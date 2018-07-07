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Все про:Луганщина (3834) ОБСЕ (3209) Донбасс (16552) Хуг Александр (396)

 Наблюдатели ОБСЕ не фиксировали в этом году, что Золотое-4 находилось под контролем наемников РФ, - Хуг

В своих отчетах за последний год мониторинговая миссия ОБСЕ указывала эту территорию как подконтрольную украинскому правительству.

Об этом во время интервью Громадському радіо рассказал первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, информирует Цензор.НЕТ. "В своих отчетах за последний год мониторинговая миссия также всегда указывала эту территорию как подконтрольную украинскому правительству. Однако недавно миссия зафиксировала повышенное военное присутствие в этом районе. Мы зафиксировали бронетранспортеры, военных ВСУ непосредственно на территории населенного пункта", - сказал Хуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командующий ООС вручил награды разведчикам, которые отличились при взятии под контроль Золотого-4 на Луганщине. ФОТОрепортаж

Он также рассказал, что Минские договоренности не регулируют количество и места расположения КПВВ. "Но можно утверждать, что стороны договорились об открытии 5 таких пунктов. Если мы говорим о нынешних мероприятиях в гуманитарной сфере, то все действия, к которым сейчас прибегают, только лечат симптомы, но не устраняют первопричины. Поэтому мы неоднократно отмечали, что должны быть открыты дополнительные пункты пропуска, а те, что уже есть, должны действовать круглосуточно и ежедневно, а также должны быть безопасными", - отметил Хуг.

Напомним, 2 июля председатель ВГА Золотого Константин Ильченко сообщал, что украинские военные полностью взяли под контроль поселок Золотое-4. Он сказал, что раньше поселок частично было подконтролен Украине и считался "серой зоной".

Также читайте: За неделю ОБСЕ зафиксировала свыше 8 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, - Хуг

1 июля нардеп от фракции "Народный фронт", руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук информировал, что в конце июня рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил осуществила операцию по освобождению и взятию под контроль населенного пункта Золотое-4.

Этот поселок является одной из пяти частей города Золотое Попаснянского района Луганской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3075355
 
 
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А це як із Заліссям - формально належало Київській Русі, а руки до нього не доходили...
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Слова слепоглухонемых таки очень весомая вещь.
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Як пишуть, Хуг живе у Донецьку з тамтешньою мешканкою. Про яку об'єктивність цього рила можна казати?
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гнать надо этого хуга вместе с его обсе.
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Поробили якісь зони..
То все Україна і ЗСУ мають право контролювати ті території.
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награды придется вернуть....

и самое странное что их вручили когда всем уже стало ясно, что это лажа....
http://mariupolnews.com.ua/news/view/voennye-kotorye-osvobodili-zolotoe-4-poluchili-nagrady


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угу , повернуть ... щаз-з-з-з Наблюдатели ОБСЕ не фиксировали в этом году, что Золотое-4 находилось под контролем наемников РФ, - Хуг - Цензор.НЕТ 1818
так , як і премії "суперменеджерам" із Нафтогазу ...))
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А доніку квартіру дали,він же перший запустив мульку
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Вата по поводу Золотого-4 истерит как бешеная.Теперь-думай почему,если конечно есть чем.
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Serhios Bond - да плевать на вату....

ВСУ шники и добрбаты сами смеются над этим маразмом.....

Вот ВСУ шник прикалывается к примеру....

Спостерігачі ОБСЄ не фіксували цього року, що Золоте-4 перебувало під контролем найманців РФ, - Хуг - Цензор.НЕТ 2011 Falcon‏ @falconua 2 июл.
Только что с пацанами освободили Краматорск! Видео будет позже


а другие подхватывают....

Спостерігачі ОБСЄ не фіксували цього року, що Золоте-4 перебувало під контролем найманців РФ, - Хуг - Цензор.НЕТ 2625 Добрый Дядя Сэм‏ @salonashe 3 июл.
В ответ @falconua

КрасаваСпостерігачі ОБСЄ не фіксували цього року, що Золоте-4 перебувало під контролем найманців РФ, - Хуг - Цензор.НЕТ 8302Тепер на черзі Маріуполь і Волноваха)))



Спостерігачі ОБСЄ не фіксували цього року, що Золоте-4 перебувало під контролем найманців РФ, - Хуг - Цензор.НЕТ 2011 Falcon‏ @falconua 3 июл.Робимо перегрупіровку сил





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А эти ВСУ шники и добрбаты где именно сейчас стоят?
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Алла Новосад 5b57f84f - не в Киеве это точно.....

Я привел двоих в пример, но если полистаете ленту с передовой - там сотня таких коментов....
Не нашел ни одного, кто согласился за Золотое.... - все пишут что туфта....
- пишут и маститые блогеры, которые работают с ВСУ/СБУ https://twitter.com/666_mancer и просто патриоты за линией фронта....https://twitter.com/GirkinGirkin и много много других...
Вообщем нам не нужны победы, которых не было....
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Ни по одной из Ваших ссылок из двух Ваших комментариев я не вижу реального человека с именем и фамилией.
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Если нет информации из источника, который имеет хотя бы какие-то признаки реально существующего человека, то конечно же до свидания, котик. ))
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Сергей Чуб
1 июля в 19:40 ·

Приїхали підвечір з малими з Золотого, а його виявляється "ЗСУ відвоювало")))
Перемога, плакав звісношо...
Ну, а Донікам та іншим переможцям, яких і в мене в друзях багацько, нагадаю:
Батальйонами "Донбас", "Луганськ-1" та частинами ЗСУ уся округа м.Первомайськ з боку Лисичанська та Попасної була звільнена ще в липні 2014р. Дуже багато питаннь виникає, чому саме були залишені більшість цих населених пунктів. Ну, а чому Доніки їх поступово "звільнюють" - то вже зовсім інше питання.
На першій фоточці, як доказ, бійці бату "Донбас" на висоті над Первомайськом, недалеко від Молодіжного, де зараз і стоять сепари.






