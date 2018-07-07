 ОБСЕ предлагает "серьезно пересмотреть" текст законопроекта №6688 о досудебной блокировке сайтов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении представителя Организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.
"Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ", - сказал Дезир.
Представитель полагает, что законопроект может поставить под угрозу свободный доступ к информации в Интернете.
Законопроект, среди прочего, предоставляет дополнительные полномочия правоохранительным органам Украины, особенно в области блокирования доступа к различным видам онлайновых информационных услуг.
Ранее Дезир представил экспертный правовой анализ проекта закона властям, который предлагает ряд рекомендаций в соответствии с обязательствами ОБСЕ в отношении свободы СМИ и международными стандартами.
"Хотя я разделяю опасения в сфере национальной безопасности Украины, проект законопроекта должен влечь за собой конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, соразмерности и необходимости и избегать применения слишком широких и чрезмерных мер, влияющих на распространение онлайн-контента в Украине", - заявил Дезир.
Он указал на то, что в законопроекте также отсутствуют положения, обеспечивающие эффективный судебный надзор и надлежащий процесс в отношении решений о блокировании доступа к услугам.
Представитель обратил внимание на обеспокоенность, выраженную также украинскими общественными гражданскими организациями по данному поводу, и предложил помощь его Управления в предоставлении дальнейших юридических рекомендаций и рекомендаций экспертной политики.
Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект (№6688).
21 июня 2018 года Верховная Рада включила в повестку сессии законопроект № 6688, который предполагает, что информационный ресурс смогут заблокировать на 48 часов "в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления"; а по решению следственного судьи, суда, прокурора или же СНБО - на более длительные периоды за размещение "запрещенной информации".
і "фсьо прапало" (як юдя колись бзднула
Не будь этой передачи эта кремлевская подстилка так бы не зашкварилась....
Не передачу закрывать нужно, а Тимошенко.....
И Юличка в том списке....
Это люди, которые хотят насадить диктатуру в Украине
http://ua24ua.net/znayte-etih-urodov-v-litso-spisok-progolosovavshih-za-diktatorskiy-zakon-o-blokirovke-saytov/
)))
Но не потому что это невозможно. А потому что это невыгодно. Потому что Виктор Медведчук - вот тут, рядом и у него все хорошо. Потому что дела против беглых регионалов по тихому закрываются или сливаются за мзду или по тупости. Потому что команда "фас" и "стоп" имеют большую легитимность, чем статьи Уголовного кодекса.
И самое главное - потому что расследовать такие дела намного сложнее, чем пойти на поводу у тусовки мародеров, которым на самом деле просто не очень приятно, когда интернет - в отличие от телеканалов - не боится называть вещи своими именами.
http://uainfo.org/blognews/1530781738-zachem-vlast-hochet-blokirovat-sayty-bez-suda.html
допоки Путін на Афоні, гад,
дать декілька високопрофесійних,
патріотичних, та простих порад.
Найперше, й головне - завжди мовчати,
неначе вам води залили в рот!
Лиш по мовчанню можна упізнати,
хто «путінський агент», хто патріот!
Всім треба гуртуватися навколо
Гаранта нашого! Ура йому! Хвала!
Мовчання - наша зброя! Ну, а голос -
то путінсько-кремлівська кабала!
Мовчіть і про «котли», і про офшори!
Забудьте про «Рошен», і про «Богдан»!
То особисте президентське горе!
Як і отой пришиблений «майдан»!
І не кажіть погане про реформи!
Хай Путін знає, як нам класно жить!
Кажіть, що біле, навіть те, що чорне.
Та краще не патякайте! Мовчіть!
Патріотизм - це слухатись Гаранта!
Кивати ствердно на його діла!
Бо тільки він - наш Миколай, і Санта!
Наш захисник від путінського зла!
Патріотизм - це вам не тільки кулі,
які ви зупиняєте грудьми!
Це захист сонцеликого від Юлі!
Це Шустера топтати чобітьми!
Це торжество від цін, і від тарифів!
Це радість, і тріумф від «Мінську - 2»,
Це кайф від вихваляння, та від міфів,
що в ЗСУ йде техніка новА!
Мовчіть! А краще славте президента!
Хваліть його! Кричіть йому «ура»!
Бо лиш ворожі, путінські агенти
не вірять в богообраність Петра!
