 Умер Герой Украины Левко Лукьяненко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-нардеп Владимир Яворивский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не спасли Левка. Он покинул нас", - написал Яворивский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Левко Лукьяненко попал в реанимацию, - экс-нардеп Яворивский

Ранее он сообщал, что Лукьяненко попал в реанимацию.

Как сообщает ТСН, смерть Лукьяненко подтвердила его жена Надежда. Она рассказала, что муж давно имел проблемы со здоровьем. Переболел лейкозом, позже имел проблемы с тромбами и лейкоцитами. В "Феофании" его лечили от последствий инсульта.

24 августа Лукьяненко исполнилось бы 90 лет. Во времена СССР он был диссидентом, провел в лагерях более 25 лет. Был соучредителем Украинской хельсинской группы и одним из авторов "Акта провозглашения независимости Украины". Народный депутат четырех созывов Верховной Рады.

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В 2005 году Лукьяненко получил звание Героя Украины. Также являлся лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.