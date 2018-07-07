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Все про:горячая вода (47) Киев (16135) водоснабжение (388) Коболев (250)

 "Надеемся, что до конца этого месяца мы сможем найти решение", - Коболев объяснил, почему треть киевлян остались без горячей воды

НАК "Нафтогаз Украины" не удается заключить договор с "Киевтеплоэнерго" и обеспечить жителей Киева горячей водой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в пятницу, 6 июля, в эфире "5 канала" сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, "Нафтогаз" не может заключить договор на поставку газа из-за больших долгов, которые "Киевтеплоэнерго" еще не признало.

Коболев напомнил, что "Киевтеплоэнерго" - это коммунальное предприятие, за которое несет ответственность Киевская городская государственная администрация.

"Компания была создана с нуля. И в эту компанию из компании "Киевэнерго" были переданы теплогенерирующие активы. Ахметов передал активы - это имущество (котельные, трубопроводы), а долговые обязательства должны перейти согласно букве закона", - сообщил Коболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно помочь людям из "Нафтогаза" спуститься на землю, - депутат Киевсовета Харченко об отключении горячей воды в Киеве

Он продолжил: "Киевтеплоэнерго" пошла в суд. Мы подали встречный иск. По требованию одного из истцов к этому процессу присоединилась частная компания "Киевэнерго". Я надеюсь на справедливое решение. Решение, которое скажет, кто кому должен, кто что должен заключать".

Глава "Нафтогаза" добавил: "Мы надеемся, что до конца этого месяца мы сможем найти решение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко требует от правительства заставить "Нафтогаз" вернуть киевлянам горячую воду

Источник: https://censor.net.ua/n3075327
 
 
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Відключили воду, відключили повітря (всі так звані торгівельні центри, транспорт, установи, плікліники і тп), їжу потрошки відключать. Освіту та медицину прикрутили ще в 90х. Буде сама економна країна. Алкоголь ще не відключили. Наркоту також.
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А что в Киеве еще хоть кто то бойлер не поставил ? Да при такой цене на горячую боду , надо или очень богатым быть или очень тупым .
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Да вот ты то как то и не блещешь умом. В Киеве 70% домов совковой постройки со старыми кабелями, разводками...если все включат в доме, парадном то пипец , погорит усё. "Сподіваємося, що до кінця цього місяця ми зможемо знайти рішення", - Коболєв пояснив, чому третина киян залишилися без гарячої води - Цензор.НЕТ 7163
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А сколько сейчас бытовой техники , о которой при совке и не думали...тогда только тв, холодильник, утюг, может стиралка....ну ещё фен............
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головне ніякого зубожіння,та й коти води бояться

"Сподіваємося, що до кінця цього місяця ми зможемо знайти рішення", - Коболєв пояснив, чому третина киян залишилися без гарячої води - Цензор.НЕТ 9856
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Взагалi, наявнiсть ïcтiвних татарин ( собак, котiв, голубiв, горобцiв..) у вiльному доступi cвiдчить лише про невичерпанi резерви по росту тарифiв ЖКХ. Е ще " жирок" у населения. Скiглять вони!..
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Існують їстівні татари, а я цього не знав🍖
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стал побаиваться, может ты и сам из таких? "Сподіваємося, що до кінця цього місяця ми зможемо знайти рішення", - Коболєв пояснив, чому третина киян залишилися без гарячої води - Цензор.НЕТ 1711
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люди звернули увагу на дворових котів, кажуть товсті, ліниві..
зубожілий народ вигодовує..
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У нас в Україні хольоні коти
Не требують даже вже корму,
А, як патріоти, нявчать з висоти, -
"Дайош нам потужні рєхворми!"

