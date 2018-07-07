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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:законопроект (1963) интернет (1428) ОБСЕ (3209) свобода слова (951) цензура (1109)

 ОБСЕ предлагает "серьезно пересмотреть" текст законопроекта №6688 о досудебной блокировке сайтов

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вызывает озабоченность законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении представителя Организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

"Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ", - сказал Дезир.

Представитель полагает, что законопроект может поставить под угрозу свободный доступ к информации в Интернете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ поддерживает необходимость принятия Радой законопроекта №6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере

Законопроект, среди прочего, предоставляет дополнительные полномочия правоохранительным органам Украины, особенно в области блокирования доступа к различным видам онлайновых информационных услуг.

Ранее Дезир представил экспертный правовой анализ проекта закона властям, который предлагает ряд рекомендаций в соответствии с обязательствами ОБСЕ в отношении свободы СМИ и международными стандартами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Такой закон перед выборами не принимают, он требует доверия к власти, - Бутусов про законопроект о досудебной блокировке сайтов

"Хотя я разделяю опасения в сфере национальной безопасности Украины, проект законопроекта должен влечь за собой конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, соразмерности и необходимости и избегать применения слишком широких и чрезмерных мер, влияющих на распространение онлайн-контента в Украине", - заявил Дезир.

Он указал на то, что в законопроекте также отсутствуют положения, обеспечивающие эффективный судебный надзор и надлежащий процесс в отношении решений о блокировании доступа к услугам.

Представитель обратил внимание на обеспокоенность, выраженную также украинскими общественными гражданскими организациями по данному поводу, и предложил помощь его Управления в предоставлении дальнейших юридических рекомендаций и рекомендаций экспертной политики.

Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект (№6688).

21 июня 2018 года Верховная Рада включила в повестку сессии законопроект № 6688, который предполагает, что информационный ресурс смогут заблокировать на 48 часов "в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления"; а по решению следственного судьи, суда, прокурора или же СНБО - на более длительные периоды за размещение "запрещенной информации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гибридные действия заставляют искать гибридные ответы, - и.о. главы Мининформполитики Джепарова

Источник: https://censor.net.ua/n3075325
 
   
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а смысл?если на такую хренотень голосов все равно не будет
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ты что? порохоботы ЗА диктаторские законы! вон гыг из трусов выпрыгивает как хочет чтоб 6688 приняли,который копия януковского закона .порохоботы- против Майдана 2014,получается!
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ну тут старое правило--место сидения определяет поведение, ничего нового ОБСЄ пропонує "серйозно переглянути" текст законопроекту №6688 про досудове блокування сайтів - Цензор.НЕТ 648
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пропукінська ж.камуняка АрлємДжезір від СЕБЕ-ОСОБИСТО ЗРОБИВ ЗАЯВУ. Ніякого рішення ОБСЄ не було і бути НЕ МОЖЕ= ця організація НЕ Є ЮРИДИЧНИМ ЕКСПЕРТОМ.
і "фсьо прапало" ОБСЄ пропонує "серйозно переглянути" текст законопроекту №6688 про досудове блокування сайтів - Цензор.НЕТ 3043 (як юдя колись бзднула ОБСЄ пропонує "серйозно переглянути" текст законопроекту №6688 про досудове блокування сайтів - Цензор.НЕТ 4384 ОБСЄ пропонує "серйозно переглянути" текст законопроекту №6688 про досудове блокування сайтів - Цензор.НЕТ 5890
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а тупая тролляка Till Johan нам счас расскажет, что этот законпроект--очередная победа демократии и личная заслуга пороха, а все его противники--агенты кремля ОБСЄ пропонує "серйозно переглянути" текст законопроекту №6688 про досудове блокування сайтів - Цензор.НЕТ 9554
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Думаете? Как знать. Ведь подобный законопроект не должен был даже родиться.
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только вот непонятно, это зрада или перемога? ОБСЕ предлагает "серьезно пересмотреть" текст законопроекта №6688 о досудебной блокировке сайтов - Цензор.НЕТ 4105
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молодой рабочий - вот дурдом на самом деле.....

Не будь этой передачи эта кремлевская подстилка так бы не зашкварилась....
Не передачу закрывать нужно, а Тимошенко.....
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че вы все вцеплись в саакашвили и тимошенко..посадите уже гепу..вам не стыдно?
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гепу нельзя, он еще пригодится, выборы ж не за горами
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молодой рабочий - да там список кого сажать пальцы опухнут бить по клаве от Навинского до Кивалова.....

