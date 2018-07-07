 Сытник о e-декларировании для активистов: "Это выглядит как банальная месть"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил в интервью "Укринформу".
"Это выглядит как банальная месть. Оно совсем не соответствует духу закона о е-декларациях, противоречит его логике. Сейчас, к сожалению, мы видим, что в самом институте е-декларирования гораздо больше угрозы с другой стороны", – признал Сытник.
Он уверен, что запуск е-декларирования "был большим шагом вперед".
"Общественность увидела состояния чиновников, которые всех шокировали не только в Украине; а потом, когда все открылось, чтобы можно было расследовать, появились действия противоположного характера – разъяснения, которые фактически блокируют все расследования. Это большой шаг назад", – сказал директор НАБУ.
А честных у нас хватает,да кто ж их туда допустит,на хлебное поле "борьбы".
Польза обществу будет,когда попрут гафиг всех "борцунов" вместе с теми,против они "борются".По факту они в одной лодке
животныеактивисты равны, но некоторые животныеактивисты равны больше чем другие"
Как и на остальных граждан Украины.
Шо тебе не понятно?
Також не були перевірені декларації ще 30-х посадовців.
Національне агентство з питань запобігання корупції не встигло перевірити декларації найвищих посадовців держави за 2015-2017 роки.
Про це повідомила прес-служба НАЗК.
Через це у відомстві на місяць продовжили строк перевірки декларацій 33-х чиновників, серед яких перші особи держави: президент Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава Міносвіти Лілія Гриневич, міністр спорту Ігор Жданов, віце-прем'єр Геннадій Зубко, міністр аграрної політики Тарас Кутовий, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, глава Мінінформполітики Юрій Стець, міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр культури Євген Нищук, глава Міноборони Степан Полторак, генпрокурор Юрій Луценко, очільник НАБУ Артем Ситник, антикорупційний прокурор Назар Холодницький, екс-голова Нацбанку Яків Смолій, голова РНБО Олександр Турчинов.
Зазначається, що у порядку денному відсутня інформація щодо декларацій ще 6 посадовців, термін перевірки яких спливає 10 травня. Цими посадовцями виявились віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, в. о. глави МОЗ Уляна Супрун та голова Держкомітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко.
Нагадаємо, що перевірка декларацій перших осіб держави мала початися 11 квітня та тривати 60 днів.
http://ua1.com.ua/politics/nazk-ne-vstiglo-pereviriti-deklaratsiji-poroshenka-avakova-ta-lutsenka-43635.html
😜
😃
С этими персонажами Украина будет бегать по кругу своих граблей, пока не убъётся насмерть.
А третий Майдан - может похоронить нашу страну ещё быстрее, чем заявленные выше персонажи.
И шо тут нам делать - абсолютно не знаю: шо так, шо так - жопа.
Я иногда встречаю на ветке, но не трогаю. Лучше и ты меня не трогай.
А вообще, пшло нах...