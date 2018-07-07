 Левко Лукьяненко попал в реанимацию, - экс-нардеп Яворивский

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший народный депутат Владимир Яворивский, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левка Лукьяненко! Он в реанимации", - написал Яворивский.
Лукьяненко 89 лет. Во времена СССР был диссидентом. Является соучредителем Украинской хельсинской группы.
Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Народный депутат четырех созывов Верховной Рады. В 2005 году Лукьяненко получил звание Героя Украины. Также является лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.
Психиатр Соловецкого/Свирского лагерей
о пытках детей и пытках детьми...
"Приведенная ко мне полная простая женщина лет 50 поразила меня своим взглядом: ее глаза были полны ужаса, а лицо было каменное. Когда мы остались вдвоем, она вдруг говорит, медленно, монотонно, как бы отсутствуя душой: "Я не сумасшедшая. Я была партийная. А теперь не хочу больше быть в партии!". И она рассказала о том, что ей пришлось пережить в последнее время.
Будучи надзирательницей женского изолятора, она подслушала беседу двух следователей, из которых один похвалялся, что может заставить любого заключенного сказать и сделать все, что захочет. В доказательство своего "всемогущества" он рассказал, как выиграл "пари", заставив одну мать переломить пальчик своему собственному годовалому ребенку.
Секрет был в том, что он ломал пальцы другому, 10-летнему ее ребенку, обещая прекратить эту пытку, если мать сломает только один мизинчик годовалому крошке. Мать была привязана к крюку на стене. Когда ее 10-летний сын закричал - "Ой, мамочка, не могу" - она не выдержала и сломала. А потом с ума сошла. И ребенка своего маленького убила. Схватила за ножки и о каменную стену головкой хватила... "Так вот я, как услышала это, - закончила своей рассказ надзирательница, - так я себе кипяток на голову вылила... Ведь я тоже мать. И у меня дети. И тоже 10 лет и 1 годик"...
Не помню. Как я ушел с этой экспертизы... Я сам был в "реактивном состоянии"... Ведь и у психиатра нервы не стальные!.."
(Профессор И.С. Большевизм в свете психопатологии. Журнал "Возрождение". №9. Париж. 1949. Цит. по публ. Бориса Камова. Ж. "Шпион", 1993. Вып.1. Москва, 1993. С.81-89)
Потому что трясёт (нет, не ватное "аштрисёт", а действительно по-настоящему ТРЯСЁТ, блть).
"Подобно тому, как ядовитый мышьяк, будучи принят в малых дозах, оказывает целебное действие, так и боевые отравляющие вещества могут оказывать ценные медицинские услуги при надлежащей дозировке. Так, отмечено, что иприт, "король газов", оказывает благоприятное действие на лечение туберкулеза… Люизит - "роса смерти" - уже применяется при лечении полупараличей с хорошими результатами…" ("Красная газета", 14 декабря 1927 г.)
Но стадо блеет постоянно - "Кто если не он/она?"
ты сам написал, стадо
стадо организуют и структурируют пастухи
герои одиночки не пастухи
вот бы организаторские способности нашего говно не гаранта да настоящему патриоту приклепать.....
Поначалу думаешь, что все эти раны - результаты боя, но потом появляются люди с отрезанными и полуотрезанными ушами. Время от времени из грузовиков вытаскивают трупы, пленники оттаскивают их в сторону и складывают штабелями."
Это из кинохроники "подвигов" истинных сынов русского народа на Кавказе.
Начало XXI века.
Книга о мучениях, о смерти и о красной мрази, которую нужно выжигать напалмом до последнего выползня.
