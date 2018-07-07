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Темы дня: Выборы-2019
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 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского и Широкино, потерь среди украинских военных нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 утра до 6 вечера, противник дважды нарушал режим перемирия на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь на Светлодарском и Мариупольском направлениях с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новолуганское и Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен вражеским снайпером под Красногоровкой, - пресс-центр ОС

В течение сегодняшнего дня потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3075351
 
 
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Свинособаки готовятся отмечать победу над сборной Хорватии, вот и почти не стреляют.
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Свинособаки сегодня будут
в три этажа на своих воротах висеть 11 членов. ПУТИН ХУЙЛО СКАЗАЛ : Умереть и не здаваться.
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Не тот случай, хрен им, хорваты отлично помнят,кто поддерживал сербских нацистов- четников...
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При чём не только тем кто стреляет в украинцев на фронте но и иудам в славном городе Киеве !!!
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Горять у пеклі москалі,
то біси варять з них їх "ЩИ".
Куштують демони русню,
то їх вгощає ЗСУ !!!
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Я дурю і я брешу? Ти ж тільки нещодавно поливала кримчан брудом, відмежовуючись від них.
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Война уважаемые и стреляют. Но это барыгам на руку. Вроде как война МААТЬ РОДНА. Будут богатеть.
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Не "наемники" обстреляли украинских военных в Украине а кацапские войска, которые через каждых три месяца приезжают из Кацапии на "стрельбы и учения" на территорию Украины.

"Наемники" сейчас только грузчиками у кацапских войск работают разгружая "гуманитарную помощь" типа мины, снаряды и ракеты.
Наемники и местные добровольцы кацапам нужны будут только тогда, когда их баранов через минные поля кацапы будут гнать в первых рядах перед кацапской пехотой, танками и бэтээрами.
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"Российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь на Светлодарском и Мариупольском направлениях..." Источник: https://censor.net.ua/n3075351
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грыша,ты грыжу соперировал косую пахово-мошоночную гигантскую или ждешь ущемления?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского и Широкино, потерь среди украинских военных нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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