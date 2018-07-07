 Сытник о e-декларировании для активистов: "Это выглядит как банальная месть"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил в интервью "Укринформу".

"Это выглядит как банальная месть. Оно совсем не соответствует духу закона о е-декларациях, противоречит его логике. Сейчас, к сожалению, мы видим, что в самом институте е-декларирования гораздо больше угрозы с другой стороны", – признал Сытник.

Он уверен, что запуск е-декларирования "был большим шагом вперед".

"Общественность увидела состояния чиновников, которые всех шокировали не только в Украине; а потом, когда все открылось, чтобы можно было расследовать, появились действия противоположного характера – разъяснения, которые фактически блокируют все расследования. Это большой шаг назад", – сказал директор НАБУ.

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