И Юличка в том списке....
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во во,а я думаю, в чем еще порох яныка не повторил ОБСЕ предлагает "серьезно пересмотреть" текст законопроекта №6688 о досудебной блокировке сайтов - Цензор.НЕТ 5705
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Це ЦЕНЗУРА, малятка... якось усе по парашенськи...)))
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Вторая часть Марлезонского балета: "Строго по следам януковоща".
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Список 158 де... д@г@нератов! Они проголосовавали за диктаторский закон о блокировке сайтов (СПИСОК)!
Это люди, которые хотят насадить диктатуру в Украине
http://ua24ua.net/znayte-etih-urodov-v-litso-spisok-progolosovavshih-za-diktatorskiy-zakon-o-blokirovke-saytov/
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сейчас придут вышиватные ребята и расскажут, что ты агент кремля, а те 158--патриоты Украины ОБСЕ предлагает "серьезно пересмотреть" текст законопроекта №6688 о досудебной блокировке сайтов - Цензор.НЕТ 8625
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Когда на призыв:"Досить красти" вас объявляют врагом независимости Украины то вы подспудно начинаете догадываться что что-то начинает глючить в шоколадном королевстве.

)))
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Самая денежная профессия быть "слугой народа". ?!? А что вообще должен делать слуга? И должен ли он вообще что-то делать?
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Благими намірами встелена дорога до пекла.
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Зачем власть хочет блокировать сайты без суда.

Но не потому что это невозможно. А потому что это невыгодно. Потому что Виктор Медведчук - вот тут, рядом и у него все хорошо. Потому что дела против беглых регионалов по тихому закрываются или сливаются за мзду или по тупости. Потому что команда "фас" и "стоп" имеют большую легитимность, чем статьи Уголовного кодекса.
И самое главное - потому что расследовать такие дела намного сложнее, чем пойти на поводу у тусовки мародеров, которым на самом деле просто не очень приятно, когда интернет - в отличие от телеканалов - не боится называть вещи своими именами.
http://uainfo.org/blognews/1530781738-zachem-vlast-hochet-blokirovat-sayty-bez-suda.html
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Щас поросенковцы им быстро объяснят, что это требуется для процветания демократии в Украине.
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скорее для отбивания информационных атак кремля, а в агенты кремля у нас можно записать широкий спектр людей и организаций
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Наговариваешь. Украинская власть это вам не проклятый мордор, никаких авторитарных замашек нет. Слушай, дружище, а ты часом не работаешь на кремль? Нужно Цензор заблочить чтоб такие как ты тут не тусовались!
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Та да, это очень удобно. И разбираться не надо - ярлык повесил и будя.
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обсе пророссийская организация, если они против, значит хороший закон, надо брать
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а что там с "интером" и прочими говнометами... там все нормально?
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Дозволь мені, народе України,
допоки Путін на Афоні, гад,
дать декілька високопрофесійних,
патріотичних, та простих порад.

Найперше, й головне - завжди мовчати,
неначе вам води залили в рот!
Лиш по мовчанню можна упізнати,
хто «путінський агент», хто патріот!

Всім треба гуртуватися навколо
Гаранта нашого! Ура йому! Хвала!
Мовчання - наша зброя! Ну, а голос -
то путінсько-кремлівська кабала!

Мовчіть і про «котли», і про офшори!
Забудьте про «Рошен», і про «Богдан»!
То особисте президентське горе!
Як і отой пришиблений «майдан»!

І не кажіть погане про реформи!
Хай Путін знає, як нам класно жить!
Кажіть, що біле, навіть те, що чорне.
Та краще не патякайте! Мовчіть!

Патріотизм - це слухатись Гаранта!
Кивати ствердно на його діла!
Бо тільки він - наш Миколай, і Санта!
Наш захисник від путінського зла!

Патріотизм - це вам не тільки кулі,
які ви зупиняєте грудьми!
Це захист сонцеликого від Юлі!
Це Шустера топтати чобітьми!

Це торжество від цін, і від тарифів!
Це радість, і тріумф від «Мінську - 2»,
Це кайф від вихваляння, та від міфів,
що в ЗСУ йде техніка новА!

