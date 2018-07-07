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 Подполковник полиции Глушак был убит с целью завладения золотой цепочкой, которую он продавал через интернет, - прокуратура Киева. ФОТО

Прокуратурой города Киева сообщено о подозрении 48-летнему жителю Киева-Святошинского района Киевской области по факту умышленного убийства 41-летнего подполковника полиции Дмитрия Глушака 5 июля в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук прокуратуры Киева.

"Установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднократно судим за тяжкие корыстные преступления, через Интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече. Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, подозреваемый совершил в потерпевшего два выстрела из огнестрельного оружия, после чего завладел его вещами, а именно золотой цепочкой и мобильным телефоном, и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Смотрите: Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Киеве, - Князев. ВИДЕО

Столичной полицией личность подозреваемого была установлена ​​и в дальнейшем его задержали на территории Киевской области. Также удалось установить и изъять оружие, из которого предположительно совершенное убийство.

Подполковник полиции Глушак был убит с целью завладения золотой цепочкой, которую он продавал через интернет, - прокуратура Киева 01

Собранные в ходе досудебного следствия доказательства обоснованно подтверждают причастность задержанного к преступлению, а также свидетельствуют о тщательной подготовке к его совершению, отмечают в прокуратуре.

В настоящее время задержанному объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.

Также читайте: В Нацполиции подтвердили убийство подполковника Глушака

В Шевченковский районный суд г. Киева внесено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, 5 июля днем на ул. Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. Позднее выяснилось, что убитый был сотрудником правоохранительных органов.

Источник: https://censor.net.ua/n3075344
 
 
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Похоже что там была амбарная цепь из золота...а не цепочка....
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А що за цепочку продавав вбитий мент? Чи не крадену? Яке походження у цієї прикраси? Це вкрадене з вещдоків, чи вкрадене під час обшуку? Чи зняте з трупа? Як можна планувати вбивство за золотий ланцюжок? Це більш схоже на помсту кримінальних подельників вбитого! Вбили пострілом ззаду, тобто вбивця знав вбитого, інакше мент не пустив би його сісти в свою машину собі за спину! Версії слідства про банальне пограбування показують що менти фальсифіковують розслідування кримінального провадження! Скорше за все мафія вбила мента і тепер фальсифікує докази і матеріали справи, знайшли якогось випадкового бомжа і будуть його судити! Ретельна підготовка і гоп стоп- речі прямо протилежні! Це умисне вбивство, сплановане і реалізоване ментами!
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Якщо ти зараз прямо тут не назвеш вбивцю, то це буде називатися - вгадав всі букви, але не назвав слово. Підполковника поліції Глушака убили з метою заволодіння золотим ланцюжком, який він продавав через інтернет, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 4484
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У мєнтів навіть клепки не вистачило придумати щось більш путнє. Виходить що поцупивши десь ланцюжка полковник не хотів "світитися" та сплачувати податки і тому продавав ланцюжка "з рук". Тобто, загинув з причини власної жадібності і нечесності. І саме його керівник мордатий назвав "незамінним" і "видатним спеціалістом"...
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Краденую. У тебя, долбоепа, украл. Ты, оказывается, не только строитель звезд смерти, но ишо и невъебенный ширлокхолмс.
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Прокуратура врет об убийстве "сзади". Фото, выложенные ментами, как раз свидетельствуют, что стреляли спереди.
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Подполковник полиции Глушак был убит с целью завладения золотой цепочкой,
Того и гляди, что Петю липецкого угрохают за плитку шоколада... Жизнь театр.
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да свистят они, за цепочку не убивают.
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... злоумышленник, который уже был неоднократно судим за тяжкие корыстные преступления...

Какой-то он не очень корыстный. Я бы даже сказал "в меру корыстный. Машину, например, не взял..
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ага, робин гуд прям, а цепочку сдал в ломбард бедным
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Подполковник полиции при продаже золотой цепочки позволил себя убить рецидивисту? Капец!
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так обнищал полкан (не на велосипеде приехал), что продавал цепь с шеи?
ой... как-то... фууу
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это называеться у лягавых - выйти на себя
урка лепит горбатого про цепочку??))))
смешно
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А интуиция этого подполковника полиции спала летаргическим сном, да?...ну раз он совершенно спокойно усадил на заднее сидение совершенно незнакомого ему человека..."дело ясное, что дело тёмное.." Подполковник полиции Глушак был убит с целью завладения золотой цепочкой, которую он продавал через интернет, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 1611 Нам уже рассказывали про "совершенно случайную" гибель другого экс-полицейского во время "покушения" на мосийчука: того, который судился с мвд и которому это мвд должно было кучу денег за угробленное на службе здоровье.. Как же, кАнеШна верим..
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а почему не уточняется чья это была цепь? с кого она была снята до продажи? а вообще сфабрикованный бред, кто садится непонятно с кем в машину? ломбарды и аукционы у нас уже не работают? полный бред.
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И сразу же решил продать? Прямо бомж какой-то, а не полковник.
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неизвестные интернет покупатели золотых цепей, всегда садятся в машине за спину в тихом дворике, все конешно это знают, это нормально

