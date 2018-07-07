 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского и Широкино, потерь среди украинских военных нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь на Светлодарском и Мариупольском направлениях с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новолуганское и Широкино.
В течение сегодняшнего дня потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
в три этажа на своих воротах висеть 11 членов. ПУТИН ХУЙЛО СКАЗАЛ : Умереть и не здаваться.
то біси варять з них їх "ЩИ".
Куштують демони русню,
то їх вгощає ЗСУ !!!
"Наемники" сейчас только грузчиками у кацапских войск работают разгружая "гуманитарную помощь" типа мины, снаряды и ракеты.
Наемники и местные добровольцы кацапам нужны будут только тогда, когда их баранов через минные поля кацапы будут гнать в первых рядах перед кацапской пехотой, танками и бэтээрами.