Мовчіть! А краще славте президента!
Хваліть його! Кричіть йому «ура»!
Бо лиш ворожі, путінські агенти
не вірять в богообраність Петра!
(с)

😜
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В общем теперь в Украине готовится своя сеть "Чебурашка". Пидсвынкы ,как будет чебурашка на украинском?
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Не, то будет великий украинский фаерволл. По аналогии с китайским. А по эффективности как стена Яйценюка.
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сєр=гєй та ти звичайний поц та шлємазл.. нащо тобі СОЛОВ'ЇНА УКРАЇНСЬКА МОВА? ОБСЄ пропонує "серйозно переглянути" текст законопроекту №6688 про досудове блокування сайтів - Цензор.НЕТ 4467
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а выполнение статью 5 Конституции ОБСЕ не предлагает пересмотреть в связи с тем, что народ Украины вразрез с ее заявлением не может быть источником власти в ситуации, когда лишен даже просто своего определения и из-за этого официально - никто, правами которого можно пренебречь. Але, ОБСЕ, сучий потрох, что ж ты тоже правами народа Украины пренебрегаешь в компании шоблы узурпаторов, легализируя их? Это вы так безопасность Европы отстаиваете, путем угнетения народов, и со словами "а что здесь такого"?
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ОБСЕ предлагает "серьезно пересмотреть" текст законопроекта №6688 о досудебной блокировке сайтов - Цензор.НЕТ 3688Ray‏ @Ray_net_ua 56 мин.56 минут назад
Янукович*Янукович=Порошенко СБУ настаивает на принятии закона №6688, который даже жестче, чем знаменитые "Диктаторские законы" Януковича 16 января 2014г.

ОБСЕ предлагает "серьезно пересмотреть" текст законопроекта №6688 о досудебной блокировке сайтов - Цензор.НЕТ 965
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Да офшорным упырям трындец,януковича шайка тоже перед концом много разных законов принимала ,агония это и не более того ...
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Пропоную "серьезно пересмотреть" ОБСЄ.
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Сегодня в «агенты Кремля» можно угодить по следующим причинам:
1. Критикуешь персонально Порошенко.
2. Критикуешь власть вообще.
3. Возражаешь «порохоботам».
4. Поддерживаешь Тимошенко.
5. Поддерживаешь Саакашвили.
6. Критикуешь Саакашвили.
7. Поддерживаешь борьбу с коррупцией (раскачиваешь лодку).
8. Не поддерживаешь борьбу с коррупцией.
9. Не нравится рост цен и тарифов.
10. Выступаешь за очищение и переучреждение страны.
11. Хочешь знать правду о войне и «минске».
12. Говоришь по-русски.
13. Слушаешь Высоцкого.
14. Не слушаешь Вятровича.
15. И вообще, еще и шляпу надел…
Это перечень далеко не исчерпывающий.

