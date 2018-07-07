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 Сенцов написал письмо: "Чувствую себя нормально, но не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам". ФОТО

Удерживаемый в России украинский политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что чувствует себя нормально и поблагодарил за поддержку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в письме украинской актрисе Римме Зюбиной, которое она обнародовала на своей странице в Facebook.

Письмо датировано 3 июля.

"Римма, привет! Спасибо за очередное прекрасное письмо. Не удивляйся, что ответ приходит не скоро. Это же не обычная электронная почта, которая приходит на мой ноутбук! Сначала ее читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом его распечатывают и отдают мне, и, может, не в тот же день. Потом я пишу ответ, и процедура повторяется в том же порядке. Так что если, в общем, ответ приходит через неделю, то это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличие от электронных, судьбу которых можно отследить. Со звонком та же ситуация - пробиться очень сложно", - говорится в письме.

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"Там из-за рубежа один автомат на весь лагерь. Поэтому, конечно, пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок разрешат – сама понимаешь, такая ситуация вокруг меня; и тут в том числе, так что не парьтесь, есть же письма! Я чувствую себя нормально, несмотря на 51-й день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье – каждый видит то, что хочет видеть", – добавил Сенцов.

Он также поблагодарил украинских актеров за постановку пьесы "Номер". "Вообще, спасибо вам всем за то, что вы делаете. Надеюсь, что спектакль получится и получится хорошим. И за детский проект "КлассАкт" отдельное спасибо. Детки – это наше все, детки – это мы в будущем, и хорошо, что вы о них заботитесь. Удачи! Обнимаю и уважаю. Олег. 3 июля 2018 года", – процитировала Зюбина письмо Сенцова.

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Сенцов написал письмо: Чувствую себя нормально, но не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам 01

Источник: https://censor.net.ua/n3075329
 
   
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Хоч якась звістка.
Бажаю Олегу сил, витримки і божої допомоги.
Чекаємо вдома !
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всі хто із Сенцовим спілкуються зараз..це однозначні підхйуловні блазні ...тіко в різних костюмах...
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некоторым уполномоченным правозащитникам"(С) він пише із россійської в*язниці..навряд може сказати більш відкрито...
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Це він про Москалькову сказав, це ж чітко зрозуміло. А спілкування може бути не лише особистим, а й за допомогою листів, які ми зараз і обговорюємо.
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Ну,вот человек допустим ,умрет...И ,что Мир ? Проглотит и дальше жить будет ? Почему маньяк выкручивает руки беззащитным,а его лишь журят,не касаясь руками ?
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а патмуша Украина ,Сирия в телевизоре,а комфортная дружба с хйулом под задницей.
Некоторіе ,вон всю жизнь ждали встречи с карликом и раді до уссі...
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Знаменитый в советское время диссидент и писатель Анатолий Марченко держал голодовку 116 дней...,на 117 сутки 28 ноября 1986 года Марчено прекратил голодовку..,Умер уже во время Перестройки в дохлом ССРе в декабре 1986 года в Чистополькой тюрьме Сразу после смерти Марченко начали освобождать советских политзаключенных включая и ссыльного академика Андрея Сахарова в Горьком...
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"...Сначала ее читает цензор..."

а чому з маленької літери?
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ФСБэшный цензор читает письма Сенцова в Фейсбуке...,что непонятно?
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краще б твої "висери" місцевий психіатр перечитував....
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тобі вірно написали, якщо не кумекаєш -то краще помовч.
хам.
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"...Сенцов в свою очередь написал, что не будет просить Савченко прекратить голодовку, но заметил, что не хочет, чтобы она страдала. "Они этого не достойны", - написал Сенцов...."
Источник: https://censor.net.ua/p368768

