 "Надеемся, что до конца этого месяца мы сможем найти решение", - Коболев объяснил, почему треть киевлян остались без горячей воды

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в пятницу, 6 июля, в эфире "5 канала" сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
По его словам, "Нафтогаз" не может заключить договор на поставку газа из-за больших долгов, которые "Киевтеплоэнерго" еще не признало.
Коболев напомнил, что "Киевтеплоэнерго" - это коммунальное предприятие, за которое несет ответственность Киевская городская государственная администрация.
"Компания была создана с нуля. И в эту компанию из компании "Киевэнерго" были переданы теплогенерирующие активы. Ахметов передал активы - это имущество (котельные, трубопроводы), а долговые обязательства должны перейти согласно букве закона", - сообщил Коболев.
Он продолжил: "Киевтеплоэнерго" пошла в суд. Мы подали встречный иск. По требованию одного из истцов к этому процессу присоединилась частная компания "Киевэнерго". Я надеюсь на справедливое решение. Решение, которое скажет, кто кому должен, кто что должен заключать".
Глава "Нафтогаза" добавил: "Мы надеемся, что до конца этого месяца мы сможем найти решение".
зубожілий народ вигодовує..
Не требують даже вже корму,
А, як патріоти, нявчать з висоти, -
"Дайош нам потужні рєхворми!"
До речі, на фото гарний крантик. Закриває/відкриває при повороті на 90 градусів. У мене змішувачі з такими крантиками. Вешч!
доцарювалися, суки.
"злочинна влада" кажете, ну ну...
Коболев напомнил, что "Киевтеплоэнерго" - это коммунальное предприятие, за которое несет ответственность Киевская городская государственная администрация.Источник: https://censor.net.ua/n3075327
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дивно, що саме Коболєв "не знає", що робити у цій ситцуації:
зачекати поки борги зростуть до солідної позначки, потім запросити іноземну юридичну компанію, що відсудить у Київтеплоенерго борг, а службовцям Нафтгазу, які організували та супроводжували цей процес - за це нарахувати та виплати одразу після рішення суду законно зароблені премії, у розімірі ,,,,,,,,,,,,,,, (скільки Коболєву вситачить совісті запросити, та скільки Наглядова рада Нафтогазу йому погодить)
якщо на літні 2-3 тижні профілактики поставити "прямоточний", то для душу і посуду 2,5 кВт вистачить? 3,5 кВт ставити боюся бо подекуди в стінах залишився "люміній" 4 квадрати.
Ясна річ, буде окреме УЗО і шини урівнювання потенціалів (труби - ванна - змішувачі - корпус бойлера).
Войдите в положение, человек поиздержался!