😜
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Якщо істота говорить тільки по росіськи то на 99 % це кацап або ватан., особливо якщо воно жодного вихлопу на адресу кремля не проводить, бо сцить своє ФСБ , а ось в адресу української влади звинуватити у зраді то як таргани виповзають.
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тот редкий случай, когда согласен с обсе..но пэтя всё равно протащит..(
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Против законов "16 января" на улицы вышли тысячи людей. А если вдруг примут этот законопроект - почти уверена, что все закончится однодневным митингов горстки недовольных у стен Рады. Которых потом и припишут к "агентам кремля" и "провокаторам" и здесь на Цензоре в том числе и обосрут. Уж что-что, а одно последствие Майдана бесспорно - люди уже потеряли веру в то, что революцией можно достичь успеха
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Тогда со всех СМИ звучали призывы выходить на майдан, отстаивать свои права, протестовать, было полное и объективное освещение тех событий, ведь тиран Янукович был достаточно туп чтобы позволить это.
Нынешние - хитрее, и такого уже не будет, слишком распоясавшиеся телеканалы и журналисты тут же будут объявлены агентами кремля и подстрекателями к перевороту.
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Отсюда и вывод - а был ли Янукович таким уж тираном, в сравнении с нынешней властью? То что он заворовался и везде где только можно продвигал "донецких" несомненно, но на тирана никак он не тянет. Максимум, на что его хватило - выслать почти безоружных беркутовцев сначала против студентов, а потом против толпы. Тиран бы людей на Майдане танками бы закатал до уровня брусчатки
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может просто народ еще не переварил последствия предыдущего майдана?да и тут еще война у нас, под которую можно много чего списать...
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Почему же этот не тиран пустился в бега, а не стал выполнять соглашение, подписанное с оппозицией в присутствии представителей Запада?
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То есть вы считаете, что показатель "тиранизма" Овоща - то что он сбежал из страны? Скорее напротив, это показатель его тупизма и трусости - какая бы власть не пришла после него по итогам выборов, она бы начала заниматься любимым делом любой новой украинской власти - обвинением "попередников". А Яныку с его аппетитами было что предъявить. Несомненный тиран Сталин не покинул Москву, когда Вермахт был в ее пригородах, другие тираны античности нередко кончали с собой, но не опускались до бегства. А этот "недотиран" решил валить сразу, как в воздухе запахло жареным
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Я не давала ему определение тиран, а задала Вам вопрос, используя Ваше рассуждение о тиране или не тиране Яныке. А то, что он тупой трус, это аксиома.
Бежать из столицы в то время, когда агрессор УЖЕ начал оккупацию Крыма ( и Яныку об этом докладывали ) это предательство своего народа и своей страны.
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бо патрон наказав втікати.
путін вирішив сам з Україною розібратися.
формально привід він тримав - лист яніка про військову допомогу.
на прикладі Сирії можемо побачити, який готувався сценарій.
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к сожалению Майдан закончился не революцией, ибо она предполагает смену элит и системы власти, а банальным бунтом..который закончился лишь сменой жирного зада в кресле и косметическими реформами..сносить весь воровской кагал нужно было в феврале 2014-го..но тогда из кремлёвского головного офиса кагала пришли на помощь и активная часть населения переключилась с внутреннего врага(остави его в тылу) на внешнего (кацапов)..внутренний враг времени, как мы все видим, не терял..результаты всем известны..(
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Согласна. Патриоты хвастаются, как "не пустили Путина вглубь Украины, проект Новороссии похоронили". А Хуйлу и не нужно было захватывать полстраны, нарываясь на санкции (крымский пакет - мелочь, которую Европа и США назначили формально и при необходимости на раз обходят), необходимость содержания огромных территорий с многомиллионным населением, как минимум несколько миллионов из которых абсолютно не лояльны к Рашке (в отличие от того же Крыма). Нахрена Пукину Украина (ну кроме удовлетворения имперского вяличия)? Она ему нужна как гарантия отсутствия на ее территории войск НАТО, для поддержки российского ВПК за счет специалистов и оборудования уникальных заводов, ну и бонусом идут ресурсы - тот же уголь. И все эти задачи прекрасно решаются в рамках сегодняшней ситуации. НАТО наперебой заявляет, что Украине пока не светит членство, а Венгрия блокирует даже попытки любого иного сотрудничества. Часть заводов Донбасса вывезена в РФ, а те, которые на подконтрольной зоне (вплоть до Южмаша и Мотор-Сичи) работают в таких ужасных экономических условиях, что вынуждены сокращать высококвалифицированный персонал. И куда большая часть их едет - да,да в Раху, где им предлагают различные преференции. Ведь чтобы получить технологии необязательно захватывать завод, достаточно переманить себе куда более ценный ресурс - персонал. Отсюда и довольно быстрые темпы проектирования альтернативных агрегатов в Рашке (например, турбин, которые раньше поставлялись Мотор-Сичью). Все это обеспечивается внутренними врагами Украины. А вот Крым Хуйлу нужен был под полным контролем, для военного контроля над Черноморским регионом
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Будет ли создан "Укркомнадзор", или как в Украине предлагают блокировать доступ к сайтам.

