 "Надеемся, что до конца этого месяца мы сможем найти решение", - Коболев объяснил, почему треть киевлян остались без горячей воды

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в пятницу, 6 июля, в эфире "5 канала" сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, "Нафтогаз" не может заключить договор на поставку газа из-за больших долгов, которые "Киевтеплоэнерго" еще не признало.

Коболев напомнил, что "Киевтеплоэнерго" - это коммунальное предприятие, за которое несет ответственность Киевская городская государственная администрация.

"Компания была создана с нуля. И в эту компанию из компании "Киевэнерго" были переданы теплогенерирующие активы. Ахметов передал активы - это имущество (котельные, трубопроводы), а долговые обязательства должны перейти согласно букве закона", - сообщил Коболев.





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Он продолжил: "Киевтеплоэнерго" пошла в суд. Мы подали встречный иск. По требованию одного из истцов к этому процессу присоединилась частная компания "Киевэнерго". Я надеюсь на справедливое решение. Решение, которое скажет, кто кому должен, кто что должен заключать".

Глава "Нафтогаза" добавил: "Мы надеемся, что до конца этого месяца мы сможем найти решение".

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