Приведем описанiе подвигов коменданта Харьковской Ч.К. Саенко, получившаго особенно громкую извeстность при занятiи и эвакуацiи Харькова большевиками в 1919 г. В руки этого садиста и маньяка были отданы сотни людей. Один из свидeтелей разсказывает, что, войдя в камеру (при арестe), он обратил вниманiе на перепуганный вид заключенных. На вопрос: «что случилось?» получился отвeт: «Был Саенко и увел двух на допрос, Сычева и Бeлочкина, и обeщал зайти вечером, чтобы «подбрить» нeкоторых заключенных». Прошло нeсколько минут, распахнулась дверь и вошел молодой человeк, лeт 19, по фамилiи Сычев, поддерживаемый двумя красногвардейцами. Это была тeнь, а не человeк. На вопрос: «что с вами?» короткiй отвeт: «меня допрашивал Саенко». Правый глаз Сычева был оплошным кровоподтеком, на правой скуловой кости огромная ссадина, причиненная рукояткой нагана. Недоставало 4 передних зубов, на шеe кровоподтеки, на лeвой лопаткe зiяла рана с рваными краями; всeх кровоподтеков и ссадин на спинe было 37». Саенко допрашивал их уже пятый день. Бeлочкин с допроса был свезен в больницу, гдe и умер. Излюбленный способ Саенко: он вонзал кинжал на сантиметр в тeло допрашиваемаго и затeм поворачивал его в ранe. Всe истязанiя Саенко производил в кабинетe слeдователя «особаго отдeла», на глазах Якимовича, его помощников и слeдователя Любарскаго».
Дальше тот же очевидец разсказывает о казни нeскольких заключенных, учиненной Саенко в тот же вечер. Пьяный или накокаиненный Саенко явился в 9 час. вечера в камеру в сопровожденiи австрiйскаго штабс-капитана Клочковскаго, «он приказал Пшеничному, Овчеренко и Бeлоусову выйти во двор, там раздeл их до нага и начал с товарищем Клочковским рубить и колоть их кинжалами, нанося удары сначала в нижнiя части тeла и постепенно поднимаясь все выше и выше. Окончив казнь, Саенко возвратился в камеру весь окровавленный со словами: «Видите эту кровь? То же получит каждый, кто пойдет против меня и рабоче-крестьянской партiи». Затeм палач потащил во двор избитаго утром Сычева, чтобы тот посмотрeл на еще живого Пшеничнаго, здeсь выстрeлом из револьвера добил послeдняго, а Сычева, ударив нeсколько раз ножнами шашки, втолкнул обратно в камеру».
Что испытывали заключенные в подвалах чрезвычайки, говорят надписи на подвальных стeнах. Вот нeкоторыя из них: «четыре дня избивали до потери сознанiя и дали подписать готовый протокол; и подписал, не мог перенести больше мученiй». «Перенес около 800 шомполов и был похож на какой-то кусок мяса... разстрeлен 26-го марта в 7 час. вечера на 23 году жизни». «Комната испытанiй». «Входящiй сюда, оставь надежды».
Живые свидeтели подтвердили ужасы этой «комнаты испытанiй». Допрос, по описанiю этих вышедших из чрезвычайки людей, производился ночью и неизмeнно сопровождался угрозами разстрeла и жестоких побоев, с цeлью заставить допрашиваемаго сознаться в измышленном агентами преступленiи. Признанiе своей вины вымогалось при неуспeшности угроз битьем шомполами до потери сознанiя. Слeдователи Мирошниченко, бывшiй парикмахер, и Iесель Манькин, 18-лeтнiй юноша, были особенно настойчивы. Первый под дулом револьвера заставил прислугу Канишеву «признать себя виновной в укрывательствe офицеров», второй, направив браунинг на допрашиваемаго, говорил: «от правильнаго отвeта зависит ваша жизнь». Ко всeм ужасам с начала апрeля «присоединились еще новыя душевныя пытки»: «казни начали приводить в исполненiе почти что на глазах узников; в камеры явственно доносились выстрeлы из надворнаго чулана-кухни, обращеннаго в мeсто казни и истязанiй. При осмотрe 16 iюня этого чулана, в нем найдены были двe пудовыя гири и отрeз резиноваго пожарнаго рукава в аршин длиною с обмоткою на одном концe в видe рукоятки. Гири и отрeз служили для мученiя намeченных чрезвычайкою жертв. Пол чулана оказался покрытым соломою, густо пропитанною кровью казненных здeсь; стeны против двери испещрены пулевыми выбоинами, окруженными брызгами крови, прилипшими частичками мозга и обрывками черепной кожи с волосами; такими же брызгами покрыт пол чулана».
