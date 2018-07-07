 С начала года Минюст взыскал 270 млн гривен задолженности по зарплате

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

"О задолженности по заработной плате: с начала года, с тех пор, как мы запустили большую кампанию по борьбе с долгами по зарплате - нам удалось взыскать 270 млн грн в пользу работников", - написал Петренко.

Щодо заборгованості по заробітній платі: з початку року, відколи ми запустили велику кампанію по боротьбі з боргами по зарплаті – нам вдалось стягнути 270 млн грн на користь працівників.#ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 6 июля 2018 г.

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