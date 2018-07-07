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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:Волынь (531) Польша (4408) Порошенко (15100) Волынская трагедия (98)

 Завтра Порошенко откроет в Польше мемориал украинцам, погибшим в украинско-польском конфликте на Волыни в 1944 году

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 8 июля, посетит с рабочим визитом Польшу по приглашению украинской общины этой страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Программой визита предусмотрено посещение села Сагринь Люблинского воеводства, где Порошенко откроет Мемориал памяти украинцам, погибшим от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

"Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ

Также Порошенко посетит Волынскую область для участия в мероприятиях памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на сайте президента Польши Анджея Дуды указано, что он в воскресенье посетит Украину. В частности, Дуда в Соборе святых апостолов Петра и Павла в Луцке (Волынская область) примет участие в святой мессе в память о поляках – жертвах Волынской трагедии.

Также смотрите: Я готов признать вину представителей Украины или отрядов за Волынскую трагедию. А вы готовы признать вину представителей Польши? - Климкин-полякам ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3075346
 
 
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Руки ножницы))Теперь с гастролями по Польше,подрабатывает Петро))
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Для тех, кто из всего текста прочитал, только слово "Порошенко":

"Программой визита предусмотрено посещение села Сагринь Люблинского воеводства, где Порошенко откроет Мемориал памяти украинцам, погибшим от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году."(с)
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он не идет на президентские выборы Завтра Порошенко откроет в Польше мемориал украинцам, погибшим в украинско-польском конфликте на Волыни в 1944 году - Цензор.НЕТ 4776
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Нет. Внешняя политика не относится к сфере его полномочий.
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а это внешняя политика или мемориал памяти..
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В отношении поляков и нашей непростой совместной истории всё является внешней политикой.
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Операция «Ви́сла» (польск. Akcja «Wisła») - военно-административная акция 1947 года по выселению непольского населения (украинцы, лемки и т. д.) из юго-восточных регионов Польши на северные и западные территории, ранее входившие в состав Германии. Началась в 4 часа утра 28 апреля 1947 года оперативной группой войск «Висла», созданной 17 апреля 1947 года и реорганизованной 28 июля 1947 года на территориях Жешувского, а затем в ряде районов Люблинского и Краковского воеводств Польской Республики, направленных на ликвидацию УПА и организационной сети ОУН(б) на территории Польши. Одновременно проводилось принудительное переселение в западные и северо-западные воеводства Польши проживавших на юго-востоке страны украинцев и смешанных семей, которые, по информации органов безопасности Польши составляли хозяйственную, мобилизационную и социальную базу для ОУН(б) и УПА. До 29 июля 1947 г. в пять западных и северо-западных воеводств было переселено 137 833 человека - из них в Щецинское - 46 118 чел.; в Ольштынское - 58 367 чел.
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В этом случае нет, так как президент Дуда с подобным визитом будет в это же время в Украине.
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и что, обязательна "зеркальность"?как я понимаю, эти визиты особо не связаны один с другим, и вообще можно было договориться с дудой, чтоб вместе открывать, сначала в польше, потом у нас
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Не тот уровень у Петра,что бы рядом с Дудой присутствовать))
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Обязательна, иначе можно спровоцировать дипломатический скандал.
Можно было, но договорится с "гоноровыми" не удалось.
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интересно почему, ведь польша вроде как наш адвокат в европе
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Из-за непростой совместной истории. Слишком много крови между нами пролилось.
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Ющенко и Квасьневский открыли мемориал воинам УГА и Кладбище орлят во Львове
а в тот период не было непростой совместной истории?может, дело в истории сегодняшнего дня?
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Так Квасневский не Дуда и очень Дудой недоволен. Ты к чему клонишь?
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а скоро он начнет открывать общежития для солдат..
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Хде?В Краматорске под общежитие для военных выделили недостроенный садик,по весне начали выгребать там мусор и пилять наросшие деревья,через неделю все бросили,деньги видать кончились))
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пусть жуля хоть что нибудь откроет...а то все на морду ,фейковые опросики и бигборды тратит кацапские бабки
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Хотелось бы посмотреть что построил Петро Поросенко,из того что он открывает))
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Ну,что-то открывать я бы ему еще ,доверил. Хотя ,лучше бы он пиво открывал клиентам ))
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Пиво ему как раз доверять нельзя,отопьет не меньше половины))
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То что отопьет,пол беды. Разбавит водой )) - По жизни фуфлыжник.
