 С начала года Минюст взыскал 270 млн гривен задолженности по зарплате

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.
"О задолженности по заработной плате: с начала года, с тех пор, как мы запустили большую кампанию по борьбе с долгами по зарплате - нам удалось взыскать 270 млн грн в пользу работников", - написал Петренко.
Щодо заборгованості по заробітній платі: з початку року, відколи ми запустили велику кампанію по боротьбі з боргами по зарплаті – нам вдалось стягнути 270 млн грн на користь працівників.#ПРЯМА_МОВА— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 6 июля 2018 г.
На буржуя? То ти комуняка-пролетарій?