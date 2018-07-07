EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Происшествия
  326  12
Материалы по теме:
Все про:железная дорога (1019) растрата (134) СБУ (12663) хищение (349)

 Чиновники Юго-Западной железной дороги растратили 20 млн грн при закупке запчастей к электровозам, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факт растраты должностными лицами регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" 20 миллионов гривен при закупке запчастей для подвижного состава.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновники закупили по завышенной стоимости комплектующие к электровозам и приняли на баланс запчасти, которые согласно экспертным исследованиям по своему составу не соответствуют государственным стандартам качества.

"По заключению специалистов, использование некачественных запасных частей могло привести к преждевременному выходу их из строя и вызвать человеческие жертвы, нанести многомиллионные убытки на объектах критической инфраструктуры. Вся продукция изъята, на нее наложен арест", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачена группа компаний, присвоившая 100 миллионов гривен на строительстве дорог, - СБУ

Сейчас трем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении правонарушений по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3075347
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Президент Хорватии прилетела в Сочи обычным рейсом в компании болельщиков, уважуха.
 показать весь комментарий
 
сергей ронин - жаль.... Лучше бы своим личным самолетом и разбился бы к чертям....
 показать весь комментарий
 
Я к тому что она не боится свой народ и ей не нужен личный самолет и кортеж из десятка машин.
 показать весь комментарий
 
Как уволили Бальчуна - всё, наступил окончательный пиздец украинской железной дороге.
Тот чувак за год смог добиться того, чем эти крысы доси кормятся.
Лишь первый год после Майдана внушал оптимизм.
А потом... всё понеслось на старые коррупционные рельсы.
 показать весь комментарий
 
 
Вот так и йдуть рехформи. Главное с телека вешать регулярную вкусную лапшу про гиперлупы.
 показать весь комментарий
 
Может, Бальчун и был по своему хорош, как и его зряплата, однако при нем народ в поездах умывался своим потом из-за неработающих кондиционеров.
 показать весь комментарий
 
Да вот же недавно писали про неработающие кондиционеры в поездах, проводники поясняли пассажирам "В целях экономии(???) не включать - распоряжение начальства, т.к. заправлять их НЕЧЕМ."
 показать весь комментарий
 
 
Як на мене - більш схоже на те, що закупівля запасних частин залізницею відбулася не у "рекомендованих" СБУ фірмах..
 показать весь комментарий
 
 
"Поделятся" с "кемнадо" и - свободны. Чиновники Південно-Західної залізниці розтратили 20 млн грн під час закупівлі запчастин до електровозів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1555 А если "хорошо поделятся" - могут и наградить или повысить. Чиновники Південно-Західної залізниці розтратили 20 млн грн під час закупівлі запчастин до електровозів, - СБУ - Цензор.НЕТ 354 Зазеркалье..
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновники Юго-Западной железной дороги растратили 20 млн грн при закупке запчастей к электровозам, - СБУ
 
 
 
 
 
 вверх