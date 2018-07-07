 Левко Лукьяненко попал в реанимацию, - экс-нардеп Яворивский

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший народный депутат Владимир Яворивский, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левка Лукьяненко! Он в реанимации", - написал Яворивский.

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Лукьяненко 89 лет. Во времена СССР был диссидентом. Является соучредителем Украинской хельсинской группы.

Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Народный депутат четырех созывов Верховной Рады. В 2005 году Лукьяненко получил звание Героя Украины. Также является лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

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