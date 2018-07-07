 Сытник об антикоррупционной реформе: "Мы дошли до такой критической точки, когда в политической элите царит страх"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сказал в интервью "Укринформу".
По его словам, очень трудно не заметить прогресса по сравнению с временами Януковича.
"Тому, кто предметно занимается этим вопросом, очень трудно не заметить прогресса. Возможны ли были расследования таких уголовных дел во времена Януковича? Можно ли было представить себе существование такого органа, как НАБУ, которому противодействует власть, но не может ничего с ним сделать? Что людей, которые всегда считались неприкосновенными, будут привлекать к ответственности? Конечно, нет. То, что сегодня все перечисленное возможно, это – большой прогресс, но, к сожалению, не такой быстрый, как хотелось бы.
Этот прогресс сейчас очень хрупкий. Мы дошли до такой критической точки, когда в политической элите царит страх. Этот страх подталкивает ее к определенным решениям, которые могут привести к определенному коллапсу реформы", – отметил Сытник.
Директор НАБУ уточнил, что Украина не прошла точку невозврата в этом вопросе.
"Приближение к этой точке пугает тех, кто питает иллюзии, что можно жить по правилам, которые существовали до Революции Достоинства. Вопрос, пройдем ли мы эту точку, очень сложный и зависит от многих факторов, в первую очередь – от нашего общества. Думаю, ближайшее будущее покажет, насколько мы способны это сделать. Иначе есть риск вернуться к темным временам", – считает он.
Если Петя или Юля, то коррупционный хаос продолжится.
Часть 2
Дальше события разворачиваются по принципу домино. Звонит владелец домика и говорит, что к ней только, что приходил этот "баец" и наобещал неприятностей на все лето, просит готовится к выселению!
Приползает директор базы с каким то перекормленным ребенком у ног, сонный и недовольный начинает обьяснять, что машину надо загнать немедленно, ибо она может взорваться и спалить все, вероятно это баг БМВ. Повторение вопроса немцем тоже приводит директора в ярость…
На часах уже перевалило через 0…начинает казаться, что РФ пустила отравляющий газ, парализующий только местные мозги!
Азовец, во всяком случае, явно испытывал удовлетворение от поднятого шума и как пораженный химической атакой повторял одну и ту же фразу в разных интерпретациях: "я должен выполнить приказ, я всего лишь выполняю приказ, это приказ, я могу, хочу...".
Аргумент, что можно то же самое сделать днем, не ночью когда все спят и мы в том числе как бы вытащены из кровати и т.д., вообще не принимается во внимание. В конце концов видя перед собой банду безмозглых фанатиков мы плюнули и загнали машину на пустую стоянку…
Может показаться, что речь идет о вполне законном требовании для всех и просто кому то захотелось наконец то навести порядок, довести, так сказать дело до конца, но нет. На базе отдыха осталось стоять на ночь не один десяток машин! Как обьяснил/оправдался директор: "это свои".
И перечислил: владельцы домиков, кумы прокуроров, просто крутые и сам генеральный директор базы отдыха "Чайка 2» не путать с просто директором, проще говоря «смотрящий».
Потом эти/свои, а особенно гендуректор на черном Лендровере с киевскими номерами «…9009…» гонял по пляжу со скоростью под 100 км эффектно тормозя перед шезлонгами отдыхающих. Вероятно определяя в каком состоянии нервная система нищебродов.
Конечно же тут Азов просто исчез из правового поля и уже не беспокоился о неком законном порядке даже по приказу. Хотя появилась и машина Азова с символикой, грязная как "байцы" и скрипящая как несмазанная телега чумаков, с традиционной для югов дырявой майкой натянутой на сиденье водителя, но в духе времени - цвета хаки.
Появилась и бригада хлипких помощников с резиновыми палками до пят, которые на отрез отказываются представляться и давать контактные данные своих непосредственных командеров…При этом нарезающих круги по базе с матом и перематом обсуждающих без какого либо стеснения злободневные темы бытия. Детский курорт все таки!
Мы написали две заявы в "палицию" на генерального директора за его гонки в нетрезвом виде по пляжу. Приехали копы с упирающимися в торпеду животиками и не выходя из патрульной машины отправились искать нарушителей. Мы им подсказали, что на базе есть Азов, внутрення охрана и совместно они даже ночью найдут кого угодно.
Тем не менее поиски не увенчались успехом. Пьяный гендиректор лежал со своими подельниками в домике, а машина стоявшая под окном была закрыта. Полиция не смогла ничего предпринять. После нашего повторного звонка пообещали все же поговорить…в удобное для гендиректора время!
Часть 1
В июне 2018 отдыхали на Азовском море, база «Чайка 2», возле с.Счастливцево, Арабатская стрелка. Поехали в этот раз не сами, решили показать немецким родственникам традиционный украинский пляж, приобщить так сказать.
