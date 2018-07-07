 Подполковник полиции Глушак был убит с целью завладения золотой цепочкой, которую он продавал через интернет, - прокуратура Киева. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук прокуратуры Киева.
"Установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднократно судим за тяжкие корыстные преступления, через Интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече. Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, подозреваемый совершил в потерпевшего два выстрела из огнестрельного оружия, после чего завладел его вещами, а именно золотой цепочкой и мобильным телефоном, и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Столичной полицией личность подозреваемого была установлена и в дальнейшем его задержали на территории Киевской области. Также удалось установить и изъять оружие, из которого предположительно совершенное убийство.
Собранные в ходе досудебного следствия доказательства обоснованно подтверждают причастность задержанного к преступлению, а также свидетельствуют о тщательной подготовке к его совершению, отмечают в прокуратуре.
В настоящее время задержанному объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.
В Шевченковский районный суд г. Киева внесено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
Напомним, 5 июля днем на ул. Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. Позднее выяснилось, что убитый был сотрудником правоохранительных органов.
Того и гляди, что Петю липецкого угрохают за плитку шоколада... Жизнь театр.
Какой-то он не очень корыстный. Я бы даже сказал "в меру корыстный. Машину, например, не взял..
ой... как-то... фууу
урка лепит горбатого про цепочку??))))
смешно
была одна ненормальность, не ночью
Последнее на продажу понесешь.
Це ж повна несенітнеця щоб "мент" досвідчений повівся на цю "шнягу"...
А дивлячись на розібраний ТТ... шось натакує на ментовські розбірки...
На РВ анекдот через раз - то видный политик Царев, то Прилепин, а то и Бук стреляет на 12 000 км! Не говоря уже об Амуре и Тимуре!...
Шо за дичь? Если он такой бедный мусор, то мог бы свою цепочку и в ломбард снести, на худой конец.
Да, уж...
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/incidents/10177775-ubiystvo-podpolkovnika-policii-v-kieve-stalo-izvestno-imya-pogibshego-foto.html
Настолько похерили мнение народа, что уже клепают причины от винта.
А еще он разводил одуванчики, и тоже их продавал...