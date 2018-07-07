 ОБСЕ предлагает "серьезно пересмотреть" текст законопроекта №6688 о досудебной блокировке сайтов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении представителя Организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

"Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ", - сказал Дезир.

Представитель полагает, что законопроект может поставить под угрозу свободный доступ к информации в Интернете.

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Законопроект, среди прочего, предоставляет дополнительные полномочия правоохранительным органам Украины, особенно в области блокирования доступа к различным видам онлайновых информационных услуг.

Ранее Дезир представил экспертный правовой анализ проекта закона властям, который предлагает ряд рекомендаций в соответствии с обязательствами ОБСЕ в отношении свободы СМИ и международными стандартами.

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"Хотя я разделяю опасения в сфере национальной безопасности Украины, проект законопроекта должен влечь за собой конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, соразмерности и необходимости и избегать применения слишком широких и чрезмерных мер, влияющих на распространение онлайн-контента в Украине", - заявил Дезир.

Он указал на то, что в законопроекте также отсутствуют положения, обеспечивающие эффективный судебный надзор и надлежащий процесс в отношении решений о блокировании доступа к услугам.

Представитель обратил внимание на обеспокоенность, выраженную также украинскими общественными гражданскими организациями по данному поводу, и предложил помощь его Управления в предоставлении дальнейших юридических рекомендаций и рекомендаций экспертной политики.

Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект (№6688).

21 июня 2018 года Верховная Рада включила в повестку сессии законопроект № 6688, который предполагает, что информационный ресурс смогут заблокировать на 48 часов "в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления"; а по решению следственного судьи, суда, прокурора или же СНБО - на более длительные периоды за размещение "запрещенной информации".

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