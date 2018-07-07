 Доклад о "крымских" преступлениях России планируют подготовить в Польше, - депутат Сейма Госевская

Об этом она рассказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что можно делать очередные разделы этого доклада. Мы хотели бы сделать отдельный доклад, который будет касаться Крыма. Возможно, попробуем это сделать осенью нынешнего года", - заявила Госевская.

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Она добавила, что команда ее единомышленников вынашивает эту идею уже на протяжении длительного времени и надеется воплотить ее в жизнь.

Польский политик назвала главным то, чтобы Гаагский трибунал начал изучение уже представленного в 2016 году доклада и начал вызывать свидетелей для дачи официальных показаний.

"Тогда не будет препятствий, чтобы увеличить количество этих свидетелей. В таком случае мы возвращаемся к делу и очередные люди, которые могли бы дать новые показания, надеюсь, будут иметь возможность это сделать", - констатировала она.

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По ее словам, в доклад не вошло очень много рассказов людей, которые подверглись пыткам российских преступников на Донбассе. Она отметила, что речь идет об изнасиловании чеченцами молодых девушек и кастрировании украинских солдат, о чем им очень трудно официально свидетельствовать.

Впрочем, она выразила надежду, что в случае начала рассмотрения преступлений России Гаагским трибуналом эти люди все же решатся дать показания в отношении российских преступлений на оккупированных территориях.

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Отметим, что доклад составлен на базе более 60 показаний, которые польские и украинские волонтеры взяли у бывших пленных. В них они рассказывают, среди прочего, о физических и психических пытках, убийствах, к которым имели отношение россияне. Презентация доклада состоялась в парламентах нескольких стран, в Европарламенте. В апреле 2016 года он был передан в Международный уголовный суд в Гааге.