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Все про:граница (3047) Крым (20295) пункт пропуска (399) Министерство по вопросам оккупированных територий (291)

 В течение июня админграницу с оккупированным Крымом пересекли 257 тыс. человек, - МинВОТ

В течение июня 2018 административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 257,5 тыс. человек и 41,5 тыс. транспортных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

В течение июня админграницу с оккупированным Крымом пересекли 257 тыс. человек, - МинВОТ 01

Так, через КПВВ "Чонгар" в направлении Украины проследовали 53 300 человек и 10 370 единиц транспортных средств, в обратном направлении - 72 990 человек и 12 320 единиц транспортных средств;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 106 млн грн на обустройство пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом

Через КПВВ "Каланчак" в направлении Украины проследовали 49 450 человек и 5 540 единиц транспортных средств, в обратном направлении - 63 720 человек и 6 740 единиц транспортных средств;

Через КПВВ "Чаплинка" в направлении Украины проследовали 7 000 человек и 2 850 единиц транспортных средств; в обратном направлении - 11 000 человек и 3 640 единиц транспортных средств.

Также читайте: В июне пассажиропоток в оккупированый Крым был на 6% меньше, чем в 2017 году, - Слободян

По сравнению с маем, количество пересечений увеличилась на 37,7%.

Источник: https://censor.net.ua/n3075337
 
 
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Протягом червня адмінмежу з окупованим Кримом перетнули 257 тис. осіб, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 8542 порох отсырел

