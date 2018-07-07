 Суд арестовал на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве подполковника полиции Глушака, - прокуратура Киева

Соответствующее решение Шевченковский районный суд Киева принял в субботу, 7 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.
За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, 5 июля днем на ул. Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. Позднее выяснилось, что убитый был сотрудником правоохранительных органов.
Как установило предварительное расследование, убийство было совершено из корыстных побуждений.
ГПУ не при "делах"...
МВД вообще...
ну как-то так...
Короче типа ...
если шота выплывет... то мы "метнемся"...
- Таки слушай сюда. Когда ты придешь до бабушки, она сразу тебе таки будет плакаться, что, ой вэй, зима совсем скоро, из щелей дует, кран подтекает, топить нечем, крыша прохудилась, денег нет совершенно и вообще, шо ты, внучка, знаешь за эту жизнь. Но ты таки ничего не слушай, а твердо стой на своем: с капустой - по 5, с мясом - по 8!
И не ходи в те ряды шо налево...
ходи шо справа и токи так..
Там есть тетя Сима...
она торГует гусями...по 13-ть... 15-ть и 19-ть Гублей..
Так возьми за надцать.... и не Е.....И мозги...
В. Гюго "Отверженные"