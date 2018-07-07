 Сенцов написал письмо: "Чувствую себя нормально, но не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в письме украинской актрисе Римме Зюбиной, которое она обнародовала на своей странице в Facebook.

Письмо датировано 3 июля.

"Римма, привет! Спасибо за очередное прекрасное письмо. Не удивляйся, что ответ приходит не скоро. Это же не обычная электронная почта, которая приходит на мой ноутбук! Сначала ее читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом его распечатывают и отдают мне, и, может, не в тот же день. Потом я пишу ответ, и процедура повторяется в том же порядке. Так что если, в общем, ответ приходит через неделю, то это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличие от электронных, судьбу которых можно отследить. Со звонком та же ситуация - пробиться очень сложно", - говорится в письме.

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"Там из-за рубежа один автомат на весь лагерь. Поэтому, конечно, пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок разрешат – сама понимаешь, такая ситуация вокруг меня; и тут в том числе, так что не парьтесь, есть же письма! Я чувствую себя нормально, несмотря на 51-й день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье – каждый видит то, что хочет видеть", – добавил Сенцов.

Он также поблагодарил украинских актеров за постановку пьесы "Номер". "Вообще, спасибо вам всем за то, что вы делаете. Надеюсь, что спектакль получится и получится хорошим. И за детский проект "КлассАкт" отдельное спасибо. Детки – это наше все, детки – это мы в будущем, и хорошо, что вы о них заботитесь. Удачи! Обнимаю и уважаю. Олег. 3 июля 2018 года", – процитировала Зюбина письмо Сенцова.

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