 Наблюдатели ОБСЕ не фиксировали в этом году, что Золотое-4 находилось под контролем наемников РФ, - Хуг

Об этом во время интервью Громадському радіо рассказал первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, информирует Цензор.НЕТ. "В своих отчетах за последний год мониторинговая миссия также всегда указывала эту территорию как подконтрольную украинскому правительству. Однако недавно миссия зафиксировала повышенное военное присутствие в этом районе. Мы зафиксировали бронетранспортеры, военных ВСУ непосредственно на территории населенного пункта", - сказал Хуг.
Он также рассказал, что Минские договоренности не регулируют количество и места расположения КПВВ. "Но можно утверждать, что стороны договорились об открытии 5 таких пунктов. Если мы говорим о нынешних мероприятиях в гуманитарной сфере, то все действия, к которым сейчас прибегают, только лечат симптомы, но не устраняют первопричины. Поэтому мы неоднократно отмечали, что должны быть открыты дополнительные пункты пропуска, а те, что уже есть, должны действовать круглосуточно и ежедневно, а также должны быть безопасными", - отметил Хуг.
Напомним, 2 июля председатель ВГА Золотого Константин Ильченко сообщал, что украинские военные полностью взяли под контроль поселок Золотое-4. Он сказал, что раньше поселок частично было подконтролен Украине и считался "серой зоной".
1 июля нардеп от фракции "Народный фронт", руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук информировал, что в конце июня рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил осуществила операцию по освобождению и взятию под контроль населенного пункта Золотое-4.
Этот поселок является одной из пяти частей города Золотое Попаснянского района Луганской области.
То все Україна і ЗСУ мають право контролювати ті території.
награды придется вернуть....
и самое странное что их вручили когда всем уже стало ясно, что это лажа....
http://mariupolnews.com.ua/news/view/voennye-kotorye-osvobodili-zolotoe-4-poluchili-nagrady
так , як і премії "суперменеджерам" із Нафтогазу ...))
ВСУ шники и добрбаты сами смеются над этим маразмом.....
Вот ВСУ шник прикалывается к примеру....
Falcon @falconua 2 июл.
Только что с пацанами освободили Краматорск! Видео будет позже
а другие подхватывают....
Добрый Дядя Сэм @salonashe 3 июл.
В ответ @falconua
КрасаваТепер на черзі Маріуполь і Волноваха)))
Falcon @falconua 3 июл.Робимо перегрупіровку сил
Я привел двоих в пример, но если полистаете ленту с передовой - там сотня таких коментов....
Не нашел ни одного, кто согласился за Золотое.... - все пишут что туфта....
- пишут и маститые блогеры, которые работают с ВСУ/СБУ https://twitter.com/666_mancer и просто патриоты за линией фронта....https://twitter.com/GirkinGirkin и много много других...
Вообщем нам не нужны победы, которых не было....
1 июля в 19:40 ·
Приїхали підвечір з малими з Золотого, а його виявляється "ЗСУ відвоювало")))
Перемога, плакав звісношо...
Ну, а Донікам та іншим переможцям, яких і в мене в друзях багацько, нагадаю:
Батальйонами "Донбас", "Луганськ-1" та частинами ЗСУ уся округа м.Первомайськ з боку Лисичанська та Попасної була звільнена ще в липні 2014р. Дуже багато питаннь виникає, чому саме були залишені більшість цих населених пунктів. Ну, а чому Доніки їх поступово "звільнюють" - то вже зовсім інше питання.
На першій фоточці, як доказ, бійці бату "Донбас" на висоті над Первомайськом, недалеко від Молодіжного, де зараз і стоять сепари.
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Золотых пять: Золотое-1, Золотое-2, Золотое-3, Золотое-4 и Золотое-5.
Золотое-5 и сейчас под сепарами.
Серж Тюпа
"Наташа - 3 рубля и наша" - очень старая турецкая поговорка....
- и незачем так орать...
(Кролик из мультика)
Верю скорее этой новости и штаба ООС, чем Хугу...