 Наблюдатели ОБСЕ не фиксировали в этом году, что Золотое-4 находилось под контролем наемников РФ, - Хуг

Об этом во время интервью Громадському радіо рассказал первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, информирует Цензор.НЕТ. "В своих отчетах за последний год мониторинговая миссия также всегда указывала эту территорию как подконтрольную украинскому правительству. Однако недавно миссия зафиксировала повышенное военное присутствие в этом районе. Мы зафиксировали бронетранспортеры, военных ВСУ непосредственно на территории населенного пункта", - сказал Хуг.

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Он также рассказал, что Минские договоренности не регулируют количество и места расположения КПВВ. "Но можно утверждать, что стороны договорились об открытии 5 таких пунктов. Если мы говорим о нынешних мероприятиях в гуманитарной сфере, то все действия, к которым сейчас прибегают, только лечат симптомы, но не устраняют первопричины. Поэтому мы неоднократно отмечали, что должны быть открыты дополнительные пункты пропуска, а те, что уже есть, должны действовать круглосуточно и ежедневно, а также должны быть безопасными", - отметил Хуг.

Напомним, 2 июля председатель ВГА Золотого Константин Ильченко сообщал, что украинские военные полностью взяли под контроль поселок Золотое-4. Он сказал, что раньше поселок частично было подконтролен Украине и считался "серой зоной".

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1 июля нардеп от фракции "Народный фронт", руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук информировал, что в конце июня рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил осуществила операцию по освобождению и взятию под контроль населенного пункта Золотое-4.

Этот поселок является одной из пяти частей города Золотое Попаснянского района Луганской области.