Уже вторую весну подряд украинская полиция, под видом имплементации Европейской конвенции о киберпреступности, пытается установить в Украине интернет-цензуру. Если точнее, полиция хочет получить от операторов и провайдеров связи список всех "конечных пользователей" интернета, а также возможность блокировать доступ к отдельным сайтам.
http://uainfo.org/blognews/1522362710-budet-li-sozdan-ukrkomnadzor-ili-kak-v-ukraine-predlagayut.html
😜
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Недобрые старые времена цензуры и темников возвращаются.Если сравнить конец президенства Януковича и нынешний период правления Порошенко,то можно увидеть много общего.До 90 процентов эфира практически всех СМИ заполнены если не промовами Порошенко,то Гройсмана или Парубия.Помню обличительные речи Рината Кузьмина,ничем не отличимые от речей Юрия Луценко.Много риторики и - пшик.Ничего!(Помните-"Я иду в генеральную прокуратуру,чтобы этот могильник криминальных дел превратить в рабочий орган.И где?).Что тогда прокурором был кум,что сейчас!Что тогда виновницей всех бед была Тимошенко,то и сейчас.К ней лишь добавили Михеила Саакашвили,которого специально взяли в команду президента,чтобы потом скомпрометировать в его лице не только его,но и все успешные реформы,что Михо провел в Грузии.(Видите-вот вам хваленые грузинские реформы-не работают!)
Команда президента так и кишила рекрутами из Грузии и Америки.Кстати никто не знает куда пропала втихую пани Яресько,получившая в награду за свою ничем не примечательную работу шикарный особняк под Киевом?
Что в януковичские времена брали кредиты за кредитами,то и ныне берут,что янукович придумывал все новые параллельные министерствам дополнительные органы с сумасшедшими зарплатами их сотрудников,что сейчас делается то же самое!В чем жизнь по-новому,братья и сестры?Как тогда была страна для людей(ахметовых,фирташей,новинских,курченков),то и сейчас также.
Вот только в отношении России риторика круто поменялась.если раньше Россия была наш стратегический партнер,то теперь она страна-оккупант(что не мешает тому же Порошенко успешно развивать в ней свой личный бизнес,за время войны ТАМ уже с пяток фабрик Рошен появилось!).
Вобщем люди думали,что после Майдана заживем по сладким обещаниям президента по-новому,а получилось хуже,чем по старому.При януковиче тоже ухудшение положения граждан(та же самая тигипковская пенсионная"реформа") называли реформами,так же занимаясь раскрадыванием "общака" то бишь бюджета под видом реформотворчества.
Есть ещё одна общая черта того и этого режимов.У ТЕХ виноваты были папередники.У ЭТИХ тоже,вот только слово "папередники" заменили на слово "консервы".Мол некоторые прошлые руководили Украиной под дудочку Кремля,но уйдя от руля страны не стали жить жизнью так сказать патриотов,а затаились и вредят нынешней шоколадно-патриотической власти(Хотели шоколада?А он ведь не сладкий,он-горький!),так сказать,консервы Кремля.
Вбросили через темники во все СМИ этот тезис и понеслось-анекдоты,картинки,статейки все про консервы.Темники при этой власти работают гораздо эффективнее,чем при той(Кстати Янукович,не смотря на то,что против его команды на канале Савика Шустера выступали все его оппоненты,в том числе красовался почти в каждой передаче наш шоколадный Петя,не заткнул рот Савику,а Порошенко,спокойно оттолкнувшись от оного,человека,который много сделал для того,чтобы Порошенко смог охмурить своими сладкими обещаниями пол-страны,закрыл нафиг.То есть трибуны у реальной оппозиции практически нет.Как закрыты были и для большинства украинцев соцсети,потому что скорость распространения информации по соцсетям и возможность сорганизоваться колоссальная!)
Что у той власти,что у этой есть свои козлы,от которых они бы хотели избавиться("козлы"-это как раз настоящие патриоты и за то,что эта маленькая горстка людей в парламенте борется с автократичным,практически уже диктаторским режимом,за то,что есть люди,которых нельзя купить или запугать и они раздражают их стараются дискредитировать в том числе и оскорблениями.
А что в реале представляют из себя так называемые консервы?Прежде,чем кого-то в чем-то обвинить-надо по крайней мере предъявить доказательства в суде.Если человек занимается подрывной деятельностью и есть факты-подключайте СБУ,ведите расследования и только потом уже с окончательным результатом выходите на люди!
Все разведчики мира действуют скрытно,невидимая война ведется незаметно для глаз большинства,дабы не спугнуть тех,за кем охотятся,чтобы поймать с поличным.А у нас что?Вон он,сепаратист(ка)-держите,держите,ай-яй-яй удрал(А)!А Тимошенко у нас тоже консерва,агент Кремля.Почему на свободе?Где факты,а не бла-бла?И что же это у нас за крепкая патриотичная власть,если знает,что под носом у неё действуют спокойно,свободно и открыто агенты путина?Все,на что она способна-кричать об этом в СМИ?А я извиняюсь за вопрос,Медведчук-это кончерва или нет?Если он создал пророссийскую орагнизацию Украинский выбор,регулярно летает чартером к Путину-это что?У нас вообще СБУ-это орган или аббревиатура?
А бывшие рыги-это консервы или шоколад?Потому что в ряды БПП дружно влилось до 22 % бывших регионалов,почти на четверть блок состоит из команды "той преступной власти"-это как,по-новому или по-старому?
Цитата :"В БПП 22% членов облсоветов и 12% парламентариев - экс-"регионалы", подсчитали журналисты.

