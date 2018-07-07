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Все про:задолженность (170) Минюст (1307) Петренко Павел (661)

 С начала года Минюст взыскал 270 млн гривен задолженности по зарплате

С начала года Министерство юстиции Украины взыскало 270 миллионов гривен задолженности по заработной плате.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

"О задолженности по заработной плате: с начала года, с тех пор, как мы запустили большую кампанию по борьбе с долгами по зарплате - нам удалось взыскать 270 млн грн в пользу работников", - написал Петренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст запускает программу взыскания задолженности по зарплате - по моделе работы с недобросовестными алиментщиками

Источник: https://censor.net.ua/n3075328
 
   
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Это не зарплата, а горькая насмешка над здравым смыслом.
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Большие зарплаты чиновникам уменьшили корупцию и грабёж Украинского Народа ? Как все видят - нет , не уменьшили .То есть грабить начали ещё и типа официально .То есть пряник не работает однозначно . А теперь нужно попробовать кнут - то есть если чиновнику корупционеру отрезать голову то он точно грабить Украинский Народ не будет , его мажоров детей уничтожить как пособников жирующих на смертях Украинского Народа .
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ні те, ні інше не допоможе, якщо у народу не зникне бидляцька натура чекати, поки буржуї кістку кинуть йому із свого столу. Внаслідок безактивності мас потерпіли краху задумки Леніна, потерпіли краху сподівання українського народу в 1990 році про щасливе майбутнє,коли ми переходили на капіталістичні рейки економіки, потерпіли краху надії обдурених людей буржуями, які рвались до влади під час 2-х майданів. Доти, поки народ стоїть як вівці в хліву, доти з нього будуть стригти шерсть......
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зарплата РЁВЫ министра 113 тыс зарплата генпрокурора 300 тыс 1 миллион чиновников -вояк полицаев получают от 10.000 до 40.000 грн и ... средняя по палате 8000 грн!!! но заплатить жкх в 3000 со 100.000 зарплаты это не проблема заплатить жкх с 10.000 проблема но решаема,но заплатить жкх с зарплаты в 6000 грн без сусидии которой лишили это проблема...жизни а заплатит ЖКХ с пенсии в 1500 грн в семье где есть один безработный не состоящий на бирже труда ЭТО КИЗДЕЦ!!!!
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заплатит ЖКХ с пенсии в 1500 грн в семье где есть один безработный не состоящий на бирже труда - це ще не всі обмеження!!! А урізання норм забули? А те, що субсидії не матимуть люди які мають якийсь пай та отримають якусь додаткову тисячу в місяць, що не спасає від зубожіння, забули?
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А зареєструватися на біржі тому безробітному релігія не дозволяє?
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То ты на рюськом пишешь , то на Украинском .Какой то ты виляющий таварищ .Ты определись = ты за Украинский Народ или за ублюдочных тварей чиновников , которые уничтожают и грабят Украинский Народ .
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а ви давно реєструвались як непрацюючий, умови там знаєте? Сума виплат залежно від тривалості безробіття плавно зменшується. Так, в перші 90 днів безробітний отримує 100% призначеної йому грошової допомоги, наступні 90 к.д. - 80%, в період, що залишився виплати становлять 70%. Відповідно до українського законодавства загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років (тобто тобто допомога надається один рік на два роки, другий рік - роби що хочеш). Дворазова відмова від запропонованої роботи є підставою для зняття з реєстрації в центрі зайнятості та позбавлення статусу безробітного (тобто направили на роботу низькооплачуєму, не захотів - вон з пляжу, а ні то роби за тарілку супу на буржуя). -
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Я працюю, то нашо воно мені?
На буржуя? То ти комуняка-пролетарій?
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А сейчас тебя проверим красавчика = кем работаешь и какая зарплата ? Твой ответ сразу покажет или ты сьезжаешь , то есть брэшеш як сабака или правду говоришь . тогда разговор уместен .
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Красавчик, ты можеш даже тут скан своего паспорта выложить, это твои проблемы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала года Минюст взыскал 270 млн гривен задолженности по зарплате
 
 
 
 
 
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