 В течение июня админграницу с оккупированным Крымом пересекли 257 тыс. человек, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
Так, через КПВВ "Чонгар" в направлении Украины проследовали 53 300 человек и 10 370 единиц транспортных средств, в обратном направлении - 72 990 человек и 12 320 единиц транспортных средств;
Через КПВВ "Каланчак" в направлении Украины проследовали 49 450 человек и 5 540 единиц транспортных средств, в обратном направлении - 63 720 человек и 6 740 единиц транспортных средств;
Через КПВВ "Чаплинка" в направлении Украины проследовали 7 000 человек и 2 850 единиц транспортных средств; в обратном направлении - 11 000 человек и 3 640 единиц транспортных средств.
По сравнению с маем, количество пересечений увеличилась на 37,7%.
порох отсырел
почему в Крымом не такой пропускной режим как с лугандонией? там не оккупировано?
07.07.2018 14:05
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в путєшествіє па замкнутаму кругу...
Ну и конечно их хозяину - лолите кокориной - маланской.
Через Крым в паРашу ехать нельзя.....
от 1700 до 3400 грн..или 15 суток админ ареста.....
и 9000 особо одаренных уже на тот момент оштрафовали....
На деле - есть у меня знакомец в Крыму - рассказывает - полно украинских машин
Причем приезжает много фирмачей, которые пооткрывали здесь филиалы.
Спасибо, Пеця, за гешефтную оккупацию!!!
Хай едут. Их с кажным годом становится меньше: одних - по-вылавливает кацапское гестапо, а другие, просто долбоёбы, шо было бы лучше, шобы они там и остались навсегда.
Но! Не нада забывать, шо у части наших граждан там остались родители.
И шо теперь? Оставить их на одинокое умирание, но лишь бы проявить свой "патриотизм" и не пересекать границу Крыма?
Если кому-то нада, то хай ездят.
Форумы крымские тоже пишут что много машин с украинскими номерами.