 В течение июня админграницу с оккупированным Крымом пересекли 257 тыс. человек, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Так, через КПВВ "Чонгар" в направлении Украины проследовали 53 300 человек и 10 370 единиц транспортных средств, в обратном направлении - 72 990 человек и 12 320 единиц транспортных средств;

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Через КПВВ "Каланчак" в направлении Украины проследовали 49 450 человек и 5 540 единиц транспортных средств, в обратном направлении - 63 720 человек и 6 740 единиц транспортных средств;

Через КПВВ "Чаплинка" в направлении Украины проследовали 7 000 человек и 2 850 единиц транспортных средств; в обратном направлении - 11 000 человек и 3 640 единиц транспортных средств.

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По сравнению с маем, количество пересечений увеличилась на 37,7%.