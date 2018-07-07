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 "Забвение хуже предательства": В ряде городов Украины, в Германии, Польше и других странах пройдут акции в поддержку украинских пленников

С 7 по 14 июля 2018 в восьми городах Украины, а также в Германии, Польше и других странах пройдут акции в поддержку украинских пленников "Забвение хуже предательства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции в Укринформе сообщил руководитель "Украинской ассоциации пленных" Анатолий Поляков.

"Акция начнется 7 июля в городе Одесса, дальше будет Львов, Черкассы, Днепр и другие города Украины. Завершится акция благотворительным концертом в Киеве 14 июля. Там будет много артистов, которые своими выступлениями поддержат наших матерей, жен", - сказал Поляков.

По его словам, цель акции - привлечь внимание мира к проблеме украинских заложников и повлиять на органы государственной власти для результативности в процессе освобождения пленных.

Поляков призвал каждого украинца задуматься над тем, что чувствуют в плену наши соотечественники, что им приходится переживать там, что с ними происходит потом, после освобождения из плена.

"Это очень важно, потому что там живые люди. Там в основном те, кто ушел защищать Родину, кто рисковал собой, чтобы мы здесь жили свободно. Я пережил плен, поэтому знаю, о чем говорю. Это, прежде всего, убивает и давит душу", - подчеркнул он.

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В рамках акции в украинских городах будут установлены стенды с фамилиями пленных, чтобы напомнить о каждом из них. Состоятся выступления общественных деятелей и родственников пленных. В частности, в рамках акции в Киеве 12 июля возле Верховной Рады будет установлена ​​металлическая клетка, в которой организаторы мероприятия предложат посидеть депутатам, чтобы последние хотя бы примерно почувствовали, каково это - быть заложником у террористов.

Как отметил представитель партии "Национальный корпус" Эдуард Юрченко, говорить о заложниках надо всегда и везде.

"Ситуация, когда тысячи украинцев находятся в плену, но, к сожалению, критически мало усилий прилагается для их освобождения, недопустима. Каждый из нас должен бороться за освобождение соотечественников, кто как может, но это надо. Если мы оставим наших людей, наших бойцов, которые защищали нас, в том аду, в котором они сейчас находятся, то это будет предательство", - подчеркнул он.

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Бывшая заложница террористов, журналистка Мария Варфоломеева призывает не останавливаться и бороться за каждого украинца.

"Люди там в плену считают, что жизнь их не важна для других. Но это на так. Мы должны показать им, что жизнь каждого гражданина имеет значение для нашего государства. Гражданское общество строит новую Украину и максимально борется за жизнь каждого человека. Я благодарна людям, которые боролись за мое освобождение и призываю не останавливаться и бороться дальше", - сказала она.

В свою очередь Егор Воробьев, который также пережил плен, считает, что подобные акции должны быть. "Когда находятся в плену, ощущение, что о тебе забыли - это худшее, это я по себе знаю. Количество акций и информации о пленных, которые есть сейчас - это хорошо. Мы должны привлекать внимание к этому вопросу", - подчеркнул он.

Организаторы призывают украинцев не оставаться равнодушными к мероприятию, а также к судьбе тех, кто оказался в неволе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075343
 
 
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Люди,а ви що, проти того,щоб українців звільнили з полону ???
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Правильно.Об этом нужно кричать.На каждом углу. И на всех мероприятиях ,где рашка присутствует официально.Не начинать никаких дел,пока не почтут пленых минутой молчания. Пусть рашка получает помои на голову безостановочно.
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Минутой молчания чтят погибших, а они живые.
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Ну,до тебе питань давно нема. - Порохобот.И так все ясно.
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Для украинцев они как погибшие. Раз в плену у врага. А ты шо предлагаешь ? Начинать аплодисментами заседания ?
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Предлагаю тебе бред не нести, но тебе это что горохом об стену.
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Ну так у меня встречное предложение к тебе )) Предлагаю думать,прежде чем пишешь.
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Есть в Украине такой уполномоченный Президентом на ведение переговоров в Минске,которого можно обменять на всех Украинских пленников в Кацапии,остальное это танцы с бубном.
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дійсно, всі звільнені з полону були визволені за допомогою танців з бубном
не зважили на твою ісконно дамбаскую мудрість
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Були обміняні по дуже вигодній формулі Ротердам +,коли відпускали по десятку сєпарів в обмін на одного Українця.За Медведчука можно отримати всіх.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Забвение хуже предательства": В ряде городов Украины, в Германии, Польше и других странах пройдут акции в поддержку украинских пленников
 
 
 
 
 
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