянии непуганніх бем-бі...
 показать весь комментарий
 
 
«Место опасное для кораблей». Александра Вагнер - о газовой нити-2
Накануне встречи президентов России и США, назначенной на 16 июля в Хельсинки, нельзя не вспомнить о «Северном потоке - 2»

Накануне назначенной на 16 июля встречи президентов России и США в Хельсинки снова вспомнили о «Северном потоке - 2», проекте газопровода, который пусть и не внесён (по крайней мере, судя по официальным заявлениям) в повестку дня переговоров, но как будто незримо присутствует в ней. Накануне саммита в Хельсинки российские издания много писали о заявлении представителя Министерства экономики Германии Беаты Барон о том, что возможные санкции США против компаний из ЕС, участвующих в строительстве помогающих экспортировать газ из России газопроводов, не будут распространяться на проект «Северный поток - 2». Барон ссылалась на германо-американские консультации осени прошлого года, когда были достигнуты предварительные договорённости: санкции не будут распространяться на проекты в газовой сфере, появившиеся до августа 2017-го.
Из этого уже успели сделать далекоидущие выводы: дескать, отказ ввести санкции США против «Северного потока - 2» может стать предметом торга при переговорах Путина и Трампа, в обмен на какие-то уступки России США. Но вскоре появилось заявление Посольства США в Германии, в котором не подтверждается, что Вашингтон будет придерживаться упомянутых договорённостей: «У нас есть ясность по вопросу о том, что компании, участвующие в строительстве газопроводов, принимают участие в бизнесе, который несёт санкционные риски».
Пока единственным препятствием для строительства газопровода остаётся Дания, обычно малозаметная на международной арене. Принадлежащий ей и описанный в рассказе Николая Карамзина остров Борнхольм (Борнгольм) находится на пути «Северного потока - 2» в Балтийском море. Согласно проекту, уже одобренному в Германии, Финляндии и Швеции, часть газопровода захватывает территориальные воды Дании, поэтому от этой страны необходимо получить соответствующее разрешение. Но нынешний проект разрабатывался до аннексии Россией Крыма и войны на Донбассе. В Копенгагене решили не обижать Киев и страны Евросоюза, выступающие против подводной стройки. Дания даже приняла закон, запрещающий выдавать разрешения на строительство газопроводов, если такое строительство несёт угрозу безопасности или оказывает влияние на внешнюю политику.
Після анексії Росією Криму та підтримки війни в Україні країни НАТО мають сфокусуватися на своєму захисті, - Меркель - Цензор.НЕТ 1970

Пару недель назад, после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, глава правительства Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что считает необходимым задержать или остановить реализацию проекта, который, по его словам, является геополитической и общеевропейской проблемой. «Мы не определились, когда надо принять окончательное решение, и, на самом деле, это очень трудно предсказать, потому что у меня есть сильное ощущение, что нам надо обсудить этот вопрос за столом переговоров вместе с другими европейскими странами. Я постоянно говорю об этом. Надо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо очень серьёзно воспринимать все вопросы, связанные с Украиной», - отметил Расмуссен.
Чаще всего, конечно, против строительства «Северного потока - 2» выступает Украина, поскольку не хочет лишиться доходов от транзита газа. Без транзитных средств может остаться ещё и Польша, через территорию которой российское топливо поступает в Германию, а также Словакия, через которую поставляется газ в Австрию и на север Италии. Польша и страны Балтии тоже критикуют строительство - из-за возрастающей зависимости стран ЕС от российского топлива. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая вчера в Европарламенте, предостерёг партнёров от участия в этом спорном проекте. Варшава даже объявила, что не планирует продлевать контракт с «Газпромом», который заканчивается в 2022 году. Среди причин - продажа российского газа Польше по более высоким ценам, чем западным странам Евросоюза.
С другой стороны, есть интересы пяти европейских компаний, которые согласились финансировать строительство «Северного потока - 2», надеясь на доходы от транспортировки газа. По меньшей мере две из них имеют активы не частных инвесторов, а государственных. Это OMV AG, 31,5% акций которой принадлежат ÖBIB, управляющей активами Австрии. Ещё один партнёр «Северного потока - 2» - немецкая Uniper, пока контролируемая энергетическим гигантом E.ON, однако его пакет акций вскоре может быть продан финской Fortum с доминантным государственным участием. По крайней мере, договорённости о такой сделке были достигнуты в начале года. Если продажа состоится, часть Uniper будет приобретена компанией, более половины акций которой принадлежит государственному пенсионному фонду Финляндии. Неудивительно, что Хельсинки выдало разрешения для строительства.
Заинтересованы в «Северном потоке - 2» крупные частные инвесторы из Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции, Швеции, но нет среди них датчан. Видимо, поэтому тоже в Копенгагене не спешат принимать столь нужное «Газпрому» решение. Слова премьер-министра Дании были восприняты всерьёз: финансовый директор проекта «Северный поток - 2» Пол Коркоран незамедлительно заявил, что в случае отказа Копенгагена газопровод может быть построен не южнее, как сейчас, а севернее острова Борнхольм, минуя территориальные воды Дании, лишь задевая её морскую исключительную экономическую зону, где действуют не столь строгие правила для одобрения строительства.
Когда с 2005 по 2009 годы компания Nord Stream AG разрабатывала проект второй нитки «Северного потока», были изучены 5 маршрутов его возможного пролегания в Балтийском море. Только два из них, согласно документу с картами, опубликованному Датским энергетическим агентством, минуют территориальные воды Дании. В документе подробно говорится о рисках, которые принимались во внимание при выборе основного маршрута «Северного потока - 2». Маршрут южнее Борнхольма поначалу считался предпочтительным, но оказалось, что в этой области Польша и Дания не демаркировали морскую границу. А самый северный маршрут был признан неподходящим, так как, во-первых, огибает остров рядом с природным заповедником, а во-вторых, проходит в районе главного судоходного пути Балтийского моря.
Тем не менее, в случае отказа Дании выдать разрешение, газопровод всё-таки могут проложить по северному маршруту, это лишь значительно затянет процесс одобрения. Как минимум, придётся уточнять заявку, уже рассмотренную Швецией, и решать проблемы с получением международных разрешений на строительство, ведь оно будет вестись в судоходной области.
В рассказе «Остров Борнгольм» русский классик писал, что это «место опасное для кораблей; там мели и камни таятся на дне морском». Не менее опасным остров оказался для «Северного потока - 2». Как знать, может, и Швеция передумает после того, как газопровод, из-за изменения маршрута, подберётся к её берегам? Ведь такие проекты негативно влияют на окружающую среду, и именно этот фактор был признан одним из решающих при рассмотрении разрешений на строительство российского газопровода по нынешнему маршруту. Помимо, конечно, грозящих санкций.
 показать весь комментарий
 
Краще б пані Мркель згадала про німецький Кенігсберг (калінінград), а то сидячи тільки в обороні можна і в свої ворота гол пропустити.
 показать весь комментарий
 
 
Германия правила РАБссией с 1762 года,под Крышей династии Романовых скрывалось старинное семейство Ольденбургской династии Готторп-Гольштейнов
 показать весь комментарий
 
 
Это о чём заговорила жополизка рашенская? Она что водки напилась?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПосле аннексии Россией Крыма и поддержки войны в Украине страны НАТО должны сфокусироваться на своей защите, - Меркель
 
 
 
 
 
 вверх