(с)
😜
Янукович*Янукович=Порошенко СБУ настаивает на принятии закона №6688, который даже жестче, чем знаменитые "Диктаторские законы" Януковича 16 января 2014г.
1. Критикуешь персонально Порошенко.
2. Критикуешь власть вообще.
3. Возражаешь «порохоботам».
4. Поддерживаешь Тимошенко.
5. Поддерживаешь Саакашвили.
6. Критикуешь Саакашвили.
7. Поддерживаешь борьбу с коррупцией (раскачиваешь лодку).
8. Не поддерживаешь борьбу с коррупцией.
9. Не нравится рост цен и тарифов.
10. Выступаешь за очищение и переучреждение страны.
11. Хочешь знать правду о войне и «минске».
12. Говоришь по-русски.
13. Слушаешь Высоцкого.
14. Не слушаешь Вятровича.
15. И вообще, еще и шляпу надел…
Это перечень далеко не исчерпывающий.
😜
Нынешние - хитрее, и такого уже не будет, слишком распоясавшиеся телеканалы и журналисты тут же будут объявлены агентами кремля и подстрекателями к перевороту.
Бежать из столицы в то время, когда агрессор УЖЕ начал оккупацию Крыма ( и Яныку об этом докладывали ) это предательство своего народа и своей страны.
путін вирішив сам з Україною розібратися.
формально привід він тримав - лист яніка про військову допомогу.
на прикладі Сирії можемо побачити, який готувався сценарій.
Уже вторую весну подряд украинская полиция, под видом имплементации Европейской конвенции о киберпреступности, пытается установить в Украине интернет-цензуру. Если точнее, полиция хочет получить от операторов и провайдеров связи список всех "конечных пользователей" интернета, а также возможность блокировать доступ к отдельным сайтам.
http://uainfo.org/blognews/1522362710-budet-li-sozdan-ukrkomnadzor-ili-kak-v-ukraine-predlagayut.html
😜
Команда президента так и кишила рекрутами из Грузии и Америки.Кстати никто не знает куда пропала втихую пани Яресько,получившая в награду за свою ничем не примечательную работу шикарный особняк под Киевом?
Что в януковичские времена брали кредиты за кредитами,то и ныне берут,что янукович придумывал все новые параллельные министерствам дополнительные органы с сумасшедшими зарплатами их сотрудников,что сейчас делается то же самое!В чем жизнь по-новому,братья и сестры?Как тогда была страна для людей(ахметовых,фирташей,новинских,курченков),то и сейчас также.
Вот только в отношении России риторика круто поменялась.если раньше Россия была наш стратегический партнер,то теперь она страна-оккупант(что не мешает тому же Порошенко успешно развивать в ней свой личный бизнес,за время войны ТАМ уже с пяток фабрик Рошен появилось!).
Вобщем люди думали,что после Майдана заживем по сладким обещаниям президента по-новому,а получилось хуже,чем по старому.При януковиче тоже ухудшение положения граждан(та же самая тигипковская пенсионная"реформа") называли реформами,так же занимаясь раскрадыванием "общака" то бишь бюджета под видом реформотворчества.
Есть ещё одна общая черта того и этого режимов.У ТЕХ виноваты были папередники.У ЭТИХ тоже,вот только слово "папередники" заменили на слово "консервы".Мол некоторые прошлые руководили Украиной под дудочку Кремля,но уйдя от руля страны не стали жить жизнью так сказать патриотов,а затаились и вредят нынешней шоколадно-патриотической власти(Хотели шоколада?А он ведь не сладкий,он-горький!),так сказать,консервы Кремля.
Вбросили через темники во все СМИ этот тезис и понеслось-анекдоты,картинки,статейки все про консервы.Темники при этой власти работают гораздо эффективнее,чем при той(Кстати Янукович,не смотря на то,что против его команды на канале Савика Шустера выступали все его оппоненты,в том числе красовался почти в каждой передаче наш шоколадный Петя,не заткнул рот Савику,а Порошенко,спокойно оттолкнувшись от оного,человека,который много сделал для того,чтобы Порошенко смог охмурить своими сладкими обещаниями пол-страны,закрыл нафиг.То есть трибуны у реальной оппозиции практически нет.Как закрыты были и для большинства украинцев соцсети,потому что скорость распространения информации по соцсетям и возможность сорганизоваться колоссальная!)
