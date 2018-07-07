 Подполковник полиции Глушак был убит с целью завладения золотой цепочкой, которую он продавал через интернет, - прокуратура Киева. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук прокуратуры Киева.

"Установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднократно судим за тяжкие корыстные преступления, через Интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече. Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, подозреваемый совершил в потерпевшего два выстрела из огнестрельного оружия, после чего завладел его вещами, а именно золотой цепочкой и мобильным телефоном, и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

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Столичной полицией личность подозреваемого была установлена ​​и в дальнейшем его задержали на территории Киевской области. Также удалось установить и изъять оружие, из которого предположительно совершенное убийство.

Собранные в ходе досудебного следствия доказательства обоснованно подтверждают причастность задержанного к преступлению, а также свидетельствуют о тщательной подготовке к его совершению, отмечают в прокуратуре.

В настоящее время задержанному объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.

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В Шевченковский районный суд г. Киева внесено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, 5 июля днем на ул. Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. Позднее выяснилось, что убитый был сотрудником правоохранительных органов.