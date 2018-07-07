 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского и Широкино, потерь среди украинских военных нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь на Светлодарском и Мариупольском направлениях с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новолуганское и Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен вражеским снайпером под Красногоровкой, - пресс-центр ОС

В течение сегодняшнего дня потерь среди личного состава Объединенных сил не было.