Что у той власти,что у этой есть свои козлы,от которых они бы хотели избавиться("козлы"-это как раз настоящие патриоты и за то,что эта маленькая горстка людей в парламенте борется с автократичным,практически уже диктаторским режимом,за то,что есть люди,которых нельзя купить или запугать и они раздражают их стараются дискредитировать в том числе и оскорблениями.
А что в реале представляют из себя так называемые консервы?Прежде,чем кого-то в чем-то обвинить-надо по крайней мере предъявить доказательства в суде.Если человек занимается подрывной деятельностью и есть факты-подключайте СБУ,ведите расследования и только потом уже с окончательным результатом выходите на люди!
Все разведчики мира действуют скрытно,невидимая война ведется незаметно для глаз большинства,дабы не спугнуть тех,за кем охотятся,чтобы поймать с поличным.А у нас что?Вон он,сепаратист(ка)-держите,держите,ай-яй-яй удрал(А)!А Тимошенко у нас тоже консерва,агент Кремля.Почему на свободе?Где факты,а не бла-бла?И что же это у нас за крепкая патриотичная власть,если знает,что под носом у неё действуют спокойно,свободно и открыто агенты путина?Все,на что она способна-кричать об этом в СМИ?А я извиняюсь за вопрос,Медведчук-это кончерва или нет?Если он создал пророссийскую орагнизацию Украинский выбор,регулярно летает чартером к Путину-это что?У нас вообще СБУ-это орган или аббревиатура?
А бывшие рыги-это консервы или шоколад?Потому что в ряды БПП дружно влилось до 22 % бывших регионалов,почти на четверть блок состоит из команды "той преступной власти"-это как,по-новому или по-старому?
Цитата :"В БПП 22% членов облсоветов и 12% парламентариев - экс-"регионалы", подсчитали журналисты.
84 депутаты областных советов из 377 тех, кто Результаты второго тура местных выборов в Украине. Интерактивная карта Результаты второго тура местных выборов в Украине. Интерактивная карта пришел от партии "Блок Петра Порошенко - Солидарность" являются бывшими членами Партии регионов.
Это составляет чуть ли не четверть (22%) президентского депутатского корпуса в регионах, пишет в статье для DT.UA Олег Бондарь.
Кроме того, 17 народных депутатов из 139 от БПП - также выходцы из ПР, отмечает он. "Если попытаться обозначить точки самого плотного сотрудничества новой власти с представителями старой, то пятерку лидеров возглавили Днепропетровская и Одесская области, где половина депутатов БПП в облсоветах - бывшие регионалы: 7 из 14 и 11 из 22 депутатов соответственно", - говорится в статье. "Обильная" присутствие бывших "регионалов" - и в Черкасской областной раде (38%, 7 депутатов из 18), Харьковской (30%, 6 из 20) Хмельницкой (29%, 5 из 17) и Черниговской (25%, 3 из 12)"
То есть внутри БПП законсервирован костяк бывшей ПР!
Вот вам и консервы в шоколаде!
Все очень печально.Если Янукович имел нереальные мечты избраться на второй срок.то Шоколадный барон уже везде соломки настелил-суды,прокуратура,силовые органы по его новой реформе будут стоять на страже фальсификаций на выборах в пользу Порошенко.Видели нацгвардию в действии,когда тройным кордоном окружили ВР и усадьбу президента?Когда нагнали кучу техники и не пропустили автомайдановцев(А массовости то нет!Откуда она возьмется,если пускали не всех?)на протесты.Да ради этого только стоило организовать то,что организовал Михо.Он продемонстрировал,что у власти есть своя нацгвардия,как у Путина!Власть подготовлена к любым посягательствам ,так сказать, на её территорию!А народ где? Ждет,пока тарифный,пенсионный и медицинский геноцид выкосит большинство населения?
Ждун-это не мем,это украинский народ!Это нас законсервировали в бесправии и бедности и мы молчим и терпим.Если бы мы были нацией,то мы поддержали бы протесты под ВР,мы были бы рядом с Михо!А мы все-консервы,мечтающие о шоколадной жизни.Пассивность -питательная среда бесправия,беззакония!У нас нет будущего!Вот такие дела! (с)
😜
а свободу слова в УКРАЇНІ НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ
Когда речь реально идёт о выживании государства тут уже не до свободы слова .Кстати ,,почему не воюющая ни с кем Европа приняла жёсткую декларацию о защите своего информационного пространства , вплоть до угрозы прекращения деятельности СМИ , действующих на подрыв европейских ценностей и вносящих раскол в европейское единство .?