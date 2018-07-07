 Суд арестовал на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве подполковника полиции Глушака, - прокуратура Киева

Соответствующее решение Шевченковский районный суд Киева принял в субботу, 7 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.

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За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 5 июля днем на ул. Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. Позднее выяснилось, что убитый был сотрудником правоохранительных органов.

Как установило предварительное расследование, убийство было совершено из корыстных побуждений.