была одна ненормальность, не ночью
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быстро и профессионально нашли подходящую вешалку...
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Т.е. подполковник полиции продает золотую цепочку через интернет. При встрече с покупателем, он позволяет ему сесть к себе в машину на заднее сидение???? И ему за цепочку стреляют в спину??? Тут есть два варианта: либо он полный дебил, и вместо мозга у него лишь кость, либо это объяснение просто чушь.
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Что такое "жить на одну зарплату"....
Последнее на продажу понесешь.
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Версія схожа на дешевий анекдот. Чи може в мене сьогодні з гумором дружби немає...
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Та не тільки у Вас а і в мене...
Це ж повна несенітнеця щоб "мент" досвідчений повівся на цю "шнягу"...
А дивлячись на розібраний ТТ... шось натакує на ментовські розбірки...
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Цензор по уровню дурости комментариев догоняет русвесну...
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Цензор по уровню дурости комментариев догоняет русвесну...

На РВ анекдот через раз - то видный политик Царев, то Прилепин, а то и Бук стреляет на 12 000 км! Не говоря уже об Амуре и Тимуре!...
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Т.е . Вы хотите сказать, что за пару тысяч гривен стреляли дважды , а неизвестного человека посадили на заднее сидение за спину? Особенная отличительная черта сегодняшней власти. Это считать всех вокруг дебилами. Хотя сами по умственному развитию и до дебила не дотягивают.
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Мусорской подполкан продаёт золотую цепочку через интернет?! - это при его то связях и знакомствах, куда он мог за-дорого её продать?
Шо за дичь? Если он такой бедный мусор, то мог бы свою цепочку и в ломбард снести, на худой конец.
Да, уж...
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а происхождение цепочки , такой мысли нет?
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Да, фантазия иссякла Підполковника поліції Глушака убили з метою заволодіння золотим ланцюжком, який він продавав через інтернет, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 6663. Вот, что божественный героин делает с партией и правительством, полнейшее отупение.
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Это румынские цыганские бароны. Фото давно облетело интернет.
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Это санаторий МВД на Каролино-Бугазе.
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краще нічого не пишіть в новинах. за ланцюг хай і золотий маючи за спиною п"ять ходок на мокруху ...це довічне. ні один рецеде на це не піде ...полковник мабуть вирішив підзаробить чимсь іншим або клієнт був важний ось і тетешнік все вирішив
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похоже полковник спер цепочку или взятка, обосрали полковника по полной программе
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Жена убитого киевского полицейского хранила наличными 1,7 млн гривен.
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На каких идиотов этот бред рассчитан? Підполковника поліції Глушака убили з метою заволодіння золотим ланцюжком, який він продавав через інтернет, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 8131
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На наших, Марьяночка, на наших, которых у нас процентов восемьдесят, как минимум.
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Увы... Хотя, хотелось бы верить в то, что дураков на свете не так уж и много, они просто столь грамотно расставлены, что встречаются на каждом шагу.))
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Небо, небо не слышало такой убогой и примитивной версии!
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Продавать вещь на задворках? Если в ломбарде дают те же деньги. Не клеицца история.
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Правда в ломбарде спрашивают паспорт. Вещица похоже ворованная.
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цензор, шо за фигня. Фотка с ПМом разобраным в чьих то руках фигурирует как изъятым в обнаруженном миницехе о переработке оружия.. Как такое может быть? Или т тут публикуется сплошное вранье?
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Чушь.Сколько бы ходок не было , но за 100г рыжья не убивают. Есть неписанные правила .Только отморозки и беспредельщики могут. А здесь "неоднократно судим за тяжкие корыстные преступления"- это что повод идти на убийство ? Мутное дело с белыми нитками.
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Как пел Володя Высоцкий, "Если воровал, Значит сел, просто сел, А если много знал - Под расстрел, под расстрел!..." Абсолютно бредовое объяснение, ну нельзя же весь народ за идиотов держать Источник ресурса "Надзвичайні Новини" сообщает : "...на месте происшествия сообщили, что полицейский вел за кем-то наблюдение из своего Хюндая во дворике по улице Щусева, 18/14. Там его и расстреляли. Пока что известно о двух огнестрельных ранениях в голову и в грудь..." Согласно информации на сайте НАЗК, убитый подполковник Глушак работал на должности заместителя управления Нацполиции !!!! Какие нафиг, "золотые цепочки"?
