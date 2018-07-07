 Завтра Порошенко откроет в Польше мемориал украинцам, погибшим в украинско-польском конфликте на Волыни в 1944 году

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Программой визита предусмотрено посещение села Сагринь Люблинского воеводства, где Порошенко откроет Мемориал памяти украинцам, погибшим от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.
"Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши", - говорится в сообщении.
Также Порошенко посетит Волынскую область для участия в мероприятиях памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.
Как сообщает Интерфакс-Украина, на сайте президента Польши Анджея Дуды указано, что он в воскресенье посетит Украину. В частности, Дуда в Соборе святых апостолов Петра и Павла в Луцке (Волынская область) примет участие в святой мессе в память о поляках – жертвах Волынской трагедии.
"Программой визита предусмотрено посещение села Сагринь Люблинского воеводства, где Порошенко откроет Мемориал памяти украинцам, погибшим от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году."(с)
Можно было, но договорится с "гоноровыми" не удалось.
а в тот период не было непростой совместной истории?может, дело в истории сегодняшнего дня?
Очередная серия в сериале "Открывашка"...
ААААА!!!!!!!!
Производители ленточек "от Рошне" в ах...е от прибыли!!!!
"Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам" Источник: https://censor.net.ua/n3075346
Скоро каждый новый день наш президент открывать для нас будет, и будет поздравлять с каждым восходом солнца.
В какой ещё стане мира есть такой президент?
Нам бурить скважины или нет?
Но тыж воин диванный... голосуй в "шоколад" и далее...
"обхезаюсь" от твоей вафлейтерской "команды"...
свое "самосахронение" оставте при себе... ну ежели сие возможно!!!...
"базар" про Йулю???
(ну разве над Л/ДНР с вертолета...вместо листовок)
Депутаты от рыгов в Раде требовали (!!!) от Сейма Польши осудить Украину, за события на Волыни.
а главный эксперт по Волынской
резнетрагедии синяк-позорище-падло царьов еще... дышет?
😃
https://goo.gl/drr3GJ
😜