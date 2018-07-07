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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:НАБУ (2339) Сытник (554) электронное декларирование (619)

 Сытник о e-декларировании для активистов: "Это выглядит как банальная месть"

Обязательство для активистов подавать декларации выглядит как банальная месть со стороны власть имущих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил в интервью "Укринформу".

"Это выглядит как банальная месть. Оно совсем не соответствует духу закона о е-декларациях, противоречит его логике. Сейчас, к сожалению, мы видим, что в самом институте е-декларирования гораздо больше угрозы с другой стороны", – признал Сытник.

Он уверен, что запуск е-декларирования "был большим шагом вперед".

"Общественность увидела состояния чиновников, которые всех шокировали не только в Украине; а потом, когда все открылось, чтобы можно было расследовать, появились действия противоположного характера – разъяснения, которые фактически блокируют все расследования. Это большой шаг назад", – сказал директор НАБУ. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник об антикоррупционной реформе: "Мы дошли до такой критической точки, когда в политической элите царит страх"

Источник: https://censor.net.ua/n3075335
 
   
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даже если и так(во что я не верю)то где ответ на мой вопрос?если мелкий коррупционер(хотя это понятие применимо только к госслужащим) вскрывает более крупного, то может все же тут есть польза обществу?или давайте искать идеальных антикоррупционеров(а их может и не быть) в то время как на верху будет воровство продолжаться?
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Вы хоть раз видели подобное?Обычно вой поднимают,когда кото-то берут за жабры силовики .Вот тогда эти "честнейшие" начинают петь про то,как вскрыли схемы и им мстят.А до этого сидят тихо.Или же второй вариант-заказ на уничтожение политического конкурента.Тогда "разоблачения" льются потоком,не за бесплатно ясно.Вот такие у нас борцуны с коррупцией.
А честных у нас хватает,да кто ж их туда допустит,на хлебное поле "борьбы".
Польза обществу будет,когда попрут гафиг всех "борцунов" вместе с теми,против они "борются".По факту они в одной лодке
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ну опять, по сути вопроса ответа я не вижу, одна вода..хотя "Польза обществу будет,когда попрут гафиг всех "борцунов" вместе с теми,против они "борются".По факту они в одной лодке" с этим согласен, но те, кто прирос к кормушке(государственной) очень сложно оторвать...
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"Все животные активисты равны, но некоторые животные активисты равны больше чем другие"
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незовсім зрозуміло де мєсть ? і що їм приховувати вониж чесні активісти з квартирами по пів ляма баксів !!!!!!!!ці активісти самі себе зашкварили якщо ти атикорупціонер то ти повинен першим показати що ти чесна людина !а тут вереск стоїть лютий видно є що приховувати іначеб некричали
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Активисты не занимают должностей госслужащих, а потому на них не распространяется обязанность предоставления деклараций.
Как и на остальных граждан Украины.
Шо тебе не понятно?
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вірно но вони притендують на право перевіряти гос служащих і чому я неповинен знати що активіст купує собі квартиру в центрі києва за пів ляма баксів?
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А кожний український громадянин має право перевіряти звідкіля гроші в держслужбовця. для цього лише має бути процедура. А антикоррупціонери також мають перевірятись. Як і родина держслужбовців має перевірятись - жінки, діти, та всі інші. Всі хто має хочь яку корсить з бюджету.
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давно пора, а то последнее время не только стало модно быть актикоррупционером но и очень прибыльно
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НАЗК не встигло перевірити декларації Порошенка, Авакова та Луценка.

Також не були перевірені декларації ще 30-х посадовців.

Національне агентство з питань запобігання корупції не встигло перевірити декларації найвищих посадовців держави за 2015-2017 роки.

Про це повідомила прес-служба НАЗК.

Через це у відомстві на місяць продовжили строк перевірки декларацій 33-х чиновників, серед яких перші особи держави: президент Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава Міносвіти Лілія Гриневич, міністр спорту Ігор Жданов, віце-прем'єр Геннадій Зубко, міністр аграрної політики Тарас Кутовий, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, глава Мінінформполітики Юрій Стець, міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр культури Євген Нищук, глава Міноборони Степан Полторак, генпрокурор Юрій Луценко, очільник НАБУ Артем Ситник, антикорупційний прокурор Назар Холодницький, екс-голова Нацбанку Яків Смолій, голова РНБО Олександр Турчинов.

Зазначається, що у порядку денному відсутня інформація щодо декларацій ще 6 посадовців, термін перевірки яких спливає 10 травня. Цими посадовцями виявились віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, в. о. глави МОЗ Уляна Супрун та голова Держкомітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко.

Нагадаємо, що перевірка декларацій перших осіб держави мала початися 11 квітня та тривати 60 днів.
http://ua1.com.ua/politics/nazk-ne-vstiglo-pereviriti-deklaratsiji-poroshenka-avakova-ta-lutsenka-43635.html
😜
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мені цікаво як вони перевіряють декларцію тимошенко ? якщо там невиявили порушень то можна ту канорку закривати за проф непригодність
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А у тебя наверно черный пояс по тупым вопросам и золотая медаль по идиотизму.
😃
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Если бы активисты были порядочными людьми, они бы сейчас заявили: "Мы хотим, чтобы нас проверяли. Нам нечего скрывать. У нас все по-честному". Но они молчат... Ситник про e-декларування для активістів: "Це схоже на банальну помсту" - Цензор.НЕТ 3026
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Шо хечете мене сейчас говорите... но без третьего Майана эти все цирки никогда не закончатся. Не с юлей, не с петей, не с толей...
С этими персонажами Украина будет бегать по кругу своих граблей, пока не убъётся насмерть.
А третий Майдан - может похоронить нашу страну ещё быстрее, чем заявленные выше персонажи.
И шо тут нам делать - абсолютно не знаю: шо так, шо так - жопа.
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Спокойно занимайтесь своими личными делами. Правительство занимается своими.
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А вот тебя, насекомое, я как раз и забыл спросить - чем мне заниматься.
Я иногда встречаю на ветке, но не трогаю. Лучше и ты меня не трогай.
А вообще, пшло нах...
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Маса тролятини в коментарях, що дописує тут за подачки від чиновників-клептократів. Пафосно дописують свою нікчемну маячню та "вимагають е-декларування для громадських активістів"... Нема бридкішої та нікчемнішої істоти, ніж копійчаний інтернетбрехун на утриманні олігархії-клептократії
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то есть не проплаченный чиновниками человек не может интересоваться, на какие деньги живёт тот же антикоррупционер Шабунин, от выводов которого зависит инвестиционный климат Украины ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник о e-декларировании для активистов: "Это выглядит как банальная месть"
 
 
 
 
 
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