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Как сообщалось, по данным источников, убитый полицейский вел слежку во дворе дома, где его расстреляли. Открыто два уголовных производства - по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/incidents/10177775-ubiystvo-podpolkovnika-policii-v-kieve-stalo-izvestno-imya-pogibshego-foto.html
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Если вёл слежку подполковник, дело было важное. Простым патрульным опасались доверять. А Дмитрий Глушак был опытным следаком. В общем, Царствие Небесное... Підполковника поліції Глушака убили з метою заволодіння золотим ланцюжком, який він продавав через інтернет, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 4137
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хто нибудь верит в цю брэхню?...чи нэ тих в менти принимали...
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Все верят в то, что уровень преступности резко упал, и в стране стало жить безопасно.
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та для меня в стране преступности и нэ було и жить безопасно (не в тех местах пивко попивал)...это она, как война в лугандоне, если на нульовке: то вот она есть , друзья погибают...а если просто фуры проводить в серуху за бабло, то уже и в карман кому то потекло и никакой войны нету...
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Цена лома в пределах 655 грн.Готовую новую!!! цепочку можно заказать у ювелира в пределах 850 грн/грамм.заходила в ОЛХ .там бєушные изделия продают в районе 720-750 грн/грамм.так вот к чему веду-сколько грамм весила та бэушная цепочка.чтобы был смысл ее выставлять в интернет .а не сдыхаться в ломбарде?зазор ведь в 70-90 грн на грамме
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Какой-то бред ,мусор в таком звании торгует рыжей цепурой через интернет ,он шо недоедал или сам ты цепь где-то помыл и пытался сбагрить ,короче жить становится всё веселей ... Підполковника поліції Глушака убили з метою заволодіння золотим ланцюжком, який він продавав через інтернет, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 2094
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на самом деле вы не поверете но все возможно все очень банально, подпол вызвал стукача, а с его ходками он полюбому стукач, к стати спасибо покойному дважды застреленому, так вот он вызвал нарика сидельца барабана, тот начал пургу нести, подпол сказал что это не инфа это херь подзаборная, нарик его и приделал за цепочку, господа расходимся
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сколько прокуратура выпивает в месяц, если мозги не могут даже версию придумать. ко всему уже сказанному ТТ без ствола. как определить, что стреляли из него.
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Мутное дело, ну не вяжется ствол и грабеж на цепочку, урка ткнул бы заточкой и все, ну на крайняк по башке дал раз сзади сидел.
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ось так, коли підполковники продають ланцюжки, то завжди садять незнайомих покупців позаду себе у машину. Дуже логічно. А покупець, застреливши підполковника, обмежився тим, що прихопив ще гроші і мобілку, і навіть не став уганяти машину, хоча міг, але не додумався, і тому ці факти "свідчать про ретельну підготовку до його вчинення".
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Такое наглое милицейское свистелово про цепочку...Подполковник запустил к себе в машину на заднее сидение урку. На заднее, Карл! Чтобы с сидения водителя демонстрировать ему цепочку.
Настолько похерили мнение народа, что уже клепают причины от винта.
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Ага, мы так и поверили!
А еще он разводил одуванчики, и тоже их продавал...
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может пора комиссионки при мусарнях открывать?ну надо же якось гешефты подполковников обезопасить....
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Я гребу, у жОны пАлковника 2 ляма гривен под жопой грелись, а он конфисковаными цепочками торговал....но хоть таким образом на двух уродов стало меньше!
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Что то не клеится . По ходу свои за , что то и убрали и назначили виновного . Ему естественно ходка не первая , а за убийство мента на зоне респект и уважуха.
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Вранья - валом. "Выстрел сзади" притом, что фото спинки сиденья авто свидетельствует, что это выходной отверстие, а не входное. В декларации на Глушака записаны КИА Соренто, Пежо и УАЗ, а он приезжает на Хьюндае. У чувака приличная квартира на 105 квадратов на площади Шевченко и домик, кажется, в Макаровском районе. Но он от бедности хочет тысячу гривен за цепочку выручить. Да еще и в чужом районе.
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Один продавал, другой покупал но в бизнесе пошло шо-то нетуды
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодполковник полиции Глушак был убит с целью завладения золотой цепочкой, которую он продавал через интернет, - прокуратура Киева. ФОТО
 
 
 
 
 
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