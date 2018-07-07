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 Доклад о "крымских" преступлениях России планируют подготовить в Польше, - депутат Сейма Госевская

Автор доклада о "Российских военных преступлениях в Украине в 2014 году", депутат польского Сейма Малгожата Госевская сообщила о планах подготовки отдельного доклада о преступлениях РФ в Крыму.

Об этом она рассказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что можно делать очередные разделы этого доклада. Мы хотели бы сделать отдельный доклад, который будет касаться Крыма. Возможно, попробуем это сделать осенью нынешнего года", - заявила Госевская.

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Она добавила, что команда ее единомышленников вынашивает эту идею уже на протяжении длительного времени и надеется воплотить ее в жизнь.

Польский политик назвала главным то, чтобы Гаагский трибунал начал изучение уже представленного в 2016 году доклада и начал вызывать свидетелей для дачи официальных показаний.

"Тогда не будет препятствий, чтобы увеличить количество этих свидетелей. В таком случае мы возвращаемся к делу и очередные люди, которые могли бы дать новые показания, надеюсь, будут иметь возможность это сделать", - констатировала она.

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По ее словам, в доклад не вошло очень много рассказов людей, которые подверглись пыткам российских преступников на Донбассе. Она отметила, что речь идет об изнасиловании чеченцами молодых девушек и кастрировании украинских солдат, о чем им очень трудно официально свидетельствовать.

Впрочем, она выразила надежду, что в случае начала рассмотрения преступлений России Гаагским трибуналом эти люди все же решатся дать показания в отношении российских преступлений на оккупированных территориях.

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Отметим, что доклад составлен на базе более 60 показаний, которые польские и украинские волонтеры взяли у бывших пленных. В них они рассказывают, среди прочего, о физических и психических пытках, убийствах, к которым имели отношение россияне. Презентация доклада состоялась в парламентах нескольких стран, в Европарламенте. В апреле 2016 года он был передан в Международный уголовный суд в Гааге.

Источник: https://censor.net.ua/n3075353
 
 
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Спасибо за такую нужную в это нелёгкое для Украины время поддержку.
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Сколько веревочке не виться...а петелька все одно на шее у хуйла затянется....
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паРаша мне нужна залитая кровью...от Кёнигсберга до Владивостока.... а не в петле...в петле мне достаточно увидеть одно хуйло....
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И что, залитая кровью страна вернёт тебе наших погибших и исцелит покалеченных?
Задумал месть, так рой зразу две могилы.
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Не вернет..но их светлые души возрадуются.... и я тут на земле порадуюсь....
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Убедительная просьба....со мной картинками разговаривать не надо...ищи таких же тупых как ты сам...и с ними картинками разговаривай....
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И это будет не месть...это будет справедливое возмездие.....причем это они сделают сами...
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Разумеется сами..... развал паРаши неизбежен.... а кусков лакомых в виде месторождений и прочего там много....будут брать и делить как в 1917-м...и резать друг другу глотки.....
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