На базе, как всегда, бардак полнейший. Несмотря на начало сезона хозяйственные работы в самом разгаре. Шумят выбрасывая копоть трактора, носятся электрико - сантехники на убитых китайских мотороллерах, газонокосильщики бензиновыми триммерами создают прекрасный фон безумной суете, на ночь администрация просит некоторых закрывать окна и двери из за опасности отравления ядом для комаров, остальные спят ничего не зная и думают, что набираются здоровья от соленых вод…
Зная обо всех особенностях примитивного сервиса Херсонщины, все же едем в 22 раз, ибо надо природа и нет альтернативы - Крым сдали, или забрали…), какая разница, политики на Гавайских островах придумают необходимый термин во время своих депутатских отпусков и по любому обозначат как достижение в собственной карьере и биографии.
Не успели мы расположится в арендованном домике, сходить на море, адаптироваться к перемене климата, отдохнуть после разбитой фугасными отговорками автодора дороги, как вдруг, откуда не возьмись, в 23:00, вероятно по боевому расписанию АТО, или АСО появляется "баец" Азова.
Маленький, хромой такой, и почему то грязный, нечесаный, но упитанный, прям вылазит из тьмы неосвещенной улицы. Не называя своего имени и полномочий, сразу, с ходу, ссылаясь на одному ему ведомый закон, требует загнать БМВ на автомобильную стоянку.
Надо заметить, что подобное действо приходится наблюдать каждый год. Стоянка открывается абсолютно неожиданно и администрация начинает приглашать отдыхающих разместить свои авто так сказать «под охрану». Берет не дорого, оберегает путем визуального наблюдения вольнонаемного сторожа.
Ничего нового так сказать. Но, что бы "патриотические силы" приходили ночью и требовали в приказном порядке убрать машину с угрозами, такого еще не бывало. БМВ дорогое (не евробляха) и мой немецкий родственник, как владелец задает резонный вопрос: "какую ответсвенность несет охрана за сохранность?» при чем на хорошем русском. Так принято в Германии знать наперед, что будет если, что то случится с имуществом, квитанцию получить и тд. То есть до того, а не после того…
Реакция будущего "палкаводца" Азова неадекватная, он тут же начинает нервничать, звонить главарю и просить подмогу, угрожающе раздуваться, кричать, что сейчас приедет целая бригада и будет всем плохо.
Всего один резонный вопрос гражданина ЕС к представителю добровольческого полка «АЗОВ» и мы проваливаемся в ментальную базу "миротворца" рядового Ченкина УКРАЛинского разлива. Происходит разрыв сознания! Мы чувствуем себя врагами процветания и безопасности самой луччей страны, за которой вот уже третий год затаив дыхание наблюдает весь мир.
В конце концов увидев, что мы больше думаем, чем боимся азовец звонит еще и директору базы отдыха, начальнику охраны, владельцу арендованного домика, в полицию и вообще обьявляет всеобщую тревогу, как в хф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» на 33:00 минуте…
Может он контуженый, может таким и родился, не известно, сие тайна до сих пор. Но таки прибежал начальник охраны и прояснил ситуацию. Оказывается в этом году навязали представителей Азова, для усиления так сказать, вот те и показывают класс полевого «вышкола» по методике гаамериканских психинструкторов.
Часть 0
«…в 23:00, вероятно по боевому расписанию АТО, или АСО появляется "баец" Азова.
Маленький, хромой, и почему то грязный, нечесаный, но упитанный, прям вылазит из тьмы неосвещенной улицы. Не называя своего имени и полномочий, сразу, с ходу…»
«… Реакция будущего "палкаводца" Азова неадекватная, он тут же начинает нервничать, звонить главарю и просить подмогу, угрожающе раздуваться, кричать, что сейчас приедет целая бригада и будет всем плохо…»
«… Может он контуженый, может таким и родился, не известно, сие тайна до сих пор…»
«…Азовец, во всяком случае, явно испытывал удовлетворение от поднятого шума и как пораженный химической атакой повторял одну и ту же фразу в разных интерпретациях: "я должен выполнить приказ, я всего лишь выполняю приказ, это приказ, я могу, хочу…»"
«…Появилась и бригада хлипких помощников с резиновыми палками до пят, которые на отрез отказываются представляться и давать контактные данные своих непосредственных командеров…
При этом нарезающих круги по базе с матом и перематом обсуждающих без какого либо стеснения злободневные темы бытия. Детский курорт все таки!…»
«…к нему приехала любовница из Запорожья и все силы подчиненных были направленны на удовлетворение ея нужд, при чем совместно с Азовцами взявших на себя организацию под окошкам нашего домика импровизированного блок поста «по защите хрупкой женщины…».»
«… Как то невольно вспомнилось атмосфера отошедшего Крыма, все время приходилось наблюдать за беспределом местячковой власти…»