Комментарии: 86

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Вот это уже другое дело и похоже на реального человека. Единственно, что он пишет "Приїхали підвечір з малими з Золотого", не указывая из какого именно.
Золотых пять: Золотое-1, Золотое-2, Золотое-3, Золотое-4 и Золотое-5.
Золотое-5 и сейчас под сепарами.
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Да вроде бы нет, но только приносит на форум мох и болото. То, что он приносит, бывает как из достоверных источников, так и не очень.
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Ну,ведь меня забанил сразу. Во всяком случае он лет 5 тому назад весел на НР2 под ником Кот Леопольд, потом под тем же ником на Корре и.т.д.
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тем более через золотое теперь меньше контрабаса будет идти.
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ОСБЕ еще та шарашкина контора, но вполне возможно что шоколадные хенералы попытались нарисовать перемогу, которой на самом деле не было.
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Да все предельно просто-раньше было под контролем сил АТО,а теперь перешло под контроль ОС.(может быть в карты выиграли)
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Чемпионат мира вдребезги разбил стереотипы, связанные с русскими женщинами - впервые африканцы, азиаты и латиноамериканцы получили неограниченный доступ к "белому мясу". Теперь Россию захлестнет новая волна ВИЧ, девятый вал триппера, цунами сифилиса и даже великий потов бытового ящура!
Серж Тюпа

Наблюдатели ОБСЕ не фиксировали в этом году, что Золотое-4 находилось под контролем наемников РФ, - Хуг - Цензор.НЕТ 9478
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uyt Nik - да не было никаких стереотипов.....

"Наташа - 3 рубля и наша" - очень старая турецкая поговорка....
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Как раз наоборот, это болельщики из разных стран повезут домой "награды". Уровень сознания и медицины в России гораздо ниже тех же латиноамериканских стран, там хотя бы регулярно проверяются.
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А наблюдатели ОБСЕ никогда ничего не видят. Ни обстрелов, на боевиков. Конечно же, ведь в основном миссия складывается из представителей россии и им сочуствующих. Я бы их вообще к ..уям выгнал с донбасса!
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обсе всегда были слепыми или притворяются（короче-всё проплачено путлером！）
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***
- и незачем так орать...
(Кролик из мультика)
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2 липня голова ВЦА Золотого Костянтин Ільченко повідомляв, що українські військові повністю взяли під контроль селище Золоте-4. Він сказав, що раніше воно частково було підконтрольним Україні і вважалося "сірою зоною".
Верю скорее этой новости и штаба ООС, чем Хугу...
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ОБСЕ в целом и Хугу в частности верить...себя не уважать..... четыре года это доказали....
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Верно, но московские троли разжигает зраду, а наши ведуться.
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Главпеця сказав що там розвідники геройствували, їх навіть нагородили. знову всралися пециголовці, не встигають навіть підтертися між брехнями.
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Опять типа захватили село в серой зоне которое которое никем не контролировалось особо.
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свою землю особождают, а не захватывают. Меняй методичку
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Кацапы не отвлекайтесь.Продолжайте сосать. Слава Украине !!!! Смерть кацапским гнидам
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Так хуг в лайно кого макнув? Минстеця?
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Щоб розібратись, що ж насправді відбувалось в Золотому 4 варто подивитись репортаж українських журналістів Громадського з місця подій. https://www.youtube.com/watch?v=4racCFUYNpg
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Если бы Станиславский родился в Одессе, его самая знаменитая фраза была бы «Та ладно!»
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в золотом хлопцы закрепились и заняли выгодные высоты.
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На Горлівському напрямку бійці ООС ліквідували в ніч на 7 липня відразу двох снайперів рф написала в Facebook військовослужбовець ЗСУ Вікторія Руденко. Ця ніч у захисників горлівського напрямки була досить "гарячою". Гібридна армія РФ, "наплювавши" на "хлібне перемир'я", обрушила на бійців ООС заборонені міни. Крім того, дістати військових спробували і ворожі снайпери. За це вони поплатилися. "Мої хлопці віддзвонили. Сепарню трохи поганяли по лісі," замружили "двох ворожих снайперів", ліквідовані снайпери виявилися московськими инструкторами:

Спостерігачі ОБСЄ не фіксували цього року, що Золоте-4 перебувало під контролем найманців РФ, - Хуг - Цензор.НЕТ 9693

Спостерігачі ОБСЄ не фіксували цього року, що Золоте-4 перебувало під контролем найманців РФ, - Хуг - Цензор.НЕТ 4003
Спостерігачі ОБСЄ не фіксували цього року, що Золоте-4 перебувало під контролем найманців РФ, - Хуг - Цензор.НЕТ 4003
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Чотири роки населений пункт не був під контролем сепаратистів, а наші браві генерали, що в штанах гімно возять, боялись дати наказ ВСУ туди ввійти. Нарешті в результаті "героічних зусиль" паркетних шаркунів з лампасами Золоте -4 під нашим контролем. Знов на іх жирних пузах появляться чергові ордени. Було ж колись: "Івану за атаку х...в с..., а Маньке за п... Красную звезду.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели ОБСЕ не фиксировали в этом году, что Золотое-4 находилось под контролем наемников РФ, - Хуг
 
 
 
 
 
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