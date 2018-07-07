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 Суд арестовал на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве подполковника полиции Глушака, - прокуратура Киева

По ходатайству столичной прокуратуры 48-летнему жителю Киевской области, который подозревается в умышленном убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее решение Шевченковский районный суд Киева принял в субботу, 7 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подполковник полиции Глушак был убит с целью завладения золотой цепочкой, которую он продавал через интернет, - прокуратура Киева. ФОТО

За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 5 июля днем на ул. Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. Позднее выяснилось, что убитый был сотрудником правоохранительных органов.

Как установило предварительное расследование, убийство было совершено из корыстных побуждений.

Источник: https://censor.net.ua/n3075350
 
 
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Сатана там правит бал - люди гибнут за метал .... Суд арестовал на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве подполковника полиции Глушака, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 5451
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Чем больше убьют, тем больше боятся будут. И не надо тогда суд Божий!
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А ну да..
ГПУ не при "делах"...
МВД вообще...
ну как-то так...
Короче типа ...
если шота выплывет... то мы "метнемся"...
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Еврейская семья собирает корзинку с пирожками еврейской Красной Шапочке и дает ей напутствия:
- Таки слушай сюда. Когда ты придешь до бабушки, она сразу тебе таки будет плакаться, что, ой вэй, зима совсем скоро, из щелей дует, кран подтекает, топить нечем, крыша прохудилась, денег нет совершенно и вообще, шо ты, внучка, знаешь за эту жизнь. Но ты таки ничего не слушай, а твердо стой на своем: с капустой - по 5, с мясом - по 8!
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Только..... таки так..
И не ходи в те ряды шо налево...
ходи шо справа и токи так..
Там есть тетя Сима...
она торГует гусями...по 13-ть... 15-ть и 19-ть Гублей..
Так возьми за надцать.... и не Е.....И мозги...
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Почему без права залога? Взять пару звеньев цепочки.. Ну как обычно.
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не удивлюсь, если цепочка была не настоящей.
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Наговариваете вы на луценковских прокуроров - неужели они могут фуфло подсунуть?
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да видели все как они при обысках карманы набивали.
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Показалось. Такое в кумовских ведомствах просто исключено.
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"Да ты же его придушил задаром! Можно сказать, без пользы пришил человека..."
В. Гюго "Отверженные"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве подполковника полиции Глушака, - прокуратура Киева
 
 
 
 
 
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