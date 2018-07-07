 Сытник об антикоррупционной реформе: "Мы дошли до такой критической точки, когда в политической элите царит страх"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сказал в интервью "Укринформу".

По его словам, очень трудно не заметить прогресса по сравнению с временами Януковича.

"Тому, кто предметно занимается этим вопросом, очень трудно не заметить прогресса. Возможны ли были расследования таких уголовных дел во времена Януковича? Можно ли было представить себе существование такого органа, как НАБУ, которому противодействует власть, но не может ничего с ним сделать? Что людей, которые всегда считались неприкосновенными, будут привлекать к ответственности? Конечно, нет. То, что сегодня все перечисленное возможно, это – большой прогресс, но, к сожалению, не такой быстрый, как хотелось бы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь КДК прокуроров примет законное решение и уволит Холодницкого, - Сытник

Этот прогресс сейчас очень хрупкий. Мы дошли до такой критической точки, когда в политической элите царит страх. Этот страх подталкивает ее к определенным решениям, которые могут привести к определенному коллапсу реформы", – отметил Сытник.

Директор НАБУ уточнил, что Украина не прошла точку невозврата в этом вопросе.

"Приближение к этой точке пугает тех, кто питает иллюзии, что можно жить по правилам, которые существовали до Революции Достоинства. Вопрос, пройдем ли мы эту точку, очень сложный и зависит от многих факторов, в первую очередь – от нашего общества. Думаю, ближайшее будущее покажет, насколько мы способны это сделать. Иначе есть риск вернуться к темным временам", – считает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник: Истерика перед грядущими выборами изменит способ "защиты от НАБУ"