Вскрытiе трупов, извлеченных из могил саенковских жертв в концентрацiонном лагерe в числe 107 обнаружило страшныя жестокости: побои, переломы ребер, перебитiя голени, снесенные черепа, отсeченныя кисти и ступни, отрубленные пальцы, отрубленныя головы, держащiяся только на остатках кожи, прижиганiе раскаленным предметом, на спинe выжженныя полосы, и т. д. и т. д. «В первом извлеченном трупe был опознан корнет 6-го Гусарскаго полка Жабокритскiй. Ему при жизни были причинены жестокiе побои, сопровождавшiеся переломами ребер; кромe того в 13 мeстах на передней части тeла произвели прижиганiе раскаленным круглым предметом и на спинe выжгли цeлую полосу». Дальше: «У одного голова оказалась сплющена в плоскiй круг, толщиной в 1 сантиметр; произведено это сплющенiе одновременным и громадным давленiем плоских предметов с двух сторон». Там же: «Неизвeстной женщинe было причинено семь колотых и огнестрeльных ран, брошена она была живою в могилу и засыпана землею».
Обнаружены трупы облитых горячей жидкостью - с ожогами живота и спины, зарубленных шашками, но не сразу: «казнимому умышленно наносились сначала удары несмертельные с исключительной цeлью мучительства». И гдe трупы не отыскивались бы в болeе или менeе потаенных мeстах, вездe они носили такой же внeшнiй облик. Будь то в Одессe, Николаевe, Царицынe. Пусть черепа трупов, извлеченных из каменоломен в Одессe, и могли быть разбиты от бросанiя в ямы; пусть многiе внeшнiе признаки истязанiй произошли от времени пребыванiя тeл в землe; пусть люди, изслeдовавшiе трупы, в том числe врачи, не умeли разобраться в посмертных измeненiях и потому «принимали мацерацiи за ожоги, a разбухшiе от гнiенiя половые органы за прижизненныя поврежденiя» - и тeм не менeе многочисленныя свидeтельства и многочисленныя фотографiи (нeсколько десятков), лежащiя перед нашими глазами, показывают наглядно, что естественным путем эти трупы не могли прiобрeсти тот внeшнiй облик, который обнаружился при их разслeдованiи. Пусть разсказы о физических пытках типа испанской инквизицiи будут всегда и вездe преувеличены - нашему сознанiю не будет легче от того, что русскiя пытки двадцатаго вeка менeе жестоки, менeе безчеловeчны.
В нeкоторых других чрезвычайках, откуда большевики слишком поспeшно бeжали, мы нашли живых заключенных, но в каком состоянiи! Это были настоящiе мертвецы, еле двигавшiеся и смотрeвшiе на вас неподвижным, не понимающим взором».
Далeе Нилостонскiй описывает внeшнiй вид одной из Кiевских человeческих «боен» (автор утверждает, что онe оффицiально даже назывались «бойнями») в момент ознакомленiя с ней комиссiи.
