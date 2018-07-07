 Сенцов написал письмо: "Чувствую себя нормально, но не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в письме украинской актрисе Римме Зюбиной, которое она обнародовала на своей странице в Facebook.
Письмо датировано 3 июля.
"Римма, привет! Спасибо за очередное прекрасное письмо. Не удивляйся, что ответ приходит не скоро. Это же не обычная электронная почта, которая приходит на мой ноутбук! Сначала ее читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом его распечатывают и отдают мне, и, может, не в тот же день. Потом я пишу ответ, и процедура повторяется в том же порядке. Так что если, в общем, ответ приходит через неделю, то это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличие от электронных, судьбу которых можно отследить. Со звонком та же ситуация - пробиться очень сложно", - говорится в письме.
"Там из-за рубежа один автомат на весь лагерь. Поэтому, конечно, пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок разрешат – сама понимаешь, такая ситуация вокруг меня; и тут в том числе, так что не парьтесь, есть же письма! Я чувствую себя нормально, несмотря на 51-й день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье – каждый видит то, что хочет видеть", – добавил Сенцов.
Он также поблагодарил украинских актеров за постановку пьесы "Номер". "Вообще, спасибо вам всем за то, что вы делаете. Надеюсь, что спектакль получится и получится хорошим. И за детский проект "КлассАкт" отдельное спасибо. Детки – это наше все, детки – это мы в будущем, и хорошо, что вы о них заботитесь. Удачи! Обнимаю и уважаю. Олег. 3 июля 2018 года", – процитировала Зюбина письмо Сенцова.
Бажаю Олегу сил, витримки і божої допомоги.
Чекаємо вдома !
Будь ты проклято, хуйло!
Некоторіе ,вон всю жизнь ждали встречи с карликом и раді до уссі...
а чому з маленької літери?
хам.
Источник: https://censor.net.ua/p368768
Це він про Надьку в Російській тюрязі чи в Українській?
Вже є підтвердження що він ніколи не отримував громадянство кацапляндії.
Порвали рот
Главная новость российской пропаганды - в Сумской области украинские фашисты порвали рот беженцу из Донбасса за то, что говорил на русском языке.
Вот вам бы все смешки да хаханьки, а ведь нынче годовщина... Четыре года назад в Славянске был распят мальчик. А сейчас ему было бы уже семь лет. Первый класс бы уже закнчил. Помним, скорбим.
А вчера вот гвоздем, вынутым из рекламного щита, на котором распяли мальчика, в Сумской области мужику порвали рот за русский язык.
В Сумской области. За русский язык.
Дорогие мои российские пропагандисты. Когда вы с высунутым языком кидаетесь разносить эту радостную весть про оживший украинский фашизм по своим сайтам, вы хоть посмотрите, где это - Сумская область. С какой страной она граничит. Какой язык там до сих пор ходовой. Какое телевидение там ловит. В сторону какой страны смотрит еще, наверное, процентов пятьдесят населения.
Мне, как вы понимаете, довольно часто приходилось ездить в Сумскую область, встречать семью на границе, пока мы еще жили в режиме туда-сюда. С таааким маасковским акцентом. Машину на российских номерах. Разорванный рот показать?
Это вы живете в стране Великой Духовности. Это у вас там в Мордоре чуть не через день таджиков убивают - и вот тут уж реально просто за таджикский язык. Да чего там таджиков - не дай бог с наступлением темноты заехать на Химзавод, если ты сам с Привокзальной. В любом городе.
И вы, конечно, думаете, что все вокруг такие же мышебратья.
Неа, блядва. Такие - только вы одни.
Говорить, что украинец может порвать рот за другой язык - это вот вообще не понимать украинский склад характера и систему ценностей. Украина - совсем не Россия. Совсем.
Новость примерно такого же уровня достоверности, как "Челябинские гопники организовали проведение гей-парада".
Не-не. Я охотно верю, что мужику порвали рот. Хотя Стопфейк уже все написал - чисто бытовой конфликт, джентльмены бухали у магазина. В то, что напились и нашли до чего докопаться - охотно верю. Или, скажем, в то, что напились, и начал говорить, что все не так однозначно и как ВСУ бомбит детей - верю еще более охотно. Такое в Украине не прокатывает уже вообще нигде.
Но просто за русский язык. В Сумской области. Мда... Без тебя никак не обойтись, Крал!
Знаменитые сумские бандеровцы. Они такие. Даже львовским фору дадут.
Распятый мальчик одобряе.
Разорванный на березах африканский студент и два раба тоже.
Народ, есть идея. Если Савченко как либо станет свободной, предлагаю всячески пропихивать ее на пост президента, когда он будет избираться. Думаю, ее преимущества перед остальными кандидатами очевидны.
13.01.2016 09:33
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Пройшло 2,5 роки. Надя знову у в"язниці, знову голодує. Президентом не стала.
Цікаво, що чекає на Сєнцова через 2,5 роки?