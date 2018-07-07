 Нацгвардейцы задержали на блокпосту под Мариуполем наемника "ДНР", - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На блокпосту, расположенном вблизи Мариуполя, военный наряд остановил для осмотра пригородный рейсовый автобус, который следовал по маршруту Мариуполь - Мангуш. При проверке документов было выявлено, что один из пассажиров, гражданин С., житель села Бердянское Донецкой области, связан с незаконными вооруженными формированиями "ДНР".

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Задержанного передали работникам Нацполиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".