«... Весь цементный пол большого гаража (дeло идет о «бойнe» губернской Ч.К.) был залит уже не бeжавшей вслeдствiе жары, а стоявшей на нeсколько дюймов кровью, смeшанной в ужасающую массу с мозгом, черепными костями, клочьями волос и другими человeческими остатками. Всe стeны были забрызганы кровью, на них рядом с тысячами дыр от пуль налипли частицы мозга и куски головной кожи. Из середины гаража в сосeднее помeщенiе, гдe был подземный сток, вел желоб в четверть метра ширины и глубины и приблизительно в 10 метров длины. Этот желоб был на всем протяженiи до верху наполнен кровью... Рядом с этим мeстом ужасов в саду того же дома лежали наспeх поверхностно зарытые 127 трупов послeдней бойни... Тут нам особенно бросилось в глаза, что у всeх трупов размозжены черепа, у многих даже совсeм расплющены головы. Вeроятно они были убиты посредством размозженiя головы каким нибудь блоком. Нeкоторые были совсeм без головы, но головы не отрубались, а... отрывались... Опознать можно было только немногих по особым примeтам, как-то: золотым зубам, которые «большевики» в данном случаe не успeли вырвать. Всe трупы были совсeм голы.
В обычное время трупы скоро послe бойни вывозились на фурах и грузовиках за город и там зарывались. Около упомянутой могилы мы натолкнулись в углу сада на другую болeе старую могилу, в которой было приблизительно 80 трупов. Здeсь мы обнаружили на тeлах разнообразнeйшiя поврежденiя и изуродованiя, какiя трудно себe представить. Тут лежали трупы с распоротыми животами, у других не было членов, нeкоторые были вообще совершенно изрублены. У нeкоторых были выколоты глаза и в то же время их головы, лица, шеи и туловища были покрыты колотыми ранами. Далeе мы нашли труп с вбитым в грудь клином. У нескольких не было языков. В одном углу могилы мы нашли нeкоторое количество только рук и ног. В сторонe от могилы у забора сада мы нашли нeсколько трупов, на которых не было слeдов насильственной смерти. Когда через нeсколько дней их вскрыли врачи, то оказалось, что их рты, дыхательные и глотательные пути были наполнены землей. Слeдовательно, несчастные были погребены заживо и, стараясь дышать, глотали землю. В этой могилe лежали люди разных возрастов и полов. Тут были старики, мужчины, женщины и дeти. Одна женщина была связана веревкой со своей дочкой, дeвочкой лeт восьми. У обeих были огнестрeльныя раны».
«Тут же во дворe, -- продолжает изслeдователь, -- среди могил зарытых нашли мы крест, на котором за недeлю приблизительно до занятiя Кiева распяли поручика Сорокина, котораго большевики считали добровольческим шпiоном».... «В губернской Чека мы нашли кресло (то же было и в Харьковe) в родe зубоврачебнаго, на котором остались еще ремни, которыми к нему привязывалась жертва. Весь цементный пол комнаты был залит кровью, и к окровавленному креслу прилипли остатки человeческой кожи и головной кожи с волосами»...
В уeздной Чека было то же самое, такой же покрытый кровью с костями и мозгом пол и пр. «В этом помeщенiи особенно бросалась в глаза колода, на которую клалась голова жертвы и разбивалась ломом, непосредственно рядом с колодой была яма, в родe люка, наполненная до верху человeческим мозгом, куда при размозженiи черепа мозг тут же падал»...
Вот пытки в так называемой «китайской» Чека в Кiевe: «Пытаемаго привязывали к стeнe или столбу; потом к нему крeпко привязывали одним концом желeзную трубу в нeсколько дюймов ширины»... «Через другое отверстiе в нее сажалась крыса, отверстiе тут же закрывалось проволочной сeткой и к нему подносился огонь. Приведенное жаром в отчаянiе животное начинало въeдаться в тeло несчастнаго, чтобы найти выход. Такая пытка длилась часами, порой до слeдующаго дня, пока жертва умирала». Данныя комиссiи утверждают, что примeнялась и такого рода пытка: «пытаемых зарывали в землю до головы и оставляли так до тeх пор, пока несчастные выдерживали. Если пытаемый терял сознанiе, его вырывали, клали на землю, пока он приходил в себя и снова так же зарывали»... «Перед уходом из Кiева большевики зарыли так многих несчастных и при спeшкe оставили их зарытыми - их откопали добровольцы»...