Це він про Надьку в Російській тюрязі чи в Українській?
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З якого переляку ?
Вже є підтвердження що він ніколи не отримував громадянство кацапляндії.
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Ни одно государство в мире, включая Украину, не признаёт насильственное присвоение российского гражданства. Гражданами другого государства становятся только по личному заявлению, и никак иначе. Присвоение Сенцову российского гражданства "автоматом" - результат российской агрессии. Европейские проститутки сделали вид что не заметили факта перерисовывания границ в Европе; им это ещё аукнется так как они себе не представляют в принципе. Трамп уже намекнул что они могут катиться к ипеням если не будут платить в НАТО.
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Журнал Аркадия Бабченко

Сенцов написав листа: "Почуваюся нормально, проте не так прекрасно, як може здатися деяким уповноваженим правозахисникам" - Цензор.НЕТ 4863 Сенцов написав листа: "Почуваюся нормально, проте не так прекрасно, як може здатися деяким уповноваженим правозахисникам" - Цензор.НЕТ 4863Порвали рот


Главная новость российской пропаганды - в Сумской области украинские фашисты порвали рот беженцу из Донбасса за то, что говорил на русском языке.
Вот вам бы все смешки да хаханьки, а ведь нынче годовщина... Четыре года назад в Славянске был распят мальчик. А сейчас ему было бы уже семь лет. Первый класс бы уже закнчил. Помним, скорбим.
А вчера вот гвоздем, вынутым из рекламного щита, на котором распяли мальчика, в Сумской области мужику порвали рот за русский язык.
В Сумской области. За русский язык.
Дорогие мои российские пропагандисты. Когда вы с высунутым языком кидаетесь разносить эту радостную весть про оживший украинский фашизм по своим сайтам, вы хоть посмотрите, где это - Сумская область. С какой страной она граничит. Какой язык там до сих пор ходовой. Какое телевидение там ловит. В сторону какой страны смотрит еще, наверное, процентов пятьдесят населения.
Мне, как вы понимаете, довольно часто приходилось ездить в Сумскую область, встречать семью на границе, пока мы еще жили в режиме туда-сюда. С таааким маасковским акцентом. Машину на российских номерах. Разорванный рот показать?
Это вы живете в стране Великой Духовности. Это у вас там в Мордоре чуть не через день таджиков убивают - и вот тут уж реально просто за таджикский язык. Да чего там таджиков - не дай бог с наступлением темноты заехать на Химзавод, если ты сам с Привокзальной. В любом городе.
И вы, конечно, думаете, что все вокруг такие же мышебратья.
Неа, блядва. Такие - только вы одни.

Говорить, что украинец может порвать рот за другой язык - это вот вообще не понимать украинский склад характера и систему ценностей. Украина - совсем не Россия. Совсем.
Новость примерно такого же уровня достоверности, как "Челябинские гопники организовали проведение гей-парада".
Не-не. Я охотно верю, что мужику порвали рот. Хотя Стопфейк уже все написал - чисто бытовой конфликт, джентльмены бухали у магазина. В то, что напились и нашли до чего докопаться - охотно верю. Или, скажем, в то, что напились, и начал говорить, что все не так однозначно и как ВСУ бомбит детей - верю еще более охотно. Такое в Украине не прокатывает уже вообще нигде.
Но просто за русский язык. В Сумской области. Мда... Без тебя никак не обойтись, Крал!
Знаменитые сумские бандеровцы. Они такие. Даже львовским фору дадут.
Распятый мальчик одобряе.
Разорванный на березах африканский студент и два раба тоже.
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Сенцов написав листа: "Почуваюся нормально, проте не так прекрасно, як може здатися деяким уповноваженим правозахисникам" - Цензор.НЕТ 5160 Narem

Народ, есть идея. Если Савченко как либо станет свободной, предлагаю всячески пропихивать ее на пост президента, когда он будет избираться. Думаю, ее преимущества перед остальными кандидатами очевидны.
13.01.2016 09:33
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Пройшло 2,5 роки. Надя знову у в"язниці, знову голодує. Президентом не стала.
Цікаво, що чекає на Сєнцова через 2,5 роки?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцов написал письмо: "Чувствую себя нормально, но не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам". ФОТО
 
 
 
 
 
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