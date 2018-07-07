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 Обнародован текст Закона "О национальной безопасности" - завтра он вступит в силу

Закон Украины "О национальной безопасности" вступает в силу на следующий день после обнародования - с воскресенья, 8 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, закон обнародован в газете "Голос Украины" сегодня, в субботу, 7 июля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон о нацбезопасности: "Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС". ВИДЕО

Напомним, во вторник, 19 июня, на своем заседании Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрел проект Закона о национальной безопасности Украины (реестр.№8068) и рекомендовал к принятию во втором чтении.

5 апреля Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности 5 апреля. В первом чтении законопроект был принят голосами 265 народных депутатов.

Документом предлагается определить механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны, унормировать структуру и состав сектора безопасности и обороны, систему управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Проект закона содержит пять разделов. В 1-м разделе даны определения терминов, используемых в проекте Закона.

Раздел II закрепляет правовые основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, фундаментальные национальные интересы Украины, среди которых обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членство в Европейском Союзе и в Организации Северо-Атлантичного договора.

Раздел III определяет принципы и механизмы гражданского демократического контроля, полномочия по осуществлению такого контроля законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, органов местного самоуправления и гражданского общества.

Раздел IV определяет состав сектора безопасности и обороны и правовой статус основных органов, входящих в его состав, а также управление и координацию в сфере национальной безопасности.

Раздел V регулирует планирования в сфере национальной безопасности и обороны, определяет основные документы долгосрочного планирования, в частности Стратегию национальной безопасности Украины, Стратегию военной безопасности Украины, Стратегию общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегию кибербезопасности Украины, Национальную разведывательную программу, и порядок их формирования и реализации в документах среднесрочного и краткосрочного планирования.

Проект также предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Законопроект принят с учетом предложений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, который предлагает дополнить законопроект:

- перечнем национальных интересов Украины и угроз национальной безопасности Украины, источников и факторов, влияющих на их возникновение, в том числе в гуманитарной, информационной, энергетической, финансово-экономической сферах, а также в сфере противодействия коррупции и предотвращения ее распространения в органах государственной власти;

- определениями таких терминов как: объекты национальной безопасности, субъекты обеспечения национальной безопасности, системы обеспечения национальной безопасности;

- положениями об ограничении сферы общественного контроля исключительно нормами Закона Украины "О государственной тайне";

- привести положения проекта Закона в соответствие с Конституцией Украины и согласовать их с положениями других законов Украины с целью избежания дублирования правовых норм и возникновения коллизий между ними.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У западных партнеров не осталось замечаний к проекту закона "О нацбезопасности", - Винник. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3075340
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Тут и Конституцию хрен кто выполняет, а вы про закон..
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Не пізнаєте "легенду" тутешнього форуму? Обнародован текст Закона "О национальной безопасности" - завтра он вступит в силу - Цензор.НЕТ 2949
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Не моя вина, что ты чушь несёш. Особенно про Конституцию.
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Шо там за недра и медицину написано..?
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Социалистический бред про медицину написан. А с недрами тебе что не нравится?
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Все нравится, только не выполняют..
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Выполняют, читай внимательно весь раздел, а не только тиражируемые всякими манипуляторами цитаты.
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А зачем мне что-то гнать? Это ты про оружие для титушек по закону о нацбезопасности пургу гонишь.
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Над национальной безопасностью Украины? Ничего лучше не придумал?
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Надо всем и тогда стане т ясно кто "титушка", а кто честный землероб
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Всем низя..травматического может быть для ахметок, боек, доп с гепами и прочих спутников революции..
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В ближайшем овраге москаля застрелить
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под москалем, очевидно, имеется в виду "агент кремля", а таких у нас на каждом шагу пруд пруди Обнародован текст Закона "О национальной безопасности" - завтра он вступит в силу - Цензор.НЕТ 1467
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Американцы вроде одобрили. Другим не доверяю.Ну,я только " ЗА ".
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Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1) воєнний конфлікт - форма розв'язання міждержавних або внутрішньодержавних суперечностей із двостороннім застосуванням воєнної сили;
основними видами воєнного конфлікту є війна та збройний конфлікт.

Тепер ппиттання?
Якщо...Війна́ - комплекс заходів спрямований на захоплення чужих природних, енергетичних та людських ресурсів. Війна - складне суспільно-політичне явище, пов'язане з розв'язанням суперечностей між державами, народами, національними й соціальними групами з переходом до вжитку засобів збройної боротьби, що відбувається у формі бойових дій між їхніми збройними силами.
А є визначений термін-Збро́йний конфлі́кт (від лат. conflictus - зіткнення) - збройне зіткнення між державами (міжнародний збройний конфлікт, збройний конфлікт на державному кордоні) або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави, як правило, за підтримки ззовні (внутрішній збройний конфлікт)[1];
один з видів воєнного конфлікту (іншим видом є війна); украй гостра форма вирішення протиріч між державами, що характеризується двостороннім застосуванням збройних сил.


Чому у загальних пложеннях цього "закону" не визначено поняття ВІЙНА???


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Когда заберут у СБУ не свойственные ей фунуции - контроль (крышевание) экономики.
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На основании этого закона будет разработан закон об СБУ.
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а когда будет закон о безопасной национальности?
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А что им еще надо? И так во власти в десятки раз их больше чем их часть в населении страны. Чуть не так посмотрел - вопли, кукареканье, обвинение в х.з. чем. Дуть на них только остается и глазки долой опускать.
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