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МЛЯяяяяя!!!!
Очередная серия в сериале "Открывашка"...
ААААА!!!!!!!!
Производители ленточек "от Рошне" в ах...е от прибыли!!!!
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В этом для тебя свадьба:
"Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам" Источник: https://censor.net.ua/n3075346
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Президент Украины Петр Порошенко выразил недовольство критикой в свой адрес из-за помпезного открытия мелких объектов.
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Блин, эти ленточки и "открывалки" его порядком ухайдохают! Это ж скоко здоровья нада, шобы эти ежедневные банкеты пережить?
Скоро каждый новый день наш президент открывать для нас будет, и будет поздравлять с каждым восходом солнца.
В какой ещё стане мира есть такой президент?
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Ну так нужно же отмыть финансировавание НАРОДА на "аппарат" Хуеранта!!!!
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блин, доложите кто нибудь Петру Лексеевичу что в Украине хлор почти закончился для питьевой воды из за остановки завода в Днепре..... (он там тоже не так давно что то перерезал)....
Нам бурить скважины или нет?
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За отсутствие хлора Коломойского благодари, при чем тут Порошенко?
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Благодари свою тупость за избрание "ОДНОТУРОЫВОГО"!!!!
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Я и снова за него проголосую. Какие-то проблемы, чувак?
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При слове "Чувак" я б еще в 70-х тебе надавал по Еб...У...
Но тыж воин диванный... голосуй в "шоколад" и далее...
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Ну щаааааа...
"обхезаюсь" от твоей вафлейтерской "команды"...
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Где ты проголосуешь,в лахте или на перекрестке?
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так он и на второй срок пойдет - смотря на остальных кандидатов,люди проголосуют за него даже из за самосохранения
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Сударыня...
свое "самосахронение" оставте при себе... ну ежели сие возможно!!!...
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Не за кремлевскую же зозулю Тимошенко, в конце концов, голосовать. Особенно после ее недавнего обосрамса. Завтра Порошенко відкриє в Польщі меморіал українцям, загиблим в українсько-польському конфлікті на Волині в 1944 році - Цензор.НЕТ 1554
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Не " сползай с темы"....
"базар" про Йулю???
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Вакцину от бутулизма скоро подвезут,так что бурить не надо))
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Голяк. За хлор с Асадом нужно договариваться. Он там для своих не жалеет.
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ой, тот хлор лучше не трогать
(ну разве над Л/ДНР с вертолета...вместо листовок)
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А когда-то рыги унижали Украину перед Польшей, помните?
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Утилизатор,кацапы вовсю постят твой высер,как ты танки в страну НАТО вводишь и давишь венгров,ты бы уже уматывал отсюда засвеченный и не мутил воду
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Было дело.
Депутаты от рыгов в Раде требовали (!!!) от Сейма Польши осудить Украину, за события на Волыни.
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Помним. Такого нету ни в одной стране мира. Хотя... у нас столько вещей, которых нету ни в одной стране мира что хорошо что нету звания "Страна-лузер", мы бы безусловно заняли "почетное" первое место.
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погодите-погодите.... (не к ночи сказано) просто вспомнилось
а главный эксперт по Волынской резне трагедии синяк-позорище-падло царьов еще... дышет?
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што живой еще. так на крысме и прячется.
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ну это хорошо. Это не дорожный зак открывать. Это целая потужная мыролюбно безальтернативная реформа.
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Продолжайте дальше, Генрих. "С 8 утра до 10- подвиг." Как это понимать? Это значит, что от 8 до 10 утра у него запланирован подвиг. Ну? Что вы скажете, бургомистр, о человеке, который ежедневно отправляется на подвиг, точно на службу?
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Как говорил Бургомистр в фильме «Тот самый Мюнгхаузен»: «Каждый день в 9 утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть».
😃
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Почему Порошенко и Дуда разминутся в годовщину Волынской трагедии? - Би-би-си
https://goo.gl/drr3GJ
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Петро нерукопожатый,как Овощ в 2013 году))
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«До конца текущей избирательной кампании президент откроет в стране все дорожные знаки, все дороги, все мосты, детские садики, школы, больницы, кладбища, ворота, калитки шлагбаумы, и собачьи будки… Откроет закон Ома, ряды Фурье, решит теорему Ферма, и мимоходом зажжёт все звёзды, которые должны были открыть до конца текущего столетия. Вот такой он, наш президент».

😜
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Наш человек всегда где трудно, где наш человек трудно всегда. Не устаю поражаться мудрости и трудолюбию нашего президента Порошенко. Поневоле задумываешься когда он отдыхает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавтра Порошенко откроет в Польше мемориал украинцам, погибшим в украинско-польском конфликте на Волыни в 1944 году
 
 
 
 
 
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