84 депутаты областных советов из 377 тех, кто Результаты второго тура местных выборов в Украине. Интерактивная карта Результаты второго тура местных выборов в Украине. Интерактивная карта пришел от партии "Блок Петра Порошенко - Солидарность" являются бывшими членами Партии регионов.

Это составляет чуть ли не четверть (22%) президентского депутатского корпуса в регионах, пишет в статье для DT.UA Олег Бондарь.

Кроме того, 17 народных депутатов из 139 от БПП - также выходцы из ПР, отмечает он. "Если попытаться обозначить точки самого плотного сотрудничества новой власти с представителями старой, то пятерку лидеров возглавили Днепропетровская и Одесская области, где половина депутатов БПП в облсоветах - бывшие регионалы: 7 из 14 и 11 из 22 депутатов соответственно", - говорится в статье. "Обильная" присутствие бывших "регионалов" - и в Черкасской областной раде (38%, 7 депутатов из 18), Харьковской (30%, 6 из 20) Хмельницкой (29%, 5 из 17) и Черниговской (25%, 3 из 12)"

То есть внутри БПП законсервирован костяк бывшей ПР!
Вот вам и консервы в шоколаде!
Все очень печально.Если Янукович имел нереальные мечты избраться на второй срок.то Шоколадный барон уже везде соломки настелил-суды,прокуратура,силовые органы по его новой реформе будут стоять на страже фальсификаций на выборах в пользу Порошенко.Видели нацгвардию в действии,когда тройным кордоном окружили ВР и усадьбу президента?Когда нагнали кучу техники и не пропустили автомайдановцев(А массовости то нет!Откуда она возьмется,если пускали не всех?)на протесты.Да ради этого только стоило организовать то,что организовал Михо.Он продемонстрировал,что у власти есть своя нацгвардия,как у Путина!Власть подготовлена к любым посягательствам ,так сказать, на её территорию!А народ где? Ждет,пока тарифный,пенсионный и медицинский геноцид выкосит большинство населения?
Ждун-это не мем,это украинский народ!Это нас законсервировали в бесправии и бедности и мы молчим и терпим.Если бы мы были нацией,то мы поддержали бы протесты под ВР,мы были бы рядом с Михо!А мы все-консервы,мечтающие о шоколадной жизни.Пассивность -питательная среда бесправия,беззакония!У нас нет будущего!Вот такие дела! (с)
😜
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І заскавчали пукінські ґебельси та ґапота крімінальна - ґидота!! Вони дупами відчувають що це ж їм кирдик ОБСЄ пропонує "серйозно переглянути" текст законопроекту №6688 про досудове блокування сайтів - Цензор.НЕТ 5741 і ідеологічну війну ж.ліліпук=пукін ПРОГРАВ ОБСЄ пропонує "серйозно переглянути" текст законопроекту №6688 про досудове блокування сайтів - Цензор.НЕТ 916

а свободу слова в УКРАЇНІ НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ ОБСЄ пропонує "серйозно переглянути" текст законопроекту №6688 про досудове блокування сайтів - Цензор.НЕТ 5472
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А для пересмотра это Дезире опят пригласит пропагандонов рашки в Киев?
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18 июля 2017 года назначен представителем ОБСЕ по свободе СМИ (по сведениям «Le Monde», это решение стало компромиссным после длительных переговоров с Россией, стремившейся защитить свои интересы на фоне обострившихся из-за конфликта в Донбассе отношений с Западом
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Cвободный доступ к информации в Интернете должен быть безусловно . Но не во время войны ,, тем более гибридной .!!

Когда речь реально идёт о выживании государства тут уже не до свободы слова .Кстати ,,почему не воюющая ни с кем Европа приняла жёсткую декларацию о защите своего информационного пространства , вплоть до угрозы прекращения деятельности СМИ , действующих на подрыв европейских ценностей и вносящих раскол в европейское единство .?
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не надо закон.позакрывать прорарашистские сми в Украине
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ предлагает "серьезно пересмотреть" текст законопроекта №6688 о досудебной блокировке сайтов
 
 
 
 
 
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