почему в Крымом не такой пропускной режим как с лугандонией? там не оккупировано?
07.07.2018 14:05
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Патамушта він в чорному списку. Нехай там просихає.
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потому что 5 коп- говно недорезаное. чтоб его мать разовало на куски и его дети от рака передохли
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почему в Крымом не такой пропускной режим как с лугандонией? там не оккупировано?
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Там анексировано,и Рошен туда возят напрямую,а не через РФ,как в Донецк))
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Только ли рошен? Есть инфа , что ты , крот, тоже что то тащил и продавал в крыму.Так что чья бы корова мычала...
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Московия говорит что в Крыму нет Гражданской войны между татарами и россиянами,потому так...Вот если бы татарские партизаны взорвали Крымский мост, тогда было бы как на Донбассе война между Украиной и Россией В течение июня админграницу с оккупированным Крымом пересекли 257 тыс. человек, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 2379
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Татарские "партизаны" в армии России служат.
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опущеное в детсве во дворе орально, пошло вон! ноющее чувырло!
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маніт, маніт, маніт іх бєзвіз
в путєшествіє па замкнутаму кругу...
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То Крымчане с Российскими паспортами ездят в Херсон за Украинской биометрикой.
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И по водичку заодно. Ну и жрачки с лекарствами еще притаранить. Чтобы сил хватило орать "Крымнаш!".
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До речі - Україна й досі не скасувала на законодавчому рівні вільну економічну зону "Крим"..
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спасибо за этот "закон" шыкаладным мразям емцу и проданше.
Ну и конечно их хозяину - лолите кокориной - маланской.
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Всем любителям отдыхать в оккупированном Крыму нужно на КПП говорить: дорога в одну сторону, назад не пропустим.
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Вернутся ч/з Масквабад. Благо поезд в Киев каждый день ходит.
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Вернутся то вернутся...но через штраф.....
Через Крым в паРашу ехать нельзя.....
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Точно не знаю...но то что штраф есть....и особо умные которые выезжали через Крым а заезжали через Харьков или на оборот его платят....
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Тогда лучше заезжать в Крым ч/з паРашку. Это крюк, зато никаких штрафов платить не надо.
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Может и проще...бешеному кобелю пять верст не крюк Протягом червня адмінмежу з окупованим Кримом перетнули 257 тис. осіб, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 2276 .......но возвращаться нужно будет тем же маршрутом....
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Посмотрел в инете....правда данные на 2015-й год....а там уже были внесены изменения в сторону увеличения в 2017-м....
от 1700 до 3400 грн..или 15 суток админ ареста.....
и 9000 особо одаренных уже на тот момент оштрафовали....
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у Сибір та на таймир можна безкошовно з москви потрапити, можна відлити біля кремлівської стіни і вам тур зроблять безкоштовний.
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Який дурний турист такий гак буде робити з Крим через маскву на Київ?) простіше у Туреччину чи у Болгарію і сервіс краще і дешевше буде.)
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Если б все туристы были такие, то никто бы не лез ни в Тибет, ни в Сибирь , ни на Северный Полюс. Все бы отдыхали в Турции
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у Сибір та в заполяр'є можна безкоштовний тур з Криму потрапити, треба тільки щось там квакнути проти кремля.
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Албанія, Хорватія ще конкуренти по цінам а сервіс краще, а Крим то совок доки вони там усю інфраструктуру не перебедують, туристичний потік буде падати і санкції.
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Так значит за летний сезон свое здоровье поправят под МИЛЛИОН наших громадян. Ну и слава богу, здоровая нация - здоровый дух.
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По уму, в Крым нужно пропускать только татар.
На деле - есть у меня знакомец в Крыму - рассказывает - полно украинских машин
Причем приезжает много фирмачей, которые пооткрывали здесь филиалы.
Спасибо, Пеця, за гешефтную оккупацию!!!
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А на автомобилях можно проехать в Крым сейчас? Или они ч/з паРашку едут?
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пересекли 257,5 тыс. человек ** и 41,5 тыс. транспортных средств **
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Який з цього висновок? Все що ви тут пишете на ЦН, це лише для себе, а іншим глибоко насрать на те що ви тут воюєте один з одним. Як їздили, так і їздять. Те ж саме буде і з виборами.
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Який висновок? 257 тис туди назад , це означає заїхало 128 тис за місяць, а кремліни пишуть що міліон буде за літо, виходить брешуть в 4 рази, тому що з тих 128 тис не усі туристи, а і місцеві і з херсонської обл щось перепродати їдуть.
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На самом деле гораздо меньше. Приведу как пример, мои знакомые имеют там недвижимость и постоянно мотаются туда-сюда, вот только в этом месяце, июле, мотались уже три раза( в частности вчера вечером из Чонгара названивали). В июне раз десять( не интересовался по какой такой надобности) , они, потом старшая дочь , затем младшая дочь, потом снова они, и так по кругу.
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Ну шо за это так переживать? - никак не пойму.
Хай едут. Их с кажным годом становится меньше: одних - по-вылавливает кацапское гестапо, а другие, просто долбоёбы, шо было бы лучше, шобы они там и остались навсегда.
Но! Не нада забывать, шо у части наших граждан там остались родители.
И шо теперь? Оставить их на одинокое умирание, но лишь бы проявить свой "патриотизм" и не пересекать границу Крыма?
Если кому-то нада, то хай ездят.
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Хотите, я расскажу вам про зубожіння? В 2017 году Турцию посетило более миллиона украинцев, это в два раза больше, чем "стабильном" 2013 году с гривной по 8. Египет - полмиллиона, это тоже в два раза больше. Протягом червня адмінмежу з окупованим Кримом перетнули 257 тис. осіб, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 9903
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Був на початку червня кілька днів у Залізному Порту і на ці свята у Місхорі. Панове, пробачте, але це небо і земля. На Херсонщині, за ці останні роки, коли до них стало більше приїздити відпочиваючих, місцеві так нічого і не зробили для поліпшення умов відпочиваючих.. Кругом бруд і антисанітарія. Ну а Крим, це є Крим. І по коштам не відрізниш. До речі, там ставлення до відпочиваючих не змінилося. Їм байдуже звідки ти. І дивлячись, скілька бруду ми лл'ємо на кримчан, то стаким відношенням ми навряд чи вернемо Крим додому.
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Та да..Крым это Крым....там и ранее было все засрато...а с приходом кацапав засрали еще больше.....
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пропускные пункты в Крым должны работать ТОЛЬКО НА ВЫХОД.
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За год набирается больше миллиона туристов с Украины. Хороший показатель.
Форумы крымские тоже пишут что много машин с украинскими номерами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ течение июня админграницу с оккупированным Крымом пересекли 257 тыс. человек, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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