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Зате у нас гаряча вода є завжди. "Сподіваємося, що до кінця цього місяця ми зможемо знайти рішення", - Коболєв пояснив, чому третина киян залишилися без гарячої води - Цензор.НЕТ 8237

До речі, на фото гарний крантик. Закриває/відкриває при повороті на 90 градусів. У мене змішувачі з такими крантиками. Вешч!
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Срочно премии всем в Нефтегаз и поднять зарплаты секретаршам!
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Реально. Зданию-комплексу Нефтегаза отключить энергию, воду, заглушить нафиг канализацию...пусть в дерьме плещутся в костюмах от Бриони. Может и мысли прояснятся у "хениев бизнеса".
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Всё неправильно . Должно быть так = Ахметов УКРАЛ у Украинского Народа водоканалы , облэнерго и меткомбинаты , его вонючие дети жируют по Англиям за счёт смертей Украинского Народа .Вонючая гнида тварь Ахметов должен быть пойман и повешен как сабака перед входом в Верховную Раду
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Да Вы что! Оно же Партнёр Офшоренко-Мальдивского по ДТЭК и Роттердам +++..........
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вот сейчас я не понял, в чем проблема? каждій год отключают для профилактики, или киевляне че думают при совдепии трубі на горячую воду построили на века как римские виадуки? вы киевляне внатуре охеревшие твари, вся Украина на вас пашет а вы там от наглости ох..еваете?
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Та это сепар из денеэра чи лэнеэра . оно якуневича до сих пор любит .
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Это всё из серии ...Хватит кормить Киев? А реально рабы януковича, ахметова и их банды.........ублюдки. путлер ввяди, паРаша спаси.
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Ну сначало пойми в чем проблема а потом возмущайся -при чем тут трубы при чем тум сезонное обслуживание
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Никакого ДТЭКа не существует .Это организованная бандитская группировка во главе с ублюдочной тварью Ахметовым , которая уничтожает Украинский Народ .Всю группировку уничтожить ,тварей на Майдане расстрелять и повесить и чтоб висели 5 лет .
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Включу воду, а себе бонус заплачу за такой геройский поступок
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дай угадаю - бинго - поднимем цены до небес))) "Сподіваємося, що до кінця цього місяця ми зможемо знайти рішення", - Коболєв пояснив, чому третина киян залишилися без гарячої води - Цензор.НЕТ 3349
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А почему-то это долги Ахметки должно комунальное предприятие выплачивать? Сейчас реально Ахметов лучше себя чувствует даже чем при Яныке, странно... Ну а Коболев сильно занят премиями, ему не до так ненужных проблем.
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а незабаром ще й питної не буде....
доцарювалися, суки.
"злочинна влада" кажете, ну ну...
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По его словам, "Нафтогаз" не может заключить договор на поставку газа из-за больших долгов, которые "Киевтеплоэнерго" еще не признало.
Коболев напомнил, что "Киевтеплоэнерго" - это коммунальное предприятие, за которое несет ответственность Киевская городская государственная администрация.Источник: https://censor.net.ua/n3075327
........................
дивно, що саме Коболєв "не знає", що робити у цій ситцуації:
зачекати поки борги зростуть до солідної позначки, потім запросити іноземну юридичну компанію, що відсудить у Київтеплоенерго борг, а службовцям Нафтгазу, які організували та супроводжували цей процес - за це нарахувати та виплати одразу після рішення суду законно зароблені премії, у розімірі ,,,,,,,,,,,,,,, (скільки Коболєву вситачить совісті запросити, та скільки Наглядова рада Нафтогазу йому погодить)
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Панове фахівці:
якщо на літні 2-3 тижні профілактики поставити "прямоточний", то для душу і посуду 2,5 кВт вистачить? 3,5 кВт ставити боюся бо подекуди в стінах залишився "люміній" 4 квадрати.
Ясна річ, буде окреме УЗО і шини урівнювання потенціалів (труби - ванна - змішувачі - корпус бойлера).
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Киевляне совсем оборзели и не хотят оплачивать миллиардные премии обнищавшему коболеву!
Войдите в положение, человек поиздержался!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Надеемся, что до конца этого месяца мы сможем найти решение", - Коболев объяснил, почему треть киевлян остались без горячей воды
 
 
 
 
 
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