Автор цитируемой книги, на основанiи данных той же комиссiи, утверждал, что Кiев не представлял какого либо исключенiя. Явленiя эти наблюдались повсемeстно. Каждая Че-ка как бы имeла свою спецiальность.
Спецiальностью Харьковской Че-ка, гдe дeйствовал Саенко, было, напримeр, скальпированiе и сниманiе перчаток с кистей рук.
Каждая мeстность в первый перiод гражданской войны имeла свои специфическiя черты в сферe проявленiя человeческаго звeрства.
В Воронежe пытаемых сажали голыми в бочки, утыканныя гвоздями, и катали. На лбу выжигали пятиугольную звeзду; священникам надeвали на голову вeнок из колючей проволоки.
В Царицынe и Камышинe - пилили кости. В Полтавe и Кременчугe всeх священников сажали на кол. «В Полтавe, гдe царил «Гришка проститутка» в один день посадили на кол 18 монахов». «Жители утверждали, что здeсь (на обгорeлых столбах) Гришка-проститутка сжигал особенно бунтовавших крестьян, а сам... сидя на стулe, потeшался зрeлищем».
В Екатеринославe предпочитали и распятiе и побиванiе камнями. В Одессe офицеров истязали, привязывая цeпями к доскам, медленно вставляя в топку и жаря, других разрывали пополам колесами лебедок, третьих опускали по очереди в котел с кипятком и в море, а потом бросали в топку.
Формы издeвательств и пыток неисчислимы. В Кiевe жертву клали в ящик с разлагающимися трупами, над ней стрeляли, потом объявляли, что похоронят в ящикe заживо. Ящик зарывали, через полчаса снова открывали и... тогда производили допрос. И так дeлали нeсколько раз подряд. Удивительно ли, что люди дeйствительно сходили с ума.
В 2005 году Лукьяненко было присвоено звание Героя Украины.Тримаю кулаки за одужання Левка Григоровича.
Выслушав этот рассказ в 1930 г., я подумал, что пытки детей и пытки детьми - единичный случай, исключение… Но впоследствии я убедился, что подобные пытки в СССР существуют. В 1931 г. мне пришлось сидеть в одной камере с профессором-экономистом В., к которому применяли "пытку детьми"...
врач, глава фонда "Нет алкоголизму и наркомании":
"Девушке 16 лет. Она из хорошей, приличной семьи. У девушки есть 1 тысяча рублей. Мама, наверное, на колготки дала.
Девушка пошла с друзьями на дискотеку. Там ей предложили купить 1 тпблетку. Она наркотики не употребляет, поэтому покубать вроде бы было незачем. Но зачем-то купила. Принимать не стала - наркотиков -то она не употребляет.
А на следующее утро позвонил парень: Я слышал ты таблетку купила? Продай мне. Она, конечно, обрадовалась. Предложил купить за 1200. При получениии денег её и повязали. И продажа, и покупка были операцией-провокацией Госнаркоконтроля.
Её посадили сразу же в СИЗО.
Суд дал ей 3, 5 года колонии.
Жизнь девочки сломана.
(Они же, под видом вывода из запоя, вызывали нарколога, и, когда он ставил капельницу, брали его под стражу. Они же вызывали ветеринара к собаке, и, когда он делал укол, арестовывали его и судили)..."
"Сейчас к власти в Эрефистане (после обкомовских, комсомольских и т.п.) пришли суки самые первостатейные. В них уже ничего человеческого нет. В городе Ленина суки были особо сучьими. И в Госнаркоконтроле собрались самые ссученные из сучьих сук.
Что здесь будет демократия я, конечно, не верю. Но если лет через 20 сучий режим будет сметён - пусть наркоконтролёры не прячутся по щелям. Пусть бегут в Папуа-Новую Гвинею. Каждый ответит за сучьи подвиги."
Т. Корбачов
В начале 2000-х знакомая девчонка (точнее, подружка моей тогдашней гёрлфренд) по подставе дилера, оказавшегося подмусорённым, попалась с небольшим количеством марихуаны - взяла для себя, а возле подъезда её уже ждали. Девочка из обычной, не мажорной семьи. Ну а в РОВД, само собой, мусора досыпали до количества, которое тянет на уголовку - и в СИЗО, где стали вешать на неё чуть ли не всю наркопреступность района. Хотя из неё был такой же наркодилер, как из меня вор-форточник (с моими 90 кг веса, ага). Но! Понадобилась очередная жертва монстру по имени План Раскрываемости (по этому поводу подстава и была организована). Ну не настоящих же дилеров сажать - они ж золотые яйца несут...
И думаете, кто-то посмотрел на то, что она худенькая симпатичненькая девочка-студентка 19 лет? За полгода в СИЗО из неё сделали инвалида. Хромая (из-за тяжёлой травмы позвоночника, когда её подвешивали за руки и использовали в качестве боксёрской груши) и глухая на одно ухо (следак перестарался с ударом - лопнула барабанная перепонка) - это только два примера последствий, а так поотбивали всё, что можно было отбить, плюс искалечили психически и морально.
Благодаря родителям, которые продали участок в селе, удалось добиться условного срока.
Но прожила она потом недолго - в 24 года умерла от приобретённых в аду болезней.
Когда видел её после освобождения - на неё было жутко смотреть. Красивая девчонка-хохотушка превратилась в сломленное во всех смыслах, страшно постаревшее существо на вид лет за 40.
И это ей с сокамерницами ещё повезло - относились с сочувствием и даже поддерживали насколько могли. Точно не в курсе, но вроде как в Днепровском СИЗО пресс-хаты нет (по крайней мере женской) - а так бы её ещё и туда закинули. Впрочем, её участь это особо не облегчило (((((((((
Нет, я понимаю, скрепная мусарня 90-х - 2000-х - это особая мрачная история. Но и с сегодняшней реформированной полицией - очень не уверен, что человек без больших денег не попадёт под такой "молот ведьм", что и Томазо Торквемада сказал бы "не, сеньоры, это уже перебор". Без скидок на половую принадлежность, возраст и прочее.
1936 год
Суды ОСО НКВД «Тройки» УНКВД
ВМСЗ 1,118
Решения судебных органов по мерам наказания (1937 год)
Всего
ВМСЗ 353,074
из них по массовым операциям 85,506
Решения судебных органов по мерам наказания 1938 год
ОСУЖДЕНЫ
ВМН 328,618
По характеру преступлений - осуждены за шпионаж 171,149
Кто мог осуждать:
Военная коллегия Верховного суда СССР
Военные трибуналы
Краевые и областные суды
Особое совещание при НКВД СССР
Линейные суды
Народные и другие суды
Прокуратура
Железнодорожная коллегия Верховного суда
По директиве заместителя Наркома внутренних дел
Территориальные и структурные органы НКВД
Особые отделы
ВМСЗ - высшая мера социальной защиты (расстрел).
ВМН - высшая мера наказания.
"Массовые операции" - расстрел по списку без суда.
Я колись взяв у нього автограф, - випадково зустрів на якійсь художній виставці, здається.
Залишилося враження від того короткого спілкування, як від зустрічі з простою, приємною людиною, як від когось близького.
І, наче аж символічно, - на картках з автографами інших людей, які в мене є, - там квіточки, вазончики якісь. І лише на картці з автографом Лук'яненка - зображення ікони з Ісусом Христом...
Чому жоденому з коментарів не прийшло на думку, а чомуж взвив саме Володимир Яворівський???
А тому що цей перевертень хоче узурпувати та певернути наслідок великого Левка Лукьяненка!!!
Одужання пану Лук'яненку.